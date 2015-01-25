Yerli, şık ve göz alıcı: Parmak ısırtan bir daire

Salonu anlatmaya neresinden başlayacağımızı şaşırdık. Tasarım mobilyaları mı öne alsak, boydan boya uzanan pencereye mi değinsek, yoksa özel olarak televizyon için hazırlanmış gibi görünen ama daha fazla işlevi olan duvara mı övgüler yağdırsak…

Çarmıklı yukarıda bahsettiğimiz röportajında da belirttiği gibi iştahını kabartan pastel tonları, venge ve kum rengini bu tasarımında bolca kullanmış. Salonun ortasında adeta bir başrol oyuncusu gibi duran azametli sehpa, televizyonun bulunduğu duvarın kolon ve kirişleri ve televizyon altında bulunan sehpa arasında son derece başarılı bir uyumdan söz etmek mümkün. Tüm bunlara kontrast oluşturacak şekilde açık tonlar tercih edilen kanepe ve koltuklar da çok şık duruyorlar. Koltukların üzerindeki kırmızı ve gri yastıklar mekana renk katmış. Ayrıca abartıya kaçılmadan kullanılan küçük aksesuarlar ve cam kenarındaki sehpanın üzerinde duran canlı çiçek dikkat çekici.

Boydan boya uzanan pencere salonun hem ferah hem de aydınlık olmasını sağlıyor. Belirtmeden geçmeyelim televiyonun asılı olduğu duvarın bir başka işlevi ise yaşam alanı ve yemek alanını birbirinden ayırmak.

Tavandaki aydınlatmaların da başarılı bir tercih olduğunu eklemek de yarar var.