Muhteşem yaşam alanları için yapı ve dekorasyon fikirleri

Yaşam alanlarımızı daha huzurlu, şık, kullanışlı, sağlıklı ve güvenli alanlar haline getirebilmek için mimar ve tasarımcılar her geçen gün yeni yapı ve dekorasyon ürünleri yaratıyorlar. Her yeni çıkan farklı yapı veya dekorasyon yöntemi ile yaşam alanlarımıza konfor katıyoruz. Bu yazımızda sizlere mükemmel yaşam alanları sunan yapı ve dekorasyonlar üzerine örnek tasarımlar sunacağız. Bu birbirinden güzel dekorasyon örneklerinden biri mutlaka ev dekorasyonunuz için size ilham kaynağı olacaktır. Bu yazıda, ev dekorasyonu için, mimari özelliklerini en verimli şekilde nasıl değerlendirebileceğinizden, renk ve stil uyumlarını nasıl sağlayacağınıza kadar bütün detaylar hakkında fikirler bulabilirsiniz. Ayrıca daha fazla örnek dekora ihtiyaç duyarsanız sitemizin “odalar” veya “ürünler” başlıklarında gezintiye çıkabilir veya başka fikir yazıları için arama yapabilirsiniz.
Son yıllarda ülkemizde de oldukça popülerleşen yapı sistemlerinden biri de çelik konstrüksiyon yapılardır. Bu yapılar hakkında daha fazla fikir ve bilgi edinmek için “Yapı ve avantajlarıyla çelik konstrüksiyon villa hakkında fikirler” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Amerikan mutfak olarak da bilinen açık mutfak modelleri hem daha geniş bir alan sağladığı hem de şık ve modern bir görüntü oluşturduğu için sık tercih edilen yapılardan birisidir. Ahşap ögelerle beyaz rengin başarılı bir kombinasyonu olan bu dekor, yemek odası, salon ve mutfak olarak kullanılıyor. Beyaz fon ve koltuk takımının ahşap zemin ve yan mobilyalarla oluşturduğu uyum oldukça başarılı. Aydınlatması ve mimari özellikleri ile de göz dolduran bir dekorasyon.
Stilinizi belli tarzdaki objeleri bir araya getirerek oluşturabilirsiniz ancak stil yaratmada daha önemli olan ve aynı zamanda dekorunuzu özgünleştirecek sır renk dengesinde saklıdır. Dekorasyon sırasında kontrast veya armonik olmak üzere çeşitli renk gruplarıyla kombinasyonlar yaratabilirsiniz. Ancak bu renkleri seçerken renk çemberindeki yerlerini bilerek ve belli başlı renk kurallarını dikkate alarak seçim yapmak dekorunuz için çok daha doğru olacaktır. Bu dekorda kullanılan renkler ve odaya dağılımı oldukça dengeli. Mesela, duvarda kullanılan tablonun içerisinde bulunan renklerde sandalye seçmek oldukça başarılı bir detay. Ayrıca kullanılan ahşap ögelerin ahşap zemin ile kombinasyonu, tabure döşemesi ile kırlentin renk ve desenleri, halı ile koltuk döşemesinin rengi yine dikkat çeken uyumlardan. Sehpa, lamba ve lambaderin oluşturduğu sleek üçlü de dekora güçlü bir parlaklık kazandırmış.
Bir yaşam alanı yaratırken mimari dekorasyondan çok daha önce gelir. Evinizi nasıl dekore edeceğinizden daha önemlisi nasıl bir mimari yapıda olacağıdır. Eğer hazır bir yapı satın almak yerine sıfırdan yaptıranlardansanız evinizin mimarisine karar verirken bütün ihtiyaç ve zevklerinizi, hobi ve özel alanlarınızı hatta önceliklerinizi belirlemiş olmanız gerekir. Çalışacağınız profesyonel ekibe kendinizi ne kadar iyi ve açık ifade ederseniz ortaya çıkacak iş sizi o kadar memnun edecektir. Bu yapı farklı ve görkemli mimarisi ile sınıfındaki diğer evlerden kolayca ayrılıyor. Çatı, teras, bahçe, veranda ve balkon gibi yapılarıyla göz dolduran tasarımın ışıklandırması bile başlı başına bir eser gibi. Böyle bir evin memnun etmeyeceği aile yoktur sanırız.
