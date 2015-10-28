Dekorasyonda malzeme seçiminin önemini vurgulayan bir daire

Evlerimizin ve yaşam alanlarımızın güzel görünmesinde dekorasyonun ve mobilya seçiminin etkisinin ne kadar büyük olduğu aşikar pek tabii ki. Ancak bir evi ve evin odalarını tek tek kusursuz bir tasarım ve dekorasyonla donatmak istiyorsanız o halde mobilya seçiminden ve dekorasyondan önce özenle tasarlanması ve dikkat edilmesi gereken başka şeyler de var. İç mimari tasarım, bunlardan biri tabii ki. Odaların yapısı ve şekli, kullanım kolaylığı, fonksiyonellik, mobilya yerleşim çeşitliliği sağlaması açısından ve estetik olarak oldukça etkili bir unsurdur. Evin kusursuz görünmesini sağlayan bir başka unsur da şüphesiz yer ve duvar döşemelerinin ve mutfaklar söz konusu olduğunda da tezgah ve mutfak dolaplarının malzemelerinin seçimidir. Tavan dekorasyonu da yine evi kusursuzlaştıran tasarım unsurlarından biri. Bu yazımızda tasarımında Vizyon Mimarlık ve Dekorasyon imzası taşıyan bir evin iç mekanlarındaki bu estetik unsurları inceleyeceğiz ve bu tip ayrıntıların yaşam alanlarını ne kadar etkilediğine değineceğiz.