Türkiye'den küçük ama zevkli bir daire

Apartman daireleri insanın aklına genellikle çok ferah olmayan ve herhangi bir estetik maksattan çok önce barınma ihtiyacına yanıt veren işlev odaklı özellikler geliyor. Fakat kent yaşamının bir gerçeği olarak, dünya nüfusunun çok büyük bir kısmı şehirlerde ve apartmanlarda yaşıyor artık. Ve apartman daireleri de buna paralel olarak çeşitleniyor, gelişiyor, yeni uygulamalara daha açık hale geliyor. Bugün sizlere tanıtacağımız dairede ise pek çok villayı dahi kıskandıracak bir stil, büyüleyici bir güzellikle karşılaşacaksınız. Tasarımı ve uygulaması, İstanbul dışındaki firmalar arasında güçlenen bir yere sahip olan Edirne merkezli Vizyon Mimarlık ve Dekorasyon tarafından yapılan bu evin iç dünyasına gelin hep birlikte misafir olalım.
Evin pek çok bölümünde farklı renk kombinasyonları ve hatta birbirinden farklı çok çeşitli üslup ve tarzlarla karşılaşıyoruz. Mutfakta ise fuşya ve beyazın ağır bastığı görülüyor. Mutfaklarda görmeye alışkın olmadığımız türden ve oldukça da iddialı bir renk olan fuşyanın beyazla bu kadar güzel bir uyum göstermesi ve mekana bu kadar canlı bir hava katması şaşırtıcı denecek kadar başarılı bir sonuç gerçekten.
Zeminde mermer desenli büyük karolar kullanılırken, beyaz eşyalarda ve ankastre grubunda ise inox tercihi ön plana çıkıyor. Özellikle buzdolabının aynalı denebilecek yüzeyi de şık bir havaya sahip.
Mutfak adaları artık oldukça yaygın ve çok çeşitli türleriyle pek çok yeni evde karşılaşmak mümkün. Bu modellerin önemli bir kısmında ise mermer ya da ahşap yüzeyler tercih ediliyor. Ve yine oldukça büyük bir kısmına da mutfak dolaplarının dahil edildiğini göremiyoruz. Burada ise neresinden baksanız iddialı bir ada tasarımıyla karşı karşıyayız. Her şeyden önce ada bölümü ince ve uzun bir yapıda tasarlanmış ve mutfak dolapları grubuna dahil edilmiş. Üzerinde hem çok sayıda çekmece hem de dolaplar bulunuyor. Bir diğer konu ise renk tercihi. Bir mutfak adasında fuşya rengine sanıyoruz dünyada pek az örnekte rastlamak mümkün olur. Bununla birlikte bu iddialı renk tercihinin ortaya son derece şık bir kombinasyon çıkarmadığını söylemek de haksızlık olur.
Oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan mutfakta, ada bölümüne ek olarak altı kişilik bir de yemek masası bulunuyor. Mutfağın bir cephesini tamamen kaplayan pencereye karşı konumlandırılmış bu masa, keyifli aile yemekleri için gerçekten birebir.
Evin üst kata açılan antresindeki merdiven, birinci sınıf ahşap kalitesiyle göz dolduruyor.
Oldukça fazla renk kullanılmış olmasına karşın pastel renklerin ağırlıkta olmasıyla sakin ve duru bir havadaki oturma odası, özel bir kesime sahip şık bir boy aynasıyla çekici bir havaya kavuşuyor.
Evin küçük banyosunda yine başka bir tarz ve birbirinden ilginç denemelerle karşılaşıyoruz. Kırmızı ve siyah renklerdeki oldukça enteresan lavabonun tam karşısına ince uzun dikey bir ayna yerleştirilmiş. Aynanın hemen solunda ise duvar fayanslarına adapte edilmiş ilginç görseller yer alıyor. Güne keyifli bir başlangıç için gerçekten dört dörtlük bir banyo.
Görece küçük bir iç hacme sahip olmasına rağmen son derece geniş pencereleriyle oldukça ferah bir havaya sahip olan bu yatak odasında da siyah, beyaz ve kırmızının güzel bir kombinasyonuyla karşılaşıyoruz. Odaya asıl rengini verense, tavanda kullanılan özel görsel malzeme olmuş. Adeta açık havada uyuyor gibi bir hava yakalamanız mümkün.
Evin farklı bölümlerinde farklı tarzların dikkat çektiğinizi yazımızın başında belirtmiştik. Ana banyoda da ihtişamlı bir tasarım tercih edildiğini görüyoruz. Altın renkli lavabo, ayna çerçeveleri ve tamamlayıcı aksesuarlar, mekana adeta bir saray hamamı havası katıyor dersek herhalde abartmış olmayız.
Bir başka dikkat çekici daire görmek isterseniz Fantastik bir apartman dairesi yazımıza da bir göz atabilirsiniz.