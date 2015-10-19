Çiftlik evi, yayla evi, yazlık evi, orman evi, bağ evi gibi, yöreye göre değişen isimlerle anılan ve şehir keşmekeşinden kaçmak için kullanılan ikinci bir eve sahip şanslı insanlardansanız bu yazıyı size ayırıyoruz. Elbette şehir hayatıyla hiç işi olmayıp, dört mevsim kırsalda yaşayanlar da göz atabilirler. Kırsal ev dekorasyonu üzerine birbirinden güzel örnek tasarımları sizin için derledik. Eğer siz de kırsalda bir ev edinip, dekorasyonuna adım atmışsanız bu örnek tasarımlara mutlaka bakın. Bu dekorasyon harikası country evleri ile siz de kendinize mükemmel dinlenme alanları yaratabilirsiniz.

Country dekorasyon denince akla ilk olarak bol taş ve ahşap ögeli, büyük bahçeli çiftlik evleri gelir. Kesinlikle doğru ancak country stilin, diğer stillere de ilham veren birçok başka özelliği de var. Country stilin genel özelliklerinden kısaca bahsetmek gerekirse; ahşap, ferforje, taş ve dokulu kumaşların bolca kullanıldığı, eski görünümlü mobilya ve eşyalarla döşenmiş aynı zamanda son derece rahat ve konforlu ögeleri barındıran oldukça popüler bir stildir. Ahşap oymalı koltuk ve mobilyalar, taş veya tuğla görünümlü duvarlar veya küçük çiçekli duvar kağıtları, şömine, ferforje aplikler bu stilin en kıymetli ögeleridir.

Tuğla veya taş duvarlar hakkında daha fazla örnek için sitemizde arama yapabilirsiniz veya “Tuğla desenli duvar kağıdı ve paneller” başlıklı yazımıza bir göz atmanızı tavsiye ederiz.