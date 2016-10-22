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Planlarıyla kendi evinizi yaparken size ilham verecek 5 modern ev

Özlem K. Özlem K.
Residência Unifamiliar Condomínio Alphaville Londrina 2, Santos Arquitetura Santos Arquitetura
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İçinde en rahat edeceğiniz, en kolay benimseyeceğiniz ve hayatınızı geçirmek isteyeceğiniz ev, hiç kuşkusuz tasarımına dahil olduğunuz ve sizin ihtiyaçlarınıza göre kurgulanmış olan evdir. Ev sahibi olmak herkesin ortak hayali olsa da bizi asıl tatmin edecek şey kendi evimizi yaptırabilecek imkânı bulabilmektir. Kendinize ait bir ev yaptırmak pahalı bir iş olmasının yanında oldukça da zahmetlidir. Buna karşın bu zahmete katlanmak size hazır bir ev alabileceğiniz bir bütçeyle, hatta belki daha azıyla kendi tasarladığınız bir evde yaşama şansı verecektir. Bu yazımızda kendine bir ev yaptırmak isteyen okuyucularımız için ilham verici ve belki de bir ev almayı düşünen okuyucularımız için de kendi evini yaptırmaya yönlendirici olabilecek 5 modern evden ve bunların detaylı planalarından oluşan bir deleme yaptık. Dilerseniz bu evlere biraz daha yakından bakalım. 

Üst kat

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Üst katta ise yatak odaları bulunuyor. Her birinde aynı zamanda kendine ait bir banyo ve giyinme odasının da bulunduğu bu yatak odaları hem sizin hem de evinize gelecek misafirleriniz için her türlü konforu sunuyor. 

İki katlı, çağdaş bir tasarım

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Modern Evler
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Özellikle sıcak iklimler için tasarlanmış bu iki katlı ve çağdaş bir tasarıma sahip olan bina, Ege ve Akdeniz'in yazlık bölgelerinde yaşayan ve yaşamayı düşünenlerin ilgisini çekebilir. 

Arka tarafta ferah bir bahçe

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Modern Evler
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Ön cephesi yola bakan binanın arka tarafında ise oldukça geniş ve ferah bir bahçe bulunuyor. Evin teras ve balkonlarının da tamamı arka cepheye bakacak şekilde tasarlanmış. 

Alt kat planı

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Burada da evin alt katının bir planını görüyorsunuz. Odalar kadar ortak kullanım alanları ve mutfak, banyo, tuvalet gibi alanlar da bir hayli geniş tutulmuş. 

Muhteşem girişiyle çarpıcı bir ev

Perspectiva noturna Santos Arquitetura Minimalist Evler
Santos Arquitetura

Perspectiva noturna

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Bu baştan çıkarıcı villa da yine sıcak iklimlere yönelik olarak tasarlanmış. Mimarisiyle etkileyici olan evin asıl dikkat çeken yönü ise giriş bölümü ve bahçe peyzajı.

Yüksek tavanlı bir salon

Living room Santos Arquitetura Minimalist Oturma Odası
Santos Arquitetura

Living room

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Bir tür loft şeklinde tasarlanan iç mekânda ise yüksek tavanlı salon dikkat çekiyor. 

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Alt kat planı

Planta pavimento térreo Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Planta pavimento térreo

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Bu katta garaj, hol, oturma odası, kendine özel banyosu da bulunan bir çalışma odası, mutfak ve barbeküsü de bulunan bir teras bulunuyor. 

Üst kat planı

Planta do pavimento superior Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Planta do pavimento superior

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Üst katta ise tipik olduğu üzere üç adet yatak odası mevcut. Nispeten küçük sayılabilecek bu odaların işlev yönündense bir eksikleri elbette yok. Her birinin kendine ait banyosu da bulunuyor. 

Geniş bir araziye yayılan bir ev

CASA GUAZUMA, Yucatan Green Design Yucatan Green Design Minimalist Evler
Yucatan Green Design

Yucatan Green Design
Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

Yakınlarında pek fazla komşusu bulunmayan bu ev ise oldukça geniş bir araziye yayılıyor ve bu arazinin nimetlerinden de fazlasıyla faydalanıyor. 

Modern iç mekân

CASA GUAZUMA, Yucatan Green Design Yucatan Green Design Minimalist Mutfak
Yucatan Green Design

Yucatan Green Design
Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

Evin iç mekânlarında modern ve pratik tasarımlar dikkat çekiyor. Mutfak bölümü özellikle üst düzey ahşap işçiliğiyle üretilmiş mutfak dolapları ile dikkat çekiyor. 

Alt kat planı

CASA GUAZUMA, Yucatan Green Design Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

Yucatan Green Design
Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

Alt kat planı bahçeye doğru açılan yeşil alanı ve havuzu da kapsayacak şekilde çizilmiş. 

Üst kat planı

CASA GUAZUMA, Yucatan Green Design Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

Yucatan Green Design
Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

Üst katta yalnızca yatak odaları bulunuyor.

Tek katlı, basit ama etkileyici

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Modern Evler
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Düz bir çatıya sahip olan bu tek katlı yapı, basit hatlara sahip ama bir o kadar da etkileyici mimarisiyle dikkat çekiyor. 

Arka cephe

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Modern Evler
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Arka cephe özel bir yüzme havuzu ve bahçeye bakıyor. Boydan boya geniş cam kapılarla donatılmış bu cephe, evin içine muazzam miktarda gün ışığı girmesine de imkân sağlıyor.

İç mekân

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Modern Oturma Odası
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Basit ama etkileyici tasarım iç mekânda da hükmünü sürdürüyor. Evin mimarisiyle uyumlu bir dekorasyon tercih edildiğini söylemek mümkün.

Detaylı plan

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Evin planında bahçenin havuzlu bölümü ve ön avlu da dahil olmak üzere bütün detaylar rahatlıkla görülebiliyor. 

Ahşap ve taşla şekillenen iki katlı bir villa

Casa no Royal Boulevard Residence Resort, Santos Arquitetura Santos Arquitetura Modern Evler Ahşap
Santos Arquitetura

Casa no Royal Boulevard Residence Resort

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Son derece modern bir mimariye sahip olan bu villada malzeme tercihlerinde ise ahşap ve taşın ağır bastığını görüyoruz. 

Alt kat planı

Casa no Royal Boulevard Residence Resort, Santos Arquitetura Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Casa no Royal Boulevard Residence Resort

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Evin alt katında garaj ve oturma odasının yanı sıra diğer ortak alanlar bulunuyor. 

Üst kat planı

First Floor Plan (Planta do pavimento superior) Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

First Floor Plan (Planta do pavimento superior)

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Üst katta ise pek çok evde olduğu gibi yatak odalarının bulunduğunu görüyoruz. 

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