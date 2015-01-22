Homify 360°: İtalya sahilinde muhteşem bir villa

Bu gördüğümüz yatak odası villanın tek yatak odası değil. Villada tam sekiz tane yatak odası var. Bu da onlardan biri. Evde kullanılan mobilyalar da uzman ve usta tasarımcıların elinden çıkmış, ya da onlar tarafından seçilmiş parçalardan oluşuyor. Üstelik bu parçalar sadece İtalya'dan değil, italya'nın yanı sıra İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden getirilmiş. Malzeme ve renk seçimi evin genel atmosferine uygun olarak yapılmış. Keten, yün, taş ve ahşap malzemelerin yoğunluklu olarak kullanıldığı villada, nötr kahverengi ve krem tonların yanı sıra beyaz rengi bolca görüyoruz.