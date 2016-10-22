Planlarıyla kendi evinizi yaparken size ilham verecek 5 modern ev

İçinde en rahat edeceğiniz, en kolay benimseyeceğiniz ve hayatınızı geçirmek isteyeceğiniz ev, hiç kuşkusuz tasarımına dahil olduğunuz ve sizin ihtiyaçlarınıza göre kurgulanmış olan evdir. Ev sahibi olmak herkesin ortak hayali olsa da bizi asıl tatmin edecek şey kendi evimizi yaptırabilecek imkânı bulabilmektir. Kendinize ait bir ev yaptırmak pahalı bir iş olmasının yanında oldukça da zahmetlidir. Buna karşın bu zahmete katlanmak size hazır bir ev alabileceğiniz bir bütçeyle, hatta belki daha azıyla kendi tasarladığınız bir evde yaşama şansı verecektir. Bu yazımızda kendine bir ev yaptırmak isteyen okuyucularımız için ilham verici ve belki de bir ev almayı düşünen okuyucularımız için de kendi evini yaptırmaya yönlendirici olabilecek 5 modern evden ve bunların detaylı planalarından oluşan bir deleme yaptık. Dilerseniz bu evlere biraz daha yakından bakalım.
Üst katta ise yatak odaları bulunuyor. Her birinde aynı zamanda kendine ait bir banyo ve giyinme odasının da bulunduğu bu yatak odaları hem sizin hem de evinize gelecek misafirleriniz için her türlü konforu sunuyor.
Özellikle sıcak iklimler için tasarlanmış bu iki katlı ve çağdaş bir tasarıma sahip olan bina, Ege ve Akdeniz'in yazlık bölgelerinde yaşayan ve yaşamayı düşünenlerin ilgisini çekebilir.
Ön cephesi yola bakan binanın arka tarafında ise oldukça geniş ve ferah bir bahçe bulunuyor. Evin teras ve balkonlarının da tamamı arka cepheye bakacak şekilde tasarlanmış.
Burada da evin alt katının bir planını görüyorsunuz. Odalar kadar ortak kullanım alanları ve mutfak, banyo, tuvalet gibi alanlar da bir hayli geniş tutulmuş.
Bu baştan çıkarıcı villa da yine sıcak iklimlere yönelik olarak tasarlanmış. Mimarisiyle etkileyici olan evin asıl dikkat çeken yönü ise giriş bölümü ve bahçe peyzajı.
Bir tür loft şeklinde tasarlanan iç mekânda ise yüksek tavanlı salon dikkat çekiyor.
Bu katta garaj, hol, oturma odası, kendine özel banyosu da bulunan bir çalışma odası, mutfak ve barbeküsü de bulunan bir teras bulunuyor.
Üst katta ise tipik olduğu üzere üç adet yatak odası mevcut. Nispeten küçük sayılabilecek bu odaların işlev yönündense bir eksikleri elbette yok. Her birinin kendine ait banyosu da bulunuyor.
Yakınlarında pek fazla komşusu bulunmayan bu ev ise oldukça geniş bir araziye yayılıyor ve bu arazinin nimetlerinden de fazlasıyla faydalanıyor.
Evin iç mekânlarında modern ve pratik tasarımlar dikkat çekiyor. Mutfak bölümü özellikle üst düzey ahşap işçiliğiyle üretilmiş mutfak dolapları ile dikkat çekiyor.
Alt kat planı bahçeye doğru açılan yeşil alanı ve havuzu da kapsayacak şekilde çizilmiş.
Üst katta yalnızca yatak odaları bulunuyor.
Düz bir çatıya sahip olan bu tek katlı yapı, basit hatlara sahip ama bir o kadar da etkileyici mimarisiyle dikkat çekiyor.
Arka cephe özel bir yüzme havuzu ve bahçeye bakıyor. Boydan boya geniş cam kapılarla donatılmış bu cephe, evin içine muazzam miktarda gün ışığı girmesine de imkân sağlıyor.
Basit ama etkileyici tasarım iç mekânda da hükmünü sürdürüyor. Evin mimarisiyle uyumlu bir dekorasyon tercih edildiğini söylemek mümkün.
Evin planında bahçenin havuzlu bölümü ve ön avlu da dahil olmak üzere bütün detaylar rahatlıkla görülebiliyor.
Son derece modern bir mimariye sahip olan bu villada malzeme tercihlerinde ise ahşap ve taşın ağır bastığını görüyoruz.
Evin alt katında garaj ve oturma odasının yanı sıra diğer ortak alanlar bulunuyor.
Üst katta ise pek çok evde olduğu gibi yatak odalarının bulunduğunu görüyoruz.