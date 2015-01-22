Oturma odası dekorasyon örnekleri

Yatak odasında geçen zamanın büyük bölümünü uyuyarak geçirdiğimizi düşününce, salon uyanıkken evin en çok vakit geçirdiğimiz bölümü diyebiliriz. Ailemizle birlikte günün yorgunluğunu da salonda atarız, misafirlerimizi de salonda ağırlarız. Çok yakınımız değillerse, misafirler ne yatak odamıza ne de mutfağa girerler. Sadece salonumuzda oturup giderler. Yani salon evin vitrini konumundadır. Hem kendi konforumuz, hem de misafirleri etkilemek için şık tasarlanmış bir salona sahip olmak önemlidir.
Daha önce hazırladığımız salon dekorasyonu fikirleri yazımızın büyük ilgi çekmesi üzerine yine yerli uzmanlarımızın oturma odası dekorasyon örneklerinden bir seçki daha hazırladık. Salonunuzu yenileme düşüncesindeyseniz, bu salon tasarımları size ilham verebilir. Bu birbirinden güzel oturma odalarının tasarımcılarına dilerseniz sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
Resimde gördüğünüz salonun mobilyaları Archidecors tarafında tasarlanmış. Bodrum Gümüşlük'de villanın tasarımında minimalist ve İskandinav tarzlar bir araya getirilmiş. Minimalist bir salon tasarlamak için en temel şeylerden biri beyazı tercih etmek. Evin duvarlarında olduğu gibi mobilya ve aksesuarlarda da beyazın baskın renk olduğunu görebiliyoruz. Zeminde kullanılan gayet şık görünümlü mermer salonun beyaz ağırlıklı rengiyle hoş bir kontrast oluşturmuş. Çok estetik birbirleriyle son derece uyumlu koltuk ve kanepelerin yanı sıra salonun en göz alıcı parçası sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken televizyon ünitesi. Televizyon ünitesi tasarımının yanı sıra, yemek odası ve oturma bölümünü birbirinden ayıran işlevselliğiyle de göz dolduruyor. Sıra dışı bir tasarımı sahip avize de yine salonun dikkat çeken bir başka unsuru. Salonun geniş pencereleri sayesinde Bodrum güneşi gün boyu evin içine doluyor ve zaten ferah olan salona ekstra bir ferahlık kazandırıyor.
Mohammed Abdulhadi'ye ait MHD Design Group imzası taşıyan bu salon bir sarayın salonunu andırıyor. Duvarlarında, tavanında ve sütunlarındaki göz alıcı ayrıntılarla dikkat çeken salonu anlatmaya neresinden başlayacağımızı şaşırdığımızı söylemeden geçemeyeceğiz. Gösterişli avizeyi mi öne alsak, yoksa son derece görkemli halıyla mı başlasak bilemedik. Ama bir yerinden başlamak lazım…
Salon için seçilen oturma gruplarında pastel renkler ve yumuşak dokulu kumaşlar kullanılmış. Farklı renk tonlarındaki yastıklarla da hoş bir armoni yakalanmış. Oturma grupları, tavan süslemeleri, orta sehpası ve perdeler son derece başarılı bir şekilde uyum gösteriyor.
Duvarlarda salonun genel renk tonlarına uygun tonlar seçilse de, duvarın bir tarafı detaylı bir süslemeyle saray duvarlarını aratmıyor. Yine saray duygusu uyandıran bir diğer unsur ise kristal avize ve avizelerle takım olan duvar aplikleri.
Salon tavandaki süslemeler ve duvarlardaki sütunlarla da sıra dışı bir görünüme kavuşmuş. Perdelerin ne kadar estetik durduğunu söylemeden de geçemeyeceğiz.
Paker Mimarlık tarafından İstanbul'da tasarlanan bir villaya ait bu salon ilk bakışta insana huzur veriyor. Geniş pencereler sayesinde son derece aydınlık bir atmosfer yaratılan salonda farklı renk tonları bir arada başarıyla kullanılmış. Kanepelerin farklı tonlarda seçilmesi dikkat çeken bir kontrast yaratırken, ahşap iskelet üzerine cam yüzeyiyle dikkat çeken geniş orta sehpa da iki farklı kanepeyi dengeleyen unsur olmuş. Duvarlarda seçilen renk zeminde kullanılan laminantla uyum sağlar nitelikte. Küçük büyük çeşitli askseuarlarla zenginleştirilen salona iki bitkiyle doğa havası da verilmiş. Soğuk İstanbul kışlarında, bu evin şanslı çifti şöminenin çıtırtısı eşliğinde keyifli akşamlar geçirebilecek.
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık'ın hünerli ellerinden çıkma bu salon kullanılan pastel renklerle göz dolduruyor. Kanepelerde bej-toprak tonlar tercih edilirken, iki adet tekli beyaz koltukla çeşitlilik sağlanmış. Televizyonun olduğu duvar tarafı yine kanepelerle uyum sağlayacak şekilde pastel tonlarda özel bir kaplama malzemesiyle işlenmiş. Klasik anlamda bir televizyon ünitesi yerine televizyon duvara monte edilmiş ve televizyonun altında ve üstüne son derece şık mermer barlar yerleştirilmiş. Karşı duvardaki tablonun ise salona renk kattığını söylemeye gerek yok sanırız. Salonun dikkat çeken bir diğer özelliği ise salona çok hoş bir hava katan duvar aydınlatmaları olmuş.
Bu huzur veren salonda ise Esra Kazmirci Mimarlık'ın imzası var. Çok fazla eşyaya boğulmadan, minimalist bir anlayışla dekore edilmiş salonun başrol oyuncusu hiç şüphesiz estetik tasarımıyla dikkat çeken televizyon koltuğu. Gerçi yine estetik tasarımıyla dikkat çeken demir bir çubuğun ucunda sallanan aydınlatma elemanı da salonun başrolüne aday bir diğer aksesuar. L koltukta da televizyon koltuğunda olduğu gibi koyu renk tercih edilmiş ve odanın geneline hakim olan açık tonlarla kontrast oluşturulmuş. Televizyon ve elektronik cihazlar duvara gömülmüş ve doğal bir TV ünitesi oluşturulmuş. Televizyonun iki yanındaki girintilerden odaya yayılan ışık ve dekoratif vazoları daha da estetik gösteriyor.