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11 göz alıcı iç mimari örneği

Aydin Sanli Aydin Sanli
Richmond Full House Refurbishment, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions Minimalist Oturma Odası
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Bazı kelimeler binlerce kelimeye bedeldir derler. Biz de buna katılıyoruz ve bazı resimlerin insan hayatında nasıl ilham kaynağı olabileceğini biliyoruz. Bu resimler bize fikir verip evimizle oynamamızı sağlayabilirler. Mekanları dönüştürmek için bizi cesaretlendirebilirler. Biz homify ailesi olarak size ilham verecek bu tarz tasarım örneklerini beğeninize sunuyoruz. 

Bugün de sizin için böylesine ilham verici resimlerden derledik. Bu iç mimari örnekleri size evinizi döşerken büyük bir esin kaynağı olacaktır diye düşünüyoruz. Lafı fazla uzatmadan turumuza başlayalım.

1. Merdivenle gelen şıklık

OFICINA MATATENA, Desnivel Arquitectos Desnivel Arquitectos Ofis Alanları & Mağazalar
Desnivel Arquitectos

Desnivel Arquitectos
Desnivel Arquitectos
Desnivel Arquitectos

İlk bakışta insanın cezbeden bir tasarımla karşı karşıyayız. İlk bakışta göze çarpan odanın orta yerindeki iç mekan bahçesi oluyor. Çakıl taşları arasından fışkıran bitki ve ağaçlar evin yüksek tavanından çatıya doğru yükseliyor. Daha sonra ise elbette baş rolü oynayan merdivene geliyor sıra. Açık merdiven metal iskelet üzerine ahşap basamaklardan oluşuyor. Modern ve avangart çizgilere sahip. Üç farklı renkten oluşan ve şahsına münhasır bir şekle sahip olan oturma grubu da en az bahçe ve merdiven kadar dikkat çekici. 

2. Baş roldeki puf

Appartamento a Verona, Pierangelo Laterza Pierangelo Laterza Minimalist Oturma Odası
Pierangelo Laterza

Pierangelo Laterza
Pierangelo Laterza
Pierangelo Laterza

Nötr tonlardan oluşa mekanı beyaz domine ediyor. Ancak bu sade renk skalasının içinde bir aksesuar dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor ve mekanın baş rolüne oturuyor. Pastel renklerden oluşan puf mutfağın tek renkli unsuru olarak ilgiyi hak ediyor. Bu puf küçücük bir aksesuarın bile koca mekanda nasıl bir fark yarattığının en canlı örneği.

3. Buluşma noktası

Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Eklektik Oturma Odası
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Bu oturma odasını görmek için güneşin hiç eksik olmadığı Portekiz başkenti Lizbon'a gittik. Evin iç mimarı eski mobilyaları yeni bir anlayışla elden geçirip yepyeni, modern parçalar haline getirmekten çok keyif alan bir mimar olmakla tanınıyor. Bu yenileme çalışmalarından da ortaya böyle harika sonuçlar çıkıyor. Tekli koltukların her biri biçimleri ve göz alıcı renkleriyle eski ve yeninin birleşimi olarak karşımızda arz-ı endam ediyorlar. Yaratıcı iç mimari çözümleri için uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

4. Ruhu olan mekanlar

CASA EM FORMA DE ABRAÇO , pedro quintela studio pedro quintela studio Rustik Oturma Odası Taş Beyaz
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

Bazı mekanlar vardır hiç bir ekstra süslemeye ihtiyaç duymazlar. Böyle mekanların mimarisi zaten onlar adına söylenecek sözü söyler. Bu ev de böyle evlere bir örnek olarak gösterilebilir. Ahşap çatı tavan ve tavandaki geniş pencereyle bu oda görür görmez insanı kendine hayran bırakıyor.

