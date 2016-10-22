Beyazı sevenler için 7 muhteşem aile evi

En güzel dış cephe renklerinden biri olan beyaza boyalı 7 muhteşem aile evi için aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.
İlk örneğimiz şahane bir iki katlı ev. Çok sayıda penceresi, çatılı güzel bir verandası ve yanına yapılmış garajıyla dört dörtlük bir bina. Güzel beyaz cephesine pencerelerin siyah kenarları eşlik ederek hoş bir kontrast sağlıyor.
Evin yatak odası çağdaş ve eğlenceli dekorasyonuyla çok güzel görünüyor. Duvarda hayvan derisini andıran siyah beyaz bir desen kullanılmış. Aynı desen yatakta da tercih edilerek eğlenceli bir atmosfer sağlanmış. Bu derece hareketli bir deseni ancak sakin yeşiller tamamlayabilirdi.
Sıradaki ev müstakil bir yapı olup geleneksel bir görünüme sahip. Sade basit dış cephe tasarımında çatı bulunmuyor. Ancak ferforje pencere parmaklığı ve ahşap kapısı geleneksel bir karaktere sahip.
Ev her ne kadar küçük görünse de içi gayet ferah ve aileler için uygun büyüklükte. Açık mutfak, yemek odası ve salon duvarsız kapısız olarak inşa edilmiş. Böylece iç mekan daha geniş hale geliyor. Duvarlar tamamen beyaz. Mobilyalar ise modern ve renkli olmakla birlikte hepsine ahşap detaylar var. en dikkat çeken ise yeşil yer seramikleri.
Bu örnek sıradan ve geleneksel yapılardan oldukça farklı. Yalın çizgileri ve keskin hatlarıyla dikkat çeken bir mimari. Ev öyle sade ve net ki bu düz çizgileri kusursuz bir karakter katıyor.
Evin girişi tıpkı dışı gibi son derece modern ve etkileyici. Antre bölümünü gördüğümüz resimde kapı koridorunun bitiminde yer alan camekan bahçe son derece özgün bir fikir. Ek olarak malzeme tercihi; cam, ahşap ve beyaz duvarlar dış cephe tasarımıyla çok uyumlu.
Resimdeki ev son derece lüks ve ilgi çekici bir yapı. Az bakım gerektiren bir alana inşa edilen bu yönüyle de son derece kullanışlı. Dış cephesinden anlaşılacağı üzere farklı bir mimariye sahip olan evde ahşap bina kapısı bulunuyor. Pencereler ise son derece dar ve uzun.
Daha ziyade dekorasyon tarzı hakkında bilgi versek de evin fonksiyonlarından bahsetmeden olmaz. Çünkü bu bina ekolojik anlayışla tasarlandı. Örneğin mükemmel bir yalıtım ve havalandırma sistemine sahip. Bu sayede klima kullanmaya gerek duyulmuyor. Ek olarak sıcak su ihtiyacı da güneş enerjisiyle temin ediliyor.
Başlıktan da anlaşılacağı üzere Datça’da bulunan modern yazlık Etüt Mimarlık’a ait bir proje. 250 metrekarelik bir alana inşa edilen evin bulunduğu yerin iklim koşullarına adapte olan bir mimarisi var.
Lüks yazlığın içini gezerken müzikseverlerin beğeneceğini düşündüğümüz bu odada karar kıldık. Gelişmiş bir müzik seti ve hoparlör bulunan odada aynı zamanda albüm koleksiyonunuzu sergilemeniz için modern bir raflık tasarlanmış.
Sıradaki bina yine ülkemizden olup şahane ve kusursuz bir mimariye sahip. Dikkat çekici modernizmi ve etrafını çevreleyen muhteşem doğal ortamıyla herkesin rüyalarına girecek bir yazlık.
Yumuşak tonlu bir renk paletiyle dekore edilen oturma odası enfes havuz manzarasına bakıyor. Geleneksel orta sehpa ve mermer zemin ise şık detaylardan birkaçı.
Bu örnekte yerden üç metre yükseklikte taş duvarlardan örülmüş taşıyıcılar üzerinde duran bir villa görüyoruz. Özel peyzaj çalışması ile daha da ilginçleşen yapı kesinlikle sıra dışı.
Güzel villanın aydınlık mutfağında dolaplar ahşaptan yapılma olup ahşabın iki farklı tonu kullanılmış.
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