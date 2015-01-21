Modern kış bahçesi tasarımları

Kış bahçesi terimi pek yaygın bir kullanıma sahip değil. Bu ifadeyi genelde sera görünümlü, camla yahut diğer saydam malzemelerle kaplı bahçe bölümleri için kullanıyoruz. Güneş ışığını geçiren ve içine hapseden bu tip yapılar, doğanın tadını çıkarmaktan kışın bile vazgeçmek istemeyenler için bulunmaz bir nimet. Tropik bitkilerin ve adeta çölde bir vaha etkisi yaratan bu tip bahçe bölümlerinin son yıllarda sıkça kullanıldığını söylemeliyiz. Homify uzmanları da sizler için harekete geçip, bu tip kış bahçesi tasarımlarından oluşan bir seçki hazırladılar. Tam ortasında yer aldığımız şu mevsimde biraz olsun içinizi ısıtacak dekoratif örnekler görmek istiyorsanız bu çalışmamızı kaçırmayın.
İlk örneğimiz Biotecture firmasının Coca Cola'nın bir ofisinin terası için yaptığı tasarım oluyor. Şirketin Londra'daki ofisinin çatısına kurulan bu kış bahçesi, şehrin panoramik bir manzarasını içeriyor. Son yıllarda çalışanların dinlenme ve çalışma alanlarının bir arada yer alması durumuna müthiş bir örnek olan bu tasarım, çalışanların molalarında kendilerini yenilemesine olanak sağlayıyor. Tavanı camdan olmasa da bu kış bahçesi tasarımı da ferah ve aydınlık bir ortam sunuyor.
IQ Glass UK firmasının yapmış olduğu bu tasarım, cam ve çelik malzemenin uyumuyla mükemmel sonuçlar elde edilebileceğini gösteriyor. Evin bahçesinin ücra bir köşesine yerleştirilen bu panel sayesinde,dinlenmek ve kendinizi bulmak için eşsiz bir ortam yaratılmış. Etrafındaki doğal örtüyle uyum içinde boy gösteren bu kış bahçesi tasarımı, sade yapısıyla da göz yormuyor. Camdan yansıyan bahçe manzarası, bu saklı kalmış hazinenin dikkat çekmesini engelliyor. Her türlü bahçede rahatlıkla kullanılabilecek bir tasarıma sahip olan bu kış bahçesi, yılın her mevisiminde doğanın tadını çıkarmanız için ideal.
Gianni Botsford Architects'in yaptığı bu kış bahçesi tasarımında minimalist tasarımın en genel prensiplerinin kusursuz bir şekilde uygulandığını görüyoruz. Beyazın hakim olduğu iç bölme, etrafını kuşatan doğanın güzelliğini ortaya çıkarıyor. Sade ve desensiz metal iskeletin etrafına yerleştirilen cam paneller ise ortama samimi bir hava katıyor. Normal şartlar altında böyle bir kış bahçesinde bitki yetiştirmek pek kolay olmayacaktır. Ancak aile bireylerinin toplanıp, yağan karı huzur içinde seyretmesi için bundan daha uygun ne olabilir ki?
Vale Garden Houses'ın katalogunda yer alan bu tasarımla, iç ve dış mekanlar arasında kusursuz bir geçiş sağlamak ve harika bir yaşam alanı yaratmak mümkün. Mevsim ne olursa olsun partilerinize ev sahipliği yapabilecek bu bölüm, geniş sürgülü kapılarıyla mevsim koşullarına uygun hale de getirilebiliyor. Tavanının da cam olması, kış aylarında bile kısacık bir güneş periyoduyla ısınabileceğiniz anlamına geliyor. Geleneksel bir meyve-sebze serasıyla aynı prensipler etrafında şekillenen bu kış bahçesi, tavanındaki pencereler sayesinde rahatlıkla havalandırılabiliyor. Böylesi bir kış bahçesinin misafirlerinizin ilgisini çekeceğine şüphe yok!
Ülkemizde cam balkonların yaygınlaşmasıyla terasların ve balkonların kapatılmasına yönelik uygulamaları daha sık görür olduk. Enda Yapı'nın elinden çıkan bu tasarımda da kış bahçesi konseptine göz kırpan bir yaklaşımın benimsendiğini görüyoruz. Klasik teras kapatma uygulamalarının aksine tavanı da kapsayan bu tasarımda, tamamen cam ve metal paneller kullanılmış. Böylece manzaranın etkisi artırılmış. Geçirgen yapısıyla kolayca ısınacak bu teras, kış aylarında manzaranın zevkinden mahrum kalmamanızı sağıyor.