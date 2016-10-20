현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Evin vitrini olmaya yaraşır 6 kapı modeli

Aydin Sanli Aydin Sanli
Drzwi kobbe, Kobbe Kobbe Pencere & KapılarKapılar Aluminyum/Çinko Rengarenk
Loading admin actions …

Kapılar evin en önemli yerleridir, çünkü eve gelen misafir ilk olarak kapıyı görür. Peki evin vitrini işlevi gören kapılara gereken önem veriliyor mu?

Mutfaklar, oturma odaları, yatak odaları ve banyolar için milyonlarca model, ürün ve tasarım fikri var. Bu mekanları yaratırken o ortamı görenlerin tekrar gelmek isteyeceği mekanlar yaratmaya çalışıyoruz. Ama evlerin hollerle başlamadığını hep unutuyoruz.  Ev giriş kapısından başlar. Bunu unutmazsak kapılara da gereken önemi veririz.

Bugün size Polonyalı tasarımcıların elinden çıkma 6 farklı kapı modeli seçtik. Umarız bu kapıları siz de beğenirsiniz.

1. Modern ve rustik bir arada

Drzwi kobbe, Kobbe Kobbe Pencere & KapılarKapılar Aluminyum/Çinko Rengarenk
Kobbe

Kobbe
Kobbe
Kobbe

Bu kapının tasarımcıları klasik tarzdan uzaklaşmak istemiş. Çelik bir kapıyı tuğla dokulu bir çerçeveye oturtmuşlar. Çelik dokulu kapı modern bir esinti taşırken içinde bulunduğu tuğla/taş dokulu çerçeve girişe rustik bir hava katmış. 

2. Klasikten uzak

Drzwi kobbe, Kobbe Kobbe Pencere & KapılarKapılar Aluminyum/Çinko Rengarenk
Kobbe

Kobbe
Kobbe
Kobbe

Bu kapıda ilk dikkat çeken şey rengi. Mavi tonlar projenin doğasına da son derece uyum sağlamış. Evin pencere çerçeveleri balkondaki saksılar da mavinin farklı tonlarında ve dolayısıyla ortada uyumlu bir kompozisyon var. Bahçedeki bitkiler ise evde mavi ve yeşilin uyumunu yansıtıyor. Bu kapı içerinin çok daha göz alıcı olduğunun vaadi gibi duruyor. Siz de evinizin güzelliğini dışarı yansıtan bir kapı mı arıyorsunuz. Durmayın tıklayın.

3. Zarafet

Drzwi kobbe, Kobbe Kobbe Pencere & KapılarKapılar Aluminyum/Çinko Rengarenk
Kobbe

Kobbe
Kobbe
Kobbe

Kapının koyu rengi ve dış cephenin açık rengi oluşturdukları kontrastla doğal taşlarla örülmüş giriş bölümünü vurguluyor. Dışı böyle güzel olan bir evin içinin de nasıl olduğunu merak etmedik değil. Ama eminiz dışı kadar güzeldir.

4. Terasa açılan kapı

Drzwi drewniane, ręcznie rzeźbione, Zakład Stolarski Robert Latawiec Zakład Stolarski Robert Latawiec Pencere & KapılarKapılar
Zakład Stolarski Robert Latawiec

Zakład Stolarski Robert Latawiec
Zakład Stolarski Robert Latawiec
Zakład Stolarski Robert Latawiec

Evinizde gerçekten sıcak bir atmosfer ve parmak ısırtacak bir tasarım istiyorsanız plastik kapılardan uzak durmalısınız. İşte size bir marangozluk farikası. Tüm ortama rustik bir hava katmış ve çok şık bir sonuç ortaya çıkmış.

5. Lüksün kapıya yansıması

Rezydencja Parkowa, MG Projekt Projekty Domów MG Projekt Projekty Domów Modern Evler
MG Projekt Projekty Domów

Rezydencja Parkowa

MG Projekt Projekty Domów
MG Projekt Projekty Domów
MG Projekt Projekty Domów

Böyle güzel bir villaya da böyle güzel bir kapı yakışırdı. Tarz sahibi villa eşine ABD'de rastladığımız villalara benziyor. Kemerli ve kolonlu kapı adeta bir saray kapısını andırıyor. Evin azametini daha girişten anlamak mümkün. Kapının yer seviyesinde olmayıp, iki basamakla çıkılıyor olması villaya daha azametli bir görüntü katıyor.

6. Bembeyaz

JASNY DOM W CZECHACH, 3D STUDIO 3D STUDIO Modern Koridor, Hol & Merdivenler
3D STUDIO

3D STUDIO
3D STUDIO
3D STUDIO

İşte size iç mekana da son derece uyum sağlayan sade bir kapı. Kapının en önemli özelliği açılır kanadın yanında yerden tavana kadar bir cam ve kanadın üstünde de dört tane kare cam parçasının olması. Böylelikle penceresi olmayan hole ışık girebiliyor ve mekan ferah bir görünüm kazanıyor. 

Daha fazla giriş kapısı örneği görmek için TIKLAYIN.

Aklınızı başınızdan alacak 10 inanılmaz merdiven tasarımı
Bu kapılardan siz en çok hangisini beğendiniz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler