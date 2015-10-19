Salon dekorasyonunuza uygun, tasarım harikası koltuk modelleri

Salonlar evimizin en geniş, en ferah ve en şık mekanıdır. Salon hem ailenin toplanma yeri olması hem de konuklarımızı ağırladığımız bir mekan olması nedeniyle dekorasyonuna en çok dikkat ettiğimiz yer olma özelliğini taşır. Evde uyanık olarak geçirdiğimiz zamanının büyük bir kısmını da bu mekanda geçiririz. Oturma odası ve yemek odası takımlarının olduğu salonlar inşaat projesinde de evin en iyi bölümüne yerleştirilirler.
Salon dekorasyonunda dikkat etmemiz gereken birçok nokta var. Tarzımız ve beğenilerimiz ne olursa olsun, dekorasyonun iyi olması ve eşyaların salonda güzel durması için mobilyaların şeklinden odanın renk yelpazesine kadar her şeyi önceden planlamalı hatta mümkünse bu konuda profesyonel yardıma başvurmalıyız.
Hoşumuza giden parçalar mekanın boyutu için uygun olmayabilir. beğendiğimiz bir oturma odası takımı ile yemek odası takımı birbiriyle fazla uyumsuz kalabilir ya da her ne kadar takımı beğenmiş olsak da işlevsel olarak bize hitap etmiyor olabilir. Bu durumda, duvarlarımızdan halılarımıza kadar göz önünde bulundurmamız gereken birçok etmen var.
Kalabalık bir aileysek ya da sık ve kalabalık misafir ağırlıyorsak koltuk takımımız farklı olmalı, küçük çocuklarımızı varsa farklı ya da evde evcil hayvan besliyorsak yine farklı olmalı. Kanepe ve koltuk modelimizi seçerken göz önünde bulundurmamız gereken birinci unsur bu.
İşlevsellik adına doğru seçenekleri ayırdıysak gelelim ikinci etmene: Salonumuzun boyutu nasıl? Mağazada çok hoşumuza giden ve gözümüze uygun boyutta görünen bir kanepe ya da koltuk modeli kendi salonumuzda çok büyük ya da çok küçük görünebilir. Mekana sığma konusunda problem yaşamayacak bile olsak salonda tıklım tepiş bir ortam yaratmak istemeyiz. Küçük bir salona yan yana dizilmiş koltuklar mekanı olduğundan daha da küçük gösterecektir. Ya da aksine, büyük bir salonda çok ufak bir takım evi başkasına/başka eve ait eşyalarla emaneten döşenmiş gibi gösterebilir. Bunun için bir kağıt üzerinde taslak çıkarmak işimizi kolaylaştıracaktır.
Gelelim üçüncü etmene. Genel dekorasyon prensibimiz nasıl olacak? İşte bu kısım ilk ikiye göre daha zorlu, zira yüzlerce seçenek arasından birbiri ile uyum sağlayacak, birbirini bastırmayacak, hem tarzları hem de renkleri ile birbirine kombine olacak modelleri seçmeliyiz. Özellikle koltuk döşemeleri, halı ve perdeler en çok göze çarpan unsurların başında geliyor. Kanepe ve koltuk modeli seçerken bunları da dikkate almayı unutmayalım. Birbirine uygun tarz derken hepsi illaki klasik ya da modern olacak diye bir kaide yok, bilakis farklı tarzlara sahip parçalar genelde birbirini daha iyi tamamlar, her parçanın tıpa tıp aynı model ve aynı döşemeliğe sahip olması ise aksine kötü ve amatör bir görüntü oluşturur. Uyumdan kastımız farklı tarzları birbirine iyi şekilde yedirmek ve olabilecek en iyi eklektik dekorasyonu yaratmak.
Bu sayfamızda farklı kanepe ve koltuk modellerini ve bu modellerin salonda hangi mobilyalarla ne şekilde kullanıldıklarını derledik. Sizlere de fikir vermesi açısından faydalı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca, üst sekmede yer alan
Odalar linkine tıklayabilir, açılan pencerede yer alan listeden
Oturma Odasını seçebilir ve binlerce başka örneğe de göz gezdirebilirsiniz. Yine sağ menüden, farklı tarzları ve farklı ülkelerden örnekleri seçerek çıkan sonuçları daraltabilirsiniz.
İlk örneğimiz, modern ve klasiğin bir arada ustaca kullanıldığı bir salon dekorasyonu olsun istedik. Hebart Mimarlık tarafından dekore edilmiş olan bu salonda toz pembesi kadife bir döşemeliğe sahip Chesterfield kanepe ve takımı güzel bir bank kullanılmış. Karşı tarafta ise mor renkte kadife döşemeliğe sahip iki adet 16. Louis koltuk bulunmakta. Klasik çizgilerin modern bir yorumu olarak ifade edebileceğimiz bir TV ünitesi ile tamamlanan koltuk takımı şık, zarif ancak gösterişli. Son yılların yükselen trendi damask desenli duvar kağıdı ile kaplanmış olan duvar ile ihtişamlı perdeler de salon tasarımını zenginleştirmiş.
