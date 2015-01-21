Herkesin gözdesi olmasa da, abartılı kullanılmadığı sürece girdiği ortamın atmosferini değiştiren ve her daim sıcak, samimi, huzur verici duygular uyandıran ahşap, teras ve havuz kenarı gibi mekânların da kaçınılmaz malzemelerinden biridir. Son zamanlarda eskitilmiş görünümlü olanlardan tutun da gri ya da beyaz gibi alışılmadık renklere boyananlara kadar birçok farklı ahşap görünümü evlere girmeye başladı. Ama söz konusu teras olduğunda bir klasik olarak kahverengi ve tonlarından genelde şaşılmaz. Ama ne tür ve ne renk bir ahşap kullanılırsa kullanılsın, rahat mobilyalar ve dekoratif unsurlarla süslenmiş ahşap bir teras, her zaman için davetkâr, samimi ve kimileri açısından da romantik bir çağrı anlamına gelir.

Bu yazıda hepsi Türkiye'de bulunan çeşitli görkemli villalardan seçtiğimiz ahşap teras örneklerinizi size tanıtmaya, evinde değişiklik planlayanlara ilham ve fikir vermeye çalışacağız. İşte yerli tasarımcıların elinden çıkan en güzel ahşap teraslar.