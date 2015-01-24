Stüdyo daire dekorasyonuna dair ipuçları

Stüdyo daireler genelde kariyer basamaklarının başındaki profesyonellerin meskeni ya da eviyle işyeri arasında epeyce mesafe olan kıdemli profesyonellerin vakitlerini yolda harcamamak için hafta içi kullandıkları dairelerdir. Hesaplı ev arayan pek çok kişi stüdyo daireleri tercih etmekte ve bu tip daireler özellikle büyük şehirlerde giderek çok aranan daireler haline gelmekte. İlk aşama küçük güzel bir daire bulmak. Daha sonra bu daireyi döşemek gerekiyor. Son dönemlerde bu tarz küçük daireler düşünülerek katlanabilir ve böylece yer tasarrufu sağlayan akıllı mobilya çözümleri geliştiriliyor.

Biraz hayal gücü, yaratıcılık ve ince eleyip sık dokunan bir alışverişler yaşam tarzınıza uygun son derece şık evler yaratmanız mümkün. Biz de size bu konuda bazı ipuçları vermek istedik.