Ailelere uygun görkemli taş ev

Zamana yenik düşen kimi evler bakımsızlıktan yok olup giderken kimileri de ikinci bir şansı hak ediyor. Özellikle güçlü bir karaktere sahip yapılar. Bugünkü proje konumuz girişten de anlayacağınız üzere bir yenileme projesi. Toskana’da bulunan eski bir taş evin elden geçirilip yenilenmesi üzerine kurulu projede orijinal binanın görüntüsüne sadık kalınmış. DMESURE imzalı dönüşüm çalışmasında uzmanlar evi modernize ederken ruhunu korumaya da özen gösterdiler. Şimdi hazırsanız ne gibi değişiklikler yapılmış sırayla göz atalım.
Mutfak kesinlikle nefes kesici. Diğer odalarda olduğu gibi yine eski taşlardan örülme kemerli duvar eskiyle yeni arasında gidip gelen evin dekorasyonuna cazibe katmış. Mutfak ise krom çelikten yapılma çağdaş dolaplara sahip. Son derece lüks ve metalik ışıltılı mutfak taş duvarla adeta bir tabloyu andırıyor. Yemek odası ise mutfak gibi son derece modern. Masayı tamamlayan farklı hizalarda çeşitli boyutlardaki sanayi tipi lambalar ise resmi tamamlıyor. Mutfağı ve yemek odasıyla bu ev görkemli davetler vermek için ideal görünüyor.
Bazı evlerin tarihte yok olmaması gerekiyor, zira özel bir mimari ile donatılmış oluyorlar. Bu projede yer alan ev de bu açıdan korunması gereken bir miras. Çünkü modern evlere oranla çok daha kendine özgü ve çarpıcı bir karaktere sahip. Eğilim bir araziye inşa edilmiş taş ev resimden de anlaşılacağı üzere iki ayrı yapının birleşmesi üzerine kurulmuş gibi. Tam ortada bulunan ve daha derinlerde yer alan kısımda geniş camlar kullanılmış. Daha modern alan bu kısmın derinlerde yapılması doğru bir tercih.
Daha önce de belirttiğimiz gibi Toskana’da yer alan ev Kuzey İtalya bölgesinin tipik mimarisine uygun bir biçimde inşa edilmiş. Evi görkemli kılan bir diğer özellik ise büyük bir yüzme havuzunun tabloyu tamamlaması. Bu sayede evde vakit geçirmek çok daha eğlenceli hale geliyor. Roma çinileri ile kaplı çatısı ile korunaklı bir görünüme sahip olan evde konuklarınız harika terasta güneşin ve havuzun tadını doyasıya çıkarıyor.
Dış cephesini ve manzarasını inceledikten sonra sıra taş evin içine göz atmaya geldi. Evin iç kısmında da duvarlar doğal taşlarla örülmüş. Korkuluksuz sade merdiven eski taşlarla kaplı duvarları daha da vurgulamış. Geçmişe saygı göstergesi olarak çeşitli antika objeler dekoratif amaçlı duvara asılmış. Merdiven bitimindeki eskitme görünümlü ahşap mobilyalar ise rustik bir tarza sahip olup mekanın modern havasıyla çarpıcı bir uyum yakalamış.
Çalışma odasıyla iç içe olan yatak odası son derece geniş. Çalışma odasıyla paravan işlevi gören büyük yatak başlı zekice bir fikir. Kütükten yapılma tavaş kirişi odanın modernliğiyle hoş bir tezat içinde. Klasik yatak odası mobilyalarına karşın çalışma odası özgün tasarımlı eşyalara sahip. Özellikle ahşap lamba çok orijinal bir parça. Kısacası tüm detaylarıyla evin kendisi kadar şahane bir yatak odası.
4 adet ranza bulunan çocuk odası kalabalık aileler için ideal kapasitede. Yatak altlarına çekmece eklenen ranzaların ortasında bulunan merdivenler bir diğer akıllı tasarım örneği. Diğer odalara göre daha sade ama sevimli olan çocuk odası küçüklerin seveceği şeylere göre düzenlenmiş. Diğer odalarda zeminde seramik kullanılırken çocuklara daha sıcak bir atmosfer sağlaması açısından bu defa koyu ahşap kullanılmış. Miniklerin ders çalışırken kullanması için seçilen tekerlekli modern kara tahta ve yuvarlak yeşil halı birbiriyle uyumlu mobilya örnekleri.
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