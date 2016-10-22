11 göz alıcı iç mimari örneği

Bazı kelimeler binlerce kelimeye bedeldir derler. Biz de buna katılıyoruz ve bazı resimlerin insan hayatında nasıl ilham kaynağı olabileceğini biliyoruz. Bu resimler bize fikir verip evimizle oynamamızı sağlayabilirler. Mekanları dönüştürmek için bizi cesaretlendirebilirler. Biz homify ailesi olarak size ilham verecek bu tarz tasarım örneklerini beğeninize sunuyoruz.
Bugün de sizin için böylesine ilham verici resimlerden derledik. Bu iç mimari örnekleri size evinizi döşerken büyük bir esin kaynağı olacaktır diye düşünüyoruz. Lafı fazla uzatmadan turumuza başlayalım.
İlk bakışta insanın cezbeden bir tasarımla karşı karşıyayız. İlk bakışta göze çarpan odanın orta yerindeki iç mekan bahçesi oluyor. Çakıl taşları arasından fışkıran bitki ve ağaçlar evin yüksek tavanından çatıya doğru yükseliyor. Daha sonra ise elbette baş rolü oynayan merdivene geliyor sıra. Açık merdiven metal iskelet üzerine ahşap basamaklardan oluşuyor. Modern ve avangart çizgilere sahip. Üç farklı renkten oluşan ve şahsına münhasır bir şekle sahip olan oturma grubu da en az bahçe ve merdiven kadar dikkat çekici.
Nötr tonlardan oluşa mekanı beyaz domine ediyor. Ancak bu sade renk skalasının içinde bir aksesuar dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor ve mekanın baş rolüne oturuyor. Pastel renklerden oluşan puf mutfağın tek renkli unsuru olarak ilgiyi hak ediyor. Bu puf küçücük bir aksesuarın bile koca mekanda nasıl bir fark yarattığının en canlı örneği.
Bu oturma odasını görmek için güneşin hiç eksik olmadığı Portekiz başkenti Lizbon'a gittik. Evin iç mimarı eski mobilyaları yeni bir anlayışla elden geçirip yepyeni, modern parçalar haline getirmekten çok keyif alan bir mimar olmakla tanınıyor. Bu yenileme çalışmalarından da ortaya böyle harika sonuçlar çıkıyor. Tekli koltukların her biri biçimleri ve göz alıcı renkleriyle eski ve yeninin birleşimi olarak karşımızda arz-ı endam ediyorlar. Yaratıcı iç mimari çözümleri için uzmanlarımıza danışabilirsiniz.
Bazı mekanlar vardır hiç bir ekstra süslemeye ihtiyaç duymazlar. Böyle mekanların mimarisi zaten onlar adına söylenecek sözü söyler. Bu ev de böyle evlere bir örnek olarak gösterilebilir. Ahşap çatı tavan ve tavandaki geniş pencereyle bu oda görür görmez insanı kendine hayran bırakıyor.
Bu mekana karakter kazandıran en önemli özelliklerin başında bitmemiş halde bırakılmış beton şömine olsa gerek. Şömine astar boyasıyla odanın orta yerinde ilgileri üzerine çekiyor. Şömine üzerindeki modern sanat eserleri de mekana sıcak bir hava katıyor. İç kısımdaki ışığı üzerine alan beyaz kanepe adeta sahnede takip ışığı altındaki bir yıldıza benziyor.
Eğer iyi aydınlatılmış, ferah ve huzur veren mekanları seviyorsanız, bu oda tam size göre. Duvarlarda ve birçok mobilyada beyazın bir baskınlığından söz etmek mümkün. Beyazın ağırlıkta olduğu bu kompozisyona duvardaki tablolar ve yerdeki halı renkli birer dokunuşta bulunuyor ve dengeleyici oluyorlar.
Geniş pencerelerin yanı sıra yapay olarak da iyi aydınlatılan salon son derece aydınlık.
Bu mekanın çok başarılı bir iç mimar tarafından tasarlandığı çok özgün tasarım unsurlarından belli oluyor. Tavandaki şahsına münhasıt lamba, yine tavandan sallanan salıncak koltuk, şık ve göz alıcı kanepe, ışıklandırmış gömme raflar, ahşap köpek heykeli, odanın iki bölümünü birbirine bağlayan merdiven ve pencere kenarındaki konforlu kanepeyle bu oda tam bir tasarım harikası.
Tarzların, malzemelerin ve zamanların birlikte kullanımı bu odadaki gibi harika sonuçların çıkmasına izin veriyor.
Bu resimde gördüğünüz oda siz de çok sıcak değil mi? Yuvarlak masanın etrafındaki tasarımcı işi sandalyeler ve duvardaki farklı balık ilüstrasyonlarıyla süslü büyük tablo odaya sıcak bir hava katıyor.
Bugüne kadar pek çok stüdyo daire görmüşsünüzdür ama hem bu kadar eşyası olup da hem de ferah olan bir stüdyo gördünüz mü? Bunun sırrı seçilen renklerde. Pastel renkler birbirleriyle uyumlu ortama zarafet katıyorlar.
Dar bir oturma odasına yakışacak bir kanepe modeli görüyorsunuz. Yuvarlak yapısıyla hem daha az yer kaplıyor, hem de bu sıra dışı şekliyle estetik olarak odaya katkı sunuyor. Öte yandan bir duvarı komple kaplayan cam iç mekan ve dış mekan arasındaki iletişimi sağlıyor. Camın verdiği etki, sanki oturma odasının bahçenin bir uzantısı olduğu.
İç mimar sadece iki renk kullanarak sıra dışı bir oda ortaya çıkarmış. Mavi ve beyaz rengin dışında bir renge sahip olan şeyler sehpanın üstündeki sarı aksesuarlar ve duvardaki TV.
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