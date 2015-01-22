Homify 360°: İtalya sahilinde muhteşem bir villa

Evin bakımlı kalmasını sağlamak zor bir iştir. Güneş, tuz, nem, rüzgar ve diğer etmenler sürekli evinizi yıpratır. Sizin için bugün seçtiğimiz villa zamanın aşındırmasına karşı elden geçirildi ve yepyeni bir dış görünüş kazandı. Villa Roma'nın güneydoğusundaki Sabaudia'da denize sadece bir kaç adım mesafede bulunuyor. Homify uzmanlarından Stefano Dorata 60'lı yıllardan kalan bu villaya son görünümünü kazandıran kişi. Hazırsanız Akdeniz'in parlak güneşinin altında ışıldayan bu olağanüstü villayı hep birlikte gezelim.
İlk gördüğümüz villanın en büyüleyici kısmı olan teras. Akdeniz'i ayaklarınızın altına seren bu terasta bir hidromasajlı küvet de bulunuyor. Villanın sahibi üç çocuğa sahip olan genç bir çift. İş dünyasında aktif bir konumda olan karı koca uzmanımız Dorata'yla tanışır tanışmaz, ondan villalarını elden geçirip, yeniden dekore etmesini istemişler. Ev sahiplerinin en hassas oldukları bölüm de güneş banyosunun tadına doyasıya vardıkları, kendilerini yeniledikleri bu Akdeniz'e nazır terasmış. Akdeniz'in pek çok sahilinde gördüğümüz gibi villanın dışı için beyaz renk tercih edilmiş. Biliyorsunuz beyaz renk güneş ışınları yansıtır ve iç mekanın aşırı ısınmasına engel olur. Bu da sıcak Akdeniz günlerinde rahatça vakit geçirmenize yarar.
Bu gördüğümüz yatak odası villanın tek yatak odası değil. Villada tam sekiz tane yatak odası var. Bu da onlardan biri. Evde kullanılan mobilyalar da uzman ve usta tasarımcıların elinden çıkmış, ya da onlar tarafından seçilmiş parçalardan oluşuyor. Üstelik bu parçalar sadece İtalya'dan değil, italya'nın yanı sıra İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden getirilmiş. Malzeme ve renk seçimi evin genel atmosferine uygun olarak yapılmış. Keten, yün, taş ve ahşap malzemelerin yoğunluklu olarak kullanıldığı villada, nötr kahverengi ve krem tonların yanı sıra beyaz rengi bolca görüyoruz.
Banyo da evin genel tarzına uygun ve sadık biçimde tasarlanmış. Banyo zemininde traverten taş kullanılmış. Villanın dış mekanlarında da traverten taşın kullanılmasıyla iç ve dış mekanlar arasında ilişki kurulmuş. Taşın zarif ve doğal görüntüsünün yanı sıra çıplak ayakla üstünde yürümenin verdiği haz da malzeme seçiminin ne kadar doğru yapıldığının bir göstergesi. Banyo duvarları da evin diğer bölümlerindeki gibi beyaza boyanmış. Estetik biçimli lavabo ve duvara monte edilen abajur şeklindeki aplik banyoyu şık bir görünüm kazandırmış.
Oturma odasından terasa iki kemerli kapı bulunuyor. Sürgülü panjurlarla tamamen kapatabileceğiniz kapılar sayesinde Akdeniz'in masmavi sularını oturma odasından görmeniz de mümkün. Oturma odasında da doğal malzeme ve renkler, zarif ve eski moda mobilyalar kullanılması evin bu bölümünü de sıcak bir havaya büründürmüş. Oturma odası duvarının oval olması da hoş bir hava veriyor. Ayrıca odada kullanılan iki parça sanat eseri de çok dikkat çekici görünüyor. Hemen ön plandaki heykel ve arka planda duvarda asılı olan tablo odaya sanatsal bir hava katmış.
Mutfakta da iç mekan ve dış mekan arasındaki iletişime tanık olmak mümkün. Geniş pencereler ve kemerli kapı sadece olağanüstü manzarayı görmenize değil aynı zamanda parlak Akdeniz güneşinin ışınlarının mutfağınıza olduğu gibi girmesine de yarıyor. Böylece mutfakta çalışırken hem kasvetli bir ortamda çalışmamış oluyorsunuz, hem de olağanüstü manzara yemeklerinizi yaparken size ilham veriyor.
Turumuzu yine başladığımız yerde, terasta sonlandırıyoruz. Bu teras villanın kalbi desek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Ailenin güzel havalarda en çok zaman geçirdiği yer burası. Aslında bu villada üç ters var, ya da bir başka deyişle üç kata yayılmış bir tek teras var. Bu sayede evin her tarafına yayılan terasta vakit geçirebiliyor, güneşin durumuna göre terasın hangi bölümünü tercih edeceğinize karar verebiliyorsunuz. Güneşlenmek, gölgelenmek, hidromasajlı küvetin keyfi çıkarmak, ya da kitap okumak. Tercih ev sahiplerinin keyfine kalmış.