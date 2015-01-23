Yerli tasarımcılardan yatak odası takımları

İzmir merkezli As Tasarım Mimarlık'ın elinden çıkan bu yatak odası Çeşme'de bulunan bir yazlık villanın iki yatak odasından biri. Tam anlamıyla minimalist bir yatak odası olmasa da yine de odada minimalist esintiler var. Mümkün olabildiği kadar sade ve az eşyayla döşenen yatak odasında tam bir huzur duygusu hakim. Bunda beyazın masumiyetinin de katkısı olduğunu vurgulamak gerekiyor. Yine zemin için de açık renkli bir malzeme kullanılmış ve odanın genel atmosferiyle uyum sağlanmış. Yatağın iki ucunda durun komodinlerin üstündeki abajurların son derece estetik durduğunu söylemesek olmaz sanırız. Yatak için seçilen pembe tonlu nevresim takımı odaya renk katarken odanın genel atmosferini derin bir şekilde etkilememiş ve genel havaya uyum sağlamış. Bu son derece huzurlu yatak odasında tüm yorgunluklardan kurtulmuş biçimde uyanılacağından şüphemiz yok.