5. Modern sanatın katkısı

Casa Campo / Ateliê - Vale das Videiras, Carlos Salles Arquitetura e Interiores Carlos Salles Arquitetura e Interiores Modern Oturma Odası
Carlos Salles Arquitetura e Interiores

Carlos Salles Arquitetura e Interiores
Carlos Salles Arquitetura e Interiores
Carlos Salles Arquitetura e Interiores

Bu mekana karakter kazandıran en önemli özelliklerin başında bitmemiş halde bırakılmış beton şömine olsa gerek. Şömine astar boyasıyla odanın orta yerinde ilgileri üzerine çekiyor. Şömine üzerindeki modern sanat eserleri de mekana sıcak bir hava katıyor. İç kısımdaki ışığı üzerine alan beyaz kanepe adeta sahnede takip ışığı altındaki bir yıldıza benziyor.

6. Aydınlık ve ferah

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Oturma Odası
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Eğer iyi aydınlatılmış, ferah ve huzur veren mekanları seviyorsanız, bu oda tam size göre. Duvarlarda ve birçok mobilyada beyazın bir baskınlığından söz etmek mümkün. Beyazın ağırlıkta olduğu bu kompozisyona duvardaki tablolar ve yerdeki halı renkli birer dokunuşta bulunuyor ve dengeleyici oluyorlar.

Geniş pencerelerin yanı sıra yapay olarak da iyi aydınlatılan salon son derece aydınlık.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Salıncak

Richmond Full House Refurbishment, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions Minimalist Oturma Odası
A1 Lofts and Extensions

Richmond Full House Refurbishment

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Bu mekanın çok başarılı bir iç mimar tarafından tasarlandığı çok özgün tasarım unsurlarından belli oluyor. Tavandaki şahsına münhasıt lamba, yine tavandan sallanan salıncak koltuk, şık ve göz alıcı kanepe, ışıklandırmış gömme raflar, ahşap köpek heykeli, odanın iki bölümünü birbirine bağlayan merdiven ve pencere kenarındaki konforlu kanepeyle bu oda tam bir tasarım harikası.

Tarzların, malzemelerin ve zamanların birlikte kullanımı bu odadaki gibi harika sonuçların çıkmasına izin veriyor.

8. Denizler altında

Proyecto decoración en Getaria (País Vasco), Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo Modern Yemek Odası
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

Bu resimde gördüğünüz oda siz de çok sıcak değil mi? Yuvarlak masanın etrafındaki tasarımcı işi sandalyeler ve duvardaki farklı balık ilüstrasyonlarıyla süslü büyük tablo odaya sıcak bir hava katıyor.

9. Stüdyo

Fotografia de Interiores & Decoração , ARKHY PHOTO ARKHY PHOTO Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
ARKHY PHOTO

ARKHY PHOTO
ARKHY PHOTO
ARKHY PHOTO

Bugüne kadar pek çok stüdyo daire görmüşsünüzdür ama hem bu kadar eşyası olup da hem de ferah olan bir stüdyo gördünüz mü? Bunun sırrı seçilen renklerde. Pastel renkler birbirleriyle uyumlu ortama zarafet katıyorlar.

10. İletişim

Family Chic, Viterbo Interior design Viterbo Interior design Eklektik Oturma Odası
Viterbo Interior design

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

Dar bir oturma odasına yakışacak bir kanepe modeli görüyorsunuz. Yuvarlak yapısıyla hem daha az yer kaplıyor, hem de bu sıra dışı şekliyle estetik olarak odaya katkı sunuyor. Öte yandan bir duvarı komple kaplayan cam iç mekan ve dış mekan arasındaki iletişimi sağlıyor. Camın verdiği etki, sanki oturma odasının bahçenin bir uzantısı olduğu.

11. İki rengin uyumu

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Modern Oturma Odası
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

İç mimar sadece iki renk kullanarak sıra dışı bir oda ortaya çıkarmış. Mavi ve beyaz rengin dışında bir renge sahip olan şeyler sehpanın üstündeki sarı aksesuarlar ve duvardaki TV.

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