Küçük daireler için dekorasyon fikirleri

Şehir hayatının getirdiği en büyük sorunlardan biri çok da büyük olmayan evlerde oturmak zorunda kalmamız oldu. Daha dar ve kısıtlı bir yaşam alanına sahip olduğumuz için de dekoratif fikirlerimizin bazılarından ödün vermek zorunda kaldık. Fakat bu yeni ve farklı dekoratif fikirlerin ortaya çıkmasına engel olmadı. Hatta dekorasyonun farklı bir boyut kazanmasının ve küçük daireler için daha özenli çalışmaların yapılmasının önü açıldı. Ülkemizde de sıkça gördüğümüz bu küçük dairelerin tasarımları için homify uzmanlarının yaptıkları tasarımlardan bir seçkiyle karşınıza çıkmaya karar verdik. Eğer siz de küçük bir dairede oturuyor ve dekoratif fikirler arıyorsanız bu çalışmayı kaçırmamalısınız.