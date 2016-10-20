Evin vitrini olmaya yaraşır 6 kapı modeli

Kapılar evin en önemli yerleridir, çünkü eve gelen misafir ilk olarak kapıyı görür. Peki evin vitrini işlevi gören kapılara gereken önem veriliyor mu?

Mutfaklar, oturma odaları, yatak odaları ve banyolar için milyonlarca model, ürün ve tasarım fikri var. Bu mekanları yaratırken o ortamı görenlerin tekrar gelmek isteyeceği mekanlar yaratmaya çalışıyoruz. Ama evlerin hollerle başlamadığını hep unutuyoruz. Ev giriş kapısından başlar. Bunu unutmazsak kapılara da gereken önemi veririz.

Bugün size Polonyalı tasarımcıların elinden çıkma 6 farklı kapı modeli seçtik. Umarız bu kapıları siz de beğenirsiniz.