현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

16 farklı modelle deri koltuk takımları

nihal e. nihal e.
Trompe l'oeil elefante, INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI Kolonyal Oturma Odası
Loading admin actions …

Dayanıklılığı sebebiyle her zaman gözde bir mobilya olmuş deri koltuk takımların modası hiçbir zaman geçmiyor. Sayısız model ve stilde tasarlanan deri koltuklar bir hayli geniş bir yelpazeye sahip. Bu yazıda sizin için bazı tasarım örnekleri derleyerek deri koltuk takımlarına göz attık. Daha fazla model incelemek içinse ’En güzel deri koltuklar’ yazısına bakabilirsiniz.

Deri koltuklarınızı ahşapla dekore edin

Casa PN, ZD+A ZD+A Eklektik Oturma Odası
ZD+A

ZD+A
ZD+A
ZD+A

Eklektik stil bir oturma odası gördüğümüz resimde dekorasyon fikri iki ana malzeme üzerine kurulu: birincisi deri kumaş ikincisi ahşap. Chesterfield modelinden seçilmiş deri koltuk takımı klasik koyu kahverengiden oluşuyor. Takımın tekli sandalyeleri ve mini tabureleri de deriden. Ancak kenarları ahşaptan yapılma. Aynı zamanda odada ahşap kaplamalı bir adet şömineyle kütükten yapılma bir adet orta sehpa bulunuyor. Böylece bu iki malzemeyi harmanlayarak, iç içe geçirerek meydana getirilmiş bir dekorasyon örneği görmüş oluyoruz.

Aksesuarlarla zenginleştirin

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Deri koltuk takımının büyük kanepesini olduğu gibi kullanmak yerine mobilyaya uygun aksesuarlarla zenginleştirebilirsiniz. Mesela bu örnekte koltuğun yuvarlak minderiyle uyumlu olarak oval bir koltuk masası kullanılmış. Hem servisi kolaylaştıran hem de mobilyanın havasını değiştiren bir dekorasyon fikri. Oryantal bir hava da katan koltuk sehpasıyla deri koltuk takımınız benzersiz hale gelecektir.

Farklı renkler kullanın

Ahmet Türkmen Mobilya, AHMET TÜRKMEN MOBİLYA VE DEKORASYON AHMET TÜRKMEN MOBİLYA VE DEKORASYON Modern Oturma Odası
AHMET TÜRKMEN MOBİLYA VE DEKORASYON

Ahmet Türkmen Mobilya

AHMET TÜRKMEN MOBİLYA VE DEKORASYON
AHMET TÜRKMEN MOBİLYA VE DEKORASYON
AHMET TÜRKMEN MOBİLYA VE DEKORASYON

Modern koltuk takımlarında bir örnek modeller hala kullanılmakla birlikte koltukların farklı renklerden seçildiği tasarımlar da bir hayli revaçta. Yine klasik kahverengiden chesterfield koltuk modelini gördüğümüz örnekte deri koltuk takımı iki adet beyaz tekli koltukla tamamlanmış. Bu koltukların kumaşı deriden değil ancak ağırlığı olan koltuk deri kaplama olduğu için bu tür takımları deri koltuk takımı olarak anabiliyoruz.

Sade bir tasarım

Fulya Daire, Udesign Architecture Udesign Architecture Modern Oturma Odası
Udesign Architecture

Fulya Daire

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

Stüdyo daire düşünülerek tasarlanmış deri koltuk takımı minimalist ve modern bir çizgiye sahip. Zaten deri kendi başına güçlü bir malzeme olduğundan herhangi bir süslemeye ihtiyaç duyulmayarak yüzeyin parlaklığı yeterli bulunmuş. Üstelik duvarında ve tavanında bulunan ışıklı paneller sayesinde deri koltuğun şıklığı daha da vurgulanmış. Şık bir oda tasarımı için her şeye kararında görünüyor.

