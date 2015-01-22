Küçük daireler için dekorasyon fikirleri

Şehir hayatının getirdiği en büyük sorunlardan biri çok da büyük olmayan evlerde oturmak zorunda kalmamız oldu. Daha dar ve kısıtlı bir yaşam alanına sahip olduğumuz için de dekoratif fikirlerimizin bazılarından ödün vermek zorunda kaldık. Fakat bu yeni ve farklı dekoratif fikirlerin ortaya çıkmasına engel olmadı. Hatta dekorasyonun farklı bir boyut kazanmasının ve küçük daireler için daha özenli çalışmaların yapılmasının önü açıldı. Ülkemizde de sıkça gördüğümüz bu küçük dairelerin tasarımları için homify uzmanlarının yaptıkları tasarımlardan bir seçkiyle karşınıza çıkmaya karar verdik. Eğer siz de küçük bir dairede oturuyor ve dekoratif fikirler arıyorsanız bu çalışmayı kaçırmamalısınız.
Bursa'da yer alan bu dairenin salonu tasarlanırken, mimari engellerin sorun yaratmasının önüne geçilmiş. Bir salon için fazla dar ve uzun olan bu oda, akıllıca yerleştirilen mobilyalar sayesinde ferah bir alana dönüştürülmüş. Niyazi Özçakar İç Mimarlık'ın elinden çıkan bu odada, pencerenin önü tamamen açık bırakılarak doğal ışıktan optimum yararlanma imkanı sağlanmış. Soldaki duvara ise kitaplık ve televizyon üniteleri yerleştirilerek odanın merkezinde kalabalık yaratılmasının önüne geçilmiş. Diğer duvar boyunca uzanan kanepe ve hemen üstündeki manzara resmi ise odadaki derinlik hissiyatını pekiştiriyor. Kanepenin yanındaki bitki de bu duyguya katkı sağlıyor.
Hakan Helvacıoğlu / H2C imzalı, tepeden gördüğümüz bu salonun yerleşiminde göz alıcı bir konfor vaat eden kanepeler büyük yer tutuyor. Klasik tasarım çizgisine sahip bu kanepeler, geniş kırlentleriyle eşsiz bir rahatlık sunuyorlar. Birbirine çok yakın yerleştirilen oturma grubunu ortadaki tepsi görünümlü sehpa tamamlıyor. Salonun kırsal havasını pekiştiren bu tasarım unsuru, yerdeki halıyla ve koyu renkli perdelerle uyum içinde boy gösteriyor. Tavandan sarkan ahşap avize de odanın dokusuyla uyumlu ve ferahlatıcı bir unsur olarak yer alıyor.
Ufak odalarda geniş pencerelerin yer alması tasarımcıların işini kolaylaştırmanın yanında odanın kullanışlılığını da artırıyor. Kıbrıs Developments'ın elinden çıkan bu oturma odasında da pencereler kullanılarak odanın derinlik duygusu pekiştirilmiş. Yüksek tavan da bu anlamda tasarımcıların elini rahatlatmış. Açık kahverengi koltuk takımı, turuncu kırlentler kullanılarak akşap mobilyalarla uyumlu hale getirilmiş. Açık renkli stor perdeler de kalabalık etmeden odadaki doğal ışığın ayarlanmasına olanak sağlamışlar.
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık imzalı bu oturma odasında olduğu gibi, salon tasarımlarının genellikle ortadaki geniş bir sehpanın etrafında şekillendiğini görüyoruz. Küçük alanlarda da bu tip bir yaklaşıma başvurmak mümkün oluyor. Hatta kimi zaman bu yaklaşım tasarımcının işini bir hayli kolaylaştırıyor. Koyu renkli, kalın ve büyük bir sehpa kullanmak odaya başka bir dekoratif unsur eklemeden asil ve resmi bir hava katmanıza olanak sağlıyor. Oturum planı da sehpa etrafında şekilleneceği için misafir ağırlamak için ideal bir ortam yaratılır.
Şömineli bir salonun sıradışı olduğuna kuşku yok. Yerleşimi de büyük ölçüde kolaylaştıran şömine, ufak bir salonda ısınmak için de çok etkili olacaktır. İnci Çuhadar'ın elinden çıkan bu tasarımda modern, mermer döşeli bir şömine kullanılmış. Ortadaki işlenmemiş ahşap görünümlü sehpa da odanın samimi havasını pekiştiriyor. Pastel tonların ağırlıklı olduğu bu salon, açık renkli halı ve şöminenin arkasındaki duvarın beyaza boyanmasıyla da ferah bir havaya bürünümüş.