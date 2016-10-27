Tam anlamıyla klasik bir mutfak

Bugün sizi Katar'a götüreceğiz. Bazılarınızın homify'ın Katar edisyonu yok ki dediğini duyar gibiyim. Evet doğru, homify'ın Katar edisyonu yok, ama Türkiye'nin tasarımcılarının projeleri çoktan sınırlarımızı aştı bile. Artık Arap coğrafyasında, eski Sovyet devletlerinde, Doğu Avrupa ülkelerinde tasarımcılarımızın imzasını taşıyan mekanlar görmek mümkün.
Bugün size tanıtacağımız proje de Altuncu İç Mimarlık firmasının başarılı çalışmalarından biri. Arap coğrafyasında gösterişli tasarımların tercih edildiğini birçoğumuz biliriz. Biraz sonra ayrıntılarına değineceğimiz mutfak da gösterişli süslemelerle bezenmiş klasik çizgiler taşıyan bir mutfak.
Ünü sınırlarımızı aşan firma iç mimari hizmetlerinin yanı sıra mekanlara özel mobilya tasarımları da yapmakta. Gerek iç mimari, gerek mobilya tasarımı için önce 3 boyutlu modellemeyle müşteriye sunum yapmakta ve bu modelleme üzerinden ayrıntılar belirlenerek üretime geçilmekte.
Haydi lafı fazla uzatmadan bu saray mutfaklarını andıran mutfağa hep birlikte bakalım.
Bembeyaz rengiyle insanın içini ferahlatan bir mutfakla karşı karşıyayız. Beyaz renginin ötesinde çok da iyi aydınlatılan mutfak ışıl ışıl parlıyor. Yerlerdeki mermerlerden, duvardaki mobilyalara, mutfak adasının tezgahından davlumbaza kadar her şey beyaz. Beyaz mutfağı gösterişli kılan ise mutfağın her yerinde gördüğümüz altın varaklı işlemeler. Mutfakta altın varak ve beyaz dışında gördüğümüz tek koyu renk, mermerlerdeki bordürlerin ve ocağın ızgarasının siyah rengi.
Şekil itibariyle kareye yakın mutfakta yer alan ada bu kullanım alanın tam ortasında yer alıyor. Bu konumuyla tüm ilgiyi üzerine toplayan ada, hem yemek hazırlama, hem de pişirme alanı kullanıyor. Adanın üzerindeki davlumbaz sayesinde yemek kokuları mutfakta kalmıyor.
Bu açıdan mutfağın girişini görüyoruz. Mutfağa girer girmez mutfağın ihtişamlı havasını hissetmeye başlıyorsunuz. Geniş koridorun bittiği yerde altın varaklı çerçevesiyle bir tablo dikkat çekiyor. Tablonun altındaki kutu da radyatör kasası olsa gerek. Gelelim yemek masasına. Tabii ki masada da hakim renk beyaz. Sandalyelerin kasaları beyaz ancak oturak ve sırt konan yerleri beş tonlarında. Masanın üstünde de bu renk seçimini tamamlayan bir runner var.
Bunun gibi klasik ya da başka bir tarzda mutfak mı düşünüyorsunuz? Profesyonellerimize danışmanızı şiddetle tavsiye ederiz.
Mutfak tezgahı mutfak masasına yakın duvarın tam karşısındaki duvarda bulunuyor. Mutfağın bu bölümü diğer taraf kadar gösterişli değil. Bunda altın varak kullanımının azalmış olması etken. Beyazın sadeliğinin hakim olduğu tezgah duvar boyunca uzanıyor. Hatta L şeklinde diğer duvarda da devam ediyor. Mutfakta bir de mutfak adası olduğu düşünüldüğünde çok rahat çalışılabilecek kadar alan bulunuyor. Resimde de gördüğünüz gibi depolama alanları da mutfaktan sorumlu ev sahibini rahat ettirecek kadar fazla.
Bir mekanı gösteren en önemli özelliklerden biri de aydınlatmadır. Aydınlatma sayesinde mekanda kullanılan tasarım detayları daha net biçimde gözler önüne serilir. Bu mutfakta da çok başarılı bir aydınlatmayla karşılaşıyoruz. Alçı pan ve tavana yerleştirilen güçlü spotlar mutfağın ışıl ışıl görünmesini sağlamış.
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