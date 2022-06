Fantastik bir apartman dairesi

homify sayfalarında sizlerle sık sık dünyadan öne çıkan dekorasyon ve tasarım örneklerini ziyaret etmek için uzak diyarlara yolculuk ediyoruz. Bugün de Meksika'ya kadar uzanacağız ve rengin ana tasarım unsuru olarak kullanıldığı fantastik bir dairenin kapılarını çalacağız. Estudio Tanguma isimli bir dekorasyon firmasının dizayn ettiği bu evde renkler oldukça geniş bir yelpaze ile her odaya can katacak ve yaşam alanlarını hareketlendirecek şekilde kullanılmış. Ancak her ne kadar renk patlamaları evin tasarım ve dekorasyonunun ana karakterini belirlese de yaşam alanlarını boğucu bir hale getirmek şöyle dursun, minimalist ve modern dekorasyonlarda renk kullanımı kılavuzu niteliğinde ölçülü ve şık bir düzene sahip.