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Kendi evinizi düzenlemeden önce görmeniz gereken 19 küçük ev ve girişleri

umit atdağ umit atdağ
San Marcos, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO Modern Evler
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Bir evin küçük olması stil sahibi bir dekorasyon yapılmaması için bahane olamaz. Ev küçük olsa da içinde yaşayacak kişinin zevkine göre dekore edilerek bir saray haline getirilebilir. Günümüzde dünya üzerinde uygulanan yüzlerde dekorasyon fikri vardır. Bu fikirlerden eviniz için en uygun olanı tercih edip evinizi bir saraya bir cennete çevirmek sizin elinizdedir. Bu gün küçük evler ve bu küçük evlerin parlak, zarif insanın hayranlığını kazanan dış cephelerini inceliyoruz. Homify küçük ev dekorasyonu örneklerini inceleyerek evinizin dış cephesini evinizin ölçülerine bağlı kalmadan estetik ve insanı mutlu eden bir cephe dekorasyonu ile dekore etmenin detaylarını öğreniyoruz. Bir evin karakter sahibi olması, stil sahibi olması tamamen içinde yaşayan kişi ile ilgilidir. Ölçüler insanı bağlayan sanal sınırlar olarak karşımızda yer alır.

Beyazın zarafeti

Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 Eklektik Evler
coil松村一輝建設計事務所

coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所

Bir dış cephenin ne kadar küçük olursa olsun muhteşem bir şekilde dekore edilmesi için beyaz rengin tercih edilmesi yeterli olacaktır. Resimde yer alan küçük dış cephe de olduğu gibi her detay ve her unsur beyaza boyanmış ve sonuç olarak bembeyaz ama insanı mutlu eden bir dış cephe dekorasyonu yapılmış.

Zevkli tasarımlar

MISION DE LANDA, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO Müstakil ev
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

Eviniz ne kadar küçük olursa olsun istediğiniz gibi dekore etmeniz için bir sebep yoktur. Resimde yer alan örnek dış cephe de olduğu gibi sade ve beyaz renkli ana giriş kapısının yan tarafı ahşap panjurlu bir kapı olarak tasarlanmış  ve beyaz ile kahve renginin uyumu sonucu ortaya resimdeki şaheser dış cephe çıkmış. İlk baktığınızda bütünleşik bir dış cephe gibi algılıyor olsanız da dikkatli bir şekilde baktığınızda bir birinden bağımsız dış cepheler olduğunu kolaylıkla anlıyabiliyorsunuz.

Camın verdiği güzellik

Yuriria, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO Modern Evler
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

Bir evin dış cephesini sadece duvar, sadece ahşap ile dekore etmek zorunda değilsiniz. Resimdeki dış cephe örneğinde olduğu gibi camdan faydalanarak zarif ve cam estetiğini ön plana çıkaracağınız bir dış cephe dekorasyonu yapabilirsiniz. Dış cephe ölçüleriniz küçük olsa da cam bu dezavantajı avantaja çevirecek ve evinizin muhteşem bir dış cepheye sahip olmasını sağlayacaktır.

Renk tercihleri

San Marcos, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO Modern Evler
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

Bir evin dış cephe dekorasyonunda sizin için önemli olan unsur ölçüler değil renk seçimleridir. Renk seçimlerini dikkatli bir şekilde yaptığınızda resimdeki gibi inanılmayacak derece de güzel bir dış cephe dekorasyonu yapabilir veya tarzınızı da yansıtarak daha ileri gidebilirsiniz. Beyza, sarı ve kahve rengi uyumu evin dış cephesinin şaheser olmasını sağlamış.

Ahşap ve estetik

Casa Habitación. Amézquita Córdova, 810 Arquitectos 810 Arquitectos Modern Evler
810 Arquitectos

810 Arquitectos
810 Arquitectos
810 Arquitectos

Dış cephelerde ahşap kullanılması dış cephenin muhteşem bir güzelliğe ve doğallığa sahip olmasını sağlar. Resimde yer alan evin dış cephesinde seperatör şeklinde ahşap tercih edilmiş ve hem görsel bir dış cepheye sahip olan bir ev dekorasyonu yapılmış hem de doğal malzemeler ile yapılan dış cephe dekorasyonu evi daha görsek hale getirmiş.

