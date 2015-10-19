Salon dekorasyonunuza uygun, tasarım harikası koltuk modelleri

Salonlar evimizin en geniş, en ferah ve en şık mekanıdır. Salon hem ailenin toplanma yeri olması hem de konuklarımızı ağırladığımız bir mekan olması nedeniyle dekorasyonuna en çok dikkat ettiğimiz yer olma özelliğini taşır. Evde uyanık olarak geçirdiğimiz zamanının büyük bir kısmını da bu mekanda geçiririz. Oturma odası ve yemek odası takımlarının olduğu salonlar inşaat projesinde de evin en iyi bölümüne yerleştirilirler.

Salon dekorasyonunda dikkat etmemiz gereken birçok nokta var. Tarzımız ve beğenilerimiz ne olursa olsun, dekorasyonun iyi olması ve eşyaların salonda güzel durması için mobilyaların şeklinden odanın renk yelpazesine kadar her şeyi önceden planlamalı hatta mümkünse bu konuda profesyonel yardıma başvurmalıyız.

Hoşumuza giden parçalar mekanın boyutu için uygun olmayabilir. beğendiğimiz bir oturma odası takımı ile yemek odası takımı birbiriyle fazla uyumsuz kalabilir ya da her ne kadar takımı beğenmiş olsak da işlevsel olarak bize hitap etmiyor olabilir. Bu durumda, duvarlarımızdan halılarımıza kadar göz önünde bulundurmamız gereken birçok etmen var.

Kalabalık bir aileysek ya da sık ve kalabalık misafir ağırlıyorsak koltuk takımımız farklı olmalı, küçük çocuklarımızı varsa farklı ya da evde evcil hayvan besliyorsak yine farklı olmalı. Kanepe ve koltuk modelimizi seçerken göz önünde bulundurmamız gereken birinci unsur bu.

İşlevsellik adına doğru seçenekleri ayırdıysak gelelim ikinci etmene: Salonumuzun boyutu nasıl? Mağazada çok hoşumuza giden ve gözümüze uygun boyutta görünen bir kanepe ya da koltuk modeli kendi salonumuzda çok büyük ya da çok küçük görünebilir. Mekana sığma konusunda problem yaşamayacak bile olsak salonda tıklım tepiş bir ortam yaratmak istemeyiz. Küçük bir salona yan yana dizilmiş koltuklar mekanı olduğundan daha da küçük gösterecektir. Ya da aksine, büyük bir salonda çok ufak bir takım evi başkasına/başka eve ait eşyalarla emaneten döşenmiş gibi gösterebilir. Bunun için bir kağıt üzerinde taslak çıkarmak işimizi kolaylaştıracaktır.

Gelelim üçüncü etmene. Genel dekorasyon prensibimiz nasıl olacak? İşte bu kısım ilk ikiye göre daha zorlu, zira yüzlerce seçenek arasından birbiri ile uyum sağlayacak, birbirini bastırmayacak, hem tarzları hem de renkleri ile birbirine kombine olacak modelleri seçmeliyiz. Özellikle koltuk döşemeleri, halı ve perdeler en çok göze çarpan unsurların başında geliyor. Kanepe ve koltuk modeli seçerken bunları da dikkate almayı unutmayalım. Birbirine uygun tarz derken hepsi illaki klasik ya da modern olacak diye bir kaide yok, bilakis farklı tarzlara sahip parçalar genelde birbirini daha iyi tamamlar, her parçanın tıpa tıp aynı model ve aynı döşemeliğe sahip olması ise aksine kötü ve amatör bir görüntü oluşturur. Uyumdan kastımız farklı tarzları birbirine iyi şekilde yedirmek ve olabilecek en iyi eklektik dekorasyonu yaratmak.