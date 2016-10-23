Bahçelerle birleşen küçük mutfaklar

Küçük mutfaklara sahip ev hanımları sürekli mutfaklarından şikayet eder durur. Hem çalışacak yerin sıkışıklığından, hem yemek kokularının mutfağı sarmasından mustariptirler. Ama mutfağınıza yakın bir noktada küçük de olsa bir bahçeniz ya da aydınlatma boşluğunuz varsa, bu alanı mutfakla birleştirip, hem mutfağınıza derinlik kazandırabilirsiniz hem de ortaya estetik sonuçlar çıkarabilirsiniz. Bu yazıda mutfaklarla birleştirilmiş bahçelerden örnekleri bir araya getirdik. Mutfak ve bahçe geçişinin ne kadar organik, akıcı ve konforlu bir şekilde yapılabileceğini gösteren bu örneklerin tümünde mutfaklar ferah bir hale kavuşmuşlar. Küçük bir mutfağa sahipseniz bu yazı kesinlikle size göre. Haydi başlayalım.
Küçük mutfaklar son teknoloji mutfak malzemelerinden yoksun olacak diye bir şart yok. Bakın mesela bu mutfakta akılcı bir yerleştirmeyle mikrodalga bir fırın bile bulunuyor. Bu mutfak ve küçük balkonu sürgülü PVC kapı ayırıyor. Mutfakta tezgah ve balkondaki tezgah aynı malzemeden ve içeriyle dışarıyı birbirine bağlıyor.
Bu evin yapısı mutfağın küçük avluya açılmasına müsaitmiş. Yeşil ve kırmızı birbirini tamamlayıcı renklerdir. Burada da kırmızı ve yeşilin ahengini görüyoruz. Kırmızı tezgah ve mutfak dolapları ve dışarıdaki çimlerin uyumu bir harika.
Mutfak ve dışarıyı birbirine bağlamak için pencereden içeri sızan ve duvarlara yansıyan sonsuz gün ışığını kullanabilirsiniz. Beyaz renkli duvarlara dolan ışık iki mekan arasında doğal bir geçiş oluşturur.
Küçük bir mutfak olmasına rağmen, küçük boyutlarda bir mutfak adası mutfağın tam ortasına başarıyla yerleştirilmiş. Mutfak adasında oturarak sürgülü kapıyla mutfaktan ayrılan yemyeşil bahçenin manzarasına karşı yemek yiyebilirsiniz. Küçük mutfağınızda bir mutfak adası istiyorsanız uzmanlarımıza danışabilirsiniz.
Küçük mutfakların dışarıyla bağlantılı olması, hem iki mekanın da kullanılabilmesi, hem de iki mekanı ayıran geniş pencere ya da kapıdan içeri dolan gün ışığı açısından bir avantajdır. Gün ışığının dolduğu küçük mutfak geniş ve ferah görünür. Bu çıplak tuğla duvarı ve metal davlumbaz borusuyla endüstriyel tarza göz kırpan küçük mutfakta da bahçeye açılan geniş bir kapı bulunuyor. İçeriye dolan gün ışığı resimde bile insanın içini ısıtıyor.
Sürgülü kapılar küçük mutfaklar ve bahçe ya da teras arasındaki bağlantıyı sağlamak için çok etkili çözümlerdir. Sürgülü kapıla içe ya da dışarı açılmadığından yer tasarrufu sağlarla ve içeriyle dışarı arasındaki bağlantı tam olur.
İnce uzun mutfağa bakıldığından odak noktasının bahçe kapısı olduğunu göreceksiniz. Bahçe kapısı ve ardındaki bahçe mutfağa muazzam bir derinlik duygusu katıyor. Ayrıca beyaz mutfak kapıdan dolan ışıkla son derece ferah görünüyor.
Mutfakların bahçe ya da balkonlarla birleştirebilecek durumda olması, mutfakların havalandırılması açısından da son derece önemli. Küçük mutfağınızda beyaz rengi seçmek avantajınıza olacaktır ama bu demek değil mutfakta hiç renk olmayacak. Bu resimdeki gibi cıvıl cıvıl aksesuarlarla mutfağınıza renkli dokunuşlarda bulunabilirsiniz.
İç mekan ve dış mekan bu resimde görüldüğü gibi sade bir biçimde mutfağa yerleştireceğiniz bitkilerle kurulabilir. Hele bu mutfaktaki gibi mutfağınızın ana malzemesi ahşap ise ortaya çıkan sonuç daha başarılı olabilir.
Mutfaklarda olması beklenen bir özellik sıcak ve davetkar olmalarıdır. Bu sıcak mutfak da bahçeyle sürgülü bir kapıyla birbirine bağlanmış. Yazın büyük oranda kapanmayacağını düşüneceğimiz kapının ardındaki manzara kışları da mutfağı süslemeye devam edecek.
Bu küçük mutfak da dışarıyla sürgülü bir kapı vasıtasıyla ilişkilendirilmiş. Kapıda bir perde takılı. Perde istenen zamanda kapatılarak insan mahremiyet sağlanabilir. İnce bir perdenin arkasından süzülen güneş ışığı mutfağı farklı bir atmosfere büründürebilir.
Farklı malzeme ve renklerin kontrastı ortaya uyumlu bir sonuç çıkarabilir. Mutfak ve bahçe zeminindeki beton, kapı ve pencerelerin metal doğramaları, cam ve mutfak dolaplarındaki ahşap ortaya çok hoş bir kompozisyon çıkarmış. Cam pencereler ve kapı bahçeyle iletişimi de üst düzeyde sağlıyor.
Mutfağa bakan bahçede bir şelale ya da havuz varsa, suyun mavi rengi mutfağa vuracaktır. Bu mavi rengi mutfakta tamamlayan bazı unsurlar hoş olabilir. Bu mutfakta pencere ve kapı çerçeveleri suyun mavi rengi gibi mavi renkte tasarlanmış.
Evinizin her yerinde bahçe oluşturabilirsiniz. Nasıl mı? Cevabı burada.