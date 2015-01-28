Orijinal kitaplık modelleri

Kişi başına düşen kitap ve gazete satış oranlarına baktığımızda Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesinin gerisinde kaldığını görüyoruz. Buna rağmen son zamanlarda kitaplıkların daha çok sayıda eve girdiğini, çeşitlerinin arttığını ve kimi zaman evlerin baş köşesinde bile yerlerini aldıklarını görüyoruz. Kitaplıklar bazen gerçekten ana işlevleri için satın alınıyor ya da yaptırılıyor, yani basitçe evdeki kitapları koymak için. Ama kimi zaman da hem işlevli, hem de dekoratif bir unsur olarak evlere konduklarını ve sadece kitaplara değil, küçük süs eşyaları, mumlar, vazolar, tütsüler ve benzer dekoratif unsurlara ev sahibi yaptıklarını da gözlemliyoruz.

Bu yazıda sizler için Türkiye'deki mobilya üreticisi ve tasarımcılardan evinizde alabileceğiniz ya da size ilham verebilecek tamamen orijinal ve sıradışı kitaplık örnekleri derledik. O mâlum İsveç firmasının her evde gördüğünüz kitaplıklarına mahkûm değilsiniz.