Eski görünümünden eser bırakmayan 3 muhteşem proje!

Dönemsel izler taşıyan ve zamanının modasına uyan evler, günümüzde yenileme projeleri ile daha işlevsel ve yaşanası hale getiriliyor. Hayatımızı kolaylaştıran en önemli faktörlerden biri ise yaşam mahali, nasıl dekore edildiği, akılcı ve fonksiyonel çözümlerdir. Bu yazımızda birbirinden çarpıcı 3 dönüşüm projesini bir araya getirdik, ilham veren fikirler bulacağınızı umuyoruz.
Müdahale edilmeden önce kalıntılardan oluşan bir cephe görünümü. Fransız üzüm bağları arasında yer alan bu ev, oldukça eski ve bakıma ihtiyacı var. İhmal edilen bakım süreci yeniden inşa edilerek etkileyici ve daha kullanışlı bir hale dönüşebilir. Hasar gören duvar yüzeyleri, çürüyen ve akan boyalar, bitkilerle sarmalanmış terk edilmiş bir ev izlenimi veriyor. Dönüşüm öncesi bu kareden sonra evin inşa sonrası yeni halini hemen görelim.
Açık terası ile şahane bir projeye dönüşüyor. Eski halinden eser kalmayan bu projede büyük ve önemli değişiklikler mevcut. Açık havada günlük aktiviteler için konfor sunan mobilyalar kullanılmış. Ahşam döşeme zemini ile natürel dokular değerlendiriliyor ve sıcaklık katıyor. Geniş pencere açıklıkları ile ferah iç mekan ve kullanışlı alanlar dekore ediliyor. Küçük bir havuza sahip olan evde tamamen natürel dokular değerlendirilmiş.
Yıkık bir harabenin dönüşüm öncesi çalışmaları yapılırken kemerli geçişin bulunduğu alandan bir kare.
Muazzam dönüşüm sonrası rustik etkilerle modern esintileri bir arada bulabilirsiniz. İşlevsel tasarım objelerinin yanı sıra geometrik formları ile dikkat çeken aksesuarlar kullanılmış.
70'li yıllarda lüks bir ev olarak tasarlanan modern ev, Meksika'da yer alıyor. Fonksiyonelliğin ön planda olduğu modern çizgiler mevcut. Günümüz imkanları ile daha çarpıcı bir cephe dönüşümü ve iç dekorasyon mümkün. Daha fazla beklemeden dönüşüm sonrası hallerini inceleyelim.
Dönüşüm sonrası ışıl ışıl, şahane bir cephe görünümü ile karşı karşıyayız. Oldukça modern ve şık bir görünüme sahip olan ev projesinde peyzaj mimarisine özen gösterilmiş. Bu açıdan sağ yanında garaj kapısı görülebilir. Hem konfor sunan hem de doğal ışığı muntazam alan cephe göze hitap ediyor.
Dönemsel izlerle dönüşüm öncesi iç dekorasyonda klasik çizgiler hakim. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.
Şık ve elegan bir yemek alanı dizayn ediliyor. Işıklandırma unsurları bölgesel ve ihtiyaca göre ölçülü tasarlanıyor. Modern çizgilerle merdiven tasarlanırken, şömine duvar dekorunda natürel dokular kullanılarak sıcak atmosfer sağlanıyor.
Tuğla duvar cephesi ile dikkat çeken evde klasik izler hakim. Giriş alanında döşeme zemininden evin diğer ihtiyaçlarına bakım ve dönüşüm ihtiyacı görülüyor. Genel olarak boş ve terk edilmiş bir avlu görünümü mevcut.
Eski hali ile neredeyse alakası kalmayan, daha kullanışlı ve yaşanılası bir dizayn anlayışı hakim. Ahşabın sıcaklığı gerek şık cephe giydirmesinde, gerekse mobilyalarda hissediliyor. Dekoratif bitki ve ağaçlarla göz alıcı bir teras alanı dizayn edilmiş.
Depolama sistemlerinden akılcı çözümlere şık bir mutfak alanı burada görülmekte. Yemek alanı ile mutfak alanı ilişkisi pratik bir şekilde sağlanırken, kiriş niteliğindeki taşıyıcı putreller maviye boyanarak estetik bir görünüm kazandırılıyor.
Burada inşa edilen projenin dikey düzlemde kesildiğinde döşeme zemini, kirişler ve oda ilişkileri gözlemlenebilir.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Az parayla yapılabilecek 9 parlak ev süsleme fikri' yazımızı da inceleyebilirsiniz.