현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Daha güzel bir mutfak için Türk evlerinden 6 şahane örnek

umit atdağ umit atdağ
homify MutfakMasa & Oturma Grupları
Loading admin actions …

Mutfağınızı farklı kültürlerden esintilerle doldurmak ve farklı kültürlere ait özeliklere sahip bir mutfak sahi olmak istiyorsanız homify mutfak dekorasyonu fikirlerinden esinlenebilirsiniz. Özellikle Türk mutfaklarından oluşan mutfak örneklerini inceleyerek ülkemizin farklı bölgelerinde görülen çok farklı kimliklere ait mutfakların güzelliklerini, estetik tasarımını, işlevselliğini ve görselliğini mutfağınıza yansıtabilirsiniz. Türk mutfakları bulundukları bölgelerin özelliklerini barındıran ve bu özellikleri tam anlamıyla yaşatan mutfaklar oldukları için mutfağınızı daha güzel göstermek adına bu mutfakları tercih edebilir ve bu mutfakların tüm özelliklerini kendi mutfaklarınıza kullanabilirsiniz. Bu gün görselliği ve estetik tasarımı ile gören herkesin beğenisi kazanmış geleneksel, klasik, modern Türk mutfak dekorasyonları örneklerini inceliyoruz. Bu mutfakları inceleyerek tüm detayları kendi mutfağımızda uygulayabilir ve mutfaklarımızı farklı kültürlere ait özellikler ile daha zarif mutfaklar haline getirebiliriz.

Doğal ve beyaz mutfak

Filiz Ozcan Yaz, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Filiz Ozcan Yaz

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Bir mutfağın ferah ve havadar olması aynı zamanda kullanıcıların ve ev hanımının bu alanda daha fazla zaman geçirmesini sağlar. Bu mutfak dekorasyonunda olduğu gibi tuğla duvar ön plana çıkarılmış, beyaz renk tercih edilerek ferahlık ve  görsellik ilk baktığınızda göreceğiniz özellikler olmuş. ayrıca doğallığı da ön plana çıkarmak için tüm tezgah yüzeyi ve yemek masası aynı ahşap malzemeden yapılmış. Böylece beyaz rengi ile insanı mutlu eden açık kahve rengi ile de doğallığı pekiştiren zarif bir mutfak dekorasyonuna imza atılmış.

Siyahın zarafeti

Zahide Yetiş Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Mutfak
VERO CONCEPT MİMARLIK

Zahide Yetiş Konut

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Mutfakların açık renklerde renklendirilmesi kadar koyu renk tercih edilerek koyu rengin  zarafetinin mutfağa yansıtılması da önemlidir. Mutfak örneğinde olduğu gibi ankastre mutfak dekorasyonu tercih edilerek mutfağın geri kalan unsurları da aynı parlaklıkta aynı renge boyanmış ve sonuç olarak zarif ve şık ancak koyu renge sahip bir mutfak ortaya çıkarılmış.  Pencere kenarında yer alan tüm mutfak unsurları oldukça şık görünüyor. Geri kalan unsurlar için özel bir aydınlatma yapılmuış ve mutfağın her saat ışıl ışıl olması sağlanmış.

İşlevsel mutfaklar

U.K Evi Levent, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Mutfak
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

U.K Evi Levent

STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Mutfaklar kapalı mutfak ve açık mutfak olmak üzere ikiye ayrılır. Bu örneğimiz açık mutfak olarak dekore edilmiş bir mutfak olarak karşımızda duruyor. Mutfak dolapları yerine geniş ve büyük bir mutfak adası tercih edilerek tüm mutfak unsurlarını depolaması görevi görmesi sağlanmış. Çekmeceleri ve geniş muhafaza alanı ile mutfak dolabı gören mutfak adası aynı zamanda yemek masası görevini üstlenmiş. Bir kenarı oturma odası olan bu mutfak açık tonlarda dekore edilerek görsel ve şık bir mutfak haline getirilmiş.

Sade mutfaklar

DE LIFE HOMES, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Klasik Mutfak
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

DE LIFE HOMES

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Mutfaklar genel olarak kalabalık alanlar olduğu için bir mutfağın sade görünmesi şık bir mutfak olması için yeterlidir. Resimde yer alan mutfak örneğinde olduğu gibi oldukça sade bir şekilde dekore edilmiş olan mutfak çok şık bir mutfak olarak karşımızda duruyor. Mutfak dolabı, tezgahı ve bir uzatma yemek masasından oluşan mutfağın zarafeti görenlerin hayranlığını kazanıyor.

Zevkli tasarımlar

Nilgun & Turgut Alibabaoglu, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Nilgun & Turgut Alibabaoglu

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Mutfak tasarımı başlı başına meşakkatli ve zor bir süreç olduğu için zevkli bir tasarım yapmak evinizin en gözde alanının mutfak olmasını sağlar. Resimde yer alan mutfak örneğinde olduğu gibi  bir mutfakta bulunması gereken tüm unsurlar bir arada şık bir şekilde dizayn edilmiş ve görsellik ön plana çıkarıldığı gibi  aydınlatma tasarımı da muhteşem zevkli bir tasarımla yapılmış. Yemek masası hem yemek masası hem de salonun bir parçası şeklinde kullanılarak işlevsel bir mutfak ekipmanı olarak kullanılmış.

İşlevsel mutfaklar

homify MutfakMasa & Oturma Grupları
homify

homify
homify
homify

Bir mutfak ne kadar işlevsel ve fonksiyonel ise o mutfak ev hanımlarının bayıldığı bir mutfak olur. Resimde yer alan mutfak örneğinde olduğu gibi mutfak adası ile aynı konsepte ve aynı renklerde dekore edilmiş yemek masası hem kontrast uyumu hem de zarafeti ile mutfağa işlevsellik kazandırmış. Servis masası, yemek masası, hazırlık masası olarak kullanılabilecek olan masa mutfağın en fonksiyonel unsuru olmuş.

Evin vitrini olmaya yaraşır 6 kapı modeli
Bu Türk mutfak dekorasyonlarını siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler