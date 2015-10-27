Türkiye'den küçük ama zevkli bir daire

Mutfak adaları artık oldukça yaygın ve çok çeşitli türleriyle pek çok yeni evde karşılaşmak mümkün. Bu modellerin önemli bir kısmında ise mermer ya da ahşap yüzeyler tercih ediliyor. Ve yine oldukça büyük bir kısmına da mutfak dolaplarının dahil edildiğini göremiyoruz. Burada ise neresinden baksanız iddialı bir ada tasarımıyla karşı karşıyayız. Her şeyden önce ada bölümü ince ve uzun bir yapıda tasarlanmış ve mutfak dolapları grubuna dahil edilmiş. Üzerinde hem çok sayıda çekmece hem de dolaplar bulunuyor. Bir diğer konu ise renk tercihi. Bir mutfak adasında fuşya rengine sanıyoruz dünyada pek az örnekte rastlamak mümkün olur. Bununla birlikte bu iddialı renk tercihinin ortaya son derece şık bir kombinasyon çıkarmadığını söylemek de haksızlık olur.