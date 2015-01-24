Sıradışı davlumbaz modelleri

Mutfak bir evin can damarı, kalbidir. Hayatımızı devam ettirmemiz için gereken besinleri sakladığımız, pişirdiğimiz mutfak bunun yanında sofrada tüm aileyi bir araya toplayan, aile bağlarını güçlendiren de bir mekandır. Evin böylesine önemli bir bölümünün fonksiyonel, keyifli ve estetik olması için çaba sarf etmek hiç de anormal değil. Yemek pişirirken yemeklerden çıkan buhar tüm mutfağı sarar, hem istenmeyen bir görüntüye hem de kötü kokulara neden olur. Peki bu sıkıntıdan nasıl kurtulabiliriz? Elbette sağlam ve güçlü bir davlumbazla. Evinizin havalandırma sistemi, kötü kokuları ve yemek buharını önlemeye yetmiyorsa, bir yenilik yapmanın vakti gelmiş demektir. Peki yeni bir davlumbaz yaptırmaya karar verirken nelere dikkat etmeli? Çekiş gücü, boyutu, ne kadar ses çıkardığı, oluğu… Tüm bunlar tercihimizi yapmamıza etki edecek unsurlar. Dilerseniz sizin için derlediğimiz son derece şık ve değişik davlumbaz modellerine bakarak mutfağınız için ilham alın.
Küçük mutfaklar büyük ve havadar mutfaklara nazaran koku ve buhar konusunda daha sıkıntılıdır. Minimalist bir anlayışla tasarlanmış bu küçük mutfakta kullanılan silindirik davlumbaz son derece uyumlu bir şekilde mutfağın genel dekorunu tamamlamış, estetik ve zarif bir görüntü kazandırmış.Davlumbaz estetik olduğu kadar sıra dışı görüntüüsyle de dikkat çekiyor.
Duvar tipi davlumbazlar en sık rastlanan davlumbaz modelleridir. Pek çok geleneksel ve hatta modern mutfakta bu tip davlumbazları görmeye alışığız. Duvara monte edilen bu modeller dumanı duvar boyunca çatıya kadar uzanan borular yardımıyla dışarı atar. Hatta bazı modellerde buharı süzüp, temiz havayı geri mutfağa verme özelliği de vardır. Bu tip davlumbazlar her tarzda mutfakla uyum sağlasa da genelde granit tezgah, ahşap raflar, ve paslanmaz çelik ve inoks cihazların kullanıldığı mutfaklarda çok daha başarılı sonuçlar veriyor. Tıpkı resimde gördüğünüz mutfakta olduğu gibi.
Mutfağın tarzı önemliyse, genelde tavandan aşağı sallanan bir davlumbaz iyi bir seçim olmaz. Mutfakta minimalist bir anlayış hakimse, davlumbazın da bu tarza uygun olarak mümkün olduğu ölçüde az görünmesi, hatta tümden saklanması gerekir. Eğer bu traz bir davlumbaz almayı düşünüyorsanız, piyasada bulunan bütün alternatiflere bakmayı ihmal etmeyin zira tavana monte edilen cihazların çekiş gücü diğerlerine nazaran düşük olduğu gibi, daha sesli çalışmak gibi bir eksileri de söz konusu
Bu diyagonal davlumbaz da duvar tipi davlumbazların en son modellerinden biri. Ancak diğer duvar tipi davlumbazlardan bir farkı var. O da bu davlumbazın çekim sağlayan pervanelerinin karşıya bakması. Bu özellik sayesinde yemek yaparken eğilmenize gerek kalmıyor, ve daha fazla hareket etme şansınız oluyor. Bu modeli modern bir mutfakta rahatlıkla kullanabilir, cam çerçevesiyle şık bir görüntü sağlayabilirsiniz. Üstelik her tür renk seçeneğiyle uyum sağlayan bu model, paslanmaz çelik cihazlarla da mükemmel bir birliktelik sağlar.
Küçük bir daireniz varsa mutfağı da doğal olarak küçük olacaktır. Bu durumda davlumbaz konusunda en son istenecek şey küçük mutfağı iyice küçültecek kadar büyük olmasıdır. Bu mutfakta kullanılan silindirik davlumbaz küçük boyutları sayesinde hem çekiş gücü olarak bu mutfak için yeterli olurken, hem de estetik olarak mutfağa uyum sağlıyor. Ayrıca bu davlumbazın baca oluğuna ihtiyaç duymaması, bunun yerine havayı temizleyen bir özellikte olması da bir başka avantajı. Bu davlumbazı paslanmaz çelik dolaplar ve açık renk ahşap tezgah malzemesiyle çok uyumlu bir şekilde kombinleyebilirsiniz.
Tarz ve görüntü birinci öncelikse, kesintisiz güç kaynaklı bir davlumbaz düşünebilirsiniz. Bu tip sistemler, tamamen gizlenebilerek, mutfağın görüntüsüne müdahil olmuyorlar. Bu tarz sistemlerin fanları da büyük bir duvar tipi davlumbaz kadar başarılı çalışıyor ama mutfağınızın estetiğini bozmuyorlar.