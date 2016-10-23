Oturma odası düzenlerken kopya çekebileceğiniz 9 fikir

Oturma odaları dünyanın pek çok bölgesindeki farklı kültürlerde ve toplumlarda olduğu gibi ülkemizde de her evin en önemli ve en çok kullanılan odası konumunda. Tüm ailenin birlikte vakit geçirdiği, televizyon izlenen, misafir ağırlanan, sohbet edilen ve işten eve dönen herkesin ilk önce uğradığı oturma odalarının dekorasyonu da hayat kalitemize doğrudan etki eden bir konu. Sıkıcı ve sıradan bir oturma odası yerine iyi dekore edilmiş, şık ve iç açıcı bir oturma odasına sahip olmak ruh haliniz üzerine doğrudan tesir edebilir. Bu yüzden bu yazımızda oturma odanızı düzenlerken yararlanabileceğiniz farklı fikirleri bir araya getirdik. Bu fikirlerin bir ya da birkaçını kullanarak oturma odanızı çok daha güzel bir hale getirebilirsiniz.