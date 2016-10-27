현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Tam anlamıyla klasik bir mutfak

Aydin Sanli Aydin Sanli
homify Klasik Mutfak Altın Sarısı
Loading admin actions …

Bugün sizi Katar'a götüreceğiz. Bazılarınızın homify'ın Katar edisyonu yok ki dediğini duyar gibiyim. Evet doğru, homify'ın Katar edisyonu yok, ama Türkiye'nin tasarımcılarının projeleri çoktan sınırlarımızı aştı bile. Artık Arap coğrafyasında, eski Sovyet devletlerinde, Doğu Avrupa ülkelerinde tasarımcılarımızın imzasını taşıyan mekanlar görmek mümkün. 

Bugün size tanıtacağımız proje de Altuncu İç Mimarlık firmasının başarılı çalışmalarından biri. Arap coğrafyasında gösterişli tasarımların tercih edildiğini birçoğumuz biliriz. Biraz sonra ayrıntılarına değineceğimiz mutfak da gösterişli süslemelerle bezenmiş klasik çizgiler taşıyan bir mutfak. 

Ünü sınırlarımızı aşan firma iç mimari hizmetlerinin yanı sıra mekanlara özel mobilya tasarımları da yapmakta. Gerek iç mimari, gerek mobilya tasarımı için önce 3 boyutlu modellemeyle müşteriye sunum yapmakta ve bu modelleme üzerinden ayrıntılar belirlenerek üretime geçilmekte.

Haydi lafı fazla uzatmadan bu saray mutfaklarını andıran mutfağa hep birlikte bakalım.

Mutfak adası baş rolde

homify Klasik Mutfak Altın Sarısı mutfak
homify

homify
homify
homify

Bembeyaz rengiyle insanın içini ferahlatan bir mutfakla karşı karşıyayız. Beyaz renginin ötesinde çok da iyi aydınlatılan mutfak ışıl ışıl parlıyor. Yerlerdeki mermerlerden, duvardaki mobilyalara, mutfak adasının tezgahından davlumbaza kadar her şey beyaz. Beyaz mutfağı gösterişli kılan ise mutfağın her yerinde gördüğümüz altın varaklı işlemeler. Mutfakta altın varak ve beyaz dışında gördüğümüz tek koyu renk, mermerlerdeki bordürlerin ve ocağın ızgarasının siyah rengi. 

Şekil itibariyle kareye yakın mutfakta yer alan ada bu kullanım alanın tam ortasında yer alıyor. Bu konumuyla tüm ilgiyi üzerine toplayan ada, hem yemek hazırlama, hem de pişirme alanı kullanıyor. Adanın üzerindeki davlumbaz sayesinde yemek kokuları mutfakta kalmıyor.

Yemek masası

homify Klasik Mutfak Ahşap rengi mutfak
homify

homify
homify
homify

Bu açıdan mutfağın girişini görüyoruz. Mutfağa girer girmez mutfağın ihtişamlı havasını hissetmeye başlıyorsunuz. Geniş koridorun bittiği yerde altın varaklı çerçevesiyle bir tablo dikkat çekiyor. Tablonun altındaki kutu da radyatör kasası olsa gerek. Gelelim yemek masasına. Tabii ki masada da hakim renk beyaz. Sandalyelerin kasaları beyaz ancak oturak ve sırt konan yerleri beş tonlarında. Masanın üstünde de bu renk seçimini tamamlayan bir runner var. 

Bunun gibi klasik ya da başka bir tarzda mutfak mı düşünüyorsunuz? Profesyonellerimize danışmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Mutfak tezgahı

homify Klasik Mutfak Altın Sarısı mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak tezgahı mutfak masasına yakın duvarın tam karşısındaki duvarda bulunuyor. Mutfağın bu bölümü diğer taraf kadar gösterişli değil. Bunda altın varak kullanımının azalmış olması etken. Beyazın sadeliğinin hakim olduğu tezgah duvar boyunca uzanıyor. Hatta L şeklinde diğer duvarda da devam ediyor. Mutfakta bir de mutfak adası olduğu düşünüldüğünde çok rahat çalışılabilecek kadar alan bulunuyor. Resimde de gördüğünüz gibi depolama alanları da mutfaktan sorumlu ev sahibini rahat ettirecek kadar fazla.

Aydınlatma

homify Klasik Mutfak Beyaz mutfak
homify

homify
homify
homify

Bir mekanı gösteren en önemli özelliklerden biri de aydınlatmadır. Aydınlatma sayesinde mekanda kullanılan tasarım detayları daha net biçimde gözler önüne serilir. Bu mutfakta da çok başarılı bir aydınlatmayla karşılaşıyoruz. Alçı pan ve tavana yerleştirilen güçlü spotlar mutfağın ışıl ışıl görünmesini sağlamış. 

Daha fazla mutfak modeli için tıklayın.

Daha güzel bir mutfak için 5 değişim hikâyesi
Bu klasik mutfağı siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler