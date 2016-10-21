Düşük bütçeyle inşa edilen basit ama şık bir müstakil ev

Bir ev sahibi olmak herkesin ortak hayalidir. Ama bu hayale ulaşmak her zaman pek kolay olmayabiliyor. Özellikle büyük şehirlerde ve kent merkezlerinde yaşıyor veya yaşamak istiyorsanız bir ev sahibi olmanın maliyeti çok yüksek olabilir. Bu maliyeti karşılamak için ömrünüzün yarıdan çoğunu taksit ödeyerek bile geçirebilirsiniz. Ama şehirden biraz uzaklaşmayı göze alabilirseniz işler değişebilir. Bu yazımızın konusunu oluşturan müstakil ev, makul bir bütçeyle basit ama bir o kadar da şık bir ev inşa edilebileceğine dair çok başarılı bir örnek ortaya koyuyor. Üzerinde düşündüğünüz zaman aslında evinizin içindeki pek çok şeyin görece gereksiz şeyler olduğunu ve çok daha azıyla da aynı ya da benzer nitelikte bir hayat yaşayabileceğinizi fark edebilirsiniz. Kendimize ait olmayan, mimarisinde, tasarımında, hatta bazen dekorasyonunda bile fazlaca söz sahibi olmadığımız evleri bir parça olsun güzelleştirebilmek için muazzam bir çaba ve para harcıyoruz. Oysa kendinize ait, tasarımında, mimarisinde söz sahibi olduğunuz, en başından ihtiyaçlarınıza göre kurguladığınız bir evin güzelleşmek gibi bir gereksinimi en baştan olmayacak. Siz de bahçesinde çocuklarınızın, kedi ve köpeklerinizin koşuştuğu neşeli ve sıcak bir müstakil ev hayali kuruyorsanız, bu hayali emekliliğinize ertelemekten vazgeçin ve bir an önce bu hedef için çalışmaya başlayın.
Oldukça yalın, süssüz ve gösterişsiz bir mimariye sahip olan bu müstakil ev, mütevazi bir bütçeyle inşa edilmiş ve işlev odaklı bir yapı. Buna karşın kaliteli bir işçilik ve birkaç ince dokunuşla şıklığın ve güzelliğin aslında çok da pahalı olmak zorunda olmadığını bize göstermeyi başarıyor.
Evin pek çok odasında özellikle tercih edilmiş geniş pencereler sayesinde doğal ışıktan güzel bir şekilde yararlanılması garanti altına alınmış. Pencerelerin doğru cephelerde ve doğru açılarda konumlanmasıyla bu geniş pencere modelleri size ısınma için bile avantaj sağlayabilir. Elbette bunun tersi de doğrudur; yanlış konumlanmış bir pencere evinizi ya da bir odanızı ısınması imkânsız hale getirebilir.
Bu evde bulunan görece lüks sayılabilecek az sayıdaki donanımdan biri olan şömine, yapılan yatırımın hakkını fazlasıyla veriyor ve salona oldukça hoş bir hava katıyor. Bu şömine sayesinde oldukça sıradan görünen oturma odasının bir karakter ve özgünlük kazandığını söylemek yanlış olmaz.
Yarı açık bir yapıya ve U şeklinde bir konumlanışa sahip olan mutfak, orta düzeyde kaliteli malzemeler kullanılarak döşenmiş. Ancak açık ve koyu renklerin başarılı kombiniyle birlikte ortaya şık bir görüntü çıkmış. Yeni nesil mutfak mobilyaları her halükarda çok çok uzun ömürlü olmadığı için mutfakta kullanılan malzemenin pratikte bir fark yaratacağını söylemek güç. Üstelik yapım aşamasında yapılan tasarruf gerektiği zaman yenileme çalışmalarına rahatlıkla aktarılabilir.
Şık bir sonuç elde etmek için her zaman çok masraf yapmak gerekmez. Çok paranız varsa öyle ya da böyle şık bir sonuç elde edebilirsiniz ama düşük maliyetin üzerine yaratıcı fikirleri eklerseniz aynı sonuca daha kestirmeden varabilirsiniz. Ahşap dokulu yeni nesil fayanslar ve duş bölümünde mozaik kaplamanın karakterize ettiği bu banyo, her açıdan şık görünmesine karşın hiçbir malzemesi ile ekstra bir maliyet yaratmıyor.
Başlamak başarmanın yarısıdır derler. Siz de kendinize ait müstakil bir eve sahip olmak ve yatay mimarinin nimetlerinden faydalanarak yaşamak istiyorsanız, bunun için hemen adım atmaya başlayın. Doğru bir hesaplama ve iyi bir planlama ile yola çıkarsanız yarı yolda kalmazsınız. Doğru bir yöntem izlerseniz tıpkı bu evde olduğu gibi istediğiniz sonucu almamanız için hiçbir neden yok.