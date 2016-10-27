Tam anlamıyla klasik bir mutfak

Bembeyaz rengiyle insanın içini ferahlatan bir mutfakla karşı karşıyayız. Beyaz renginin ötesinde çok da iyi aydınlatılan mutfak ışıl ışıl parlıyor. Yerlerdeki mermerlerden, duvardaki mobilyalara, mutfak adasının tezgahından davlumbaza kadar her şey beyaz. Beyaz mutfağı gösterişli kılan ise mutfağın her yerinde gördüğümüz altın varaklı işlemeler. Mutfakta altın varak ve beyaz dışında gördüğümüz tek koyu renk, mermerlerdeki bordürlerin ve ocağın ızgarasının siyah rengi.

Şekil itibariyle kareye yakın mutfakta yer alan ada bu kullanım alanın tam ortasında yer alıyor. Bu konumuyla tüm ilgiyi üzerine toplayan ada, hem yemek hazırlama, hem de pişirme alanı kullanıyor. Adanın üzerindeki davlumbaz sayesinde yemek kokuları mutfakta kalmıyor.