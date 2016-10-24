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Yemek odasını ayırmak için 10 yaratıcı dekorasyon fikri

nihal e. nihal e.
Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Kolonyal Yemek Odası
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Ailemizle güzel vakit geçirmek ve özel günlerde beraberce yemek yiyebilmek için geniş bir masaya ihtiyacımız olacaktır. Zaten çoğu evde yemek odası olsun olmasın mutlaka konuklar için geniş bir yemek takımı vardır. Ancak bu yemek takımı genellikle salonla veya mutfakla bir arada bulunur, ayrı bir yemek odası bulunmaz. O halde yemek odası için boş odamız yoksa yemek alanının sınırlarını çizmeye ne dersiniz? Aşağıda yemek alanını belirlemek için bazı dekorasyon fikirleri derledik. Şimdi sırayla göz atalım.

​Televizyon

Casa Alphaville | Cond. das Árvores, Maina Harboe Arquitetura Maina Harboe Arquitetura Modern Oturma Odası
Maina Harboe Arquitetura

Maina Harboe Arquitetura
Maina Harboe Arquitetura
Maina Harboe Arquitetura

İlk örneğimizde modern bir iç mekan dekorasyonu var. Salonla iç içe buluna yemek odası oturma odasının gerisinde yer almış. Beyaz bir kanepe ahşap modern bir koltuktan oluşan oturma takımı çok şık. Duvarlar ve zemin de kanepe gibi bembeyaz. Daha arkalarda kalan yemek takımında ahşap ağırlığı var. Salonla yemek odasını ayıran parça ise televizyon. Ahşap bir sütun üzerinde yer alan televizyon paravan işlevi görüyor.

​Doku farkı

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura Modern Yemek Odası
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

Sırada oldukça geniş bir oturma odası var. Ahşap zemini sayesinde sıcak bir atmosfer sağlayan salon yumuşak tonlarda döşenmiş. Balkona bakan salonun duvarı hem cam hem taştan inşa edilmiş. Yemek odası ile salon arasındaki sınırı da bu malzeme farkı belli ediyor. Tamamen cam kaplı duvar oturma odasının bitimine dek devam ederken yemek odasının duvarı tuğla taşlarla kaplı.

​Kemerli duvar

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Kolonyal Yemek Odası
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Kolonyal stilde dekore edilmiş yemek odası gayet ferah ve aydınlık. Yerdeki desenli seramikler yeterince hareketli olduğundan yüksek duvarlarda krem rengi tercih edilmiş. Oturma odası ile yemek odası iç içe olmakla birlikte kemerli duvarlarla ayrılıyor. Hem sınırları çizmek hem de mekanı daha geniş göstermek için çok şık bir yol.

​Şömine

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos Modern Yemek Odası
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

Bu örnek diğer resimlerde olduğu gibi geniş bir iç mekanı konu ediniyor. Klasik bir tarzı olan yemek takımı alışıldık olmakla beraber şıklıktan ödün vermemek için ideal. Oturma odasını ise göremiyoruz. Çünkü iki oda arasında şömine bulunuyor. Büyük yer kaplayan şömineler odaları ayırmak için akıllıca bir fikir.

​Merdiven

Interiorismo para residencia en Altozano Morelia, Dovela Interiorismo Dovela Interiorismo Modern Yemek Odası Masif Ahşap Kahverengi
Dovela Interiorismo

Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo

Eğer evde merdiven bulunuyorsa yemek odasını merdiven yanına taşımak ilginç bir fikir olabilir. Çünkü merdiven boşlukları pek iyi değerlendirilemez genelde.

​Perde

Casa de la Luz , C Cúbica Arquitectos C Cúbica Arquitectos Modern Yemek Odası
C Cúbica Arquitectos

C Cúbica Arquitectos
C Cúbica Arquitectos
C Cúbica Arquitectos

Duvar dışında odayı bölmenin en pratik yollarından biri de perdedir. Hafif transparan bir perde gayet şık da durabilir. Üstelik dilediğiniz zaman çekip dilediğiniz zaman perdesiz olarak kullanabilirsiniz. Resimde geniş bir iç mekan örneği var. Ağırlıklı olarak ahşap ve beyaz renkler kullanıldığından perde de toprak tonlarında tercih edilmiş.

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​Piyano

DEPARTAMENTO EN LOMAS, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores Klasik Yemek Odası
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

Şayet salonunuz çok büyükse perde dışında daha sofistike yollar da deneyebilirsiniz. Örneğin bir piyano odalar arasında sınır çizmek için çok şık bir yöntemdir. Müziğin her iki odaya eşit bir biçimde erişmesi için de ideal.

​Sürgülü kapı

Casa Horizonte 9, Mayúscula Arquitectos Mayúscula Arquitectos Eklektik Yemek Odası
Mayúscula Arquitectos

Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos

Geniş bir açıklığa sahip olmayıp daha girintili çıkıntılı odalar için pratik yollardan biri de sürgülü kapılardır. Hem kullanım kolaylığı hem mekanı daraltmaması açısından küçük- büyük tüm odalara uygundur.

​Koltuk

Departamento contemporáneo en Bosques de las Lomas, Taller David Dana Arquitectura Taller David Dana Arquitectura Modern Yemek Odası
Taller David Dana Arquitectura

Taller David Dana Arquitectura
Taller David Dana Arquitectura
Taller David Dana Arquitectura

Yemek odası ile salon arasına koyacağınız sınır odanın boyutuna göre farklılık gösterir. Örneğin resimdeki gibi ince ve uzun bir alanınız varsa. Oturma takımı ile yemek masasını arka arkaya koymaktan başka seçeneğiniz kalmaz. O halde büyük bir koltuğu ters koyarak paravan oluşturabilirsiniz.

​Mutfak tezgahı

Prados #2, MX Taller de Arquitectura & Diseño MX Taller de Arquitectura & Diseño Endüstriyel Yemek Odası Mozaik Ahşap rengi
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño

MX Taller de Arquitectura & Diseño
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño
MX Taller de Arquitectura & Diseño

Son örneğimiz hem açık mutfak hem yemek odası hem de salondan oluşuyor. Yemek takımı nispeten küçük olduğundan L şeklindeki mutfak tezgahının içinde yer alıyor. Böylece ek bir paravan oluşturmaya da gerek kalmaz.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Ailelere uygun görkemli taş ev’ başlığına göz atabilirsiniz.

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