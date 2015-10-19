Çiftlik evi, yayla evi, yazlık evi, orman evi, bağ evi gibi, yöreye göre değişen isimlerle anılan ve şehir keşmekeşinden kaçmak için kullanılan ikinci bir eve sahip şanslı insanlardansanız bu yazıyı size ayırıyoruz. Elbette şehir hayatıyla hiç işi olmayıp, dört mevsim kırsalda yaşayanlar da göz atabilirler. Kırsal ev dekorasyonu üzerine birbirinden güzel örnek tasarımları sizin için derledik. Eğer siz de kırsalda bir ev edinip, dekorasyonuna adım atmışsanız bu örnek tasarımlara mutlaka bakın. Bu dekorasyon harikası country evleri ile siz de kendinize mükemmel dinlenme alanları yaratabilirsiniz.
Country dekorasyon denince akla ilk olarak bol taş ve ahşap ögeli, büyük bahçeli çiftlik evleri gelir. Kesinlikle doğru ancak country stilin, diğer stillere de ilham veren birçok başka özelliği de var. Country stilin genel özelliklerinden kısaca bahsetmek gerekirse; ahşap, ferforje, taş ve dokulu kumaşların bolca kullanıldığı, eski görünümlü mobilya ve eşyalarla döşenmiş aynı zamanda son derece rahat ve konforlu ögeleri barındıran oldukça popüler bir stildir. Ahşap oymalı koltuk ve mobilyalar, taş veya tuğla görünümlü duvarlar veya küçük çiçekli duvar kağıtları, şömine, ferforje aplikler bu stilin en kıymetli ögeleridir.
Tuğla veya taş duvarlar hakkında daha fazla örnek için sitemizde arama yapabilirsiniz veya “Tuğla desenli duvar kağıdı ve paneller” başlıklı yazımıza bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Kır evlerinin en güzel yanı şüphesiz bahçeye bakan balkon ve teraslarıdır. Ailenizle veya dostlarınızla muhteşem kahvaltılar, keyifli sohbetler için en uygun yer olan balkon veya terasların dekorasyonu hakkında ipuçları arıyorsanız, sitemizdeki teras konulu yazılara göz atabilirsiniz. Bu balkon mükemmel bir bahçeye bakan ahşap ağırlıklı bir mimariye sahip. Dekorasyonu da aynı konsepte uygun yapılan terasın tahta balkon korkulukları oldukça dikkat çekici. Akşam üstü şarabınızı yudumlamak için daha iyi bir mekan olamazdı.
Çatılı evlerin en büyük güzelliklerinden biri bu olsa gerek. Çatı katını ayrı bir oda gibi ayırmış da olsa, girişi yüksek tutup tek kat da kullanmış olsa tavanda bir çatı görüntüsü her zaman sevilen bir detaydır. Özellikle ahşap çatılı evlerin tavanlarındaki dev taşıyıcı kütükler dekora oldukça otantik bir görüntü katıyor. Bu dekor ahşap çatısı ve yüksek tavanının yanı sıra taş duvarları ile de göz dolduruyor. Modern mobilyaların böylesi bir eve uygulandığı mükemmel bir oturma odası dekorasyonu. Eğer sizin de benzer özellikler taşıyan çatılı eviniz varsa bu dekordaki detaylardan ilham alabilirsiniz.
Bu tür müstakil evlerin mimarisinde evin manzaraya bakan cephesi genelde cam duvar, katlanır cam balkon veya fransız pencerelerle kaplanır. Aksi halde muhteşem bir manzara heba edilmiş olur. Cam duvarların gün ışığını daha verimli kullanmanızı sağlayan ve sizi evin manzarasıyla buluşturan yapısı bu tür evler için vazgeçilmezdir. Bu evin oturma odasının yan cephesi duvar boyu pencere ile kaplanmış. Aydınlık ve ferahlığı bu şekilde garantilenen dekor taş duvarlar, ahşap zemin, ahşap yan mobilyalar ve etnik desenli kilim ile zenginleştirilmiş. Vurgu renklerinin koltuk takımı ve kilimde toplandığı başarılı bir renk dengesi sağlanmış. Firma sayfasından evin diğer odalarına da bakmanızı tavsiye ederiz.
