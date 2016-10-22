Kendi evinizi düzenlemeden önce görmeniz gereken 19 küçük ev ve girişleri

Bir evin küçük olması stil sahibi bir dekorasyon yapılmaması için bahane olamaz. Ev küçük olsa da içinde yaşayacak kişinin zevkine göre dekore edilerek bir saray haline getirilebilir. Günümüzde dünya üzerinde uygulanan yüzlerde dekorasyon fikri vardır. Bu fikirlerden eviniz için en uygun olanı tercih edip evinizi bir saraya bir cennete çevirmek sizin elinizdedir. Bu gün küçük evler ve bu küçük evlerin parlak, zarif insanın hayranlığını kazanan dış cephelerini inceliyoruz. Homify küçük ev dekorasyonu örneklerini inceleyerek evinizin dış cephesini evinizin ölçülerine bağlı kalmadan estetik ve insanı mutlu eden bir cephe dekorasyonu ile dekore etmenin detaylarını öğreniyoruz. Bir evin karakter sahibi olması, stil sahibi olması tamamen içinde yaşayan kişi ile ilgilidir. Ölçüler insanı bağlayan sanal sınırlar olarak karşımızda yer alır.
Bir dış cephenin ne kadar küçük olursa olsun muhteşem bir şekilde dekore edilmesi için beyaz rengin tercih edilmesi yeterli olacaktır. Resimde yer alan küçük dış cephe de olduğu gibi her detay ve her unsur beyaza boyanmış ve sonuç olarak bembeyaz ama insanı mutlu eden bir dış cephe dekorasyonu yapılmış.
Eviniz ne kadar küçük olursa olsun istediğiniz gibi dekore etmeniz için bir sebep yoktur. Resimde yer alan örnek dış cephe de olduğu gibi sade ve beyaz renkli ana giriş kapısının yan tarafı ahşap panjurlu bir kapı olarak tasarlanmış ve beyaz ile kahve renginin uyumu sonucu ortaya resimdeki şaheser dış cephe çıkmış. İlk baktığınızda bütünleşik bir dış cephe gibi algılıyor olsanız da dikkatli bir şekilde baktığınızda bir birinden bağımsız dış cepheler olduğunu kolaylıkla anlıyabiliyorsunuz.
Bir evin dış cephesini sadece duvar, sadece ahşap ile dekore etmek zorunda değilsiniz. Resimdeki dış cephe örneğinde olduğu gibi camdan faydalanarak zarif ve cam estetiğini ön plana çıkaracağınız bir dış cephe dekorasyonu yapabilirsiniz. Dış cephe ölçüleriniz küçük olsa da cam bu dezavantajı avantaja çevirecek ve evinizin muhteşem bir dış cepheye sahip olmasını sağlayacaktır.
Bir evin dış cephe dekorasyonunda sizin için önemli olan unsur ölçüler değil renk seçimleridir. Renk seçimlerini dikkatli bir şekilde yaptığınızda resimdeki gibi inanılmayacak derece de güzel bir dış cephe dekorasyonu yapabilir veya tarzınızı da yansıtarak daha ileri gidebilirsiniz. Beyza, sarı ve kahve rengi uyumu evin dış cephesinin şaheser olmasını sağlamış.
Dış cephelerde ahşap kullanılması dış cephenin muhteşem bir güzelliğe ve doğallığa sahip olmasını sağlar. Resimde yer alan evin dış cephesinde seperatör şeklinde ahşap tercih edilmiş ve hem görsel bir dış cepheye sahip olan bir ev dekorasyonu yapılmış hem de doğal malzemeler ile yapılan dış cephe dekorasyonu evi daha görsek hale getirmiş.
Küçük ölçülere sahip resimde yer alan ev ve benzerleri için cam kullanımı dış cephe dekorasyonu için en ideal malzeme seçimidir. Ahşap kaplamalar arasında bir derya gibi görünen camlar evin dış cephesinin görsellikten öte bir güzelliğe sahip olmasını sağlamış. Küçük olsa da insanların beğenisi kazanan bir dış cephe oluşturulmuş.
Cadde kenarında yer alan dış cepheler için çok ideal bir örnek olarak resimde yer alan evi gösterebiliriz. Basit detaylar ve şık tasarım evin dış cephesinin muhteşem olmasını sağlamış.
Dış cepheler çatı ile birleşik ise resimdeki gibi görsel ve şık dış cepheler oluşacaktır. Koyu renkli pencere ve kapı dış cepheye farklı bir hava katmış.
Düz bir tasarıma sahip olan dış cepheler pencereler ile çok şık bir dış cephe görüntüsüne sahip olmuş
Bir dış cepheyi bir çok detay bir araya getirir. Bu resimde olduğu gibi görselliği oluşturmak için tüm detaylar özenle işlenmelidir.
Eviniz çok katlı ise resimdeki gibi tek renkli bir dış cephe tasarımı yapabilirsiniz.
Eviniz bitişik evler arasında kalıyorsa resimdeki gibi özel bir renk tercih ederek farklılığınızı ortaya koyabilirsiniz.
Dış cepheler için iki veya daha fazla renk tercih ederek dış cephenizin şık bir dış cephe olmasını sağlayabilirsiniz.
Resimde yer alan tek katlı binanın çok zevkli tasarımı ile zarif bir dış cephe ortaya çıkarılmış.
Bir dış cephenin muhteşem bir görüntüye sahip olması için bir havuzun olması yeterli olacaktır.
Beyaz renkli duvarın içinde yer alan koyu renkli kapı ve panjur dış cephenin zevkli bir dış cephe olmasını sağlamış.
Bu dış cephe örneğimizde bahçe ile uyumlu bir tasarım ile zarif ve doğal bir dış cephe haline getirmiş.
Bu örnek dış cephemiz balkonun verdiği olumsuz görüntüyü havuz ile absorbe etmiş ve zarafetini koruyan şık bir dış cephe olarak karşımızda duruyor.
Panjur olan bir dış cepheye sahipseniz resimdeki gibi şık bir tasarım ve mat renkler tercih ederek görselliği pekiştirebilirsiniz.