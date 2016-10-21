Düşük bütçeyle inşa edilen basit ama şık bir müstakil ev

Bir ev sahibi olmak herkesin ortak hayalidir. Ama bu hayale ulaşmak her zaman pek kolay olmayabiliyor. Özellikle büyük şehirlerde ve kent merkezlerinde yaşıyor veya yaşamak istiyorsanız bir ev sahibi olmanın maliyeti çok yüksek olabilir. Bu maliyeti karşılamak için ömrünüzün yarıdan çoğunu taksit ödeyerek bile geçirebilirsiniz. Ama şehirden biraz uzaklaşmayı göze alabilirseniz işler değişebilir. Bu yazımızın konusunu oluşturan müstakil ev, makul bir bütçeyle basit ama bir o kadar da şık bir ev inşa edilebileceğine dair çok başarılı bir örnek ortaya koyuyor. Üzerinde düşündüğünüz zaman aslında evinizin içindeki pek çok şeyin görece gereksiz şeyler olduğunu ve çok daha azıyla da aynı ya da benzer nitelikte bir hayat yaşayabileceğinizi fark edebilirsiniz. Kendimize ait olmayan, mimarisinde, tasarımında, hatta bazen dekorasyonunda bile fazlaca söz sahibi olmadığımız evleri bir parça olsun güzelleştirebilmek için muazzam bir çaba ve para harcıyoruz. Oysa kendinize ait, tasarımında, mimarisinde söz sahibi olduğunuz, en başından ihtiyaçlarınıza göre kurguladığınız bir evin güzelleşmek gibi bir gereksinimi en baştan olmayacak. Siz de bahçesinde çocuklarınızın, kedi ve köpeklerinizin koşuştuğu neşeli ve sıcak bir müstakil ev hayali kuruyorsanız, bu hayali emekliliğinize ertelemekten vazgeçin ve bir an önce bu hedef için çalışmaya başlayın.