Ailelere uygun görkemli taş ev

Bazı evlerin tarihte yok olmaması gerekiyor, zira özel bir mimari ile donatılmış oluyorlar. Bu projede yer alan ev de bu açıdan korunması gereken bir miras. Çünkü modern evlere oranla çok daha kendine özgü ve çarpıcı bir karaktere sahip. Eğilim bir araziye inşa edilmiş taş ev resimden de anlaşılacağı üzere iki ayrı yapının birleşmesi üzerine kurulmuş gibi. Tam ortada bulunan ve daha derinlerde yer alan kısımda geniş camlar kullanılmış. Daha modern alan bu kısmın derinlerde yapılması doğru bir tercih.