Ankara'da bir evden kopya çekebileceğiniz 8 fikir

Ev dekorasyonu için kolları sıvamadan önce hepimiz, elimize geçen bütün dergilerdeki dekorasyon sayfalarını karıştırır, bulabildiğimiz kadar örnek tasarım incelemeye gayret ederiz öyle değil mi? Aslında bu, ev dekorasyonuna başlamadan önce yapılabilecek en doğru harekettir. İncelediğiniz her örnekte kendi evinize uyarlamak isteyeceğiniz dekorasyon çözümleri bulabilir veya uygulamak isteyeceğiniz stil ve tema hakkında fikir edinebilirsiniz. En sevdiğiniz renk tonlarından dekorasyon stillerine, farklı temalardan dekorasyon çözümlerine kadar birçok ipucunu uzmanların elinden çıkmış örnek tasarımlara göz atarak keşfetmek mümkün. Tam da bu nedenle Homify ekibi olarak sizlere birbirinden güzel örnek tasarımlar sunmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda ise sizlere Ankara'dan muhteşem bir villanın farklı odalarını tanıtacağız. Dekorasyon sırasında aklınıza gelmeyecek ama ne kadar çok işinize yarayacağını görünce şaşıracağınız çözümleri bu yazımızda bulacaksınız. Multimedya odası, barbekü alanı, çamaşır odası ve giyinme odası gibi farklı odaların ev dekorasyonuna nasıl değer katacağını gelin birlikte görelim.
Türkiye'de bulunan özel tasarım evlerden birkaç örnek daha görmek isterseniz “Türkiye'den kale gibi 7 şahane ev” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Hayalinizde bahçeli, müstakil bir ev ya da şık bir villa varsa bu tavsiyemize mutlaka kulak verin. Evinizin bahçesi büyük ya da küçük olabilir veya müstakil eviniz küçük ve mütevazi bir yapıya sahip olabilir ancak bahçenize kuracağınız bir barbekü alanı size son derece keyifli anlar kazandıracaktır. Misafirlerinizle birlikte açık havada, hoş sohbet eşliğinde yiyeceğiniz yemeklerin tadını başka yerde bulamayacaksınız. Bahçeye yaptırılan bu taş barbeküler, tezgahı, lavabosu, dolabı ve bacası bulunan özel bir tasarıma sahip oluyorlar. Farklı barbekü modelleri bulmak ve uzmanlardan fikir almak için bahçe ürünleri profesyonellerimizle iletişime geçebilirsiniz.
Mutfak dekorasyonu yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiği ile ilgili birçok yeni fikir yazısını sitemizde bulabilirsiniz. Bu özel villanın kusursuz şekilde tasarlanmış mutfağını ise bir ilham kaynağı olarak göz önünde bulundurmanızda yarar var. Kullanılan ekipmanların modelleri, dolapların ve mobilyaların tasarımı, mutfağın yerleşimi, tezgah ve masa gibi gereçlerin tasarımı size güzel fikirler verebilir.
Banyonuzun dekorasyon stili ne olursa olsun kullanılan ekipmanların modern ve yenilikçi bir yapıya sahip olması her zaman banyolara değer katar. Bu nedenle banyo ekipmanlarınızı seçerken modern ve fütüristik modellere öncelik tanıyabilirsiniz. Farklı çizgiler, sıradışı tasarımlar ve sleek bir görünüm bir banyoyu olduğundan daha geniş ve şık gösterecektir.
Evde öğrenci ya da home office çalışan birileri varsa, bir çalışma odasına mutlaka ihtiyacınız var demektir. Aydınlatması doğru yapılmış ve mobilyaları ergonomik, konforlu bir tasarıma sahip olan bir çalışma odası işinizi yarı yarıya kolaylaştırabilir. Eğer evinizde fazladan bir oda varsa çalışma odası olarak değerlendirmeyi düşünebilirsiniz.
Villa evlerinde genelde bahçeye bakan camekan bölmeler mutlaka bulunur. Eski konakların cumbalarını andıran bu alanlar dinlenme ve çay saati için idealdir. Bu alanı rahat ve şık birkaç mobilya ile dekore ederek evinize değer katabilirsiniz. Açık alanları değerlendiremediğiniz kış günlerinde bu koltuklara oturup keyifle çayınızı içmek ya da misafirlerinizi ağırlamak sizce de çok güzel olmaz mıydı?
Multimedya odası ya da sinema odası villa tipi evlerde son yıllarda rağbet gören dekorlardan biri. Bir perde ve projeksiyon ile kolayca kurulabilecek multimedya odasının ne kadar masraf çıkaracağı hangi ürünleri ve ses sistemini seçeceğinize bağlı olacaktır. Ayrıca konforlu koltuklar da edinmeniz gerekecek.
Çamaşır ve ütü işlerinin ne kadar çok kalabalığı olduğunu bilirsiniz. Bütün o temizlik malzemelerini, makineleri, ekipmanları, kova ve fırçaları, bakım ürünlerini, havluları banyolara sığdırmak pek mümkün olmayabiliyor. Üstelik ütü masası, ütü ve çamaşır sepeti gibi eşyaların yatak odasında ne kadar kalabalık yapacağı aşikar. Bu nedenle küçük bir odayı çamaşır odası olarak planlamak çok doğru olacaktır.
Tıpkı çamaşır odası gibi giyinme odasının da kendine özgü bir kalabalığı vardır. Bütün o eşyaları, ayakkabı kutularını, çanta ve aksesuarları doğru şekilde ve sıkıştırmadan muhafaza etmek dolaplarla mümkün olmayabilir. Bu nedenle çözümü bir giyinme odasında aramanızı tavsiye edeceğiz.