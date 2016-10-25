50 metrekareden küçük 6 şahane daire

İlk örneğimiz küçük, sevimli, bembeyaz bir apartman dairesi. Mutfağı ve oturma odası bir arada bulunan dairede yatak odası ve banyo daha mahrem alanlar oldukları için ayrılmış. Her ne kadar duvarlardan mobilyalara dek her şey beyaz da olsa bahar çiçekleri ve morlar eve sıcaklık katıyor.