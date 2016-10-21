Açık havada vakit geçirmeyi sevenler için 6 güzel fikir

Yaz bitti, sıcak ve güneşli günler geride kaldı, artık açık havada yapılabilecek pek bir şey kalmadı diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak işin doğrusu gerçekten açık havada vakit geçirmek isteyenler için ne soğuk hava, ne yağmur ne de kar hiçbir zaman bahane olmaz. Gerçek doğa severler ilk fırsatta temiz hava alacak bir yer bulmayı mutlaka başarırlar. Eğer siz de dört duvar arasında kendini kapana sıkışmış gibi hisseden ve mevsim ne olursa olsun kırda, bahçede, sokakta, hiç değilse balkon ya da terasınızda vakit geçirmekten hoşlananlardansanız, bu yazımız tam size göre.