Yapı ve mimariden biraz sıyrılıp dekorasyon hakkında konuşmak gerekirse; hemen hemen bütün dekor ve stillere uyabilecek özellikteki doğal mobilyalardan bahsetmek istiyoruz. Ahşabın her stile şıklık katan yapısı ve natürel görünümü, renkli objelerin canlılık katan özellikleri ile birleştiğinde ortaya dinamik ve şık dekorlar çıkıyor. Bu dekorda kullanılan ayaklı konsol ve masa renk ve modelleriyle dekora ağırlık katarken, renkli sandalyeler stili canlandırmış. Duvar kağıtları ve aksesuarlar ile de başarılı bir uyum yakalanmış. Bronz Mobilya ve Dekorasyon imzalı bu tasarımın renkli avizesi bile ayrı bir övgüyü hak ediyor. Birbirinden şık, natürel mobilya ve aksesuarlar için firmanın diğer işlerine de bir göz atmanızda yarar var.
Başarılı dekorların sırlarından biri de dekorda oluşturulan merkez ile daha düzenli ve simetrik bir görüntü yakalanmış olmasıdır. Koltuk takımı gibi ana mobilyalar, sehpa ve televizyon ünitesi gibi yan mobilyaların dekor içerisindeki yerleşimi ne kadar dairesel bir merkezde ve simetrik olursa dekor o kadar düzenli, derli toplu görünür. Bu dekorda şöminenin iki yanına uygulanan raflı vitrinler ve karşılarına yerleştirilen koltuk takımı ile oluşturulmuş merkez oldukça başarılı. Yan yana iki orta sehpa ile de tamamlanan dekorun son dokunuşları da aksesuarlar ile yapılmış.
Yapı ve dekorasyonu ilgilendiren duvar uygulamaları iyi bir planlama gerektirir. Mekanın mimari özellikleri ile paralel düşünülmesi gereken ve aynı zamanda stil ve dizayn detaylarının da göz önünde bulundurularak planlanabileceği duvar uygulamaları, dekora önemli özellikler kazandırabilir. Akdeniz stilde dizayn edilmiş bu iç açıcı yatak odası dekorasyonu renkleri ve farklı duvarı ile göz dolduruyor. Yüksek olmayan mobilyaları ile zen usulu dizaynı da andıran tasarımda, ahşap ve yapay bitkilendirme yapılmış duvar dikkat çekici ögelerden. Farklı direkt ve endirekt aydınlatmanın kullanıldığı tasarımın fonunda, objeleri vurgulayan beyaz renk seçilmiş.
Banyo dekorasyonu ev dekorasyonu içerisinde en çok dikkat çeken bölümlerden biridir. Banyonuzda kullanacağınız farklı aksesuarlar veya mobilyalar dekorunuzu çok şık gösterebilir. Ahşap ağırlıklı bu dekorda zemin ve duvar uygulamalarının yanı sıra mozaik ve taşlardan oluşan dekor ve mobilya da oldukça dikkat çekiyor. Mozaik ve taşlardan oluşan uygulama banyoya farklı ve özgün bir hava kazandırmış.
Sadece bahçe veya teras gibi alanlara değil binaların içerisine de ağaçlandırma veya bitkilendirme yapılabiliyor. Öncesinde uzmanlık gerektiren bir zemin çalışması yapılması elbette ki şart ancak gerekli zemin sağlandığında, dekorunuza mükemmel bir görüntü ve natürel zenginlik kazandıracağından şüpheniz olmasın. Geniş müstakil evlerde antre, hol gibi alanlara uygulanan ve oldukça da popüler olan bina içi ağaçlandırma uygulamaları yeni nesil yapıların zenginliklerinden biri olarak da karşımıza çıkıyor.
Hazır ağaçlandırmadan söz etmişken önemli bir bahçe detayından da bahsedelim. Bahçeye açılan odalarda kullanılan duvar boyu cam kapı ve pencereler hem gün ışığından daha iyi faydalanmak hem de bahçe keyfini her mevsim evinizin içerisindeymiş gibi yaşamak için ideal. Villalar gibi müstakil evlere ya da teraslı apartman katlarına uygulanabilen bu sistemler sayesinde bahçenizi daha verimli kullanırken odanızı da daha geniş gösterebilirsiniz.
Neredeyse hep müstakil evlerden bahsettik, ama sıkı durun, bu muhteşem stüdyo daire aklınızı alacak. Evdeki banyo hariç bütün alanların açık olduğu ve kimi zaman paravanlarla birbirinden ayrıldığı bu daire yapı ve mimarisiyle de dekorasyonuyla da göz kamaştırıyor. Birçok farklı ve yaratıcı aksesuarın kullanıldığı ve bütün eşyaların aynı konsepte göre özenle seçildiği dairenin balkona açılan kapısında da fransız pencere kullanılmış. Siyah beyaz ve antrasit tonlarına kırmızı, sarı gibi canlı renklerle vurgu yapılan dekor oldukça başarılı bir renk dengesi sunuyor.