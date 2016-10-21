Size ilham verecek 7 bahçe

Müstakil bir eve sahip olmanın avantajı evinizin içini kendi zevkinize göre döşeyebilmenizle kısıtlı değildir, aynı zamanda bahçenizi de kendi kafanıza göre düzenleyebilirsiniz.
Bahçeniz küçük bile olsa diğer odalar gibi duvarlarla sınırlı olmadığından, sınırsız bir özgürlük alanı sunar ve bu alan tamamıyla sizindir. Bahçeler dinlenmek, arkadaşlarla iyi vakit geçirmek ve ailenizle kaliteli zaman geçirmek için çok uygun yerlerdir. Ayrıca iyi düzenlenmiş bir bahçe evinizin vitrini olduğundan evinizin değerini de arttırabilir. Bugünkü yazımızda dünya çapında çok başarılı uzmanların elinin değdiği birbirinden güzel yedi bahçe kiraladık. Bu bahçeleri beğeneceğinizi umuyoruz ve bu bahçelerin size de ilham vereceğini düşünüyoruz.
Bu küçük bahçeye bakıldığında insanın içi ferahlıyor. Küçük bir camlı çardaktan açılan bahçe yemyeşil çimleriyle göz alıyor. Yaz aylarında bahçe parti yapmak için son derece uygun. Kış aylarında ise partiyi çardağa taşımak mümkün. Camlı çardakta bir araya gelen insanlar bahçeyle ilişkide olmaya devam edebilir. Bahçe manzarasının güzelleştirdiği çardak aynı zamanda geniş pencereler sayesinde içeri dolan gün ışığıyla aydınlık ve ferah da görülecek. Bahçedeki fiskos masası ve rattan sandalyeler atmosferle son derece uyumlu. Salıncaklı koltuk ise keyif yapmak isteyenlere birebir.
Bahçe düzenlemenizde uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.
Bir sonraki bahçemiz ise Fransa'dan geliyor. En az ev kadar göz alıcı bir bahçe tasarlanmış. Bahçede farklı türde bolca ağaç ve çimlerle yeşilin her tonunu görmek mümkün. Bahçenin içinde bir de çitlerle çevrilmiş bir dinlenme alanı mevcut. Ahşap zeminle kaplanmış bu alana iki basamakla çıkılıyor. Rattan şezlonglar ev sahiplerinin yaz aylarında burayı güneşlenmek için de kullandıklarını gösteriyor.
Bu bahçe ise Moskova'da bulunuyor. Bahçe bize hem içeride hem de dışarıda klasik unsurların nasıl modern unsurlarla bir araya getirilebileceğine güzel bir örnek olarak karşımızda duruyor. Bahçe de doğal taşlarla döşenmiş bir yürüyüş yolu, bahçe lambaları, ahşap banklar ve eski bir arabanın tekerleği gibi dekoratif ayrıntılar bulunuyor. Bu unsurlar fazla gibi görünebilir ama bize göre bahçenin yemyeşil doğasını çok da güzel bir şekilde tamamlıyorlar. Evin ve bahçenin arka planındaki uzun ağaçlar da manzaraya güzel bir fon oluşturuyor.
Güneşin hiç eksik olmadığı Portekiz'e gidiyoruz ve İngiliz tarzı bir bahçeye konuk oluyoruz. Bu geniş ve güzel bahçe romantikler için çok uygun bir yer. Gün ışığını doyasıya alan bahçedeki farklı yeşil tonları çok daha parlak olarak karşımıza çıkıyor. Eve doğru giden taş yürüme yolu da yeşilliklerle dolu bahçede bir denge işlevi görüyor. Bahçeniz eve gelen misafirlerinizin ilk izlenimlerini oluşturan yerlerdir. Güzel bir bahçeye sahip olmak eve gelen kişileri gelir gelmez etkileme gücüne sahiptir.
Bu resimde gördüğümüz ev doğa dostu ahşap bir ev. Doğal bir evin bahçesinin de eve uygun özellikler taşıması kaçınılmazdır. Evin alt kattaki cam kapısından çıkınca yer karolarıyla kaplı bir alana çıkılıyor. Bu alandaki ahşap sehpa ve tabureler insanda satranç taşları izlenimi uyandırıyor. Yeşil çam ağaçları ve çalı bitkileriyle çevrili bu oturma alanı dışarıdan geçenler tarafından görülmüyor ve aile bireyleri dinlenirken mahremiyetlerini koruyorlar.
Bu resimde gördüğünüz manzaranın tümünün sadece sekiz ayda düzenlendiğine inanabiliyor musunuz? Sonuç nefes kesici değil mi? Sadece ev değil, bahçe de özel ilgiyi hak ediyor. Geniş alan çok ferah ve iç açıcı. Bahçenin içinde masif ahşaptan yapılmış kamelyada yumuşacık minderler üzerinde bu güzel bahçenin keyfini çıkarmaya paha biçilemez sanırız. Minderlerin rengi de insanın içini ısıtacak cinsten. Bahçenin aydınlatmasının bahçeyi gündüz olduğu kadar gece de keyif sürülebilecek bir yer haline getiriyor.
Orman gibi sık ve haşmetli ağaçların içinde bulunduğu bahçe çok başarılı peyzaj mimarlığıyla dikkat çekiyor. Taş ve çakıllardan oluşturulmuş yürüyüş yolları ve yeşil bitkiler birbirlerini başarılı bir şekilde bütünlemişler. Yeşilin tüm tonlarında farklı bitki türlerinin bulunduğu bahçede huzur veren yürüyüşler yapmak mümkün.
Bahçenize patika yapmayı mı düşünüyorsunuz? Bu yazı tam size göre.