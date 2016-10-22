Kendi evinizi düzenlemeden önce görmeniz gereken 19 küçük ev ve girişleri

Bir evin küçük olması stil sahibi bir dekorasyon yapılmaması için bahane olamaz. Ev küçük olsa da içinde yaşayacak kişinin zevkine göre dekore edilerek bir saray haline getirilebilir. Günümüzde dünya üzerinde uygulanan yüzlerde dekorasyon fikri vardır. Bu fikirlerden eviniz için en uygun olanı tercih edip evinizi bir saraya bir cennete çevirmek sizin elinizdedir. Bu gün küçük evler ve bu küçük evlerin parlak, zarif insanın hayranlığını kazanan dış cephelerini inceliyoruz. Homify küçük ev dekorasyonu örneklerini inceleyerek evinizin dış cephesini evinizin ölçülerine bağlı kalmadan estetik ve insanı mutlu eden bir cephe dekorasyonu ile dekore etmenin detaylarını öğreniyoruz. Bir evin karakter sahibi olması, stil sahibi olması tamamen içinde yaşayan kişi ile ilgilidir. Ölçüler insanı bağlayan sanal sınırlar olarak karşımızda yer alır.