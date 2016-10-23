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Bahçelerle birleşen küçük mutfaklar

Aydin Sanli Aydin Sanli
Vakantiewoning Lago Maggiore, Studio Groen+Schild Studio Groen+Schild Akdeniz Mutfak
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Küçük mutfaklara sahip ev hanımları sürekli mutfaklarından şikayet eder durur. Hem çalışacak yerin sıkışıklığından, hem yemek kokularının mutfağı sarmasından mustariptirler. Ama mutfağınıza yakın bir noktada küçük de olsa bir bahçeniz ya da aydınlatma boşluğunuz varsa, bu alanı mutfakla birleştirip, hem mutfağınıza derinlik kazandırabilirsiniz hem de ortaya estetik sonuçlar çıkarabilirsiniz. Bu yazıda mutfaklarla birleştirilmiş bahçelerden örnekleri bir araya getirdik. Mutfak ve bahçe geçişinin ne kadar organik, akıcı ve konforlu bir şekilde yapılabileceğini gösteren bu örneklerin tümünde mutfaklar ferah bir hale kavuşmuşlar. Küçük bir mutfağa sahipseniz bu yazı kesinlikle size göre. Haydi başlayalım.

1. Mutfak ve küçük balkonu birleştiren cam kapı

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Tropikal Mutfak
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Küçük mutfaklar son teknoloji mutfak malzemelerinden yoksun olacak diye bir şart yok. Bakın mesela bu mutfakta akılcı bir yerleştirmeyle mikrodalga bir fırın bile bulunuyor. Bu mutfak ve küçük balkonu sürgülü PVC kapı ayırıyor. Mutfakta tezgah ve balkondaki tezgah aynı malzemeden ve içeriyle dışarıyı birbirine bağlıyor.

2. Dışarıya açılan bir mutfağın işlevselliği

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Mutfak
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Bu evin yapısı mutfağın küçük avluya açılmasına müsaitmiş. Yeşil ve kırmızı birbirini tamamlayıcı renklerdir. Burada da kırmızı ve yeşilin ahengini görüyoruz. Kırmızı tezgah ve mutfak dolapları ve dışarıdaki çimlerin uyumu bir harika.

3. Beyazın saflığı

SABAUDIA SUL MARE, Stefano Dorata Stefano Dorata Modern Mutfak
Stefano Dorata

Stefano Dorata
Stefano Dorata
Stefano Dorata

Mutfak ve dışarıyı birbirine bağlamak için pencereden içeri sızan ve duvarlara yansıyan sonsuz gün ışığını kullanabilirsiniz. Beyaz renkli duvarlara dolan ışık iki mekan arasında doğal bir geçiş oluşturur.

4. Manzaralı mutfak adası

Projekt domu Olaf G2 ENERGO PLUS , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Mutfak
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Küçük bir mutfak olmasına rağmen, küçük boyutlarda bir mutfak adası mutfağın tam ortasına başarıyla yerleştirilmiş. Mutfak adasında oturarak sürgülü kapıyla mutfaktan ayrılan yemyeşil bahçenin manzarasına karşı yemek yiyebilirsiniz. Küçük mutfağınızda bir mutfak adası istiyorsanız uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

5. Endüstriyel küçük mutfak

Средиземноморский лофт для молодой семьи, Circle Line Interiors Circle Line Interiors Endüstriyel Mutfak
Circle Line Interiors

Circle Line Interiors
Circle Line Interiors
Circle Line Interiors

Küçük mutfakların dışarıyla bağlantılı olması, hem iki mekanın da kullanılabilmesi, hem de iki mekanı ayıran geniş pencere ya da kapıdan içeri dolan gün ışığı açısından bir avantajdır. Gün ışığının dolduğu küçük mutfak geniş ve ferah görünür. Bu çıplak tuğla duvarı ve metal davlumbaz borusuyla endüstriyel tarza göz kırpan küçük mutfakta da bahçeye açılan geniş bir kapı bulunuyor. İçeriye dolan gün ışığı resimde bile insanın içini ısıtıyor.

6. Terasa açılan sürgülü kapı

APARTAMENTO EN LA COSTA BRAVA, Marta Sellarès - Interiorista Marta Sellarès - Interiorista Ankastre mutfaklar
Marta Sellarès – Interiorista

Marta Sellarès - Interiorista
Marta Sellarès – Interiorista
Marta Sellarès - Interiorista

Sürgülü kapılar küçük mutfaklar ve bahçe ya da teras arasındaki bağlantıyı sağlamak için çok etkili çözümlerdir. Sürgülü kapıla içe ya da dışarı açılmadığından yer tasarrufu sağlarla ve içeriyle dışarı arasındaki bağlantı tam olur.

