Oturma odası dekorasyon örnekleri

Mohammed Abdulhadi'ye ait MHD Design Group imzası taşıyan bu salon bir sarayın salonunu andırıyor. Duvarlarında, tavanında ve sütunlarındaki göz alıcı ayrıntılarla dikkat çeken salonu anlatmaya neresinden başlayacağımızı şaşırdığımızı söylemeden geçemeyeceğiz. Gösterişli avizeyi mi öne alsak, yoksa son derece görkemli halıyla mı başlasak bilemedik. Ama bir yerinden başlamak lazım…

Salon için seçilen oturma gruplarında pastel renkler ve yumuşak dokulu kumaşlar kullanılmış. Farklı renk tonlarındaki yastıklarla da hoş bir armoni yakalanmış. Oturma grupları, tavan süslemeleri, orta sehpası ve perdeler son derece başarılı bir şekilde uyum gösteriyor.

Duvarlarda salonun genel renk tonlarına uygun tonlar seçilse de, duvarın bir tarafı detaylı bir süslemeyle saray duvarlarını aratmıyor. Yine saray duygusu uyandıran bir diğer unsur ise kristal avize ve avizelerle takım olan duvar aplikleri.

Salon tavandaki süslemeler ve duvarlardaki sütunlarla da sıra dışı bir görünüme kavuşmuş. Perdelerin ne kadar estetik durduğunu söylemeden de geçemeyeceğiz.