Sıradışı davlumbaz modelleri

Mutfak bir evin can damarı, kalbidir. Hayatımızı devam ettirmemiz için gereken besinleri sakladığımız, pişirdiğimiz mutfak bunun yanında sofrada tüm aileyi bir araya toplayan, aile bağlarını güçlendiren de bir mekandır. Evin böylesine önemli bir bölümünün fonksiyonel, keyifli ve estetik olması için çaba sarf etmek hiç de anormal değil. Yemek pişirirken yemeklerden çıkan buhar tüm mutfağı sarar, hem istenmeyen bir görüntüye hem de kötü kokulara neden olur. Peki bu sıkıntıdan nasıl kurtulabiliriz? Elbette sağlam ve güçlü bir davlumbazla. Evinizin havalandırma sistemi, kötü kokuları ve yemek buharını önlemeye yetmiyorsa, bir yenilik yapmanın vakti gelmiş demektir. Peki yeni bir davlumbaz yaptırmaya karar verirken nelere dikkat etmeli? Çekiş gücü, boyutu, ne kadar ses çıkardığı, oluğu… Tüm bunlar tercihimizi yapmamıza etki edecek unsurlar. Dilerseniz sizin için derlediğimiz son derece şık ve değişik davlumbaz modellerine bakarak mutfağınız için ilham alın.