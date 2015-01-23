İç açıcı renkli halılar

Son yıllarda minimalist tasarım çizgisine sahip evlerde halı kullanımının azaldığını görüyoruz. Tasarımcılar ahşap yahut taştan yer döşemelerinin yalnız başına odaların tarzına yön vermesini tercih ediyorlar. Ancak günlük kullanımda hâlâ halıların etkili olması için pek çok geçerli sebep var. Öncelikle zemini saran bir halının sıcak ve samimi hisler uyandırdığına şüphe yok. Ayrıca modern tasarım çizgisine uygun halılar üreten firmalar da minimalist çizgiye sahip evlerde ürünlerine yer bulabiliyorlar. Salonlarımıza, oturma odalarımıza veya yatak odalarımıza bambaşka havalar katabilen bu halılar, bugünkü çalışmamızın konusu olacaklar. Ülkemizden şık halı modellerinin, modern tasarımcıların çalışmalarında kendilerine nasıl yer bulduklarını göstereceğiz. Bize katılın ve halıların renkli dünyasında bir yolculuğa çıkın.
Beyaz rengin ağırlıkta olduğu bu sade salon tasarımında mobilyalar arasındaki uyum hemen dikkat çekiyor. Duvarların da sade ve desensiz olması tasarımın sıkıcılıkla karşı karşıya kalma tehlikesini ortaya çıkarıyor. Ancak Hande Köksal Interiors'un tasarımcıları, şık bir dokunuşta bulunarak odayı bambaşka bir moda sokuyorlar. Ahşap yer döşemesinin üstüne yerleştirilen lila renkli iki halı, sıcak ve samimi bir hava uyandırarak odanın albenisini artırıyor. Pufun üstündeki battaniyeyle de renk uyumuna sahip olan bu halılar, odayı kesinlikle farklı bir noktaya taşıyorlar.
Bu fotoğrafta da bir önceki salon tasarımına benzer bir halı kullanımı görüyoruz. Açık renkli koltuk takımı ve sehpanın yanı sıra ahşap yer döşemesi de burada mevcut. Fakat bu tasarımı sıradışı kılan şey halının yalnızca rengi değil deseni de oluyor. Modern hatlara sahip, minimalist mobilyaların kuşattığı salonda otantik bir hava estiren bu halı, Dicle Hokenek Architecture uzmanları tarafından ustalıkla kullanılmış. Odaya kattığı otantik havanın yanı sıra sıcak ve samimi duygular da uyandıran bu halı, klasik tasarımların modasının neden hiçbir zaman geçmeyeceğinin en büyük kanıtı oluyor.
Klasik ve ağır bir tasarıma sahip salonlarda halıyı farklı bir hava yaratabilmek için kullanmak bir hayli zordur. Genelde desensiz ve pastel renklerden seçilen halılar, tasarımın asli unsuru olmaktan çok uzaktadırlar. Fakat Derun Architecture & Interior Design'ın elinden çıkan bu salonda doğru renk seçimiyle halının salonun yıldızı olduğunu görüyoruz. Siyah rengin kullanıldığı oturma grubuna ve koyu renkli jaluzilerin aksine yer döşemesinde ve yemek masasında açık renkler kullanılmış. Bu sırada kontrastı hareketlendirmek ise bordo renkli halıya kalmış. Böylece ortaya odanın asaletini bozmadan, göz alıcı bir görüntü ortaya çıkmış.
İlk iki tasarımda halıların mobilyaların aksine farklı bir tasarım çizgisine sahip olduğunu ve yaratılan kontrastla ortaya göz alıcı bir görüntü çıktığını görmüştük. Mungan Interior Design uzmanlarının elinden çıkan bu tasarımda ise halıyla mobilyalar arasında cıvıl cıvıl bir harmoni olduğunu görüyoruz. Modern tasarım çizgisine sahip, yuvarlak hatlı mobilyalar, aynı rengi taşıyan geometrik desenlere sahip halıyla bahar havasını bu salona taşıyor. Açık renkli duvarlar ve perdeler ise bu harmoninin ön plana çıkmasını sağlıyorlar. Uyumu sürdüren yapay bitkiler ve diğer aksesuarlar da tasarım bütünlüğü açısından büyük önem taşıyor.
Halının salon tasarımının merkezinde yer alması sıklıkla gördüğümüz bir durum oluyor. Ancak kimi zaman da halının tamamlayıcı bir unsur olarak ne kadar etkili olabildiğine tanıklık ediyoruz, Hakan Helvacıoğlu / H2C firmasının elinden çıkan bu oturma odasında olduğu gibi. Klasik bir tarza sahip, ahşap iskeletli, füme renkli bu oturma grubu, geniş pencerelerin önünde azametle boy gösteriyor. Yer döşemesiyle de bir hayli uyumlu olan bu oturma grubuna, sıcak bir hava katmak kahverengi desenlere sahip kırmızı halıya kalıyor. Böylece odanın tekdüze havasından biraz olsun uzaklaşılmış oluyor.
Siz bu halılardan en çok hangisini beğendiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz…