Orijinal kitaplık modelleri

Kişi başına düşen kitap ve gazete satış oranlarına baktığımızda Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesinin gerisinde kaldığını görüyoruz. Buna rağmen son zamanlarda kitaplıkların daha çok sayıda eve girdiğini, çeşitlerinin arttığını ve kimi zaman evlerin baş köşesinde bile yerlerini aldıklarını görüyoruz. Kitaplıklar bazen gerçekten ana işlevleri için satın alınıyor ya da yaptırılıyor, yani basitçe evdeki kitapları koymak için. Ama kimi zaman da hem işlevli, hem de dekoratif bir unsur olarak evlere konduklarını ve sadece kitaplara değil, küçük süs eşyaları, mumlar, vazolar, tütsüler ve benzer dekoratif unsurlara ev sahibi yaptıklarını da gözlemliyoruz.
Bu yazıda sizler için Türkiye'deki mobilya üreticisi ve tasarımcılardan evinizde alabileceğiniz ya da size ilham verebilecek tamamen orijinal ve sıradışı kitaplık örnekleri derledik. O mâlum İsveç firmasının her evde gördüğünüz kitaplıklarına mahkûm değilsiniz.
Eğer öyle duvardan duvara, boydan boya bir kitaplık istemiyorsanız, evinizdeki kitap sayısı bu kadar fazla değilse, bu örnekte gördüğünüz türden bir çözüm sizin de hayatınızı kolaylaştırabilir. İstanbul'da 3 boyutlu mimari çizim ve tasarım gibi konularda uzmanlaşmış olan Cihat Özdemir'in portföyünde yer alan bu TV ünitesi, hem işlevli, hem de göze hitap eden bir mobilya. Üç ahşap kutucuk halinde TV ünitesine entegre edilmiş olan kitaplık, hem sıradışı bir görünüm sunuyor, hem salonun geri kalanıyla uyum sağlıyor, hem de kitaplık işlevini yerine getiriyor. Eğer ahşap malzemeden ve onun yarattığı sıcaklıktan hoşlanıyorsanız, çok fazla kitabınız yoksa ve evinizin geri kalanı bu malzemeye uygunsa, sizin için doğru kitaplık bu olabilir.
Yukarıda belirttiğimiz gibi bu yazıda biraz olsun çizgi dışına çıkmayı başaran, standart kitaplık anlayışına yeni bir boyut getiren ürünleri tanıtmaya çalışıyoruz. Bunlardan biri de Ankara merkezli bir mobilya firması olan Mia Mobili'nin koleksiyonunda yer alan ve
Labirent Kitaplık adını taşıyan bu ilgi çekici kitaplık. Bu ürünü sıradışı kalan en önemli etken elbette klasik yatay raf uygulamasının bir yana bırakılmış olması ve rafların asimetrik yerleşimi. Bu yerleşim biçimi kitaplığın içinde bir labirentin oluşmasına neden olurken, ortaya hem kitaplık işlevini yerine getiren, hem de bildiğimiz tüm kitaplıklardan farklı ve şık görünen bir ürün çıkıyor. Özellikle ahşap vurgulu modern evler için ideal kitaplık olabilir. Birçok farklı renk seçeneğiyle satın alınabilecek olan Labirent Kitaplık'ın diğer renklerini görmek içinse buraya tıklayabilirsiniz.
Eğer bir kütüphanede değilseniz, kitaplıklar genellikle duvara dayalı durur ve dolayısıyla da tek yönlü olarak kullanılırlar. Oysa bu da bir kural olmak zorunda değil. İstanbul'da bulunan ve özgün mobilya tasarımlarıyla dikkat çeken Daedalus Furniture koleksiyonunda bulunan ve
Lat Kitaplık adını taşıyan bu üründe olduğu gibi. Metal ve ahşap malzemenin uyumlu bir biçimde kullanıldığı ürün, tasarımcısının ifadesiyle, yatay düzlemleri hafifletecek illüzyon etkisinin yakalanmaya çalışıldığı ve taşıyıcı sistem sayesinde, yan yana eklenerek çoğaltılabilen bir parça olarak dikkat çekiyor. İki farklı raf rengiyle piyasada bulunan bu kitaplık, endüstriyel esintilerin olduğu ya da büsbütün modern tarzda döşenmiş bir eve kusursuz uyum sağlayabilecek bir parça.
Küçük bir kitap koyma yeri de olan eski tip geniş divanları hatırlarsınız belki. O dönemin modası olan çok-işlevli mobilya anlayışının günümüzde de son derece şık örneklerine rastlamak mümkün. İstanbul merkezli Paker Mimarlık'ın, yine İstanbul'da gerçekleştirdiği Güçlü Evi projesinden aldığımız bu detay hem çok-amaçlı, hem şık bir mobilyanın nasıl olması gerektiğini gösteriyor adeta. Açık ev prensibine göre tasarlanan dairenin geçiş kısımlarından birinde bulunan bu set, hem dolap, hem kitaplık, hem de bir çeşit vitrin işlevi görürken, dingin renk ve malzeme seçimi sayesinde bulunduğu ortama evcil, huzurlu bir hava katmayı da başarıyor.
Kitaplığın sadece kitap koymak değil, çeşitli dekoratif unsurlar ve süs eşyaları için de ideal bir sergileme alanı olacağını yukarıda söylemiştik. Yine Ankara'da bulunan Mia Mobili'ye ait olan ve Zig Zag Kitaplık adıyla anılan bu ürün, böyle bir çoklu kullanım için biçilmiş kaftan. Klasik kitaplıkların aksine, raf yüksekliklerinin standart olmayışı bu ürünü benzerlerinden ayırıyor. Özellikle ortaya yerleştirilen dört rafa sadece büyük boy kitap ya da ansiklopedi gibi ürünleri değil, bu örnekte olduğu gibi şamdan, mum, fotoğraf çerçevesi ya da vazo gibi dekoratif unsurları da yerleştirmek mümkün. Ahşabın ağırlığını rengarenk plastik raflarıyla dengeleyen bu ürünü, çok farklı raf rengi seçenekleriyle satın almak da mümkün.
Bu kitaplıklardan siz en çok hangisini beğendiniz ve evinizde görmek isterdiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.