Yemek odasını ayırmak için 10 yaratıcı dekorasyon fikri

Ailemizle güzel vakit geçirmek ve özel günlerde beraberce yemek yiyebilmek için geniş bir masaya ihtiyacımız olacaktır. Zaten çoğu evde yemek odası olsun olmasın mutlaka konuklar için geniş bir yemek takımı vardır. Ancak bu yemek takımı genellikle salonla veya mutfakla bir arada bulunur, ayrı bir yemek odası bulunmaz. O halde yemek odası için boş odamız yoksa yemek alanının sınırlarını çizmeye ne dersiniz? Aşağıda yemek alanını belirlemek için bazı dekorasyon fikirleri derledik. Şimdi sırayla göz atalım.