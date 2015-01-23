Önce & Sonra: Köln'de bir apartmanın restorasyonu

Önce & Sonra serimizde bugün karşınıza bir apartmanın baştan aşağıya yenilenmesiyle karşınıza çıkıyoruz. Proje, Alman mimari firması B Eissel Schmidt Architects tarafından yürütülmüş. Proje çerçevesinde katlar arasında bütünlük sağlanmış. Tavan arası iptal edilerek, evin içine dahil edilmiş. Giriş katıyla ilk katı bağlayan bir iç merdiven inşa edilmiş. İkinci katın ise kendine ait, ayrı bir girişi var. Üçüncü kat ise tavan arasındaki bölümle birleştirilerek dubleks bir alana dönüştürülmüş ve şık terasıyla dikkat çekmeyi başarmış. Bu çarpıcı projeyi daha yakından tanımak istiyorsanız çalışmamıza mutlaka göz atın.