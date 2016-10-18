Küçük ama şık ve kullanışlı bir mutfaktan 14 fotoğraf

Elbette herkesin geniş bir evde oturmak, yayla gibi bir mutfağa sahip olmak gibi lüksleri yok. Özellikle ülkemizin her yerini saran yeni ve yüksek katlı toplu konutlarda mutfağa ayrılan yer sınırlı oluyor. Ama bu demek değildir ki siz de hem konukların imreneceği hem de kendinizin rahat edeceği bir mutfağa sahip olamayacaksınız. Kimi zaman bir mutfağı hem şık ve iç açıcı, hem de kullanışlı bir mutfak haline getiren şey çok parayla alınacak mobilyalar değil, minik ama zevkli dokunuşlarla iyi yapılmış renk ve dekor tercihleridir.

Dolayısıyla mutfağım küçük diye üzülmek yerine, benzer boyutlardaki mutfaklardan hoşunuza giden fikirleri alıp kendi küçük cennetinizi ortaya çıkarmayı deneyebilirsiniz.

İşte mutfağınız konusunda size esin vermesi için minik ama son derece şık ve kullanışlı bir mutfaktan 14 fotoğraf.