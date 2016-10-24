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Duvarlarınıza doku kazandırmanın 12 yolu

Aydin Sanli Aydin Sanli
Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie Endüstriyel Oturma Odası
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Artık duvarları plastik boyayla boyayıp geçme devri geçti. Duvarlar kazandırılan farklı dokular evin tamamına farklı bir hava katıyor. Farklı duvar kaplama yöntemleriyle kaplanan duvarlar görenlere parmak ısırtıyor.

Duvarlarınıza doku kazandırmaya karar verdiyseniz, bu doku uygulayacağınız duvarın bulunduğu odanın tarzını göz önüne almanız gerekir. Odanın tarzına uygun bir doku seçmek önemlidir. Evinizin bütünlüklü bir görüntüye sahip olmasını istiyorsanız, evin rengine, malzemesine ve tarzına dikkat etmek zorundasınız. Çok baskın duvar kaplama malzemeleri olduğu gibi, ortama ağırlığını koymayan malzemeler de vardır. Bugün size hepsi birbirinden farklı 12 duvar kaplama fikri göstereceğiz. Siz de duvarınızın çıplak görüntüsünden ya da mevcut kaplamasından sıkıldıysanız bu yazıyı muhakkak okumalısınız.

1. Yeşil bloklar

MUROS VERDES , GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V. GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V. Klasik Evler Sentetik Yeşil
GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.

GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.
GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.
GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.

Duvarlarınızı canlı çiçek ve bitkiler yetiştirebileceğiniz panellerle de kaplayabilirsiniz. Bu paneller ekolojik olmalarının yanı sıra insanı rahatlatan bir etkiye de sahipler. Resimdeki gibi canlı bitki panelleriyle evinize doğayı taşıyabilirsiniz.

Çok fazla su istemeyen bitkilerin yetiştiği bu paneller evinize canlılık katacaktır. Çok yer kaplamadıkları için her boyuttaki odaya uygulamakta da sıkıntı yoktur.

2. Tuğla

Encinos, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Endüstriyel Yemek Odası
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Tuğla karakter sahibi bir duvar malzemesidir. Bulunduğu ortama damgasını vuran baskın bir doku oluşturur. Bu örnekte de görüldüğü gibi tuğla duvar mutfağın en göze çarpan unsuru olarak karşımıza çıkıyor. 

Ortama stil katan tuğla duvarla, odalarınıza rustik ya da endüstriyel bir hava kazandırabilirsiniz. Bu iki tarz arasındaki fark duvar dışındaki unsurların seçimine göre değişiklik gösterebilir.

3. Ahşap

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura Minimalist Multimedya Odası
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Hiç şüphesiz ahşap ev dekorasyonunun vazgeçilmez malzemelerinden biridir. Hem şık, hem kolay temizlenebilen, hem de dayanıklı bir malzeme olan ahşap sadece zeminler ve mobilyalarda değil, duvarlarda da harika sonuçlar veriyor. Montajı da kolay olan ahşabı kendiniz bile monte edebilirsiniz. Ama yine de işi sağlama almak istiyorsanız profesyonellerimizden yardım alabilirsiniz.

4. Metal, ahşap ve çiçekler

CasaCor | 2012 | Arqtª Camila Rosa e Juliana Valias, Folha Paisagismo Folha Paisagismo Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Folha Paisagismo

Folha Paisagismo
Folha Paisagismo
Folha Paisagismo

Duvarlarınıza farklı dokuların bir arada olduğu bir kompozisyon da düşünebilirsiniz. Burada da metal, ahşap ve çiçekler bir arada kullanılmış ve ortaya bu güzel görüntü çıkmış. Metal görünümlü karolar, ahşap ve yemyeşil bitkilerle odanın atmosferine bir canlılık kazandırılmış.

5. Doğal taşlar

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie Endüstriyel Oturma Odası
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

Doğal taşlar, diğer tüm doğal malzemeler gibi mekanlara çok zengin bir kontrast duygusu kazandırabilir. Taşların doğal özellikleri mekanlara çok çeşitli tonlar kazandırabilir. Farklı taş modelleriyle bu tonları arttırmak mümkün. Kayrak taşı, kefeki taşı ve graniti bir arada kullanarak ortaya harika sonuçlar çıkarabilirsiniz.

