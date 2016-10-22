Beyazı sevenler için 7 muhteşem aile evi

Ev her ne kadar küçük görünse de içi gayet ferah ve aileler için uygun büyüklükte. Açık mutfak, yemek odası ve salon duvarsız kapısız olarak inşa edilmiş. Böylece iç mekan daha geniş hale geliyor. Duvarlar tamamen beyaz. Mobilyalar ise modern ve renkli olmakla birlikte hepsine ahşap detaylar var. en dikkat çeken ise yeşil yer seramikleri.