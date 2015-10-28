Dekorasyonda malzeme seçiminin önemini vurgulayan bir daire

Evlerimizin ve yaşam alanlarımızın güzel görünmesinde dekorasyonun ve mobilya seçiminin etkisinin ne kadar büyük olduğu aşikar pek tabii ki. Ancak bir evi ve evin odalarını tek tek kusursuz bir tasarım ve dekorasyonla donatmak istiyorsanız o halde mobilya seçiminden ve dekorasyondan önce özenle tasarlanması ve dikkat edilmesi gereken başka şeyler de var. İç mimari tasarım, bunlardan biri tabii ki. Odaların yapısı ve şekli, kullanım kolaylığı, fonksiyonellik, mobilya yerleşim çeşitliliği sağlaması açısından ve estetik olarak oldukça etkili bir unsurdur. Evin kusursuz görünmesini sağlayan bir başka unsur da şüphesiz yer ve duvar döşemelerinin ve mutfaklar söz konusu olduğunda da tezgah ve mutfak dolaplarının malzemelerinin seçimidir. Tavan dekorasyonu da yine evi kusursuzlaştıran tasarım unsurlarından biri. Bu yazımızda tasarımında Vizyon Mimarlık ve Dekorasyon imzası taşıyan bir evin iç mekanlarındaki bu estetik unsurları inceleyeceğiz ve bu tip ayrıntıların yaşam alanlarını ne kadar etkilediğine değineceğiz.
Dilerseniz evin en önemli yaşam alanlarından biri olan mutfaktan başlayalım. Mutfak dolaplarında kullanılan malzemeler oldukça dikkat çekici ve şık ve göz alıcı bir mutfak yaratılmasına neden olan malzeme türleri. Mutfak dekorasyonlarınızı yaparken renk ve şekilden daha çok dikkat etmeniz gereken bir şey varsa o da mutlaka malzemelerdir. Şık renkli ve iyi bir yerleşime sahip mutfaklar da eğer malzeme seçimi kötü ya da kalitesizse oldukça vasat görünebilirler.
Bugün özellikle modern mutfak tarzlarındaki mutfak dolaplarında en yaygın kullanılan malzemelerden biri de akrilik mutfak dolaplarıdır. Akrilik yüzeyli mutfak dolaplarının en önemli özelliği hem oldukça sağlam ve uzun ömürlü hem de şık ve estetik olmalarıdır elbette. Şık ve modern bir mutfağa sahip olmak isteyenler için en ideal modeller akrilik mutfak dolaplarıdır. Suya dayanıklı, kolay temizlenebilen ve iyi kaliteli akrilik dolaplar bu şık mutfakta da kullanılmış. Ancak mutfağa dikkatli bakarsanız tezgahın altında kalan mutfak dolaplarıyla üst mutfak dolaplarının aynı malzemeden olmadığını görebilirsiniz. Üst dolaplar parıltılı dokularıyla dikkat çekici bir gösteriş yaratırken alt dolaplar mat beyaz tonlarıyla keskin bir temizlik ve zarafet hissi yayıyor. Bunun sebebi ise alt dolap kapaklarında akrilik kullanılırken, üst kapaklarda cam malzeme kullanımı. Renkli cam mutfak dolapları da son zamanlarda giderek daha yaygınlaşan modern ve şık dolap malzemelerinden biri. Akrilik ve camı böyle bir kombinasyonla bir araya getirmekse oldukça yaratıcı ve kullanışlı.
Elbette mutfakta dolaplar ve tezgahın malzemesi kadar şekilleri ve yerleşimleri de dikkat çekiyor. L şeklinde dizayn edilmiş olan mutfak tasarlanırken maksimum çalışma ve depolama alanı yaratılmasına özellikle özen gösterilmiş. Bu ferah ve elegan mutfakta en çok dikkat çeken fonksiyonel özelliklerden biri de dolapların genelde atıl kalan yan kısımlarına da kapak yerleştirilerek değerlendirilmeleri.
Evin dekorasyonunu ve güzelliğini en çok gösteren şeylerden bir diğeri de elbette zemin döşemeleridir. Laminant parkeler eskiden çok daha yapay bir görünüme sahiptiler ve çeşitlilik de pek fazla değildi. Ancak giderek gelişen tasarım dünyasında artık laminant parke denilince akla gelen sabit bir model de yok. Oldukça kaliteli ve göz alıcı modellerin bulunduğu laminant parke seçeneği, diğer döşeme ürünlerine göre nispeten daha ekonomik olmasıyla da dikkat çekiyor.
Tavan nişi uygulamaları da her zaman evlerin karakterini kuvvetlendiren ve dekorasyona eşsiz katkılarda bulunan tasarım uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor. Tavan dekorasyonlarında kullanılan bu tip sade ama şık nişler daima fark yaratmayı başarıyor. Tavanlarınızda uygulayabileceğiniz farklı dekorasyon önerileri arıyorsanız Yenilikçi tavan uygulamaları ve yaratıcı duvar kağıdı modelleri isimli yazımıza da bekleriz.