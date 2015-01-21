Başka bir dünyanın garajları

Türkiye'nin bir çok şehrinde mahalle aralarında evlerin bırakın garajı olmayı, sokakta bile araçları park edecek yer bulmak mümkün olmuyor. Yeni yapı yönetmelikleri sayesinde artık yapılan apartmanlara garaj yapma zorunluluğu getirilse de bir daireye ait iki araç olduğunda, bu garajlar da yetersiz gelebiliyor.
Homify gibi bir tasarım sitesinde garaj konulu bir yazının yer almasına anlam verememiş olabilirsiniz. Ama garaj deyip geçmeyin. Dünyanın çeşitli yerlerinde tasarımcılar öyle garajlar tasarlıyorlar ki, değme mekanlara taş çıkartıyor. İşte biz de bu yazıda bu sıra dışı garaj örneklerinden bir seçki hazırladık.
Elbette bu garajlar her bütçeye hitap eder cinsten değil. Öncelikle böyle garajlara sahip olmak için, garaja bu kadar yer ayıracak büyüklükte bir araziye sahip olmanız gerek. Daha sonrasında ise garajınızı başarılı bir tasarımcıya emanet etmelisiniz. Lafı fazla uzatmayalım ve ne tür garajlardan bahsettiğimize yakından bakalım.
Bu garajın tasarımı ışık ve renk üzerine odaklanmış. Aydınlatmayla maviye boyanmış garajın tavanındaki desen çok şık görünüyor. Tasarım bütüncül olarak hız ve tarz teması üstüne kurulmuş gibi. Geniş alanda bulunan tek bir sütunda ise kırmızı tercih edilmiş ve genel mavi tonla hoş bir uyum yakalanmış. Bu denli güzel tasarlanmış bir garajda da resimdekiler gibi son derece göz alıcı arabalar olması beklenirdi doğrusu. Araçların özelliklerini anlatmaya başlasak sayfalar dolusu yazmak gerekebilir. Bu yüzden bu garaj hakkındaki lafzımızı burada kesmek istiyoruz. Zira bu araçlara sahip olmak bir çoğumuzu için bir hayalin ötesine geçemeyecek.
Bu geniş garajın en belirgin özelliği tavanındaki devasa pencere. Pencere sayesinde bu garaj genelde karanlık olmalarıyla bilinen garajların aksine aydınlık bir havaya kavuşmuş. Yeterince aydınlık olmasına rağmen garajın aydınlatması duvar ve tavandaki lambalarla da desteklenmiş. Resimdeki gibi ateş kırmızısı lüks arabalara sahip olsaydınız eminiz siz de böyle aydınlık bir garajınız olsun isterdiniz. Zira ışık, kırmızı arabaların üzerinde son derece hoş bir şekilde pırıldıyor.
Bu kadar geniş bir garaj arabalarınız park etmenin dışında başka işlevler için de kullanılabilir. Bu garajı harika bir parti mekanına çevirebilirsiniz. Bilardo masasından, langırta pek çok oyun aracını rahatlıkla yerleştirebileceğiniz garajda dostlarınızla hoşça vakit geçirebilir ayrıca arabalarınızla hava da atabilirisiniz.
Alışveriş merkezlerinin otoparklarının birbirlerinin aynısı olduğu düşüncesine siz de kapılıyor musunuz? Pek çok alışveriş merkezinin otoparkında nerdeyse ayırt edici hiçbir özellik bulunmuyor. Ama bu otopark bu konuda epeyce yol kat etmiş. Cam tuğladan örülmüş otopark duvarı rengarenk ışıklarla aydınlatılmış. Böylece otopark çılgınca partilerin gerçekleşeceği bir kulüp havası kazanmış. Bu rengarenk duvar sayesinde alışveriş merkezine çıkarken iyi hissedeceğinizden eminiz.
Bu açık ama öte yandan binanın geri kalanıyla bağlı olan garaj çok sade olmasının yanında, bir o kadar da şık görünüyor. Sadelik ve modernliğiyle minimalist ve fonsiyonel tasarımı seven herkesin beğenisini kazanacağını düşünüyoruz. Arabanızı park eder etmez, iki adımda eve girmenizin lüksü de paha biçilemez olsa gerek.
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi toplu otoparklar birbirlerinin aynı oldukları gibi, garajların girişleri de korkutucu ve karanlık görüntüleriyle çoğu zaman insana kasvet veriyor. Oysa bu garaj girişi hem geniş cam kapısı, hem de bembeyaz duvarlarıyla fark yaratıyor. Duvardaki tablolar ise sanki bir sanat galerisine girmişsiniz izlenimi uyandırıyor. Arnavut kaldırımlı yol da genel kompozisyona son derece uyum sağlamış.