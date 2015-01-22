Cafe ve restoran dekorasyonu nasıl yapılır?

Diyelim ki mevcut işinizden sıkıldınız, girişimci bir ruhunuz, orijinal, çalışacağından emin olduğunuz bir konseptiniz var ve artık yıllardır hayalini kurduğunuz o cafe ya da restoranı açmaya karar verdiniz. Elbette böylesine büyük bir işe girişmenin birçok zorluğu olacak, en başta da istediğiniz lokasyonda, istediğiniz büyüklük ve kalitede bir mekân bulabilmek. Mekânı bulduktan sonra ise işin belki de en zevkli kısmına gelecek sıra. Cafe ya da restoranın tasarımı ve dekorasyonu. Günümüzde artık bu tarz işler genellikle profesyonellere emanet ediliyor ve ortaya çıkan sonuç da genellikle olumlu oluyor. Ama yine de siz bu işe kendiniz girişmek istiyor ya da en azından bir fikrim olsun diyorsanız, homify'da bugün Türkiye'deki farklı cafe ve restoranların, profesyonel iç mimarların elinden çıkmış tasarımlarına bir göz atmaya karar verdik.

İşte hepsi Türkiye'de bulunan ve tasarımları yerli firmalar tarafından gerçekleştirilen birbirinden farklı üsluplara sahip olsalar da şıklık ve özgünlük ortak paydasında birleşen cafe ve restoran dekorasyonları. Sadece cafe-restoran anlamında değil, buradan edineceğiniz fikir ve ipuçlarını evinizin dekorasyonunda da kullanabilirsiniz.