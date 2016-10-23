Evde taş duvar paneline ne dersiniz ? 6 farklı taş duvar örneği

Evinizde farklı dekorasyon fikirleri uygulamak ve evinizin tüm yaşam alanlarını en görsel en güzel şekilde dekore etmek herkesin yapmak istediği ilk dekorasyon fikridir. Ancak genel olarak her evde benzer dekorasyonlara imza atıldığı için farklı bir fikir keşfetmek ve bu fikri uygulamak zordur. Bu nedenle evinizde yapılmış olan dekorasyon fikirlerinden uygulamalar yapmak daha akıllıca olacaktır. Bu fikirlere örnek olarak estetik ve doğal güzelliği bulunan taş malzemeleri kullanarak doğal taş paneller yapmak ve bu taş panelleri evin genel dekorasyonu ile uyumlu hale getirerek muhteşem zarif bir uygulama yapabilirsiniz. Bu gün homiyf taş uygulamalarını inceleyerek taş duvar veya taş panellerin bir evi nasıl zenginleştirdiğine, bir evin görselliğini nasıl artırdığına şahit oluyoruz. Benzer uygulamalar yapabilmeniz için her detaya ve her ayrıntıya odaklanmanız ve dikkatli bir şekilde incelemeniz yeterli olacaktır.
Evinizde yapacağınız dekorasyon için estetiği ve görselliği ön plana almanız gereklidir. Resimde yer alan ev dekorasyonunda olduğu gibi görsel açıdan muhteşem olan bu taş duvarı evinizde uygulayarak evinizin maksimum zarafete sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Merdivenin açıkta kalmasını önleyerek estetik açıdan katkı sağlayan taş panel ayrıca doğal güzelliği ve zarafeti ile de salona ayrı bir güzellik katmış. Renk seçimi de doğru yapıldığı için muhteşem bir salon dekorasyonuna imza atılmış.
Evinizde duvarlarınızın şık taş duvarlar şeklinde olmasını istiyorsanız iki yol tercih edebilirsiniz. Birincisi evinizi taş malzeme kullanarak inşa ettirebilirsiniz veya ikinci yol olarak taş kaplamalar yapıp evinizin resimdeki gibi görsel ve zarif duvarlara sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Bütçenizin durumuna göre tercih edeceğiniz her iki yol da sizlere muhteşem ve estetik duvarlar kazandıracaktır.
Evinizde yemek odasını bir kral dairesine çevirebilir veya manzarası muhteşem bir restoranın manzaraya en hakim noktasında gördüğünüz güzelliğe sahip bir yemek odası dekorasyonu yaparak evinizi muhteşem bir ev haline getirebilirsiniz. Yemek odası duvarını yıldızlı ve işlemeli taşlardan tercih ederek resimdeki gibi insana huzur veren bir dekorasyona imza atabilirsiniz. Koyu renkli mobilyalar ile açık renkli taş panel uyumu evin en görsel alanını oluşturmuş.
Bir evin salonunda şömine olması o evin çok şanslı bir ev olmasını sağlar. Resimdeki gibi şöminenin bulunduğu odanın dekorasyonu en ,üst düzeyde yapıldığında ise evin en güzel odasının salon olması sağlanmış olur. Salon duvarını taş panel şeklinde dekore etiğinizde ise eviniz muhteşem görünecektir. Renk seçimlerini dikkatli bir şekilde yaptığınızda resimdeki gibi muhteşem bir dekorasyona imza atmış olursunuz.
Evinizde istediğiniz renk ve desende taş duvar uygulaması yapabilirsiniz. Bu uygulamayı şık bir şekilde aydınlattığınız da ise evinizin en görsel ve en gözde alanı taş duvar uygulaması olacaktır. resimde benzer bir uygulama yapılmış olup ev yerine bir içki salonunda uygulanmış olmasına rağmen görselliği ve güzelliği insanın hayran kalmasını sağlıyor.