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Beyazı sevenler için 7 muhteşem aile evi

nihal e. nihal e.
Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Modern Evler
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En güzel dış cephe renklerinden biri olan beyaza boyalı 7 muhteşem aile evi için aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.

​1- Çekici siyah ve beyaz

Energieeffizienz und Design, WeberHaus WeberHaus
WeberHaus

WeberHaus
WeberHaus
WeberHaus

İlk örneğimiz şahane bir iki katlı ev. Çok sayıda penceresi, çatılı güzel bir verandası ve yanına yapılmış garajıyla dört dörtlük bir bina. Güzel beyaz cephesine pencerelerin siyah kenarları eşlik ederek hoş bir kontrast sağlıyor.

​Hayvan derisi desenli yatak odası

Energieeffizienz und Design, WeberHaus WeberHaus
WeberHaus

WeberHaus
WeberHaus
WeberHaus

Evin yatak odası çağdaş ve eğlenceli dekorasyonuyla çok güzel görünüyor. Duvarda hayvan derisini andıran siyah beyaz bir desen kullanılmış. Aynı desen yatakta da tercih edilerek eğlenceli bir atmosfer sağlanmış. Bu derece hareketli bir deseni ancak sakin yeşiller tamamlayabilirdi.

​2- Geleneksel bir ev

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Evler
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Sıradaki ev müstakil bir yapı olup geleneksel bir görünüme sahip. Sade basit dış cephe tasarımında çatı bulunmuyor. Ancak ferforje pencere parmaklığı ve ahşap kapısı geleneksel bir karaktere sahip.

​Açık planlı iç mekan

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Oturma Odası
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Ev her ne kadar küçük görünse de içi gayet ferah ve aileler için uygun büyüklükte. Açık mutfak, yemek odası ve salon duvarsız kapısız olarak inşa edilmiş. Böylece iç mekan daha geniş hale geliyor. Duvarlar tamamen beyaz. Mobilyalar ise modern ve renkli olmakla birlikte hepsine ahşap detaylar var. en dikkat çeken ise yeşil yer seramikleri.

​3- Çarpıcı modernizm

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Modern Evler
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Bu örnek sıradan ve geleneksel yapılardan oldukça farklı. Yalın çizgileri ve keskin hatlarıyla dikkat çeken bir mimari. Ev öyle sade ve net ki bu düz çizgileri kusursuz bir karakter katıyor.

​Şık antre

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Modern Kış Bahçesi
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Evin girişi tıpkı dışı gibi son derece modern ve etkileyici. Antre bölümünü gördüğümüz resimde kapı koridorunun bitiminde yer alan camekan bahçe son derece özgün bir fikir. Ek olarak malzeme tercihi; cam, ahşap ve beyaz duvarlar dış cephe tasarımıyla çok uyumlu.

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4- İlginç geometri

A House, 08023 Architects 08023 Architects Akdeniz Pencere & Kapılar
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

Resimdeki ev son derece lüks ve ilgi çekici bir yapı. Az bakım gerektiren bir alana inşa edilen bu yönüyle de son derece kullanışlı. Dış cephesinden anlaşılacağı üzere farklı bir mimariye sahip olan evde ahşap bina kapısı bulunuyor. Pencereler ise son derece dar ve uzun.

​Ekolojik ev

A House, 08023 Architects 08023 Architects Akdeniz Oturma Odası
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

Daha ziyade dekorasyon tarzı hakkında bilgi versek de evin fonksiyonlarından bahsetmeden olmaz. Çünkü bu bina ekolojik anlayışla tasarlandı. Örneğin mükemmel bir yalıtım ve havalandırma sistemine sahip. Bu sayede klima kullanmaya gerek duyulmuyor. Ek olarak sıcak su ihtiyacı da güneş enerjisiyle temin ediliyor.

5- ​Datça’da bir yazlık

DATÇA ASLI & MURAT RENA EVİ, ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI Modern Evler
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

DATÇA ASLI & MURAT RENA EVİ

ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

Başlıktan da anlaşılacağı üzere Datça’da bulunan modern yazlık Etüt Mimarlık’a ait bir proje. 250 metrekarelik bir alana inşa edilen evin bulunduğu yerin iklim koşullarına adapte olan bir mimarisi var.

​Müzik odası

DATÇA ASLI & MURAT RENA EVİ, ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI İç Dekorasyon
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

DATÇA ASLI & MURAT RENA EVİ

ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

Lüks yazlığın içini gezerken müzikseverlerin beğeneceğini düşündüğümüz bu odada karar kıldık. Gelişmiş bir müzik seti ve hoparlör bulunan odada aynı zamanda albüm koleksiyonunuzu sergilemeniz için modern bir raflık tasarlanmış.

​6- Bodrum’da görkemli bir yapı

House A1 - A1 Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Havuz
HANDE KOKSAL INTERIORS

House A1 – A1 Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Sıradaki bina yine ülkemizden olup şahane ve kusursuz bir mimariye sahip. Dikkat çekici modernizmi ve etrafını çevreleyen muhteşem doğal ortamıyla herkesin rüyalarına girecek bir yazlık.

​Konforlu oturma odası

House A1 - A1 Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Oturma Odası
HANDE KOKSAL INTERIORS

House A1 – A1 Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Yumuşak tonlu bir renk paletiyle dekore edilen oturma odası enfes havuz manzarasına bakıyor. Geleneksel orta sehpa ve mermer zemin ise şık detaylardan birkaçı.

7- ​Sıra dışı bir örnek

Casa Pitahayas 87, Zibatá, El Marqués, Querétaro, JF ARQUITECTOS JF ARQUITECTOS Minimalist Evler
JF ARQUITECTOS

JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS

Bu örnekte yerden üç metre yükseklikte taş duvarlardan örülmüş taşıyıcılar üzerinde duran bir villa görüyoruz. Özel peyzaj çalışması ile daha da ilginçleşen yapı kesinlikle sıra dışı.

Ahşabın 50 tonu

Casa Pitahayas 87, Zibatá, El Marqués, Querétaro, JF ARQUITECTOS JF ARQUITECTOS MutfakDolap & Raflar
JF ARQUITECTOS

JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS

Güzel villanın aydınlık mutfağında dolaplar ahşaptan yapılma olup ahşabın iki farklı tonu kullanılmış.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Servet harcamadan mutfağı değiştirmenin 6 kolay yolu’ başlığını okuyabilirsiniz.

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