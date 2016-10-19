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Modern ve zarif! Evinizde taş kullanmak için 8 fikir

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TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio Modern Oturma Odası
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Çoğunlukla bir inşaat ya da dış cephe mazlemesi olarak akla gelen ya da tasavvur edilen taşın, evlerin içinde de çok farklı kullanım alanı ve şekilleri bulunuyor. Çok farklı renk, tür ve şekillere sahip olan bu tarz kaplama taşları, hem dayanıklı oldukları, hem de asil bir görünüm sağladıkları için evlerin de gözde iç dekorasyon malzemeleri arasına girmiş durumdalar. 

Ev içinde kullanılan dekoratif taşların bir başka avantajı da rustikten tutun moderne, kırsaldan minimaliste kadar birçok farklı tarza uyabilecek çeşitliliğe sahip olmaları. Ev içinde taş panel ve yüzey uygulamaları konusunda size de fikir ve ilham vermesi açısından bu koyu renk taş panellerle güzelleşen bir daireden sekiz fotoğraf seçtik. Bakalım beğenecek misiniz…

1. Evin giriş kısmını çok daha davetkar ve alımlı hale getiren taş kaplama

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio Modern Oturma Odası
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

2. Ev içinde iki alanı ayırmak amacıyla paravan olarak taş kaplama duvar kullanımı

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio Modern Oturma Odası
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

3. Koyu renk yayvan taşlarla gelen asalet

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio Modern Garaj / Hangar
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

4. Uygulamanın ayrıntılarına dair bazı kesitler

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio Modern Oturma Odası
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

5. Bildiğimiz hiçbir ortama benzemeyen bir çalışma odası

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio Modern Oturma Odası
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

6. Evin giriş kısmının yakından görünümü

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio Modern Evler
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Banyo tezgahında kesme taşın oluşturduğu kendine özgü hava

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio Modern Banyo
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

8. Gayet sade ama kesme taş tezgahla bir o kadar da şık görünen mutfak

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio Modern Mutfak
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
Küçük ve eski bir mutfağı nasıl güzelleştirebilirim?
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