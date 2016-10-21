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Size ilham verecek 7 bahçe

Aydin Sanli Aydin Sanli
Дом, Николай Карачев Николай Карачев Rustik Evler
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Müstakil bir eve sahip olmanın avantajı evinizin içini kendi zevkinize göre döşeyebilmenizle kısıtlı değildir, aynı zamanda bahçenizi de kendi kafanıza göre düzenleyebilirsiniz.

Bahçeniz küçük bile olsa diğer odalar gibi duvarlarla sınırlı olmadığından, sınırsız bir özgürlük alanı sunar ve bu alan tamamıyla sizindir. Bahçeler dinlenmek, arkadaşlarla iyi vakit geçirmek ve ailenizle kaliteli zaman geçirmek için çok uygun yerlerdir. Ayrıca iyi düzenlenmiş bir bahçe evinizin vitrini olduğundan evinizin değerini de arttırabilir. Bugünkü yazımızda dünya çapında çok başarılı uzmanların elinin değdiği birbirinden güzel yedi bahçe kiraladık. Bu bahçeleri beğeneceğinizi umuyoruz ve bu bahçelerin size de ilham vereceğini düşünüyoruz.

1. Asalet ve lüks

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Evler
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Bu küçük bahçeye bakıldığında insanın içi ferahlıyor. Küçük bir camlı çardaktan açılan bahçe yemyeşil çimleriyle göz alıyor. Yaz aylarında bahçe parti yapmak için son derece uygun. Kış aylarında ise partiyi çardağa taşımak mümkün. Camlı çardakta bir araya gelen insanlar bahçeyle ilişkide olmaya devam edebilir. Bahçe manzarasının güzelleştirdiği çardak aynı zamanda geniş pencereler sayesinde içeri dolan gün ışığıyla aydınlık ve ferah da görülecek. Bahçedeki fiskos masası ve rattan sandalyeler atmosferle son derece uyumlu. Salıncaklı koltuk ise keyif yapmak isteyenlere birebir.

Bahçe düzenlemenizde uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.

2. Geniş ve konforlu

Загородный дом в поселке Графские пруды, МО, Des Formes Des Formes Klasik Bahçe
Des Formes

Des Formes
Des Formes
Des Formes

Bir sonraki bahçemiz ise Fransa'dan geliyor. En az ev kadar göz alıcı bir bahçe tasarlanmış. Bahçede farklı türde bolca ağaç ve çimlerle yeşilin her tonunu görmek mümkün. Bahçenin içinde bir de çitlerle çevrilmiş bir dinlenme alanı mevcut. Ahşap zeminle kaplanmış bu alana iki basamakla çıkılıyor. Rattan şezlonglar ev sahiplerinin yaz aylarında burayı güneşlenmek için de kullandıklarını gösteriyor.

3. Mistik güzellik

Дом, Николай Карачев Николай Карачев Rustik Evler
Николай Карачев

Николай Карачев
Николай Карачев
Николай Карачев

Bu bahçe ise Moskova'da bulunuyor. Bahçe bize hem içeride hem de dışarıda klasik unsurların nasıl modern unsurlarla bir araya getirilebileceğine güzel bir örnek olarak karşımızda duruyor. Bahçe de doğal taşlarla döşenmiş bir yürüyüş yolu, bahçe lambaları, ahşap banklar ve eski bir arabanın tekerleği gibi dekoratif ayrıntılar bulunuyor. Bu unsurlar fazla gibi görünebilir ama bize göre bahçenin yemyeşil doğasını çok da güzel bir şekilde tamamlıyorlar. Evin ve bahçenin arka planındaki uzun ağaçlar da manzaraya güzel bir fon oluşturuyor.

4. Yemyeşil

Jardim estilo inglês no Condomínio Parque Dom Henrique Cotia , REJANE HEIDEN PAISAGISMO REJANE HEIDEN PAISAGISMO Klasik Bahçe
REJANE HEIDEN PAISAGISMO

REJANE HEIDEN PAISAGISMO
REJANE HEIDEN PAISAGISMO
REJANE HEIDEN PAISAGISMO

Güneşin hiç eksik olmadığı Portekiz'e gidiyoruz ve İngiliz tarzı bir bahçeye konuk oluyoruz. Bu geniş ve güzel bahçe romantikler için çok uygun bir yer. Gün ışığını doyasıya alan bahçedeki farklı yeşil tonları çok daha parlak olarak karşımıza çıkıyor. Eve doğru giden taş yürüme yolu da yeşilliklerle dolu bahçede bir denge işlevi görüyor. Bahçeniz eve gelen misafirlerinizin ilk izlenimlerini oluşturan yerlerdir. Güzel bir bahçeye sahip olmak eve gelen kişileri gelir gelmez etkileme gücüne sahiptir. 

5. Bahçe sanatı

Modern Eco-house in Zhukovka., Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Modern Evler
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Bu resimde gördüğümüz ev doğa dostu ahşap bir ev. Doğal bir evin bahçesinin de eve uygun özellikler taşıması kaçınılmazdır. Evin alt kattaki cam kapısından çıkınca yer karolarıyla kaplı bir alana çıkılıyor. Bu alandaki ahşap sehpa ve tabureler insanda satranç taşları izlenimi uyandırıyor. Yeşil çam ağaçları ve çalı bitkileriyle çevrili bu oturma alanı dışarıdan geçenler tarafından görülmüyor ve aile bireyleri dinlenirken mahremiyetlerini koruyorlar.

6. Akdeniz tarzı

Дом в Одесской области, kvartalstudio kvartalstudio Akdeniz Bahçe
kvartalstudio

kvartalstudio
kvartalstudio
kvartalstudio

Bu resimde gördüğünüz manzaranın tümünün sadece sekiz ayda düzenlendiğine inanabiliyor musunuz? Sonuç nefes kesici değil mi? Sadece ev değil, bahçe de özel ilgiyi hak ediyor. Geniş alan çok ferah ve iç açıcı. Bahçenin içinde masif ahşaptan yapılmış kamelyada yumuşacık minderler üzerinde bu güzel bahçenin keyfini çıkarmaya paha biçilemez sanırız. Minderlerin rengi de insanın içini ısıtacak cinsten. Bahçenin aydınlatmasının bahçeyi gündüz olduğu kadar gece de keyif sürülebilecek bir yer haline getiriyor.

7. Orman gibi

​ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ПОДМОСКОВЬЕ, OwnHome OwnHome Rustik Bahçe
OwnHome

OwnHome
OwnHome
OwnHome

Orman gibi sık ve haşmetli ağaçların içinde bulunduğu bahçe çok başarılı peyzaj mimarlığıyla dikkat çekiyor. Taş ve çakıllardan oluşturulmuş yürüyüş yolları ve yeşil bitkiler birbirlerini başarılı bir şekilde bütünlemişler. Yeşilin tüm tonlarında farklı bitki türlerinin bulunduğu bahçede huzur veren yürüyüşler yapmak mümkün.

Bahçenize patika yapmayı mı düşünüyorsunuz? Bu yazı tam size göre.

Düşük bütçeyle inşa edilen basit ama şık bir müstakil ev
Bu bahçeleri siz de beğendiniz mi?

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