Yerli tasarımcılardan yatak odası takımları

Günde ortalama sekiz saat uyuduğumuzu düşünürsek, yatak odası günün üçte birini geçirdiğimiz yer olarak büyük bir önem kazanıyor. Günün tüm yorgunluğundan kurtulup yeni güne zinde başlayabilmenin sırrı da iyi döşenmiş bir yatak odasında deliksiz bir uyku çekmekten geçiyor. Yatak odasını dekore ederken dikkat edilecek bazı noktalar var. Örneğin uykuya çabuk dalmayı istiyorsanız koyu renkleri, daha kolay uyanmak istiyorsanız açık renkleri tercih etmenizde fayda var. Bu yazımızda yerli tasarımcılar tarafından tasarlanmış beş farklı yatak odasına yakından bakacağız. Hepsi de birbirinden güzel olan bu yatak odalarında en azından birinin sizin de ilginizi çekeceğini ve yatak odanızı yenileyeceğiniz zaman size ilham vereceğini düşünüyoruz.
Yerli tasarımcılarla sitemiz üzerinden iletişime geçebilir, dilerseniz onların uzmanlıklarından faydalanabilirsiniz.
Aykuthall Architectural Interirors tarafından tasarlanan Nakkaştepe'deki villaya ait bu yatak odası tam anlamıyla klasik bir anlayışla döşenmiş. Gül kurusu gibi pastel bir tonla beyazı başarılı şekilde bir araya getiren yatak odası kesinlikle huzurlu bir uyku vaat ediyor. Varaklı kenarları ve azametli görüntüsüyle karyola başı odaya bir saray yatak odası havası kazandırmış. Yine aynı anlayışla tasarlanmış ayak ucu pufu da bir kral tahtını andırıyor. Perde ve balkon kapısındaki stor tül de odanın genel renk uyumuyla paralellik gösteriyor.
Resimde merkezi Bursa'da bulunan Niyazi Özçakar İç Mimarlık'ın tasarladığı olağanüstü derecede şık evlerden birinin yatak odasını görüyorsunuz. Modern bir tarza sahip olan yatak odasında baskın olan gri ve beyaz tonlar her zaman olduğu gibi yine birbirleriyle harika bir uyum göstermişler. Yatağın başucunun yaslandığı bölümde bir girinti oluşturulmuş ve kiriş ve kolonlar gri ahşap kaplama malzemesiyle kaplanmış. Bu girintinin kenarına yapılan ışıklandırma ise odaya çok şık bir hava katmış. Dikkat ederseniz yatak başlığı kullanılmamış. Modern bir tarzı tercih ediyorsanız siz de yatak başı kullanmayın deriz. Yatağın iki ucundaki metalik abajurların ve çalar saatin modern tarzı nasıl desteklediğini söylemeye gerek yok sanırız.
Bu endüstriyel yatak odası genç ve yetenekli mimar Dicle Hökenek'in imzasını taşıyor. Biliyorsunuz endüstriyel tarzda tam bitirilmemiş hissi veren dokular bırakmak ve bazı yapısal özellikleri gizlemeye çalışmamak gerekiyor. İstanbul Osmanbey'deki eski bir apartman dairesine ait bu yatak odası da bu söylediğimiz özelliklerle örtüşen unsurlar içeriyor. Yatağın arkasında bulunan duvar sıvanmamış ve tuğla özelliği açıkta bırakılmış. Yine tüm evde olduğu gibi havalandırma hattı da ortada bırakılmış. İlk bakışta buranın eski bir fabrikadan eve dönüştürüldüğünü bile düşünmek mümkün. Bunların haricinde gri ve beyaz yine bira arada başarı şekilde uygulanmış. Gardırobun dokusu da odaya ayrı bir hava katmış. Yerde kullanılan ahşap ve yatağın karyolasının birbiriyle uyum sağladığını da belirtmeden geçmeyelim.
İzmir merkezli As Tasarım Mimarlık'ın elinden çıkan bu yatak odası Çeşme'de bulunan bir yazlık villanın iki yatak odasından biri. Tam anlamıyla minimalist bir yatak odası olmasa da yine de odada minimalist esintiler var. Mümkün olabildiği kadar sade ve az eşyayla döşenen yatak odasında tam bir huzur duygusu hakim. Bunda beyazın masumiyetinin de katkısı olduğunu vurgulamak gerekiyor. Yine zemin için de açık renkli bir malzeme kullanılmış ve odanın genel atmosferiyle uyum sağlanmış. Yatağın iki ucunda durun komodinlerin üstündeki abajurların son derece estetik durduğunu söylemesek olmaz sanırız. Yatak için seçilen pembe tonlu nevresim takımı odaya renk katarken odanın genel atmosferini derin bir şekilde etkilememiş ve genel havaya uyum sağlamış. Bu son derece huzurlu yatak odasında tüm yorgunluklardan kurtulmuş biçimde uyanılacağından şüphemiz yok.
2009 yılından bu yana İstanbul'da hizmet veren Escapefromsofa tarafından tasarlanan ve Erenköy'de bulunan bir daireye ait bu yatak odasında evin tamamında olduğu gibi hem modern hem de klasik tarzı bir arada görmek mümkün. Tavandaki avizede güçlü biçimde yansıyan modern anlayış kendisini karyola başlığında da gösteriyor. Çok hoş renklerde tasarlanan puflar büyükannelerimizin evindeki pufları anımsatmıyor mu? Abajurlar ve perdelerin ise klasik çizgiye daha yakın olduğunu söylemek mümkün. Zemin için seçilen ahşabın rengi avizeyle uyum gösterirken, duvarın rengi ve perdenin rengi birbirlerini tamamlıyor.