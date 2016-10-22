Türkiye'den sağlıklı ve ekonomik ev alternatifleri

Doğayla uyumlu olma ve sürdürülebilirlik arayışı giderek daha fazla sayıda insanın gündemine giriyor ve buna paralel olarak pek çok sektör de bu türden arayışlara yöneliyor. Mimari de bu alanlardan bir tanesi. Ekolojik mimari veya yeşil mimari olarak nitelendirilen tasarımlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yavaş yavaş rağbet görmeye başladı. Aslında her yöreye özgü farklı farklı yerel mimari gelenekleri olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Karadeniz'in, Doğu Anadolu'nun, Kuzey ve Güney Ege'nin, Akdeniz'in, İç Anadolu'nun farklı bölgelerinin pek çok farklı yerel mimari tekniği var. Kiminde ahşap, kiminde kerpiç ve toprak, kiminde ise taş ağır basıyor. Nevşehir bölgesinde taşlara oyulan evler gibi dünyada pek az örneği bulunan sıradışı bir mimari üslup bile bu topraklardan çıkmıştır. Bu yönüyle yerel ve çevreyle uyumlu mimari aslında bize hiç de yabancı bir konu değil. Bugünse pek çok mimarlık ofisi bu geleneksel yöntemleri modern tekniklerle birleştirerek geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya çalışıyor. Bu yazımızda ülkemizde bulunan hem sağlıklı, ekolojik ve doğayla uyumlu hem de farklı yönleriyle ekonomik olan evlerinden bazılarını sizler için derledik.