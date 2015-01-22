Cafe ve restoran dekorasyonu nasıl yapılır?

Diyelim ki mevcut işinizden sıkıldınız, girişimci bir ruhunuz, orijinal, çalışacağından emin olduğunuz bir konseptiniz var ve artık yıllardır hayalini kurduğunuz o cafe ya da restoranı açmaya karar verdiniz. Elbette böylesine büyük bir işe girişmenin birçok zorluğu olacak, en başta da istediğiniz lokasyonda, istediğiniz büyüklük ve kalitede bir mekân bulabilmek. Mekânı bulduktan sonra ise işin belki de en zevkli kısmına gelecek sıra. Cafe ya da restoranın tasarımı ve dekorasyonu. Günümüzde artık bu tarz işler genellikle profesyonellere emanet ediliyor ve ortaya çıkan sonuç da genellikle olumlu oluyor. Ama yine de siz bu işe kendiniz girişmek istiyor ya da en azından bir fikrim olsun diyorsanız, homify'da bugün Türkiye'deki farklı cafe ve restoranların, profesyonel iç mimarların elinden çıkmış tasarımlarına bir göz atmaya karar verdik.
İşte hepsi Türkiye'de bulunan ve tasarımları yerli firmalar tarafından gerçekleştirilen birbirinden farklı üsluplara sahip olsalar da şıklık ve özgünlük ortak paydasında birleşen cafe ve restoran dekorasyonları. Sadece cafe-restoran anlamında değil, buradan edineceğiniz fikir ve ipuçlarını evinizin dekorasyonunda da kullanabilirsiniz.
Turumuza İstanbul'un Beşiktaş semtinde bulunan sempatik restoran City Burger Handcrafted ile başlıyoruz. İç ve dış mekân düzenlemesi İstanbul merkezli 5A Design tarafından gerçekleştirilen mekân malzeme olarak ahşapın sıcaklığını rengarenk sandalyeleriyle birleştirerek insanı adeta kendine çağıran bir görüntü oluşturuyor. Doğal kayın ağacından imal edilen masalar, dış mekân etkilerine karşı koruma sağlayan elektrostatik boyalı tabanlarıyla dikkat çekerken, sandalyelerin oyuncul renkleri restoranın bir renk cümbüşünü andıran dış cephesiyle de uyum sağlıyor. Aynı ahşap malzeme ve canlı renk tercihi buradan görebileceğiniz gibi iç mekânda da sürdürülmüş ve ortaya hem sıcak, hem de eğlenceli bir mekân çıkmış.
Cafe-restoran turumuzun sıradaki mekânı İstanbul'daki Zorlu Center'da bulunan Tom's Kitchen adlı restoran. Parke uygulaması yine İstanbul'da bulunan Lantana Parke tarafından gerçekleştirilen mekân eklektik bir tasarım diline yaslanıyor. Alimunyum doğramalı yüksek pencereler, tavandan sallanan metalik renklere sahip lambalar ve arka plandaki diagonal sütun mekânın yüksek tavanlarıyla birleşince endüstriyel bir hava estirirken, oturma alanında tercih edilen açık renk ahşap malzeme ve onunla uyumlu parke bu havayı yumuşatıp mekâna ayrı bir samimiyet katıyor. Bu ilginç restoranın diğer resimlerini buradan görebilirsiniz.
Belli bir yaşın üzerinde olanların bir araya geldiği her türlü nostalji sohbetinin vazgeçilmezlerinden biri de o eski çay bahçelerine ve onların dinginliğine duyulan özlemdir. İşte Paker Mimarlık tarafından tasarlanan İstinye Park'taki Rainforest Cafe, özenli, şık ama bir o kadar da sempatik dekorasyonuyla sizi o güzel çocukluk günlerine götürebilir. Kısmen Fransız Provance stilini, ama daha çok da tropikal tarzı andıran bir tasarım dilinin hakim olduğu bu cafede, rustik görünümlü sandalyeler, rengarenk desenli masalarla birleşerek kır evlerini andıran, yer yer de retro bir görünüm oluşturuyor. Ama bu cafenin asıl ilginçliklerinden biri adı üstünde yağmur ormanı konseptini şehrin ortasına taşıması ve masalardan taburelere dek tropikal bir üslubu modern bir ortama yetkin biçimde yedirebilmiş olması. Mekânın diğer fotoğraflarını buradan görebilirsiniz.
Restoran turumuzda sırada, İstanbul'da bulunan Mahal Mimarlık tarafından tasarlanan Özdilek Pastahanesi bulunuyor. Önceki örneklerin aksine daha keskin hatların tercih edildiği, modern bir tasarım diline sahip olan mekân belirgin bir asalet hissiyatı uyandırırken, özel tasarım mobilyalarıyla dikkat çekiyor. Açık renk mobilyaların duvar ve sütunlardaki kahverengi tonlarıyla dengelendiği mekânda, iç mekânla dış mekân sınırlarının belirgin kılınmamış olması sayesinde akışkanlık hissi oluştururluken, bütün bu modern ve kısmen soğuk diyebileceğimiz hava ahşap masalar ve karşı duvardaki sıcak sarı tonlarıyla dengeleniyor. Bu ilginç cafenin diğer fotoğraflarını buradan görebilirsiniz.
Son olarak birkaç farklı tarzın başarıyla harmanlandığı ve sempatik görünümüyle insanı ilk bakışta etkileyen Sarıhan Gusto adlı mekâna bakalım. İç mekân tasarımı mimar Eren Yorulmazer'e ait olan, ilgi çekici yer karosu çalışması ise İstanbul merkezli Nur Beton adlı şirket tarafından gerçekleştirilen mekân, retro, rustik ve Fransız taşra stilllerinin hoş bir bileşimi olarak dikkat çekerken, renkli retro mobilyalarıyla da eğlenceli bir havaya bürünüyor. Tavandan sallanan provence tarzı ışıklardan mobilyaların renk düzenine kadar her şeyin inceden inceye düşünüldüğü bu sıcak mekânın alâmet-i farikası ise özel olarak tasarlanan ve cafenin bütün havasını değiştiren yer karoları. Restoranın diğer resimlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.