Taşların en önemli özelliklerinden biri çok dayanıklı olmalarıdır. Dolayısıyla doğal taşlarla kaplanacak bir duvarın ömrü çok uzun olacaktır. Üstüne üstlük taşlar odalarınıza karakter kazandıracaktır.

6. Yapay taşlar

homify Akdeniz Duvar & Zemin Kırmızı
homify

homify
homify
homify

Taşlar bize sıcak bir ortam ve güvenlik sağlar. Taş bir duvar ilk girişte herkesin dikkatini çeker. Ancak bütçeniz sınırlıysa ve doğal taş masrafını karşılayamayacaksınız, çözüm duvarınızı yapay taşla kaplatmak olabilir. Yapay taşla kaplanmış duvarınızı resimde görüldüğü gibi renkli bir çerçeveyle çevrelerseniz, ortaya çok güzel bir sonuç çıkabilir.

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7. 3 boyutlu paneller

Paredes 3D, A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials Duvar & ZeminDuvar Süsleri Doğal Elyaf Beyaz
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials

A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials

3 boyutlu paneller modern tasarımlarıyla duvarlarınıza canlılık katacaktır. Bu paneller şeker çuvalı gibi doğal fiber özelliği taşıyan malzemelerden yapılır. 

Bu paneller boyanabilir. Ayrıca hem hafif, hem de çevre dostu özelliğe sahiptirler. Kolay monte edildiklerini de belirtmekte yarar var.

8. PVC

Apartamento compacto, moderno e clean, Studio² Studio² Modern Yemek Odası Ahşap rengi
Studio²

Studio²
Studio²
Studio²

Rutubete karşı tercih edilen bir malzeme olduğu için PVC duvarlarda sıkça kullanılan bir başka malzemedir. Temizliği ve bakımı çok kolay olan PVC farklı renk seçenekleriyle estetik bir çözüm de olabilir. Türkiye'de hizmet veren sınırsız sayıda PVC firması bulunmakta ve bu firmaların bir çoğu duvar kaplama ürünleri de sunmakta.

9. Dokulu fayanslar

Willowa Aleja, NA NO WO ARCHITEKCI NA NO WO ARCHITEKCI İskandinav Duvar & Zemin
NA NO WO ARCHITEKCI

NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI

Üzeri işlemeli fayanslar odanıza derinlik ve dinamizm kazandırabilir. Ayrıca beyaz renkte üzeri işlemeli fayanslar mutfağınızın dekorasyonun daha belirgin biçimde ortaya çıkmasına yardımcı olur. 

10. Alçı panel

Departamento CGB , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea Modern Yemek Odası
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

Çok yönlü işlevleri yüzünden alçı evlerde çok yaygın olarak kullanılan bir malzemedir. İç mekan tasarımlarında alçı odaları değiştirmek için çok fazla alternatif sunar. Tavanların tasarımından, alçı kalıplara ve duvarlara kadar her yerde kullanılır alçı. Bu resimde alçının evin duvarına nasıl katkı sağlayabileceğinin iyi bir örneğini görüyoruz.

11. Ortamları tarzla birbirinden ayırmak

Paredes 3D, A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials Duvar & ZeminDuvar Süsleri Doğal Elyaf Beyaz
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials

A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials

İç mimarlar odaları bölmek için kullandıkları seperatör duvarları göz alıcı bir şekilde tasarlıyorlar. Örneğin resimdeki 3 boyutlu panel adeta ortamın başrolünü oynuyor. Duvarın rengi ve dokusu duvara hayat katmış ve evin atmosferine canlılık kazandırmış.

12. Kumaş

Departamento GC, kababie arquitectos kababie arquitectos Modern Yatak Odası
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

Bu yazının başında da söylediğimiz gibi duvarınızı kaplayabileceğiniz onlarca malzeme var. Tekstil ürünleri de bu malzemelerden. Burada da kapitone bir kumaşla kaplanmış yatağın arkasındaki duvar odanın tasarımının altını çizer nitelikte. Ortama karakter ve zarafet katan duvar hem orijinal, hem de rafine bir zevkin ürünü olarak karşımıza çıkıyor. 

Duvarlarınızı nasıl dekore edeceğinizle ilgili bir yazı için TIKLAYIN.

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