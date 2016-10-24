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Mutfağına tezgah seçmek isteyenler için 8 şahane örnek

Meral Eser Meral Eser
VILLAS DOCE LUX, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos Minimalist Mutfak
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Mutfak dekorasyonu, kullanım ihtiyacı ve amaca göre pratik unsurlar içerebilir. Konfor ve işlevselliğin ön planda olmasını sağlayacak bazı detaylarla yaşamınız kolaylaşır. Uyum ve ahenk sağlamak bunu belli bir stil ya da tarza uygun dekore etmek isteyebilirsiniz. Göze hitap eden bir mutfak hem kullanıcının konforunu sağlar, hem de davetlilerin memnuniyetini arttırır. Fonksiyonel usüllerle dekore edilen modern stil mutfaklar, günümüzde oldukça rağbet görüyor. Bu yazımızda gerek işlevselliği, gerekse konfor sunması bakımından 8 modern mutfak modelini derledik.

1. Dayanımı kuvvetli granit zarafeti

CASA IVANNA, OBRA BLANCA OBRA BLANCA Modern Mutfak
OBRA BLANCA

OBRA BLANCA
OBRA BLANCA
OBRA BLANCA

Mutfağımızı güzelleştirmek için natürel dokulardan oluşan malzemeleri zeminlerde kullanırız. Özellikle mutfak duvarı ya da mutfak tezgahı için mermerden granite birçok alternatif zengin bir yelpaze sunar. Malzeme seçiminde dayanıklılık ve estetik görünüm ön planda tutulmalıdır. Modern stil döşenen bu mutfakta granit zarafeti hakim, doku ve renkleri ile ahenk sağlıyor. homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.

2. Ferah ve estetik

Cocina Los Tuxtlas., arQing arQing Modern Mutfak
arQing

arQing
arQing
arQing

Renk ve doku çeşitliliği bakımından doğal ahşap ve granit alternatifler göze hitap eden alternatifler sunar. Mutfağınızda doğal ahşap dokusu sıcaklık katarken, granit mutfak tezgahı renk ahengi yakalar. Modern stil öğelerle uygun döşenen mutfakta duvarla kontrast oluşturan mutfak dolapları tercih edilmiş.

3. Mermer şıklığı

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN Modern Mutfak
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

Hem zarif hem de çarpıcı bir malzeme olan mermer, yapılarda birçok alanda kullanılmasının yanı sıra, bazıları için mutfak tezgahının vazgeçilmezlerinden biridir. Mutfak tezgahı ve duvar kaplamasında kullanılabilen mermerin estetik dokusu ve renk çeşitleri her stil ve mutfağa uyum sağlayabilir. Osmanlı döneminin de vazgeçilmezlerinden biri olan mermer tüm şıklığı ve zarafeti ile natürel malzemelerden biridir.

4. Fonksiyonel ve estetik: Porselen tezgah

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura Minimalist Mutfak
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Bu malzeme, seramik tanecikleri, cam ve taştan oluşmaktadır. Çok dayanıklı ve dünyada birçok projede cazip alternatifler arasında değerlendirilmiştir. Leke yapmaz ve sıcaklığa karşı dayanımı kuvvetlidir. Kurulumu ve istenilen ebatlarda tasarlanması kolay ve basittir. Hem estetik bir görünüm kazandırmak hem de dayanımı bakımından ideal tezgah örneklerinden biridir.

5. Kontrast oluşturmak isteyenlere siyah mermer şıklığı

CAMPESTRE 752, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Modern Mutfak
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

Hem dayanıklı hem de çarpıcı bir görünüm elde etmek isteyenler için, siyah mermer şahane bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Mermerin zarafetinin yanı sıra, siyah rengin oluşturacağı kontrast ile daha da göze hitap eden bir mutfak tasarımına odaklanabilirsiniz.

6. Temizliği ve bakımı kolay olan beyaz mermer

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Modern Mutfak Ahşap Ahşap rengi
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

Ferah bir görünüm oluşturmak ve mutfağınıza estetik bir görünüm kazandırmak istiyorsanız beyaz mermerin ayrıcalığını mutlaka değerlendirin. Temizlenmesi kolaydır ve dayanıklı bir malzemedir. İhtiyaca göre uzatılarak servis alanı için değerlendirilebilir bir malzemedir. 

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7. Kompakt kuvar tezgah

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Minimalist Mutfak
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

Farklı model ve dokularını bulma alternatifleri ile kompakt kuvars tezgah idealinizdeki materyal olabilir. Darbelere karşı dayanıklıdır. Şık ve ferah bir görünüm kazandıran örnek mutfak, modern stil öğelere göre muntazam dekore edilmiş. Birçok alternatif modeli ile her mutfağa uygun renk ve dokularını temin etmek mümkün.

8. Gri mermer zarafeti ile şık ve modern mutfak

VILLAS DOCE LUX, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos Minimalist Mutfak
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

Mutfak dekorasyonuna uyum ve ahenk katması kolaylığı açısından nötr renkleri ayrıca değerlendirebilirsiniz. Mermer zarafeti gerek parlaklığı, gerekse estetik doku alternatifleri bakımından idealiniz olabilir. Gri ve alacalı mermer dokusu her stil ve tarza uygun görünümü ile mutfağınıza estetik katabilir. Şık ve özenle tasarlanmış mutfaklarda doğal malzemelerin zarafetini ve kullanım kolaylıklarını değerlendirin.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Bu mutfaklarla evde ekmek yapmak hayal değil’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.

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