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Oturma odası düzenlerken kopya çekebileceğiniz 9 fikir

Özlem K. Özlem K.
Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design Rustik Oturma Odası
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Oturma odaları dünyanın pek çok bölgesindeki farklı kültürlerde ve toplumlarda olduğu gibi ülkemizde de her evin en önemli ve en çok kullanılan odası konumunda. Tüm ailenin birlikte vakit geçirdiği, televizyon izlenen, misafir ağırlanan, sohbet edilen ve işten eve dönen herkesin ilk önce uğradığı oturma odalarının dekorasyonu da hayat kalitemize doğrudan etki eden bir konu. Sıkıcı ve sıradan bir oturma odası yerine iyi dekore edilmiş, şık ve iç açıcı bir oturma odasına sahip olmak ruh haliniz üzerine doğrudan tesir edebilir. Bu yüzden bu yazımızda oturma odanızı düzenlerken yararlanabileceğiniz farklı fikirleri bir araya getirdik. Bu fikirlerin bir ya da birkaçını kullanarak oturma odanızı çok daha güzel bir hale getirebilirsiniz. 

Gizli aydınlatmalar

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.K. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Her ne kadar nadiren bu durumun farkına varsak da, gün ışığı hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Gün ışığından yeteri kadar yararlanamadığımız takdirde fiziksel ve ruhsal pek çok sorunla karşılaşmamız oldukça muhtemel bir hale geliyor. Akşam saatlerinde ihtiyacımız olan yapay aydınlatma da gün ışığı kadar olmasa da özellikle ruh halimize doğrudan etki eder. Yumuşak ve aynı zamanda güçlü aydınlatmalar oturma odaları için idealdir. Bu örnekte görüldüğü gibi tavanda gizli bir aydınlatma yaparsanız odanıza çok güzel bir hava katabilirsiniz. 

Ahşap sehpa

Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design Rustik Oturma Odası
Ardesia Design

Chalet Gstaad

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

Herkesin bütünüyle ahşaptan yapılmış otantik bir eve sahip olma imkânı yok elbette. Ama oturma odanıza güzel bir ahşap sehpa koymak o kadar da zor değil. Gerçek ahşaptan yapılmış bunun gibi büyük bir sehpa, bütün bir odanın havasını değiştirebilir.

Parlak renkler

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Oturma odalarımızda genellikle toprak tonları gibi gözü yormayan renklere yer veririz. İlkesel olarak doğru olan bu yaklaşım, bir süre sonra sıkıcı bir hale de gelebilir. Siz de böyle düşünüyorsanız bu oturma grubunu örnek alarak koltuk ve halılarınızda parlak renklere bir şans tanıyabilirsiniz.

Küçük ama gösterişli

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors Eklektik Oturma Odası
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

Oldukça küçük bir iç hacme sahip olan bu oturma odası, genişliğin güzel bir oturma odası için olmazsa olmaz olmadığını çok iyi özetliyor. Tam ortadaki sarı kapitone puf gibi küçük ama bir o kadar da gösterişli bir parçayla siz de oturma odanızı bir cazibe merkezi haline getirebilirsiniz.

Sıradışı aydınlatmalar

homify Eklektik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Geçmişte oturma odalarında genellikle benzer tipteki taşlı avizeler kullanılırdı. Işık kalitesi bakımından hemen hiçbir şey sunmayan bu avizeler yerlerini zamanla daha modern modellere bıraktılar. Bugünlerde ise aklınıza gelecek her türde aydınlatma elemanını rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Duvardan hafif bir eğimle yükselen uzun bir kol üzerindeki bu lamba, oturma odanızı tek başına değiştirebilecek kadar ilginç ve şık bir parça.

Bölünmüş alanlar

Schholmasters build different Modern Oturma Odası
build different

Schholmasters

build different
build different
build different

Kapalı ve küçük bir oturma odası yerine geniş ve yekpare bir salonunuz varsa, bu geniş alanı tek bir dekorasyonla donatmak yerine parçalar halinde düşünebilirsiniz. Oturma grubunuzu bir bölüme koyarken burada olduğu gibi şömine başına iki bağımsız koltuk koyarak tamamen ayrı bir alan yaratabilirsiniz. Geniş bir alanınız varsa bundan mutlaka faydalanmaya çalışın.

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Müstakil evler için

London Townhouse The Silkroad Interior Design Modern Oturma Odası
The Silkroad Interior Design

London Townhouse

The Silkroad Interior Design
The Silkroad Interior Design
The Silkroad Interior Design

Eğer bahçeli ve müstaki bir evde, veya bir bahçe katında oturuyorsanız, oturma odanızı bahçeyle birleştirebilecek ve hatta yaz aylarında tamamen açılabilecek geniş bir cam kapı, oturma odanızda başka hiçbir şeyin yapamayacağı kadar büyük bir değişiklik yaratabilir. 

Koyu renkler

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Modern Oturma Odası
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Koyu renkler iç dekorasyonda çok fazla tercih edilmez. Bunun da gayet mantıklı bir sebebi vardır. Yoğun koyu renk kullanımı çok boğucu bir ortam yaratabilir. Buna karşın çok iyi ışık alan bir oturma odanız varsa, siz de bu sıradışı oturma odasında olduğu gibi koyu renklerin ağırlıkta olduğu bir dekorasyon yapabilirsiniz.

Doğal taş kaplamalar

Down Barton, Devon, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Modern Oturma Odası
Trewin Design Architects

Down Barton, Devon

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

Çok çeşitli doğal taşlarla yapılan duvar kaplamaları bugünlerde oldukça yaygın bir dekorasyon unsuru olarak kullanılıyor. Doğruyu söylemek gerekirse de uygulandıkları hemen her odaya yakışıyorlar. Siz de oturma odanızın bir duvarında bu türden bir doğal taş kaplamasına şans tanıyabilirsiniz.

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