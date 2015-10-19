Evinizde sizin yapabileceğiniz dekorasyonlar

Dekorasyon konusunda en önemli hususlardan biri de elde edilecek dizaynı benimsemektir. Evinizde bir yeri dekore ederken, sonuçta oluşacak görüntü kimi zaman hoşunuza gitmeyebilir. Hoşunuza gitse dahi tam olarak ısınamayabilirsiniz. Çünkü belirttiğimiz gibi, yaşadığınız yeri ve oluşacak dekorasyonu benimsemeniz hayati öneme sahiptir. Zamanınızın büyük çoğunluğunu evinizde geçirdiğinizi de hesaba katarsanız, bu konuda bize hak vereceksiniz.
Peki, bir profesyonel tarafından bile olsa, dizayn edilen evinize alışmanız, benimsemeniz ve evinizde kendi kişiliğinizi görmeniz nasıl mümkün olur ? Homify ailesi olarak, -mekan fark etmeksizin- tüm dekorasyonlarda size kişiliğinizi oluşturacağınız dekorasyonunuza yansıtmanız konusunda ikna etmeye çalışıyoruz. Çünkü, bu durum hem dekorasyonunuzu benimsemenize yardımcı olacak, hem de kendi kişisel dekorasyon anlayışınızı fiziksel bir hale büründürecektir. Peki, bu durum nasıl mümkündür ? Genellikle verdiğimiz örnek, kendi ilgi alanlarınızı ve zevklerinizi dekorasyona katmanız yönünde. Bunun da en basit yönü dekoratif aksesuarlar. Örnek vermek gerekirse, denizi ve deniz yaşamını seven bir okurumuz için, küçük, ahşap bir çapa ideal bir aksesuardır. Bu küçük çapayı salonuna yerleştirerek, hem gelen misafirlerine kendine dair, kendi dekorasyon anlayışına dair basit mesajlar verecek, hem de salonunu ve salon dekorasyonunu daha çok içselleştirecektir. Peki ama böyle aksesuarlardan ya da süslü şeylerden hoşlanmayan okurlar ne yapmalı ? İşte bu noktada sizi yazımızın yıldızı ile tanıştırmak istiyoruz: Kendin yap projeleri. Aslında, çıkış noktası olarak, belli dekoratif araçları kullanarak yeni bir dekorasyon yaratmayı hedef alan bu projeler, dekorasyonun ve dekoratif araçların gelişip çeşitlenmesi ile, dekoratif araç üretmeye dönüşmüştür. Cümlenin çok karışık olduğunun farkındayız, o halde biraz daha açıklayalım. Şöyle ki; bahsettiğimiz, sizin kendi emeğinizle ve zevkinizle yoğrulan bu projeler başta daha geneldi. Örneğin, belli aksesuarları bir arada kullanarak farklı bir görünüm yaratma anlayışı üzerine kuruluydu. Fakat sonrasında, bireyselliğin bu denli ön plana çıkıp, dekoratif araçların da bireylere yönelik dizayn edilmesi sonucunda, daha özel bir noktaya ulaştı. Yani önceki örneğe uygun başka bir örnek vermek gerekirse, artık kendi aksesuarlarınızı kendiniz yapabilirsiniz.
Dekorasyonlarınızda kendiniz yapabileceğiniz dekoratif araçların temel teması yaratıcılıktır. Eski ve kullanılmayan, basit eşyaların birkaç basit dokunuşla şık birer aksesuara dönüşmesine dayanır. Bu sebeptendir ki, kişisel emeğin ön planda olduğu bu projelerde, basitlik ve sadelik en önemli iki unsurdur. Yani, fazla para harcamak bu olayın doğasına aykırıdır. Genellikle evde kullanmadığınız ya da az kullandığınız eşyaları dönüştürme temeline dayanır. Örnek vermek gerekirse, yeni neslin pek aşina olmadığı tahta mandallar aslında çok güzel bir dekorasyon malzemesidir. Bu ahşap mandalları, ahşap yapıştırıcı tutkal ile bir araya getirmek suretiyle, mutfağınız için çok şık ve doğal tepsiler elde edebilirsiniz. Özellikle sıcak yaz günlerinde bahçenizde vakit geçirirken, bu tepsiler oldukça işinize yarayabilir. Yine aynı şekilde bu ahşap mandallar ile, bardak altlığı yapabilirsiniz. Üstelik, ahşabın kolay boyanabilir bir malzeme olması sayesinde de, bu tepsilere ve altlıklara dilediğiniz rengi kolayca kazandırabilirsiniz. Ya da başka bir örnek vermek gerekirse, eski cam şişelerinizden de istifade edebilirsiniz. Özellikle renkli cam şişeler, kendiliklerinden oldukça şık bir görünüme sahiptirler. Bu tarz cam şişeleri saksı amaçlı kullanarak içlerinize renkli çiçekler ekebilirsiniz. Renkli bir bahçe hayali peşinde koşan okurlarımız için ideal bir alternatif. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Daha fazla örnek için web sitemizi keşfetmeye devam edin. Ama bu noktada unutmamanız gereken asıl nokta, dekorasyona verdiğiniz emek arttıkça, sonuçtan duyacağınız memnuniyet de aynı oranda artar.
Eğer bir bahçeniz yoksa, fakat yine de evinizin bir köşesinde doğan olan bir parça görmek istiyorsanız bu örnek tam da size göre. Özellikle orta büyüklükteki beyaz çakıl taşlarının düzgün bir led aydınlatma ile işbirliği sonrası, ortaya çok hoş bir ışık dansı çıkmış. Ayrıca, vitrindeki bitkilerin geniş yapraklı yeşil bitkiler olması bir diğer hoş ayrıntı. Diğer yandan, cam vitrin ortama büyük bir ciddiyet katmış.
