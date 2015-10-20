16 farklı modelle deri koltuk takımları

Her ne kadar deri koltuk takımları örneğine girmese de en gösterişli parçası deri koltuk olduğundan bu tasarımı da incelemek istedik. Duvarındaki resminden yerdeki halısına dek her bir parçası kendi başına iddialı ve özel olan çarpıcı takım için sanatsal bir tasarım denilebilir. Ancak yine de en dikkat çeken mobilyası tekli deri koltuk hiç şüphesiz. Zira parlak siyah yüzeyi bile şıklığı zirveye taşımaya yetmiş.