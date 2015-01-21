Modern kış bahçesi tasarımları

Kış bahçesi terimi pek yaygın bir kullanıma sahip değil. Bu ifadeyi genelde sera görünümlü, camla yahut diğer saydam malzemelerle kaplı bahçe bölümleri için kullanıyoruz. Güneş ışığını geçiren ve içine hapseden bu tip yapılar, doğanın tadını çıkarmaktan kışın bile vazgeçmek istemeyenler için bulunmaz bir nimet. Tropik bitkilerin ve adeta çölde bir vaha etkisi yaratan bu tip bahçe bölümlerinin son yıllarda sıkça kullanıldığını söylemeliyiz. Homify uzmanları da sizler için harekete geçip, bu tip kış bahçesi tasarımlarından oluşan bir seçki hazırladılar. Tam ortasında yer aldığımız şu mevsimde biraz olsun içinizi ısıtacak dekoratif örnekler görmek istiyorsanız bu çalışmamızı kaçırmayın.