Kendin yap projelerinde en sık rastlanan dizaynlardan biridir kitaplıklar. Yalnızca ahşap blokların gerekmesi ve haliyle ihtiyaç duyulan nesnelerin bu denli az olması, kitaplık dizaynlarının bu denli sık tercih edilmesinin başlıca sebeplerindendir. Kitaplık dizaynı bu denli kolay olunca, ortaya sıra dışı dizaynlar çıkmakta. Bu örnekte, klasik kitaplık dizaynlarından farklı olup göz alıcı bir görünüme sahip olan bir model görebilirsiniz.
Evinizde kendi başınıza uygulayabileceğiniz basit dekorasyonlardan biri de, evinizde bolca bulunan çerçeveleri malzeme olarak kullanan çerçeve dizaynıdır. Malzemelerin yalnızca çerçeve ve boş bir duvar olduğu bu dizaynda, çerçevelerin belli bir düzene göre yerleştirilmesi esas alınır. Fakat, düz bir çizgi halinde değil de, aksine dağınık olarak yerleştirilen çerçeveler oldukça şık bir görünüme kavuşur.
Bahçe dekorasyonlarında, sınırların oldukça esnek olması, kendin yap projelerinin bu denli sıkça uygulanmasına imkan sağlar. Çünkü bahçenizde çok fazla çeşitte dekoratif araç ve yine çok fazla çeşitte malzeme türü vardır. Bu örnekte ise, geniş bir çiçek tarhının içine çakıl taşı doldurulmuş. Bu çakıl taşlarının üzerine bir alev sistemi kurmak sizi aşabilir, ama yine de oldukça hoş bir görünüme sahip. Diğer yandan, eğrelti otlarıyla bezenmiş diğer tarhlar da ortama doğal bir hava katmakta.
Önceki örneklerimizden birinde de bahsettiğimiz üzere, kendin yap projelerinde sıkça tercih edilen fikirlerden biri de, duvarları süslemek ile ilgilidir. Çünkü duvarlarınız geniştir ve neredeyse her türlü fikri uygulamaya olanak sağlar. Bu örnekte, yine çerçeveler ile ortaya çok hoş bir görüntü çıktığını görüyoruz. Farklı olmak üzere, saatler ve diğer oval çerçeveler de duvarın görüntüsüne canlılık katmış.
TV üniteleri, yapıları gereği oturma odanızda çok fazla yer kaplayan dekoratif araçlardan biridir. Fakat, akıllıca birkaç dokunuş sayesinde bu TV ünitelerini oldukça işlevsel bir forma sokmak mümkün. Padi Costruzioni imzalı bu örnekte de görebileceğiniz üzere, yekpare bir kitaplığın ortasında TV'ye yer açmak sureti ile, bütün bir duvarınıza kitaplık işlevi yükleyebilirsiniz. Üstelik bu örnekteki gibi güzel bir tona da sahip ise, oldukça şık bir görüntü çıkacaktır ortaya.
Bahçe dekorasyonlarında en önemli konulardan biri de peyzaj düzenlemeleridir. Kelime anlamı olarak, doğal bir unsurun beşeri bir etki doğrultusunda şekillenmesi anlamına gelen peyzaj, kimi zaman oldukça eğlenceli olabilir. Bu örnekte ise, peyzajın bütün yükünü beyaz çakıl taşları ile kenardaki otların çektiğini görüyoruz. Siz de, kendi başınıza bahçenizde bu şekilde basitçe peyzaj düzenlemesi yapabilirsiniz.
Öncelikle belirtmek isteriz ki, bu örnek her ne kadar bir bahçe dekorasyonunu içeriyor olsa da bahsedeceğimiz yöntemi evinizin hemen hemen her yerinde kullanabilirsiniz. Cam çok doğal bir malzemedir ve çoğu dekorasyonun ortak olarak kullandığı malzemeler arasında yer alır. Peki ya cama renk verip bu camı dekoratif amaçla kullanmak isterseniz ne olur ? Ortaya bu örnekteki gibi renkli görüntüler çıkar. Üstelik aynı yolla, kendi başınıza da evinize renk katabilirsiniz.
Bahçeler, mekan olarak kendin yap projelerinin yoğun olarak kullanıldığı yerlerdir. Aral Tatilçiftliği'ne ait olan bu örnekte ise, yine bahçede bulunan dekoratif bir ahşap araba görüyoruz. Kendi bahçenizde de buna benzer fikirleri, yine kendi başınıza kolayca uygulayabilirsiniz. Üstelik bu tarz bir bahçe dekoru, hem bahçenize doğal bir hava katacak hem de çok göz alıcı bir görünümün oluşmasına olanak tanıyacaktır.
Homify olarak yaratıcı saksı fikirleri denilince aklımıza ilk önce Sihirli Peyzaj gelmekte. Bahçe dekorasyonu ile ilgili yazılarımızda da sık sık rastlayabileceğiniz bir başka yaratıcı saksı fikri ile karşınızdayız. Üstelik bu seferki örnek, bahçenizde kendi başınıza da kolayca yapabileceğiniz bir örnek. Bir el arabasının sıra dışı bir renge büründürülmesi ve ardında da içinin toprak ile doldurulup, bitki ekilmesine dayanmakta. Bahçeniz için oldukça renkli bir saksı olabilir…
Bahçe dekorasyonu için fikirler