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50 metrekareden küçük 6 şahane daire

nihal e. nihal e.
CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Eklektik Oturma Odası
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Başlığı yanlış okumadınız, 50 metrekareden küçük 6 şahane apartman dairesini inceleyeceğimiz yazımıza hep beraber göz atalım.

​1- 35 metrekare

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Akdeniz Oturma Odası
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

İlk örneğimiz küçük, sevimli, bembeyaz bir apartman dairesi. Mutfağı ve oturma odası bir arada bulunan dairede yatak odası ve banyo daha mahrem alanlar oldukları için ayrılmış. Her ne kadar duvarlardan mobilyalara dek her şey beyaz da olsa bahar çiçekleri ve morlar eve sıcaklık katıyor.

​Bahar gibi

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Akdeniz Yatak Odası
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Küçük yatak odası salonda olduğu gibi tamamen beyazlara bürünmüş durumda. Ve yine bahar mevsimini çağrıştıran taze çiçekler burada da var. Tuğla duvar yerine bu defa pürüzsüz bir doku tercih edilmiş. Yatak başının bulunduğu duvara ekoseli bir duvar kağıdı uygulanarak hareket katılmış.

​2- Şık bir daire

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Sırada bir başka stüdyo daire örneğinde modern dekore edilmiş ferah bir evle karşınızdayız. Fotoğraf açısından evin mutfak, banyo, salon ve yatak odası olmak üzere tüm bölümleri görünüyor denebilir. Banyo ve mutfakta anrasit rengi malzemeler kullanılarak uyum sağlanmış. Oturma odası ise ahşap parkelerle başlıyor. Asmak kat yapılarak yatak odası üst kata taşınmış.

​Pratik çözümler

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Yatak odasına çıkan merdiven zemini yükseltilerek alt kısmı çekmece haline getirilmiş. Aynı zamanda zemin ahşap kaplı olduğundan oturma alanı olarak da değerlendirilebiliyor. Asimetrik duvara gömülü raflar depolama için pratik çözüm sağlarken görsel açıdan da ilgi çekici duruyor.

​3- Açık planlı yaşam

homify İskandinav Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Banyo hariç mutfak, yatak odası ve salonun tek bir odaya sığdırıldığı daire, mekanları duvar ve kapılarla bölmeden de tüm ihtiyaçların sağlanabileceğini kanıtlarcasına tasarlanmış. Köşe mutfak önüne oturma alanı, yanda çalışma masası ve arkasında yatak odası ile herhangi bir evdeki tüm bölümlere sahip bir daire.

Yatak odası

homify İskandinav Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Dairede duvar bulunmadığı için yatak odası mahremiyeti yatağın önüne yerleştirilen ahşap raflık ile sağlanmış. Küçük bir alanı olduğu için beyaz duvar ile sıcaklık veren ahşap kullanılarak mekan daraltılmamış.

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​4- 40 metrekare

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
Escapefromsofa

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Cihangir’de bulunan artistik döşenmiş bu daire sadece 40 metrekare. Çocuksuz bir çifte ait ev modern ve batılı dekorasyon stili ile göz dolduruyor. Sanatsal objeler, resimler ve eğlenceli aksesuarlar içinde kaybolduğumuz salon gayet eğlenceli gözüküyor. Detaylara bakınca kalorifer peteğini de içine alan süslemeler gerçekten çok yaratıcı.

​Salonun diğer yanı

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Eklektik Oturma Odası
Escapefromsofa

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Bu modern ve sofistike ev diğer stüdyo dairelerden ayrı olarak odalara bölünmüş. Resimde ise salonun diğer yanını görüyoruz. Evin modern dekorasyonuna zıt olarak eklenmiş eskitme ahşap dolap her yerde olan süslemeler sayesinde hiç sırıtmıyor. Aksine hoş bir karşıtlık yaratmış.

​5- 30 metrekare

scomparire a Milano, ristrutturami ristrutturami Minimalist Oturma Odası
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

Milano’da bulunan bu küçük ama çok şık daire kısıtlı alanına rağmen şahane döşenmiş. Tamamen beyaz duvarlara kontrast sağlayan lüks deri koltuklar dekorasyonun kalitesini gösterirken, korkuluksuz minimalist merdivenin her bir basamağına eklenen ışıklar ile şıklık zirveye ulaşıyor.

​Sürpriz mutfak

scomparire a Milano, ristrutturami ristrutturami Minimalist Mutfak
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

Bu dairenin mutfağı muhtemelen görüp görebileceğiniz en küçük mutfak. Çünkü duvara gömülü olup bir kapı genişliğine sahip. Fakat küçük olmasına aldanmayın; lavabosu, ocağı, mikrodalgası ve hatta bulaşık makinesi bile bulunuyor. Yani küçük ama çok işlevsel.

​6- Huzur bir daire

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Son örneğimiz yine ülkemizden bir stüdyo daire. Ahşap zemin ve ahşap tezgah eve sıcak bir atmosfer sağlarken loş ışıklandırma mekana huzur veriyor. Tezgahla birlikte dolap içi duvarlar da ahşap kaplama.

​Çağdaş stil

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Mutfak tezgahına bitişik ince uzun masaya beyaz eskitme sandalyeler eşlik etmiş. Bu açıdan ahşap dolapların karşısında elektronik mutfak eşyalarını da görüyoruz. İlk resimde görülen siyah L şeklindeki kanepeyi ise küçük turuncu koltuk tamamlıyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Beyazı sevenler için 7 muhteşem aile evi’ başlığını okuyabilirsiniz.

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