Modern ve zarif! Evinizde taş kullanmak için 8 fikir

Çoğunlukla bir inşaat ya da dış cephe mazlemesi olarak akla gelen ya da tasavvur edilen taşın, evlerin içinde de çok farklı kullanım alanı ve şekilleri bulunuyor. Çok farklı renk, tür ve şekillere sahip olan bu tarz kaplama taşları, hem dayanıklı oldukları, hem de asil bir görünüm sağladıkları için evlerin de gözde iç dekorasyon malzemeleri arasına girmiş durumdalar.

Ev içinde kullanılan dekoratif taşların bir başka avantajı da rustikten tutun moderne, kırsaldan minimaliste kadar birçok farklı tarza uyabilecek çeşitliliğe sahip olmaları. Ev içinde taş panel ve yüzey uygulamaları konusunda size de fikir ve ilham vermesi açısından bu koyu renk taş panellerle güzelleşen bir daireden sekiz fotoğraf seçtik. Bakalım beğenecek misiniz…