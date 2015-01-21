Başka bir dünyanın garajları

Türkiye'nin bir çok şehrinde mahalle aralarında evlerin bırakın garajı olmayı, sokakta bile araçları park edecek yer bulmak mümkün olmuyor. Yeni yapı yönetmelikleri sayesinde artık yapılan apartmanlara garaj yapma zorunluluğu getirilse de bir daireye ait iki araç olduğunda, bu garajlar da yetersiz gelebiliyor.

Homify gibi bir tasarım sitesinde garaj konulu bir yazının yer almasına anlam verememiş olabilirsiniz. Ama garaj deyip geçmeyin. Dünyanın çeşitli yerlerinde tasarımcılar öyle garajlar tasarlıyorlar ki, değme mekanlara taş çıkartıyor. İşte biz de bu yazıda bu sıra dışı garaj örneklerinden bir seçki hazırladık.

Elbette bu garajlar her bütçeye hitap eder cinsten değil. Öncelikle böyle garajlara sahip olmak için, garaja bu kadar yer ayıracak büyüklükte bir araziye sahip olmanız gerek. Daha sonrasında ise garajınızı başarılı bir tasarımcıya emanet etmelisiniz. Lafı fazla uzatmayalım ve ne tür garajlardan bahsettiğimize yakından bakalım.