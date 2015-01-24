Stüdyo daire dekorasyonuna dair ipuçları

Stüdyo daireler genelde kariyer basamaklarının başındaki profesyonellerin meskeni ya da eviyle işyeri arasında epeyce mesafe olan kıdemli profesyonellerin vakitlerini yolda harcamamak için hafta içi kullandıkları dairelerdir. Hesaplı ev arayan pek çok kişi stüdyo daireleri tercih etmekte ve bu tip daireler özellikle büyük şehirlerde giderek çok aranan daireler haline gelmekte. İlk aşama küçük güzel bir daire bulmak. Daha sonra bu daireyi döşemek gerekiyor. Son dönemlerde bu tarz küçük daireler düşünülerek katlanabilir ve böylece yer tasarrufu sağlayan akıllı mobilya çözümleri geliştiriliyor.
Biraz hayal gücü, yaratıcılık ve ince eleyip sık dokunan bir alışverişler yaşam tarzınıza uygun son derece şık evler yaratmanız mümkün. Biz de size bu konuda bazı ipuçları vermek istedik.
Çekyatlar küçük evlerde yer tasarrufu sağlamak için ya da misafirlerin kullanımı için uzun süredir kullanılan mobilyalar. Duvara kapanan yataklar gece yerinizi hazırlarken biraz fazladan zaman harcamanızı gerektirebilir ama sağladığı yer tasarrufu için buna değer. Üstelik bu yatak bir kanepenin üstüne açılıyor ve yatak kapalıyken kanepeyi kullanabiliyorsunuz. Akıllıca değil mi?
Asma katlar mekan tasarrufu sağlamak için harika bir yoldur. Sıklıkla üst kat yatak odası olarak kullanılır, alt kat ise açılır kapanır bir masayla çalışma odasına dönüştürülür. Alt katı küçük bir salona dönüştürmeniz de mümkün tabii ki. Resimde gördüğünüz asma kata çıkan merdivenler estetik olduğu kadar pratik de. İki kademeli basamaklar çok az yer kaplıyor ve merdivenlerin altı da depolama alanı olarak kullanılabiliyor. Üstelik asma katı destekleyen kiriş de kitaplık olarak tasarlanmış.
Genelde stüdyo dairelerin mutfakları çok küçük olur ve aynı anda bir ya da iki kişiden fazla kişiyi almaz. Hafta sonunuzu aile üyelerine yeni yemekler yaparak geçirmeyi seviyorsanız bu durum sizin için hayal kırıklığı yaratabilir ancak, stüdyo dairenizi büyük davetler verebileceğiniz bir yere dönüştüremeseniz de akıllı bir dekorasyonla bir kaç arkadaşınız için yemekler hazırlayabileceğiniz rahat bir mutfağa sahip olabilirsiniz.
Bulaşık makinesinden feragat edip onun yerine dolabı tercih etmek iyi bir çözüm olabilir. Gömme raflar kuru gıdalarınızı ve tabaklarınızı yerleştirmek için akıllıca olur. Ama keşmekeş görüntüden ya da dağınıklıktan endişe ediyorsanız, rafları hoş desenli bir perdeyle kapatabilirsiniz. Perde kullanmak dışarı doğru açılacak bir kapaktan daha mantıklı olur zira yer kaplamaz.
Bu sandalyeler tam da aradığım şey dediğinizi duyar gibiyiz. Hem karakter sahibi hem de çok az yer kaplıyorlar. Kullanılmadıkları zaman tamamen kapanıp yatağın altına, kapının ya da fırının arkasına konabiliyorlar.
Yemek yiyeceğiniz anlarda ya da misafirlerinizle kahve yudumluyorken açıp kullanabileceğiniz bu sandalyeler çok hoş tasarımlara sayesinde evinize farklı bir hava da katacaklar.
Sandalyeler gibi masalarınızı da açılır kapanır türden seçerseniz daha fazla yer tasarrufu sağlayabilirsiniz.
Gömme raflar ve gardıroplar yeterli gelmez ve daha fazla depolama çözümüne ihtiyaç duyarsanız küçük ama içi geniş mobilyaları tercih edin. İçinde çok fazla bölme olan dolaplardan kaçının ki, büyük eşyaları koyabilmek için de yeriniz olsun. Bu tarz bir dolabın üstüne antika görünümlü bir vazo ya da aile fotoğrafınızın yer aldığı bir çerçeve iyi gider doğrusu.
Burada gördüğünüz hol mümkün olan en verimli şekilde kullanılmış. Gömme gardırobun kapakları kızaklı ve yer kaplamıyorlar. Duvara gömülü küçük raf bile kendinden beklenmeyecek kadar çok eşyayı alabiliyor.
Nötr renkler küçük dairelerin daha ferah ve aydınlık görülmesinde önemli rol oynuyor. Zemin döşemesi için de açık renklerin seçilmesi önemli. Stüdyo dairenizde halı kullanmamak ve açık renkli zemini olduğu gibi ortada bırakmak da mantıklı bir yol. Perde kullanacaksanız yine açık renkleri tercih etmenizi öneririz.
Gördüğünüz gibi yer tasarrufu sağlamak için pek çok yöntem var. Gerisi sizin yaratıcılığınıza kalmış.