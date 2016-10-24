Mutfağına tezgah seçmek isteyenler için 8 şahane örnek

Mutfak dekorasyonu, kullanım ihtiyacı ve amaca göre pratik unsurlar içerebilir. Konfor ve işlevselliğin ön planda olmasını sağlayacak bazı detaylarla yaşamınız kolaylaşır. Uyum ve ahenk sağlamak bunu belli bir stil ya da tarza uygun dekore etmek isteyebilirsiniz. Göze hitap eden bir mutfak hem kullanıcının konforunu sağlar, hem de davetlilerin memnuniyetini arttırır. Fonksiyonel usüllerle dekore edilen modern stil mutfaklar, günümüzde oldukça rağbet görüyor. Bu yazımızda gerek işlevselliği, gerekse konfor sunması bakımından 8 modern mutfak modelini derledik.
Mutfağımızı güzelleştirmek için natürel dokulardan oluşan malzemeleri zeminlerde kullanırız. Özellikle mutfak duvarı ya da mutfak tezgahı için mermerden granite birçok alternatif zengin bir yelpaze sunar. Malzeme seçiminde dayanıklılık ve estetik görünüm ön planda tutulmalıdır. Modern stil döşenen bu mutfakta granit zarafeti hakim, doku ve renkleri ile ahenk sağlıyor. homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Renk ve doku çeşitliliği bakımından doğal ahşap ve granit alternatifler göze hitap eden alternatifler sunar. Mutfağınızda doğal ahşap dokusu sıcaklık katarken, granit mutfak tezgahı renk ahengi yakalar. Modern stil öğelerle uygun döşenen mutfakta duvarla kontrast oluşturan mutfak dolapları tercih edilmiş.
Hem zarif hem de çarpıcı bir malzeme olan mermer, yapılarda birçok alanda kullanılmasının yanı sıra, bazıları için mutfak tezgahının vazgeçilmezlerinden biridir. Mutfak tezgahı ve duvar kaplamasında kullanılabilen mermerin estetik dokusu ve renk çeşitleri her stil ve mutfağa uyum sağlayabilir. Osmanlı döneminin de vazgeçilmezlerinden biri olan mermer tüm şıklığı ve zarafeti ile natürel malzemelerden biridir.
Bu malzeme, seramik tanecikleri, cam ve taştan oluşmaktadır. Çok dayanıklı ve dünyada birçok projede cazip alternatifler arasında değerlendirilmiştir. Leke yapmaz ve sıcaklığa karşı dayanımı kuvvetlidir. Kurulumu ve istenilen ebatlarda tasarlanması kolay ve basittir. Hem estetik bir görünüm kazandırmak hem de dayanımı bakımından ideal tezgah örneklerinden biridir.
Hem dayanıklı hem de çarpıcı bir görünüm elde etmek isteyenler için, siyah mermer şahane bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Mermerin zarafetinin yanı sıra, siyah rengin oluşturacağı kontrast ile daha da göze hitap eden bir mutfak tasarımına odaklanabilirsiniz.
Ferah bir görünüm oluşturmak ve mutfağınıza estetik bir görünüm kazandırmak istiyorsanız beyaz mermerin ayrıcalığını mutlaka değerlendirin. Temizlenmesi kolaydır ve dayanıklı bir malzemedir. İhtiyaca göre uzatılarak servis alanı için değerlendirilebilir bir malzemedir.
Farklı model ve dokularını bulma alternatifleri ile kompakt kuvars tezgah idealinizdeki materyal olabilir. Darbelere karşı dayanıklıdır. Şık ve ferah bir görünüm kazandıran örnek mutfak, modern stil öğelere göre muntazam dekore edilmiş. Birçok alternatif modeli ile her mutfağa uygun renk ve dokularını temin etmek mümkün.
Mutfak dekorasyonuna uyum ve ahenk katması kolaylığı açısından nötr renkleri ayrıca değerlendirebilirsiniz. Mermer zarafeti gerek parlaklığı, gerekse estetik doku alternatifleri bakımından idealiniz olabilir. Gri ve alacalı mermer dokusu her stil ve tarza uygun görünümü ile mutfağınıza estetik katabilir. Şık ve özenle tasarlanmış mutfaklarda doğal malzemelerin zarafetini ve kullanım kolaylıklarını değerlendirin.
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