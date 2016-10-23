Bahçelerle birleşen küçük mutfaklar

Küçük mutfaklara sahip ev hanımları sürekli mutfaklarından şikayet eder durur. Hem çalışacak yerin sıkışıklığından, hem yemek kokularının mutfağı sarmasından mustariptirler. Ama mutfağınıza yakın bir noktada küçük de olsa bir bahçeniz ya da aydınlatma boşluğunuz varsa, bu alanı mutfakla birleştirip, hem mutfağınıza derinlik kazandırabilirsiniz hem de ortaya estetik sonuçlar çıkarabilirsiniz. Bu yazıda mutfaklarla birleştirilmiş bahçelerden örnekleri bir araya getirdik. Mutfak ve bahçe geçişinin ne kadar organik, akıcı ve konforlu bir şekilde yapılabileceğini gösteren bu örneklerin tümünde mutfaklar ferah bir hale kavuşmuşlar. Küçük bir mutfağa sahipseniz bu yazı kesinlikle size göre. Haydi başlayalım.