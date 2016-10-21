Açık havada vakit geçirmeyi sevenler için 6 güzel fikir

Yaz bitti, sıcak ve güneşli günler geride kaldı, artık açık havada yapılabilecek pek bir şey kalmadı diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak işin doğrusu gerçekten açık havada vakit geçirmek isteyenler için ne soğuk hava, ne yağmur ne de kar hiçbir zaman bahane olmaz. Gerçek doğa severler ilk fırsatta temiz hava alacak bir yer bulmayı mutlaka başarırlar. Eğer siz de dört duvar arasında kendini kapana sıkışmış gibi hisseden ve mevsim ne olursa olsun kırda, bahçede, sokakta, hiç değilse balkon ya da terasınızda vakit geçirmekten hoşlananlardansanız, bu yazımız tam size göre.
Arabalara yalnızca beş on santim mesafedeki kaldırımlarda, yol kenarlarında, hatta otoban kıyılarında mangal yapmaya çalışan, mangal alışkanlığını göç yoluyla dünyanın pek çok yerine, Avrupa'nın en büyük kentlerine taşımış bir toplum olarak birkaç damla yağmurun ya da biraz rüzgarın mangal keyfimize engel olmasına izin veremeyiz elbette. Bilakis o rüzgardan yararlanarak mangalı yellemekten kurtuluruz. Sonuç olarak öyle ya da böyle her mevsimde mangal yapmanın bir yolunu bulabildiğimizi zaten hepimiz biliyoruz. Bu yüzden listemizin ilk sırasında en sevdiğimiz açık hava etkinliği, adeta milli sporumuz olan mangal yakmak geliyor.
Şezlong denince aklımıza genellikle deniz kıyıları, plajlar ve havuzlar gelir. Hatta bu saydığımız yerlerde bulunan şezlongların modeli bile kafamıza kodlanmıştır. Oysa uzun oturmak tabiriyle dilimizde bile yer etmiş şezlong keyfini yaşamak için illa ki suya kıyısa olan bir yere gitmenize gerek yok. Kendi bahçenizde, herhangi bir ağaç gölgesinde, terasınızda ve hatta balkonunuzda bile şezlong keyfi yapabilirsiniz. Soğuk bir şeyler içip bir yandan da kitabınızı okumak da şezlong keyfinin olmazsa olmaz eşlikçileridir.
Köy fırınları pek çok insana son derece otantik ve cazip gelir. Bu fırınlarda pişen ekmeğe, pideye, yufkaya da hemen herkes bayılır. Ama iş böyle bir fırın yapmaya, ya da en azından böyle bir fırında ekmek yapmaya gelince çoğumuz bunun zor ve ustalık isteyen bir iş olduğunu düşünürüz. Oysa köylerde yaygın olarak kullanılan odun fırınlarının mantığı son derece basittir. Elinizin altında ya da tanıdığınız birinin bahçesinde bir köy fırını varsa, birkaç saat içinde bütün çalışma prensibini çözebilir ve kendi ekmeğinizi yapmaya başlayabilirsiniz.
Peyzaj düzenlemesi de tıpkı mimari ve iç mimari gibi esas olarak profesyonellere bırakılması gereken bir iştir. Buna karşın içinde inşaat ve statik hesapları gibi hayati konular barındıran mimari ve iç mimariye kıyasla, peyzaj tasarımı girişimlerinizde yanılmanız en fazla çirkinlik gibi bir sonuç yaratabilir. Ki bu da özellikle kendi bahçeniz için çok da dert etmeniz gereken bir şey değildir. Bu yüzden çeşitli denemeler yaparak, zaman zaman yanılarak kendi bahçenizde ufak tefek düzenlemeler yapmak açık havada vakit geçirmenin en güzel yollarından biri olabilir.
Eğer küçük de olsa bir bahçeniz ve hele bu bahçede az da olsa işlenebilir toprağınız varsa, çok şanslı ve küçük bir azınlığın parçası olduğunuzu unutmayın ve toprağınızın kıymetini bilin. Engebeli veya çok eğimli bir arazideyseniz, basit bir teraslama yöntemi ile kullanım alanınızı arttırabilirsiniz. Bunu yaparken doğadan toplayabileceğiniz malzemeleri kullanabileceğiniz gibi, daha profesyonel bir görüntü için bu örnekte olduğu gibi beton bloklardan da yararlanabilirsiniz.
Küçük ya da büyük fark etmez, bir bahçeniz varsa, hele bir de oyun çağında çocuklarınız varsa siz de mutlaka bir ağaç ev edinmelisiniz. Bunun en güzel yolu bu ağaç evi çocuklarınızla birlikte yapmaktır. Ama bu kadarına zamanım yok diyorsanız hazır bir tane de alabilirsiniz. Her halükarda çocuklarınızla birlikte bu ağaç evde oynamak için zaman yaratmayı sakın unutmayın.