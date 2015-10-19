Evinizde sizin yapabileceğiniz dekorasyonlar

Dekorasyon konusunda en önemli hususlardan biri de elde edilecek dizaynı benimsemektir. Evinizde bir yeri dekore ederken, sonuçta oluşacak görüntü kimi zaman hoşunuza gitmeyebilir. Hoşunuza gitse dahi tam olarak ısınamayabilirsiniz. Çünkü belirttiğimiz gibi, yaşadığınız yeri ve oluşacak dekorasyonu benimsemeniz hayati öneme sahiptir. Zamanınızın büyük çoğunluğunu evinizde geçirdiğinizi de hesaba katarsanız, bu konuda bize hak vereceksiniz.

Peki, bir profesyonel tarafından bile olsa, dizayn edilen evinize alışmanız, benimsemeniz ve evinizde kendi kişiliğinizi görmeniz nasıl mümkün olur ? Homify ailesi olarak, -mekan fark etmeksizin- tüm dekorasyonlarda size kişiliğinizi oluşturacağınız dekorasyonunuza yansıtmanız konusunda ikna etmeye çalışıyoruz. Çünkü, bu durum hem dekorasyonunuzu benimsemenize yardımcı olacak, hem de kendi kişisel dekorasyon anlayışınızı fiziksel bir hale büründürecektir. Peki, bu durum nasıl mümkündür ? Genellikle verdiğimiz örnek, kendi ilgi alanlarınızı ve zevklerinizi dekorasyona katmanız yönünde. Bunun da en basit yönü dekoratif aksesuarlar. Örnek vermek gerekirse, denizi ve deniz yaşamını seven bir okurumuz için, küçük, ahşap bir çapa ideal bir aksesuardır. Bu küçük çapayı salonuna yerleştirerek, hem gelen misafirlerine kendine dair, kendi dekorasyon anlayışına dair basit mesajlar verecek, hem de salonunu ve salon dekorasyonunu daha çok içselleştirecektir. Peki ama böyle aksesuarlardan ya da süslü şeylerden hoşlanmayan okurlar ne yapmalı ? İşte bu noktada sizi yazımızın yıldızı ile tanıştırmak istiyoruz: Kendin yap projeleri. Aslında, çıkış noktası olarak, belli dekoratif araçları kullanarak yeni bir dekorasyon yaratmayı hedef alan bu projeler, dekorasyonun ve dekoratif araçların gelişip çeşitlenmesi ile, dekoratif araç üretmeye dönüşmüştür. Cümlenin çok karışık olduğunun farkındayız, o halde biraz daha açıklayalım. Şöyle ki; bahsettiğimiz, sizin kendi emeğinizle ve zevkinizle yoğrulan bu projeler başta daha geneldi. Örneğin, belli aksesuarları bir arada kullanarak farklı bir görünüm yaratma anlayışı üzerine kuruluydu. Fakat sonrasında, bireyselliğin bu denli ön plana çıkıp, dekoratif araçların da bireylere yönelik dizayn edilmesi sonucunda, daha özel bir noktaya ulaştı. Yani önceki örneğe uygun başka bir örnek vermek gerekirse, artık kendi aksesuarlarınızı kendiniz yapabilirsiniz.

Dekorasyonlarınızda kendiniz yapabileceğiniz dekoratif araçların temel teması yaratıcılıktır. Eski ve kullanılmayan, basit eşyaların birkaç basit dokunuşla şık birer aksesuara dönüşmesine dayanır. Bu sebeptendir ki, kişisel emeğin ön planda olduğu bu projelerde, basitlik ve sadelik en önemli iki unsurdur. Yani, fazla para harcamak bu olayın doğasına aykırıdır. Genellikle evde kullanmadığınız ya da az kullandığınız eşyaları dönüştürme temeline dayanır. Örnek vermek gerekirse, yeni neslin pek aşina olmadığı tahta mandallar aslında çok güzel bir dekorasyon malzemesidir. Bu ahşap mandalları, ahşap yapıştırıcı tutkal ile bir araya getirmek suretiyle, mutfağınız için çok şık ve doğal tepsiler elde edebilirsiniz. Özellikle sıcak yaz günlerinde bahçenizde vakit geçirirken, bu tepsiler oldukça işinize yarayabilir. Yine aynı şekilde bu ahşap mandallar ile, bardak altlığı yapabilirsiniz. Üstelik, ahşabın kolay boyanabilir bir malzeme olması sayesinde de, bu tepsilere ve altlıklara dilediğiniz rengi kolayca kazandırabilirsiniz. Ya da başka bir örnek vermek gerekirse, eski cam şişelerinizden de istifade edebilirsiniz. Özellikle renkli cam şişeler, kendiliklerinden oldukça şık bir görünüme sahiptirler. Bu tarz cam şişeleri saksı amaçlı kullanarak içlerinize renkli çiçekler ekebilirsiniz. Renkli bir bahçe hayali peşinde koşan okurlarımız için ideal bir alternatif. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Daha fazla örnek için web sitemizi keşfetmeye devam edin. Ama bu noktada unutmamanız gereken asıl nokta, dekorasyona verdiğiniz emek arttıkça, sonuçtan duyacağınız memnuniyet de aynı oranda artar.