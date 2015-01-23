İç açıcı renkli halılar

Halının salon tasarımının merkezinde yer alması sıklıkla gördüğümüz bir durum oluyor. Ancak kimi zaman da halının tamamlayıcı bir unsur olarak ne kadar etkili olabildiğine tanıklık ediyoruz, Hakan Helvacıoğlu / H2C firmasının elinden çıkan bu oturma odasında olduğu gibi. Klasik bir tarza sahip, ahşap iskeletli, füme renkli bu oturma grubu, geniş pencerelerin önünde azametle boy gösteriyor. Yer döşemesiyle de bir hayli uyumlu olan bu oturma grubuna, sıcak bir hava katmak kahverengi desenlere sahip kırmızı halıya kalıyor. Böylece odanın tekdüze havasından biraz olsun uzaklaşılmış oluyor.

Siz bu halılardan en çok hangisini beğendiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz…