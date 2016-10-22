Ankara'da bir evden kopya çekebileceğiniz 8 fikir

Ev dekorasyonu için kolları sıvamadan önce hepimiz, elimize geçen bütün dergilerdeki dekorasyon sayfalarını karıştırır, bulabildiğimiz kadar örnek tasarım incelemeye gayret ederiz öyle değil mi? Aslında bu, ev dekorasyonuna başlamadan önce yapılabilecek en doğru harekettir. İncelediğiniz her örnekte kendi evinize uyarlamak isteyeceğiniz dekorasyon çözümleri bulabilir veya uygulamak isteyeceğiniz stil ve tema hakkında fikir edinebilirsiniz. En sevdiğiniz renk tonlarından dekorasyon stillerine, farklı temalardan dekorasyon çözümlerine kadar birçok ipucunu uzmanların elinden çıkmış örnek tasarımlara göz atarak keşfetmek mümkün. Tam da bu nedenle Homify ekibi olarak sizlere birbirinden güzel örnek tasarımlar sunmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda ise sizlere Ankara'dan muhteşem bir villanın farklı odalarını tanıtacağız. Dekorasyon sırasında aklınıza gelmeyecek ama ne kadar çok işinize yarayacağını görünce şaşıracağınız çözümleri bu yazımızda bulacaksınız. Multimedya odası, barbekü alanı, çamaşır odası ve giyinme odası gibi farklı odaların ev dekorasyonuna nasıl değer katacağını gelin birlikte görelim.

Türkiye'de bulunan özel tasarım evlerden birkaç örnek daha görmek isterseniz “Türkiye'den kale gibi 7 şahane ev” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.