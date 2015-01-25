Yerli, şık ve göz alıcı: Parmak ısırtan bir daire

İstanbul'u bilenler iyi bilir Ulus'un ne kadar seçkin bir bölge olduğunu. Boğaza yaslanan bir yamacın üstünde kurulu Ulus semtinde son derece lüks villaların ve dairelerin bulunduğu sitelere bir yenisi eklendi. 110 metrekareden 350 metrekareye kadar dört farklı tipte toplam 301 adet dairenin bulunduğu Ulus Savoy Evleri şanslı ev sahipleri için son derece lüks bir yaşamın kapılarını açıyor. Bu yazımızda bu dairelerden tasarımını Homify uzmanı Kerim Çarmıklı'ya ait iç mimarlık firmasının yaptığı bir daireyi yakından inceleyeceğiz.
Verdiği bir röportajda Asya etkili yaklaşımları sevdiğini ve bunu dömi-klasik bir şekilde uygulamayı tercih ettiğini söyleyen genç iç mimar pastel tonları, venge ve kum rengini kullanmanın iştahını kabarttığını da belirtiyor. İnceleyeceğimiz dairede bu etkiyi görmek mümkün.
Salonu anlatmaya neresinden başlayacağımızı şaşırdık. Tasarım mobilyaları mı öne alsak, boydan boya uzanan pencereye mi değinsek, yoksa özel olarak televizyon için hazırlanmış gibi görünen ama daha fazla işlevi olan duvara mı övgüler yağdırsak…
Çarmıklı yukarıda bahsettiğimiz röportajında da belirttiği gibi iştahını kabartan pastel tonları, venge ve kum rengini bu tasarımında bolca kullanmış. Salonun ortasında adeta bir başrol oyuncusu gibi duran azametli sehpa, televizyonun bulunduğu duvarın kolon ve kirişleri ve televizyon altında bulunan sehpa arasında son derece başarılı bir uyumdan söz etmek mümkün. Tüm bunlara kontrast oluşturacak şekilde açık tonlar tercih edilen kanepe ve koltuklar da çok şık duruyorlar. Koltukların üzerindeki kırmızı ve gri yastıklar mekana renk katmış. Ayrıca abartıya kaçılmadan kullanılan küçük aksesuarlar ve cam kenarındaki sehpanın üzerinde duran canlı çiçek dikkat çekici.
Boydan boya uzanan pencere salonun hem ferah hem de aydınlık olmasını sağlıyor. Belirtmeden geçmeyelim televiyonun asılı olduğu duvarın bir başka işlevi ise yaşam alanı ve yemek alanını birbirinden ayırmak.
Tavandaki aydınlatmaların da başarılı bir tercih olduğunu eklemek de yarar var.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi televizyonun asılı olduğu duvar yemek bölümüyle yaşam alanını ikiye bölüyor. Bu resmi görünce bunu daha iyi anladığınızı düşünüyoruz. Ön tarafı koyu renkle çerçevelenmiş duvarın arka tarafı ise çok hoş bir dokuya sahip ve üstü mermer olan tezgahla uyum gösteriyor. Kahverengi, kum rengi ve krem tonlarının domine ettiği yemek bölümü de bir anlamda salonun devamı olduğu için pencere burada da devam ediyor ve son derece aydınlık bir atmosfer sağlanıyor.
İlk resimde arka planda görüğümüz aynalı bölüme yakından bakmak istedik. Çok estetik biçimde tasarlanmış iki aynayla yaratılan girintide de son derece estetik çerçevesiyle dikkat çeken bir ayna asılı. Sehpa ve üstündeki çekmeceli dolap da yine tasarımcının imzasını taşıyor ve onlar da tasarımcının favorisi olan renk tonlarına yakınlıklarıyla dikkat çekiyor.
Salon ve yemek bölümünü birbirinden ayıran seperatör duvarın pencere tarafında metal malzemeden yapılmış tavana kadar uzanan tasarım işi bir raf bulunuyor. Bu raf da likör ve şarap takımlarını sergileyebilir. Yemek sofrasının başındayken mutfağa gitmeye gerek kalmadan pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. Evin genelinde metal kullanılan bir başka unsur olmamasına rağmen bu metal raf hiç de rahatsız edici görünmüyor.
Tasarımcının Asya etkili yaklaşımları beğendiğini yatak odası tasarımından da anlamak mümkün. Yatağın arka tarafındaki bölüm geri planı aydınlatılmış cam bölmelerden yapılmış ve Japon evlerini çağrıştırıyor. Yatak odasının genel renk tonu da yine kahverengi ve toprak renkleri. Yatağın iki yanındaki geniş komodinler sade ama şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Komodinlerin üzerinde yine abartıya kaçılmadan aksesuar kullanılmış. Abajurların estetik olduğunu da belirtmeden geçemeyeceğiz.