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7. Derinlik duygusu

Wohnung Dror, Birgit Glatzel Architektin Birgit Glatzel Architektin Endüstriyel Mutfak Ahşap Bej
Birgit Glatzel Architektin

Birgit Glatzel Architektin
Birgit Glatzel Architektin
Birgit Glatzel Architektin

İnce uzun mutfağa bakıldığından odak noktasının bahçe kapısı olduğunu göreceksiniz. Bahçe kapısı ve ardındaki bahçe mutfağa muazzam bir derinlik duygusu katıyor. Ayrıca beyaz mutfak kapıdan dolan ışıkla son derece ferah görünüyor.

8. Bahçenin daha iyi havalanması için

Harbour - Primavera Verano 2016, Laura Ashley Decoración Laura Ashley Decoración Akdeniz Mutfak Mavi
Laura Ashley Decoración

Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración

Mutfakların bahçe ya da balkonlarla birleştirebilecek durumda olması, mutfakların havalandırılması açısından da son derece önemli. Küçük mutfağınızda beyaz rengi seçmek avantajınıza olacaktır ama bu demek değil mutfakta hiç renk olmayacak. Bu resimdeki gibi cıvıl cıvıl aksesuarlarla mutfağınıza renkli dokunuşlarda bulunabilirsiniz.

9. İçerideki doğa

Лофтик в Михновке. Финальный вариант, 3D GROUP 3D GROUP Endüstriyel Mutfak Bakır/Bronz/Pirinç Kahverengi
3D GROUP

3D GROUP
3D GROUP
3D GROUP

İç mekan ve dış mekan bu resimde görüldüğü gibi sade bir biçimde mutfağa yerleştireceğiniz bitkilerle kurulabilir. Hele bu mutfaktaki gibi mutfağınızın ana malzemesi ahşap ise ortaya çıkan sonuç daha başarılı olabilir.

10. Rahat ve sıcak bir mutfak

МОРЕ И ПЕСОК, GraniStudio GraniStudio Akdeniz Mutfak
GraniStudio

GraniStudio
GraniStudio
GraniStudio

Mutfaklarda olması beklenen bir özellik sıcak ve davetkar olmalarıdır. Bu sıcak mutfak da bahçeyle sürgülü bir kapıyla birbirine bağlanmış. Yazın büyük oranda kapanmayacağını düşüneceğimiz kapının ardındaki manzara kışları da mutfağı süslemeye devam edecek.

11. Perdeler

Sylt, Phillys Interior Design Phillys Interior Design Akdeniz Mutfak
Phillys Interior Design

Phillys Interior Design
Phillys Interior Design
Phillys Interior Design

Bu küçük mutfak da dışarıyla sürgülü bir kapı vasıtasıyla ilişkilendirilmiş. Kapıda bir perde takılı. Perde istenen zamanda kapatılarak insan mahremiyet sağlanabilir. İnce bir perdenin arkasından süzülen güneş ışığı mutfağı farklı bir atmosfere büründürebilir.

12. Farklı malzeme ve renklerin mükemmel birlikteliği

Vakantiewoning Lago Maggiore, Studio Groen+Schild Studio Groen+Schild Akdeniz Mutfak
Studio Groen+Schild

Studio Groen+Schild
Studio Groen+Schild
Studio Groen+Schild

Farklı malzeme ve renklerin kontrastı ortaya uyumlu bir sonuç çıkarabilir. Mutfak ve bahçe zeminindeki beton, kapı ve pencerelerin metal doğramaları, cam ve mutfak dolaplarındaki ahşap ortaya çok hoş bir kompozisyon çıkarmış. Cam pencereler ve kapı bahçeyle iletişimi de üst düzeyde sağlıyor.

13. Renklerin iletişimi

Villas Chuburná Puerto, Arq Mobil Arq Mobil Akdeniz Mutfak Beyaz
Arq Mobil

Arq Mobil
Arq Mobil
Arq Mobil

Mutfağa bakan bahçede bir şelale ya da havuz varsa, suyun mavi rengi mutfağa vuracaktır. Bu mavi rengi mutfakta tamamlayan bazı unsurlar hoş olabilir. Bu mutfakta pencere ve kapı çerçeveleri suyun mavi rengi gibi mavi renkte tasarlanmış.

Evinizin her yerinde bahçe oluşturabilirsiniz. Nasıl mı? Cevabı burada.

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