Küçük ve estetik

​River side house / House in Horinouchi, 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier Modern Evler
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

​River side house / House in Horinouchi

水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

Küçük ölçülere sahip resimde yer alan ev ve benzerleri için cam kullanımı dış cephe dekorasyonu için en ideal malzeme seçimidir. Ahşap kaplamalar arasında bir derya gibi görünen camlar evin dış cephesinin görsellikten öte bir güzelliğe sahip olmasını sağlamış. Küçük olsa da insanların beğenisi kazanan bir dış cephe oluşturulmuş.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Caddeye sıfır dış cepheler

homify Minimalist Evler Taş Beyaz
homify

homify
homify
homify

Cadde kenarında yer alan dış cepheler için çok ideal bir örnek olarak resimde yer alan evi  gösterebiliriz. Basit detaylar ve şık tasarım evin dış cephesinin muhteşem olmasını sağlamış.

Çatının görselliği

Casa con estructura de madera SCS, RIBA MASSANELL S.L. RIBA MASSANELL S.L. Akdeniz Evler Taş
RIBA MASSANELL S.L.

RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.

Dış cepheler çatı ile birleşik ise resimdeki gibi görsel ve şık dış cepheler oluşacaktır. Koyu renkli pencere ve kapı dış cepheye farklı bir hava katmış.

Düz tasarımlar

Modelo Chipiona, Casas inHAUS Casas inHAUS Modern Evler
Casas inHAUS

Casas inHAUS
Casas inHAUS
Casas inHAUS

Düz bir tasarıma sahip olan dış cepheler pencereler ile çok şık bir dış cephe görüntüsüne sahip olmuş

Detayların birleşimi

Casa Alborada, La Maquiladora / taller de ideas La Maquiladora / taller de ideas Minimalist Evler
La Maquiladora / taller de ideas

La Maquiladora / taller de ideas
La Maquiladora / taller de ideas
La Maquiladora / taller de ideas

Bir dış cepheyi bir çok detay bir araya getirir. Bu resimde olduğu gibi görselliği oluşturmak için tüm detaylar özenle işlenmelidir.

Çok katlı yapılar

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Eviniz çok katlı ise resimdeki gibi tek renkli bir dış cephe tasarımı yapabilirsiniz.

İnce uzun dış cepheler

57ALI Reforma y ampliación de casa entre medianeras al Centro de Terrassa, Vallribera Arquitectes Vallribera Arquitectes Minimalist Evler
Vallribera Arquitectes

Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes

Eviniz bitişik evler arasında kalıyorsa resimdeki gibi özel bir renk tercih ederek farklılığınızı ortaya koyabilirsiniz.

Farklı renklerin şıklığı

Casa Nacarino-Pozo, EPG-Arquitécnico EPG-Arquitécnico Modern Evler
EPG-Arquitécnico

EPG-Arquitécnico
EPG-Arquitécnico
EPG-Arquitécnico

Dış cepheler için iki veya daha fazla renk tercih ederek dış cephenizin şık bir dış cephe olmasını sağlayabilirsiniz.

Görsel ve zevkli dış cepheler

Vivienda en Villagarcía, Nan Arquitectos Nan Arquitectos Minimalist Evler
Nan Arquitectos

Nan Arquitectos
Nan Arquitectos
Nan Arquitectos

Resimde yer alan tek katlı binanın çok zevkli tasarımı ile zarif bir dış cephe ortaya çıkarılmış.

Havuzun zarifliği

Precio de las casas modulares prefabricadas, MODULAR HOME MODULAR HOME Modern Evler
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

Bir dış cephenin muhteşem bir görüntüye sahip olması için bir havuzun olması yeterli olacaktır.

Beyaz ve kahverengi dış cepheler

Valle 239, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO Modern Evler
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

Beyaz renkli duvarın içinde yer alan koyu renkli kapı ve panjur dış cephenin zevkli bir dış cephe olmasını sağlamış.

Bahçenin estetiği

Casa Zaragoza, Abraham Cota Paredes Arquitecto Abraham Cota Paredes Arquitecto Modern Evler
Abraham Cota Paredes Arquitecto

Abraham Cota Paredes Arquitecto
Abraham Cota Paredes Arquitecto
Abraham Cota Paredes Arquitecto

Bu dış cephe örneğimizde bahçe ile uyumlu bir tasarım ile zarif ve doğal bir dış cephe haline getirmiş.

Havuz ve balkon

homify Asyatik Havuz
homify

homify
homify
homify

Bu örnek dış cephemiz balkonun verdiği olumsuz görüntüyü havuz ile absorbe etmiş ve zarafetini koruyan şık bir dış cephe olarak karşımızda duruyor.

Panjur ve aydınlatma

CASA FLH, lab arquitectura lab arquitectura Minimalist Evler
lab arquitectura

lab arquitectura
lab arquitectura
lab arquitectura

Panjur olan bir dış cepheye sahipseniz resimdeki gibi şık bir tasarım ve mat renkler tercih ederek görselliği pekiştirebilirsiniz.

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