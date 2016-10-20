Evin vitrini olmaya yaraşır 6 kapı modeli

Kapılar evin en önemli yerleridir, çünkü eve gelen misafir ilk olarak kapıyı görür. Peki evin vitrini işlevi gören kapılara gereken önem veriliyor mu?
Mutfaklar, oturma odaları, yatak odaları ve banyolar için milyonlarca model, ürün ve tasarım fikri var. Bu mekanları yaratırken o ortamı görenlerin tekrar gelmek isteyeceği mekanlar yaratmaya çalışıyoruz. Ama evlerin hollerle başlamadığını hep unutuyoruz. Ev giriş kapısından başlar. Bunu unutmazsak kapılara da gereken önemi veririz.
Bugün size Polonyalı tasarımcıların elinden çıkma 6 farklı kapı modeli seçtik. Umarız bu kapıları siz de beğenirsiniz.
Bu kapının tasarımcıları klasik tarzdan uzaklaşmak istemiş. Çelik bir kapıyı tuğla dokulu bir çerçeveye oturtmuşlar. Çelik dokulu kapı modern bir esinti taşırken içinde bulunduğu tuğla/taş dokulu çerçeve girişe rustik bir hava katmış.
Bu kapıda ilk dikkat çeken şey rengi. Mavi tonlar projenin doğasına da son derece uyum sağlamış. Evin pencere çerçeveleri balkondaki saksılar da mavinin farklı tonlarında ve dolayısıyla ortada uyumlu bir kompozisyon var. Bahçedeki bitkiler ise evde mavi ve yeşilin uyumunu yansıtıyor. Bu kapı içerinin çok daha göz alıcı olduğunun vaadi gibi duruyor. Siz de evinizin güzelliğini dışarı yansıtan bir kapı mı arıyorsunuz. Durmayın tıklayın.
Kapının koyu rengi ve dış cephenin açık rengi oluşturdukları kontrastla doğal taşlarla örülmüş giriş bölümünü vurguluyor. Dışı böyle güzel olan bir evin içinin de nasıl olduğunu merak etmedik değil. Ama eminiz dışı kadar güzeldir.
Evinizde gerçekten sıcak bir atmosfer ve parmak ısırtacak bir tasarım istiyorsanız plastik kapılardan uzak durmalısınız. İşte size bir marangozluk farikası. Tüm ortama rustik bir hava katmış ve çok şık bir sonuç ortaya çıkmış.
Böyle güzel bir villaya da böyle güzel bir kapı yakışırdı. Tarz sahibi villa eşine ABD'de rastladığımız villalara benziyor. Kemerli ve kolonlu kapı adeta bir saray kapısını andırıyor. Evin azametini daha girişten anlamak mümkün. Kapının yer seviyesinde olmayıp, iki basamakla çıkılıyor olması villaya daha azametli bir görüntü katıyor.
İşte size iç mekana da son derece uyum sağlayan sade bir kapı. Kapının en önemli özelliği açılır kanadın yanında yerden tavana kadar bir cam ve kanadın üstünde de dört tane kare cam parçasının olması. Böylelikle penceresi olmayan hole ışık girebiliyor ve mekan ferah bir görünüm kazanıyor.
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