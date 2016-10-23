Oturma odası düzenlerken kopya çekebileceğiniz 9 fikir

Oturma odaları dünyanın pek çok bölgesindeki farklı kültürlerde ve toplumlarda olduğu gibi ülkemizde de her evin en önemli ve en çok kullanılan odası konumunda. Tüm ailenin birlikte vakit geçirdiği, televizyon izlenen, misafir ağırlanan, sohbet edilen ve işten eve dönen herkesin ilk önce uğradığı oturma odalarının dekorasyonu da hayat kalitemize doğrudan etki eden bir konu. Sıkıcı ve sıradan bir oturma odası yerine iyi dekore edilmiş, şık ve iç açıcı bir oturma odasına sahip olmak ruh haliniz üzerine doğrudan tesir edebilir. Bu yüzden bu yazımızda oturma odanızı düzenlerken yararlanabileceğiniz farklı fikirleri bir araya getirdik. Bu fikirlerin bir ya da birkaçını kullanarak oturma odanızı çok daha güzel bir hale getirebilirsiniz.
Her ne kadar nadiren bu durumun farkına varsak da, gün ışığı hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Gün ışığından yeteri kadar yararlanamadığımız takdirde fiziksel ve ruhsal pek çok sorunla karşılaşmamız oldukça muhtemel bir hale geliyor. Akşam saatlerinde ihtiyacımız olan yapay aydınlatma da gün ışığı kadar olmasa da özellikle ruh halimize doğrudan etki eder. Yumuşak ve aynı zamanda güçlü aydınlatmalar oturma odaları için idealdir. Bu örnekte görüldüğü gibi tavanda gizli bir aydınlatma yaparsanız odanıza çok güzel bir hava katabilirsiniz.
Herkesin bütünüyle ahşaptan yapılmış otantik bir eve sahip olma imkânı yok elbette. Ama oturma odanıza güzel bir ahşap sehpa koymak o kadar da zor değil. Gerçek ahşaptan yapılmış bunun gibi büyük bir sehpa, bütün bir odanın havasını değiştirebilir.
Oturma odalarımızda genellikle toprak tonları gibi gözü yormayan renklere yer veririz. İlkesel olarak doğru olan bu yaklaşım, bir süre sonra sıkıcı bir hale de gelebilir. Siz de böyle düşünüyorsanız bu oturma grubunu örnek alarak koltuk ve halılarınızda parlak renklere bir şans tanıyabilirsiniz.
Oldukça küçük bir iç hacme sahip olan bu oturma odası, genişliğin güzel bir oturma odası için olmazsa olmaz olmadığını çok iyi özetliyor. Tam ortadaki sarı kapitone puf gibi küçük ama bir o kadar da gösterişli bir parçayla siz de oturma odanızı bir cazibe merkezi haline getirebilirsiniz.
Geçmişte oturma odalarında genellikle benzer tipteki taşlı avizeler kullanılırdı. Işık kalitesi bakımından hemen hiçbir şey sunmayan bu avizeler yerlerini zamanla daha modern modellere bıraktılar. Bugünlerde ise aklınıza gelecek her türde aydınlatma elemanını rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Duvardan hafif bir eğimle yükselen uzun bir kol üzerindeki bu lamba, oturma odanızı tek başına değiştirebilecek kadar ilginç ve şık bir parça.
Kapalı ve küçük bir oturma odası yerine geniş ve yekpare bir salonunuz varsa, bu geniş alanı tek bir dekorasyonla donatmak yerine parçalar halinde düşünebilirsiniz. Oturma grubunuzu bir bölüme koyarken burada olduğu gibi şömine başına iki bağımsız koltuk koyarak tamamen ayrı bir alan yaratabilirsiniz. Geniş bir alanınız varsa bundan mutlaka faydalanmaya çalışın.
Eğer bahçeli ve müstaki bir evde, veya bir bahçe katında oturuyorsanız, oturma odanızı bahçeyle birleştirebilecek ve hatta yaz aylarında tamamen açılabilecek geniş bir cam kapı, oturma odanızda başka hiçbir şeyin yapamayacağı kadar büyük bir değişiklik yaratabilir.
Koyu renkler iç dekorasyonda çok fazla tercih edilmez. Bunun da gayet mantıklı bir sebebi vardır. Yoğun koyu renk kullanımı çok boğucu bir ortam yaratabilir. Buna karşın çok iyi ışık alan bir oturma odanız varsa, siz de bu sıradışı oturma odasında olduğu gibi koyu renklerin ağırlıkta olduğu bir dekorasyon yapabilirsiniz.
Çok çeşitli doğal taşlarla yapılan duvar kaplamaları bugünlerde oldukça yaygın bir dekorasyon unsuru olarak kullanılıyor. Doğruyu söylemek gerekirse de uygulandıkları hemen her odaya yakışıyorlar. Siz de oturma odanızın bir duvarında bu türden bir doğal taş kaplamasına şans tanıyabilirsiniz.