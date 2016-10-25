Eski görünümünden eser bırakmayan 3 muhteşem proje!

Açık terası ile şahane bir projeye dönüşüyor. Eski halinden eser kalmayan bu projede büyük ve önemli değişiklikler mevcut. Açık havada günlük aktiviteler için konfor sunan mobilyalar kullanılmış. Ahşam döşeme zemini ile natürel dokular değerlendiriliyor ve sıcaklık katıyor. Geniş pencere açıklıkları ile ferah iç mekan ve kullanışlı alanlar dekore ediliyor. Küçük bir havuza sahip olan evde tamamen natürel dokular değerlendirilmiş.