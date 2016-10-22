현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Türkiye'den sağlıklı ve ekonomik ev alternatifleri

Özlem K. Özlem K.
Bağyüzü Taş Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Kırsal Balkon, Veranda & Teras Taş
Loading admin actions …

Doğayla uyumlu olma ve sürdürülebilirlik arayışı giderek daha fazla sayıda insanın gündemine giriyor ve buna paralel olarak pek çok sektör de bu türden arayışlara yöneliyor. Mimari de bu alanlardan bir tanesi. Ekolojik mimari veya yeşil mimari olarak nitelendirilen tasarımlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yavaş yavaş rağbet görmeye başladı. Aslında her yöreye özgü farklı farklı yerel mimari gelenekleri olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Karadeniz'in, Doğu Anadolu'nun, Kuzey ve Güney Ege'nin, Akdeniz'in, İç Anadolu'nun farklı bölgelerinin pek çok farklı yerel mimari tekniği var. Kiminde ahşap, kiminde kerpiç ve toprak, kiminde ise taş ağır basıyor. Nevşehir bölgesinde taşlara oyulan evler gibi dünyada pek az örneği bulunan sıradışı bir mimari üslup bile bu topraklardan çıkmıştır. Bu yönüyle yerel ve çevreyle uyumlu mimari aslında bize hiç de yabancı bir konu değil. Bugünse pek çok mimarlık ofisi bu geleneksel yöntemleri modern tekniklerle birleştirerek geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya çalışıyor. Bu yazımızda ülkemizde bulunan hem sağlıklı, ekolojik ve doğayla uyumlu hem de farklı yönleriyle ekonomik olan evlerinden bazılarını sizler için derledik. 

Saman evler

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Saman evler Türkiye'de henüz çok yeni olsa da, aslında bu tekniğin epeyce bir geçmişi var. Ahşap bir iskelet üzerine tuğla yerine saman balyaları kullanılarak şekillendirilen bu evler, sanılanın aksine çok yüksek bir yangın dayanıklılığına sahipler. Dahası hiçbir modern yalıtım malzemesinin erişemeyeceği muazzam bir ısı yalıtımı değeri sunuyorlar. Maliyeti son derece düşük ve neredeyse prefabrik binalar kadar hızlı yapılabilen saman evler, Kanada, ABD gibi modern ülkelerde oldukça yaygın ve avantajları sebebiyle de yaygınlaşmaya devam ediyor.

Klasik bir ahşap ev

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Evler
Kuloğlu Orman Ürünleri

Şömineli Ahşap Ev

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Ahşap evler pek çok farklı mimari tarzda ve farklı iklimlere uygun olarak üretilebiliyor. Bunu yaparken de esas olarak bölgenin yerel ağaçlarını kullanmak gerekiyor. Çünkü her bölgenin ağacı kendi iklimine daha yüksek dayanıklılık gösteriyor. Türkiye'de de ahşap ev üreticileri giderek artıyor ve bu pratik ahşap evler prefabrik evlere alternatif olarak yaygınlaşma eğilimindeler. 

Yüzde yüz doğal

Reflections Camp, badem ağacı badem ağacı Ticari alanlar Oteller
badem ağacı

Reflections Camp

badem ağacı
badem ağacı
badem ağacı

Ekolojik evlerin temel prensibi mümkün olduğunca yüksek oranda yerel ve doğal malzeme kullanılmasıdır. Bunun pratik anlamı ise, ormanlık bir bölgede iseniz ağaçtan, taşın çok olduğu bir bölgede iseniz taştan, kırsal ve çorak bir bölgede iseniz topraktan yararlanmanızın en doğrusu olduğudur. Zaman zaman bu teknikler iç içe de geçebilir. Aslında ekolojijk bir ev yapmak istiyorsanız sizi sınırlayan hiçbir şey yoktur. Bu örnekte olduğu gibi toprağı çamur haline getirerek ve ahşapla destekleyerek pekâlâ özgün bir tasarım da üretebilirsiniz. Tek sınırınız hayal gücünüz ve tek gerçeğiniz ihtiyaçlarınız.

Ömürlük bir taş ev

Balayı Evi Hoyran Wedre Country Houses Akdeniz Evler
Hoyran Wedre Country Houses

Balayı Evi

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

Taş evler yüzlerce, belki de binlerce yıldır bu topraklarda yapılıyor ve kullanılıyor. Geçmişte toprak tabanlı harçlar kullanılarak yapılan bu binalar, bugünse endüstriyel malzemelerle de güçlendirilerek daha sağlam bir hale getiriliyor.

Ormanın içinde bir konak

Bağyüzü Taş Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Kırsal Balkon, Veranda & Teras Taş
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Bağyüzü Taş Ev

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Kırmızı ahşap panjurları ile dikkat çeken bu büyük konak, Anadolu'nun geleneksel taş mimarisinin bütün özelliklerini taşıyor. Ahşap ve taş işçiliğinin kalitesi ile gerçek anlamda göz kamaştıran bu evin bir başka önemli özelliği ise çam ağaçlarının arasında olması. Bu yüzden de bölgenin çok güzel bir havası var.  

Taşa oyulan evler

Emine Hanım evi Öncesi ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Rustik Oturma Odası
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia

Emine Hanım evi Öncesi ve Sonrası

Kayakapi Premium Caves - Cappadocia
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia
Kayakapi Premium Caves - Cappadocia

Dünyada pek az örneği bulunan ve bilinen en özgün mimari yöntemlerden biri olan taşa oyulan evler, Nevşehir ve İç Anadolu'nun olduğu kadar aslında tüm Türkiye'nin çok önemli bir değeri. Bir dönem sayıları bir hayli azalan bu evler neyse ki tekrardan hayata döndürülmeye ve özellikle de turizme kazandırılmaya başlandı.

Planlarıyla kendi evinizi yaparken size ilham verecek 5 modern ev
Bu ev projelerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler