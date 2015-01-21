Herkesin gözdesi olmasa da, abartılı kullanılmadığı sürece girdiği ortamın atmosferini değiştiren ve her daim sıcak, samimi, huzur verici duygular uyandıran ahşap, teras ve havuz kenarı gibi mekânların da kaçınılmaz malzemelerinden biridir. Son zamanlarda eskitilmiş görünümlü olanlardan tutun da gri ya da beyaz gibi alışılmadık renklere boyananlara kadar birçok farklı ahşap görünümü evlere girmeye başladı. Ama söz konusu teras olduğunda bir klasik olarak kahverengi ve tonlarından genelde şaşılmaz. Ama ne tür ve ne renk bir ahşap kullanılırsa kullanılsın, rahat mobilyalar ve dekoratif unsurlarla süslenmiş ahşap bir teras, her zaman için davetkâr, samimi ve kimileri açısından da romantik bir çağrı anlamına gelir.
Bu yazıda hepsi Türkiye'de bulunan çeşitli görkemli villalardan seçtiğimiz ahşap teras örneklerinizi size tanıtmaya, evinde değişiklik planlayanlara ilham ve fikir vermeye çalışacağız. İşte yerli tasarımcıların elinden çıkan en güzel ahşap teraslar.
Yukarıda da söylediğimiz gibi iş teras ya da verandaya ahşap kaplatmakla bitmiyor, mühim olan bu sıcak malzemeyi rahat görünen mobilyalarla destekleyip ortamın samimiyetini daha da artırabilmek. Tasarımı Hande Köksal Interiors'a ait olan Beykoz Konakları'ndaki bu evin terası, bu söylediğimizin en şık örneklerinden biri konumunda. Peyzaj tasarımı Elif Bonelli'ye ait olan teras, gerek doğayla iç içe ve uyumlu oluşu, gerek doğal ahşap renginin davetkârlığı, gerekse de metal ayakları ve genel atmosferi benzeyen açık rengiyle bu manzarayı tamamlayan oturma grubuyla saatlerce vakit geçirebileceğiniz bir yer haline gelmiş. Yeşil tonlu yastık ve tekli koltuk kaplamasının etraftaki doğal yeşillikle uyumuna da dikkat çekmek istiyoruz. Tasarımcının bu özenli çalışması sonucu ortaya veranda değil adeta ikinci bir salon çıkmış.
Kimi zaman hangi malzemenin nasıl kullanılacağını evin mimarisi ve şekli de dayatabilir. Örneğin Hakan Helvacıoğlu / H2C firması tarafından tasarlanan Bodrum'daki bu görkemli villada olduğu gibi. Burada evin alt kat kapıları doğrudan havuz kenarına açıldığı için tasarımcı teras ve rıhtım konseptlerini birleştirerek ortaya göz alıcı bir görünüm çıkarmış. Tıpkı bir rıhtımı andıran ahşap yer kaplaması hem sıcak bir görüntü sunuyor, hem villanın ana binasıyla bir devamlılık ilişkisi oluşturuyor, hem de böyle bir lüksün içinde size bir balıkçı kasabasının salaş rıhtımındaymış hissini yaşatabiliyor. Ön planda endüstriyel görünümlü, arkada ise Fransız provance stilini andıran mobilyalarla donatılan teras, insanın hiç sıkılmadan bütün gününü geçirebileceği kadar rahat ve huzur verici.
Yumuşak iklimi olan bir yerde yaşıyorsanız ve bütçeniz müsaitse, yaşadığınız evin olmazsa olmazlarından biri akşam yemeklerini püfür püfür serinlik eşliğinde yiyebileceğiniz bir terasdır elbette. Tasarımı Esra Kazmirci Mimarlık tarafından gerçekleştirilen ve aynı zamanda bir kış bahçesi olarak da düşünülen bu teras, adeta tek başına ikinci bir ev gibi planlanmış. Şöminesiyle, halısıyla, yemek ahşap vurgusunu devam ettiren şık yemek masası ve dolaplarıyla insanın dinginlikle sarıp sarmalayan mekân, tasarımcının dekoratif dokunuşlarıyla da ekstra bir şıklık kazanıyor. Hem pratik, hem de estetik anlamda her türlü yeterliliğe sahip olan bu göz alıcı teras, uzun sürecek akşam yemekleri ve sohbet seansları için ideal.
Yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi elbette doğal taş, mermer ve fayans gibi opsiyonlar da bulunsa da, havuz kenarları için ahşap hem soylu bir görünüm veren, hem de kullanım açısından sıkıntı çıkarmayan bir malzeme olarak ideal. Yüzme havuzları konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Sidar Pool&Dome tarafından tasarlanan bu havuz, Ankara-Angora Evleri'nde bulunan bir villaya ait. Yukarıda da bir örneğini gördüğümüz gibi, bir laminant düzeniyle değil de, kalın ve kısa yekpare ahşap parçaların rıhtım mantığıyla döşendiği havuz kenarları hem sıcak ve huzurlu, hem de kullanım kolaylığı sunan bir ortam çıkarıyor ortaya. Güneşlenmek için illâ ki şezlonga ihtiyacınız yok, ahşabın üzerine bir havlu serip keyfinize bakabilirsiniz.
Genellikle evin bir uzantısı olarak değerlendirilen terası evden farklı kılan asıl unsur ise dört duvarla sınırlı olmayışınız ve görüş alanınızın genişliğidir, hele de böyle bir manzaranız varsa, bu çok büyük bir avantaj olur. Hakan Helvacıoğlu / H2C firmasının Bodrum'daki bir villa projesinde bulunan bu ahşap terasta her şey manzara odaklı olarak düşünülmüş. Müthiş bir doğal güzelliğin ortasındaki villanın çevreyle uyumu açısından ahşap elbette çok doğru bir seçim. Ahşabın toprak rengi mobilyalar ve desenli sehpayla desteklenmesi ve mobilyaların sayesinde ortama eklemlenen ferforje zarafetiyle bu teras gerçekten de büyülü bir mekân halini alıyor. Zaten bu manzara karşısında başka bir şey de beklenemezdi.
Siz bu ahşap teraslardan en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.