Country stilde dekore edilmiş evlerin banyolarında yoğunlukla kullanılan iki öge vardır; ahşap ve mermer. Kristal, seramik gibi malzemeler daha yapay bir görüntü oluşturacağından bu stilde pek tercih edilmez. Mermer ise aksine son derece natürel bir görünüme sahiptir. Mermer veya taş görünümlü seramiklerin de kullanılabileceği dekorlara ahşap, lake gibi mobilyalar da çok yakışacaktır. Bayyurt imzası taşıyan bu banyo, dresuar üzeri lavabo haznesi ve mermer rölyef duşakabin tabanı ile stile sanatsal bir dokunuş eklemiş. Banyolarınızda taş, mozaik, mermer gibi ögeleri kullanmayı seviyorsanız firmanın diğer işlerine de bir göz atmanızda yarar var. Ayrıca dekorda kullanılan aynanın stile mükemmel uyan çerçevesine dikkat çekmeden geçmek istemedik.
Beyaz fon, ahşap zemin ve mermer tezgah üçlüsünün başarılı bir şekilde uygulandığı bu mutfak dekorasyonu country evleri için ideal. Dolapların kırsal çizgiye uygun dizaynı ve ahşap lake malzemesi oldukça kullanışlı ve uyumlu. Orta tezgahın kahverengi ahşap gövdesi dekorun renk merkezini oluşturmuş. Direkt aydınlatma için kullanılan lamba ve endirekt aydınlatma için kullanılan spotlar mekanın ışıklandırmasını başarıyla tamamlamış. Amerikan kapı ve dolapların yarattığı stil bütünlüğü ise aşikar.
Evin mimarisi taş, beton duvar, zemin gibi ögelere uyumlu değilse stiliniz için bu unsurları sağlamanın başka yolları da mevcut. Taş, tuğla ve beton görünümlü seramik veya duvar kağıtları ile stilinizi kolayca oluşturabilirsiniz. Bu otantik yemek odası dekorunda kullanılan taş görünümlü italyan seramiği ve taş duvarlar oldukça başarılı bir uyum yakalamış. Taş duvarlara uygulanan vurgu ışıkları ise dekoru zenginleştirmiş.
Country stilin klasik ögelerle canlandırıldığı bu dekorda ilk bakışta göze çarpan mükemmel bir simetri hakim. Şöminenin iki yanına konumlandırılan yan mobilyalar, yine şöminenin iki yanına ve üzerine yerleştirilen tablolar ve ikili berjer seti ile oluşturulan simetri dekorun klasik çizgisini yansıtıyor. Ayrıca pencere modeli ve perdeleri ile de Rönesans esintileri sunan dekor, büyük ve gösterişli bir çiftlik evinin yatak odası olabilecek özellikte.
Ağaçtan üretilen mobilyaların yüzlerce farklı çeşidi var. Bu konuda uzman mobilyacılardan bilgi almak daha doğru olacaktır. Kullanılan ağacın cinsinden uygulanan işlemlere ve boya ve verniğine kadar her detay ağacı bambaşka bir yapıya büründürebilir. Dekorasyonda ağaçtan imal edilen eşyaların farklı tür ve görünüme sahip olmaları dekorun kırsal özelliğini güçlendirir. Bu dekorda ağaçtan imal edilen ancak birbirinden çok farklı görünüme sahip olan birçok öge var. Zemin, mobilyalar, duvar ve tavan, raflar ve yatak başlığı ağaçtan imal edilmiş ancak farklı özellikteler. Dekor hem stil ve renk olarak hem de zengin materyal çeşitliliği ile göz dolduruyor.
Kırsal evlerin olmazsa olmazı bahçedir. Bahçeyi nasıl dekore edeceğiniz, hangi bitki ve ağaçlarla süsleyeceğiniz tamamen size kalmış ancak dekorunuzu var olan bir bahçe üzerine şekillendiriyorsanız hazırda bulunan bitkilendirmeyi mümkün olduğunca bozmamakta yarar var. Çok yıllık bitki ve ağaçlar hem dekorunuzu zenginleştirecektir hem de bu hassasiyetiniz sayesinde ekolojik bir fayda da sağlamış olursunuz.
Yazının başından beri en çok kullandığımız kelime ahşap oldu farkındayız ama country evleri dekore etmenin ahşapsız bir yolu yok. Bu dekor ahşap aşkını biraz fazla kaçırmış gibi görünüyor ancak yine de eşsiz bir güzelliğe sahip. Ayrıca geleneksel ısınma yöntemi olan odun sobası bu tarz evler için son derece uygun. Yeni nesil odun sobaları ile stilinizi zenginleştirebilir üstelik hesaplı ve sağlıklı bir ısınma sağlayabilirsiniz.