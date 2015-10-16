Fantastik bir apartman dairesi

homify sayfalarında sizlerle sık sık dünyadan öne çıkan dekorasyon ve tasarım örneklerini ziyaret etmek için uzak diyarlara yolculuk ediyoruz. Bugün de Meksika'ya kadar uzanacağız ve rengin ana tasarım unsuru olarak kullanıldığı fantastik bir dairenin kapılarını çalacağız. Estudio Tanguma isimli bir dekorasyon firmasının dizayn ettiği bu evde renkler oldukça geniş bir yelpaze ile her odaya can katacak ve yaşam alanlarını hareketlendirecek şekilde kullanılmış. Ancak her ne kadar renk patlamaları evin tasarım ve dekorasyonunun ana karakterini belirlese de yaşam alanlarını boğucu bir hale getirmek şöyle dursun, minimalist ve modern dekorasyonlarda renk kullanımı kılavuzu niteliğinde ölçülü ve şık bir düzene sahip.
Oturma odasına şöyle bir baktığınız zaman mekandaki bütün hareketliliğin duvar ve halıdaki renklerle sağlandığını hemen fark edebiliyorsunuz. Mobilya kalabalığından sakınılarak minimal bir yerleşim ve dekorasyona sahip olan salonun uzun ve konforlu bir kanepe, cam yüzeyli modern tasarımlı bir orta sehpa ve yalın bir televizyon ünitesinden başka hiçbir şeye ihtiyacı kalmamış çünkü kanepenin arkasında kalan duvarın canlı ve çarpıcı rengarenk dokusu, halının derinlik katan desenleriyle ve göz alıcı renkleriyle bir araya gelerek eşsiz bir etki yaratıyor.
Kim demiş endüstriyel mutfak tarzı ağırbaşlı ve ciddi olur diye? İşte bu mutfakta hem endüstriyel tarz mutfaklara has şıklığı hem de eğlenceli tasarımı bir arada bulabiliyoruz. Metalik renklerin bordoyla harmanlandığı mutfaktaki tezgah ve yemek alanı yerleşimi de dikkat çekiyor. Lavabonun üzerindeki dolapların bordo, altındaki dolapların ise gri seçilmesi ise mutfaklarda yeni yeni trend olan ve mutfağa canlılık ve hareket katarken görünüm olarak da onu daha geniş ve ferah gösteren bir tasarım hamlesi. Mutfak dekorasyonunda yeni trend: Çift renkli dolaplar isimli yazımızda bu türden mutfak dekorasyonlarının en çarpıcı örneklerini derlemiştik.
Dairenin sosyal alanı az önceki resimde yakından gördüğümüz açık mutfağın da içinde bulunduğu salondan ibaret. Mutfak ve oturma odası mobilya dizilimiyle ayrılmış. Yazının ilk fotoğrafında gördüğümüz oturma alanının en dikkat çekici tasarım unsurlarından biri de bir noktadan etrafa saçılıyormuş gibi görünen ve üç boyutlu bir desen algısı yaratan rengarenk halı.
Evin geneline hakim olan renk unsurları yatak odasında da etkisini sürdürüyor elbette, bu kez mavi tonlarıyla. Dairenin bütün yaşam alanlarında aynı yöntem kullanılarak şahane bir canlılık yaratılmış: Odaların üç duvarlarını sade ve açık renk boyalarla kaplarken bir duvarını capcanlı sıcak tonlarla renklendirmek! Bu yöntemle siz de yaşam alanlarınıza canlılık katabilirsiniz. Üstelik tek duvardaki rengin diğer üç duvardaki açık tonlarla dengelenmesiyle fazla renk ve boğucu bir atmosfere kapılmadan.
İkinci yatak odası nispeten daha küçük bir alana sahip olan bir odaymış ve bu yüzden akılcı yerleşim çözümleriyle odanın alanından maksimum verim alınacak şekilde dizayn edilmiş. Yatağın yerleştirildiği tarafın tam karşısında yer alan duvar boydan boya gitsi dolabıyla kaplı ve bu odada oldukça geniş bir depo alanı oluşturuyor. Bu dolaplarla yatak arasında oluşturulan koridor da odayı derinleştiren ve olduğundan daha geniş gösteren yerleşim ayrıntılarından.
Banyoda ise bembeyaz bir atmosferle karşılaşıyoruz. Temizliğin ve zarafetin sembolü olan beyaz renk banyoya hakim olmuş. Yalnızca duş ünitesinin içinde yine yalın ve açık tonlu gri fayanslar görüyoruz.
Renklerin etkili kullanımı sonucunda ortaya yoğun, etkileyici, göz kamaştırıcı ve hayat dolu bir dekorasyon çıkmış. Yerleşim planıyla fonksiyonellik sağlanırken, mobilya fazlalığından kaçınılarak ferah ve dinlendirici bir atmosfer oluşması sağlanmış.