(Damask desenli duvar kağıtlarının farklı odalardaki kullanımlarını incelemek için Damask desenli duvar kağıtlarında renk seçenekleri başlıklı yazımızda da göz atabilirsiniz.)
Küçük salonların göz bebeği, alanı en iyi şekilde kullanmanın en iyi yolunu bize gösteren köşe koltuk takımları, fotoğraftaki bu örnekte de işlevini itinayla yerine getirmiş. Bartınlı iç mimarlık firması Bilgece Tasarım'ın dekore ettiği bu küçük salonda açık renkli bir köşe koltuk takımı gerçekten de tam köşeye gelecek şekilde yerleştirilmiş. Halı ve TV ünitesinde görüldüğü gibi etnik detaylarla hareket kazanan bu salonda televizyonun arkasındaki duvar ise tuğla görünümlü panel ise kaplanmış. Göz alıcı bir duvar dekorasyonu olan kitaplıkla tamamlanan salon modern, ferah ve şık.
Le Corbusier'in ikonik tasarımı L3 Grand Confort'ın izlerini taşıyan iki adet tekli koltuk ve aynı modelin kanepe versiyonları ile modernist bir yaklaşım sergileyen bu koltuk takımı modelinin imalatı Sönmez Mobilya'ya ait. Daha çok, Türkiye'de avangart olarak adlandırılan, aslında klasik mobilyaların son derece gösterişli yorumlarını tasarlayıp imal eden firma, bu çalışmasında modern tasarımlardan hoşlananların yüzünü güldürüyor.
Gizem Kesten Mimarlık tarafından yapılan bu sade ve şık salon dekorasyonunda 15. Louis koltuk modelleri deri kanepe, sehpa görevi de gören deri puf, klasik halı, modern TV ünitesi ve modern bir sehpa ile kombine edilmiş. Bu tarz klasik koltukların en büyük avantajı doğru döşemelik seçimi ile birçok dekorasyon anlayışına uyum sağlayabilmeleri.
Salona pencere kenarına yerleştirilmiş olan, çiçekli romantik bir döşemelikle kaplı kulaklı klasik berjer koltuk modeli yuvarlık bir puf ile kombine edilmiş. Salonun en iyi ışık alan kısmına konulmuş olan bu berjer kitap-gazete vs. okumak, örgü örnek ya da tablet veya dizüstü bilgisayar ile internette gezmek, hatta biraz kestirmek için ideal.
Tuxedo tarzı denen, kolçakları ile sırtı aynı hizada olan koltuk modelleri fotoğraftaki bu dekorasyonda keskin çizgilere sahip modern bir tasarım ile karşımıza çıkıyor. Bursalı Point Dizayn görselleştirme firmasının bir konut için gerçekleştirdiği bu çizimde görüldüğü üzere, salonun tasarımı son derece modern çizgilere sahip. Hardal rengi koltukların oturma yerleri beyaz olarak tasarlanmış. Ortada modern bir İskandinav sehpa bulunuyor, yine beyaz renkte. Yemek masasının sandalyeleri ise kontrast oluşturacak şekilde kobalt mavi tonunda.
Arjantinli tasarımcılar Antonio Bonet, Juan Kurchan, Jorge Ferrari Hardoy tarafından 1938'de tasarlanmış olan, aynı zamanda Hardoy koltuk olarak da bilinen bu tasarım ince metal ayaklar üzerine geçirilmiş bez ya da deri döşemelikten oluşuyor. Çağdaş tasarımın ikonik modellerinden biri olan bu koltuk aynı zamanda New York'taki ünlü modern sanatlar müzesi MoMA'nın da koleksiyonunda yer alıyor.
Konfor ve sadelik dendi mi akla gelen ilk mobilya tarzı için rahatlıkla İskandinav diyebiliriz. Son derece sade tasarımlara sahip, işlevselliği yani konforu ön plana çıkaran, İskandinav koltuklar modern ve minimalist tasarımdan okuyucularımız için ideal. Üç farklı rengin uyum içinde kullanıldığı, açık renkli büyük bir halı ile kombine edilmiş olan bu salon takımı mekana sadelik içinde bir zarafet getirmiş.
Arne Jacobsen'in 1958 yılında tasarladığı efsane koltuk modeli Egg, yani yumurta, adını belli ki şeklinden alıyor. Konforlu tasarımı ile öne çıkan bu tasarımın bir diğer özelliği ise yüksek sırtı ve kulakları sayesinden üzerinde oturan kişiye nispeten bir mahremiyet ortamı sunması. Fotoğraftaki örnekte endüstriyel bir salon dekorasyonunda kullanılmış olan Egg koltuk deri kanepe ile kombine edilmiş.
Uzun ve yorucu bir günün ardından eve geldiğimizde, deriz ya, ayaklarımı uzatıp oturacağım diye… İşte böyle zamanlarda en çok ihtiyacımız olan koltuk modeli! Uzanma koltukları bacaklarımızı dinlendirmek, konforlu bir şekilde kitap okumak ya da televizyon izlemek için ideal. Salona kattıkları şık ve modern görüntüleri ise bonus.