Takımı renkli masalarla dekore edin

Living Room homify Modern Oturma Odası
homify

Living Room

homify
homify
homify

Bir hayli uzun bir oturma odası örneği gördüğümüz resimde yatağı birden fazla mobilya bir arada kullanılmış. Deri koltuk takımına gelirsek yaslanma kısmı alçak tutulmuş, kareye benzeyen dört adet tekli koltuk görüyoruz. Sadece tekli koltuklardan oluşan deri koltuk takımı yapılabilir elbette. Ayrıca resimdeki gibi neon sarısı bir sehpa ile tamamlarsanız çok da estetik duracaktır.

Deri koltuğunuzu çiçeklerle uydurun

homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
homify

homify
homify
homify

Yine tekli koltukları farklı stilde olan bir başka  deri koltuk takımı örneği görüyoruz. Deri koltukların vazgeçilmezi chesterfield modeli burada da var. Ancak bu defa siyah renginde. Tasarımcısı belli bir risk alarak deri koltuğu beyaz üzerine çiçek desenli tekli koltuklarla tamamlamış. Herkesin aklına gelebilecek bir fikir değil. Fakat ortaya çıkan sonuç oldukça başarılı.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Puf koltuğu ihmal etmeyin

ERENKOY HOUSE // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa
Escapefromsofa

ERENKOY HOUSE // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Puf koltuklar yalnızca yatak odalarında değil oturma odası takımlarında da oldukça revaçta. Bu örnekte ise iki parçadan oluşan deri koltuk takımı açık renklerde ve göz alıcı. Bilhassa puf koltuk adeta ikili koltuklar kadar geniş ve konforlu duruyor. Ahşap parkeleri de deri koltuk takımına yakın bir renkten seçilerek keskin bir görüntü yerine yumuşak geçişleri olan bir dekorasyon modeli tercih edilmiş. İyi de olmuş.

Rengarenk deriler

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH Eklektik Oturma Odası
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

Deri koltuk takımlarının daha sıra dışı modellerine göz atalım. L şeklindeki büyük koltuk yumuşak deriden. Oturma kısımları bir hayli geniş tutulduğundan yaslanma kısımları bilinçli olarak alçak tutulmuş. Aynı zamanda bu kısımlar rengarenk tasarlanarak alışılmadık bir model ortaya çıkarılmış. Dikkat edilirse renkli kısımların leoparı andıran bir deseni var. Geniş puf koltuk ise tıpkı ahşap gibi çizgili bir yeşile sahip.

Turuncu ve minimalist

Haus R, archifaktur archifaktur Minimalist Oturma Odası
archifaktur

archifaktur
archifaktur
archifaktur

Minimalist stile sahip oturma takımlarında genel olarak gösterişli renklerden kaçınılır. Şayet renk kullanılacaksa da aşırıya kaçılmaz. Birbirinin tıpatıp aynısı iki adet koltuktan oluşan deri koltuk takımı canlı bir turuncu renginde. Ancak odada kalan diğer her şey; tavandan zemine bembeyaz olduğundan takımın canlı rengine rağmen göz yormayan bir dekorasyon elde edilmiş.

Çarpıcı geçişleri olan takımlar

CAMPESTRE 752, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Modern Oturma Odası
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

Deri koltuk takımları örneklerinden renkli modelleri görmekle birlikte daha keskin geçişleri olan bir örnek görmemiştik. Karşımızdaki örnek ise bu tarife uyan bir model. İki adet büyük koltuğu siyah deriden olan takımın tekli koltukları kırmızıdan. Her iki renkte kendi klasmanında çarpıcı ve iddialı. Bir araya geldiğinde ise baş döndüren bir şıklık çıkıyor ortaya.

