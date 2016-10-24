Duvarlarınıza doku kazandırmanın 12 yolu

Duvarlarınızı canlı çiçek ve bitkiler yetiştirebileceğiniz panellerle de kaplayabilirsiniz. Bu paneller ekolojik olmalarının yanı sıra insanı rahatlatan bir etkiye de sahipler. Resimdeki gibi canlı bitki panelleriyle evinize doğayı taşıyabilirsiniz.

Çok fazla su istemeyen bitkilerin yetiştiği bu paneller evinize canlılık katacaktır. Çok yer kaplamadıkları için her boyuttaki odaya uygulamakta da sıkıntı yoktur.