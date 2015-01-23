Önce & Sonra: Köln'de bir apartmanın restorasyonu

Önce & Sonra serimizde bugün karşınıza bir apartmanın baştan aşağıya yenilenmesiyle karşınıza çıkıyoruz. Proje, Alman mimari firması B Eissel Schmidt Architects tarafından yürütülmüş. Proje çerçevesinde katlar arasında bütünlük sağlanmış. Tavan arası iptal edilerek, evin içine dahil edilmiş. Giriş katıyla ilk katı bağlayan bir iç merdiven inşa edilmiş. İkinci katın ise kendine ait, ayrı bir girişi var. Üçüncü kat ise tavan arasındaki bölümle birleştirilerek dubleks bir alana dönüştürülmüş ve şık terasıyla dikkat çekmeyi başarmış. Bu çarpıcı projeyi daha yakından tanımak istiyorsanız çalışmamıza mutlaka göz atın.
Apartman ilk başta Alman şehirlerinde görmeye alışkın olduğumuz tipik bir görünüme sahipti. Yılların etkisiyle aşınan dış cephe, sıkıcı ve çirkin görünüyordu. Çatı katı da evde oturanların umrunda değilmiş gibi kaderine terk edilmişti.unstructured.
Restorasyonun ardından dış cephe baştan ayağa değişti. En büyük değişim kuşkusu çatı katının bütünleştirilmesiyle yaşandı. Tüm pencereler değiştirildi. İki farklı dış kapı da birleştirilerek tek bir giriş haline getirildi.
Ciddi anlamda bakıma ihtiyaç duyan bu cephe, iç bölümdeki ufak avluya bakıyordu. Panellerin yer aldığı dış cephe kaplaması, zaman içinde yıpranmış ve demode olmuştu. Ciddi bir yenileme çalışmasına ihtiyaç duyulduğu besbelliydi.
Cephe, çalışmanın ardından önceki haliyle karşılaştırılamayacak kadar güzel bir hale kavuştu. Tavan arasında yapılan çalışmayla açılan teraslar ferah bir hava kattı. Yandaki duvara açılan geniş pencereler de şık görünümü pekiştirdi. Paneller sökülerek beyaza boyanan dış cephe, binanın baştan yaratılmış gibi görünmesini sağladı.
İç mekanın nasıl değiştiğini en iyi bu bölümde görüyoruz. Eski halinin aksine canlı ve hareketli bir görünüme kavuşan iç mekanlarda, estetiğin her türünü görmek mümkün. Samimi bir yaşam alanına dönüştürülen bu unutulmuş bölge, dinlenmek için ihtiyaç duyulan her şeye sahip. Duvara oyulan kitaplık da tasarım açısından dikkat çekiyor.
Üçüncü katın merdivenlerinde bile dikkat çekici bir zevkin hakim olduğunu görüyoruz. Korkuluklar minimalist bir tasarımla ele alınmışlar. Doğal tonlar da merdiven boşluğuna iç ısıtıcı bir karakter katmış. Soldaki duvara yerleştirilen son moda aydınlatma elemanları da kattıkları gölgeli havayla bu bölümü farklı bir havaya büründürmüşler.
Üçüncü katta yer alan bu çalışma odası, endüstriyel unsurların klasik tasarım çizgisinin temel hatlarıyla bir araya getirilmesi sonucunda ortaya çıkmış. Ahşap yer döşemesi rengi itibariyle çok özel bir hava katıyor. Tavanda da kullanılan ahşap paneller, duvarlardaki mavi renkle şık bir kontrast yaratıyorlar.
Ahşap ile beyaz rengin uyumundan yararlanılan bu mutfak üçüncü katta yer alıyor. Dolapları sıradışı bir şekilde yerleştirilen bu mutfak, U şeklinde bir tezgaha sahip. Çalışma alanı duvara paralel olsa da yaratılan derinlik hissi geniş pencereden gelen doğal ışıkla birleşince ortaya göz alıcı bir parlaklık çıkmış.
Sıradışı tasarıma sahip bu banyo, çatısındaki özel malzemeyle dikkat çekiyor. Yüksek kaliteli PVC malzemeden yapılmış bir folyoyla kaplanan tavan, göz alıcı bir görünüme sahip. Bu sıradışı malzeme, banyonun 40 ila 60 santigrat derecelik sıcaklıklara ulaşması halinde duvarların zarar görmesine engel oluyor.
Bu fotoğrafta ikinci kattaki daireye ait başka bir mutfağı görüyoruz. Yüksek tavanlı, ahşap yer döşemeli bu mutfak, ayrı bir oda yaratacak şekilde yerleştirilmiş tezgahıyla dikkat çekiyor. Ferah ve eski tip binaları anıştıran bu görüntü, mutfakta geçirilen vakti sıkıcılıktan uzaklaştırıyor.
Mutfağın hemen yanından ulaşılan bu oturma odası, gerek tasarım gerekse konum itibariyle mutfakla bütünleşik bir hava taşıyor. Çarpıcı ve iç açıcı görünümünü ahşap yer döşemesiyle ham tuğla görünümlü duvarından alan bu oda, arka bahçe manzaralı bir balkona açılıyor.
Bu geniş banyo, damalı yer döşemesi ve duvarındaki klasik dönem tablosuyla saraylara ait bir görüntü sunuyor. Duvarın hemen arkasına yerleştirilen küvet, mahremiyet unsurunu pekiştiriyor.
Şehirlerdeki apartmanların giriş katlarının karanlık olacağı söylenir. Genelde doğru olan bu varsayım, ustalıklı bir tasarım çalışmasıyla bu apartmanda boşa çıkarılmış. Uygun bir açıyla açılan pencere, parlak iç mekan tasarımıyla ferah ve aydınlık bir görünüme kavuşmuş.