Modern tasarım

Casa PL, Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Modern Oturma Odası
Atelier d&#39;Arquitetura Lopes da Costa

Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa
Atelier d&#39;Arquitetura Lopes da Costa
Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa

Deri koltuk takımlarından tekli koltuk modellerine göz atalım. Baklava şeklindeki tasarımıyla sıra dışı bir forma sahip deri koltuklar çok estetik görünüyor. Baştan sona ahşaptan yapılma odada siyah koltuklar kullanmak herkesin aklına gelecek bir fikir değil kuşkusuz. Ancak iddialı ve modern bir dekorasyon için farklı tasarımları denemek ve risk almak gerekiyor.

Kadife deri uyumu

Full House Renovation with Crittall Extension, London, HollandGreen HollandGreen Eklektik Oturma Odası
HollandGreen

Full House Renovation with Crittall Extension, London

HollandGreen
HollandGreen
HollandGreen

Deri koltuk takımlarında tüm parçalar deriden oluşabileceği gibi yalnızca büyük koltuk veya tekli koltuklar deri kaplama olabilir. Bu örnekte ise mavi ve siyahın sofistike uyumuna bir de deri ve kadife ahengi eklenmiş. Orta sehpası da ahşaptan seçilerek farklı malzemelerle de hoş bir dekorasyon kotarılabileceğine dair başarılı bir dizayn örneği sergilenmiş. Bu elegan takım Holland and Green imzalı.

Her parçası kendine özgü

homify Eklektik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Her ne kadar deri koltuk takımları örneğine girmese de en gösterişli parçası deri koltuk olduğundan bu tasarımı da incelemek istedik. Duvarındaki resminden yerdeki halısına dek her bir parçası kendi başına iddialı ve özel olan çarpıcı takım için sanatsal bir tasarım denilebilir. Ancak yine de en dikkat çeken mobilyası tekli deri koltuk hiç şüphesiz. Zira parlak siyah yüzeyi bile şıklığı zirveye taşımaya yetmiş.

Beyazlar içinde bordo

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects Eklektik Oturma Odası
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Farklı kumaşlardan oluşan koltuk takımının her bir parçası da değişik bir stile sahip. Ancak iki adet tekli koltuktan oluşan deri koltuk takımı rengiyle dekorasyonun odağı haline gelmiş. Yumuşak deriden yapılma bu koltuklar jilet gibi duran veya parlak yüzeyli tasarlanmış modellere göre daha sportif denilebilir. Ancak kenarlarından metal dayanaklarla çağdaş bir dizaynı olduğu su götürmez bir gerçek.

Kırmızının elli tonu

Trompe l'oeil elefante, INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI Kolonyal Oturma Odası
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI

INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI
INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI

Baştan sona kırmızı ve pembenin çeşitli tonlarına sahip parçalarla dizayn edilmiş dekorasyonda deri koltuk takımı da payını almış. Büyük ikili koltuğu dumanlı koyu pembeden ve parlak bir derisi var. Kenarları ahşap tekli koltuklarda ise keskin kırmızı deriler tercih edilmiş. Ancak duvar renginden ve hatta devasa filinden dolayı hiçbir kırmızılık o kadar göze çarpmıyor. Zira birbirine yakın tonlar kullanılarak her şey iç içe geçmiş.

Simetrik bir takım

Wohnhaus Blechhof Dormagen, Wichmann Architekten Ingenieure GmbH Wichmann Architekten Ingenieure GmbH Minimalist Oturma Odası
Wichmann Architekten Ingenieure GmbH

Wichmann Architekten Ingenieure GmbH
Wichmann Architekten Ingenieure GmbH
Wichmann Architekten Ingenieure GmbH

Bir başka deri koltuk takımı örneğinde tüm koltuklar bir örnek ve bu haliyle muazzam. Çünkü her şey ölçülü. Üstelik siyah derinin modası hiçbir zaman geçmez. Ancak tüm takım ve dahası yer zemini bu kadar siyahken bir renk müdahalesi kaçınılmaz olmuş. Bu sebepten dokusuyla da çimeni andıran yemyeşil bir halı tercih edilerek o eksiklik de giderilmiş.

İzmir'in incisi Narlıdere'de yeni bir yaşam
Bu deri koltuk takımlarını siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler