Türkiye'den sağlıklı ve ekonomik ev alternatifleri

Doğayla uyumlu olma ve sürdürülebilirlik arayışı giderek daha fazla sayıda insanın gündemine giriyor ve buna paralel olarak pek çok sektör de bu türden arayışlara yöneliyor. Mimari de bu alanlardan bir tanesi. Ekolojik mimari veya yeşil mimari olarak nitelendirilen tasarımlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yavaş yavaş rağbet görmeye başladı. Aslında her yöreye özgü farklı farklı yerel mimari gelenekleri olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Karadeniz'in, Doğu Anadolu'nun, Kuzey ve Güney Ege'nin, Akdeniz'in, İç Anadolu'nun farklı bölgelerinin pek çok farklı yerel mimari tekniği var. Kiminde ahşap, kiminde kerpiç ve toprak, kiminde ise taş ağır basıyor. Nevşehir bölgesinde taşlara oyulan evler gibi dünyada pek az örneği bulunan sıradışı bir mimari üslup bile bu topraklardan çıkmıştır. Bu yönüyle yerel ve çevreyle uyumlu mimari aslında bize hiç de yabancı bir konu değil. Bugünse pek çok mimarlık ofisi bu geleneksel yöntemleri modern tekniklerle birleştirerek geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya çalışıyor. Bu yazımızda ülkemizde bulunan hem sağlıklı, ekolojik ve doğayla uyumlu hem de farklı yönleriyle ekonomik olan evlerinden bazılarını sizler için derledik.
Saman evler Türkiye'de henüz çok yeni olsa da, aslında bu tekniğin epeyce bir geçmişi var. Ahşap bir iskelet üzerine tuğla yerine saman balyaları kullanılarak şekillendirilen bu evler, sanılanın aksine çok yüksek bir yangın dayanıklılığına sahipler. Dahası hiçbir modern yalıtım malzemesinin erişemeyeceği muazzam bir ısı yalıtımı değeri sunuyorlar. Maliyeti son derece düşük ve neredeyse prefabrik binalar kadar hızlı yapılabilen saman evler, Kanada, ABD gibi modern ülkelerde oldukça yaygın ve avantajları sebebiyle de yaygınlaşmaya devam ediyor.
Ahşap evler pek çok farklı mimari tarzda ve farklı iklimlere uygun olarak üretilebiliyor. Bunu yaparken de esas olarak bölgenin yerel ağaçlarını kullanmak gerekiyor. Çünkü her bölgenin ağacı kendi iklimine daha yüksek dayanıklılık gösteriyor. Türkiye'de de ahşap ev üreticileri giderek artıyor ve bu pratik ahşap evler prefabrik evlere alternatif olarak yaygınlaşma eğilimindeler.
Ekolojik evlerin temel prensibi mümkün olduğunca yüksek oranda yerel ve doğal malzeme kullanılmasıdır. Bunun pratik anlamı ise, ormanlık bir bölgede iseniz ağaçtan, taşın çok olduğu bir bölgede iseniz taştan, kırsal ve çorak bir bölgede iseniz topraktan yararlanmanızın en doğrusu olduğudur. Zaman zaman bu teknikler iç içe de geçebilir. Aslında ekolojijk bir ev yapmak istiyorsanız sizi sınırlayan hiçbir şey yoktur. Bu örnekte olduğu gibi toprağı çamur haline getirerek ve ahşapla destekleyerek pekâlâ özgün bir tasarım da üretebilirsiniz. Tek sınırınız hayal gücünüz ve tek gerçeğiniz ihtiyaçlarınız.
Taş evler yüzlerce, belki de binlerce yıldır bu topraklarda yapılıyor ve kullanılıyor. Geçmişte toprak tabanlı harçlar kullanılarak yapılan bu binalar, bugünse endüstriyel malzemelerle de güçlendirilerek daha sağlam bir hale getiriliyor.
Kırmızı ahşap panjurları ile dikkat çeken bu büyük konak, Anadolu'nun geleneksel taş mimarisinin bütün özelliklerini taşıyor. Ahşap ve taş işçiliğinin kalitesi ile gerçek anlamda göz kamaştıran bu evin bir başka önemli özelliği ise çam ağaçlarının arasında olması. Bu yüzden de bölgenin çok güzel bir havası var.
Dünyada pek az örneği bulunan ve bilinen en özgün mimari yöntemlerden biri olan taşa oyulan evler, Nevşehir ve İç Anadolu'nun olduğu kadar aslında tüm Türkiye'nin çok önemli bir değeri. Bir dönem sayıları bir hayli azalan bu evler neyse ki tekrardan hayata döndürülmeye ve özellikle de turizme kazandırılmaya başlandı.