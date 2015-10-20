16 farklı modelle deri koltuk takımları

Dayanıklılığı sebebiyle her zaman gözde bir mobilya olmuş deri koltuk takımların modası hiçbir zaman geçmiyor. Sayısız model ve stilde tasarlanan deri koltuklar bir hayli geniş bir yelpazeye sahip. Bu yazıda sizin için bazı tasarım örnekleri derleyerek deri koltuk takımlarına göz attık. Daha fazla model incelemek içinse ’En güzel deri koltuklar’ yazısına bakabilirsiniz.
Eklektik stil bir oturma odası gördüğümüz resimde dekorasyon fikri iki ana malzeme üzerine kurulu: birincisi deri kumaş ikincisi ahşap. Chesterfield modelinden seçilmiş deri koltuk takımı klasik koyu kahverengiden oluşuyor. Takımın tekli sandalyeleri ve mini tabureleri de deriden. Ancak kenarları ahşaptan yapılma. Aynı zamanda odada ahşap kaplamalı bir adet şömineyle kütükten yapılma bir adet orta sehpa bulunuyor. Böylece bu iki malzemeyi harmanlayarak, iç içe geçirerek meydana getirilmiş bir dekorasyon örneği görmüş oluyoruz.
Deri koltuk takımının büyük kanepesini olduğu gibi kullanmak yerine mobilyaya uygun aksesuarlarla zenginleştirebilirsiniz. Mesela bu örnekte koltuğun yuvarlak minderiyle uyumlu olarak oval bir koltuk masası kullanılmış. Hem servisi kolaylaştıran hem de mobilyanın havasını değiştiren bir dekorasyon fikri. Oryantal bir hava da katan koltuk sehpasıyla deri koltuk takımınız benzersiz hale gelecektir.
Modern koltuk takımlarında bir örnek modeller hala kullanılmakla birlikte koltukların farklı renklerden seçildiği tasarımlar da bir hayli revaçta. Yine klasik kahverengiden chesterfield koltuk modelini gördüğümüz örnekte deri koltuk takımı iki adet beyaz tekli koltukla tamamlanmış. Bu koltukların kumaşı deriden değil ancak ağırlığı olan koltuk deri kaplama olduğu için bu tür takımları deri koltuk takımı olarak anabiliyoruz.
Stüdyo daire düşünülerek tasarlanmış deri koltuk takımı minimalist ve modern bir çizgiye sahip. Zaten deri kendi başına güçlü bir malzeme olduğundan herhangi bir süslemeye ihtiyaç duyulmayarak yüzeyin parlaklığı yeterli bulunmuş. Üstelik duvarında ve tavanında bulunan ışıklı paneller sayesinde deri koltuğun şıklığı daha da vurgulanmış. Şık bir oda tasarımı için her şeye kararında görünüyor.
Bir hayli uzun bir oturma odası örneği gördüğümüz resimde yatağı birden fazla mobilya bir arada kullanılmış. Deri koltuk takımına gelirsek yaslanma kısmı alçak tutulmuş, kareye benzeyen dört adet tekli koltuk görüyoruz. Sadece tekli koltuklardan oluşan deri koltuk takımı yapılabilir elbette. Ayrıca resimdeki gibi neon sarısı bir sehpa ile tamamlarsanız çok da estetik duracaktır.
Yine tekli koltukları farklı stilde olan bir başka deri koltuk takımı örneği görüyoruz. Deri koltukların vazgeçilmezi chesterfield modeli burada da var. Ancak bu defa siyah renginde. Tasarımcısı belli bir risk alarak deri koltuğu beyaz üzerine çiçek desenli tekli koltuklarla tamamlamış. Herkesin aklına gelebilecek bir fikir değil. Fakat ortaya çıkan sonuç oldukça başarılı.
Puf koltuklar yalnızca yatak odalarında değil oturma odası takımlarında da oldukça revaçta. Bu örnekte ise iki parçadan oluşan deri koltuk takımı açık renklerde ve göz alıcı. Bilhassa puf koltuk adeta ikili koltuklar kadar geniş ve konforlu duruyor. Ahşap parkeleri de deri koltuk takımına yakın bir renkten seçilerek keskin bir görüntü yerine yumuşak geçişleri olan bir dekorasyon modeli tercih edilmiş. İyi de olmuş.
Deri koltuk takımlarının daha sıra dışı modellerine göz atalım. L şeklindeki büyük koltuk yumuşak deriden. Oturma kısımları bir hayli geniş tutulduğundan yaslanma kısımları bilinçli olarak alçak tutulmuş. Aynı zamanda bu kısımlar rengarenk tasarlanarak alışılmadık bir model ortaya çıkarılmış. Dikkat edilirse renkli kısımların leoparı andıran bir deseni var. Geniş puf koltuk ise tıpkı ahşap gibi çizgili bir yeşile sahip.
Minimalist stile sahip oturma takımlarında genel olarak gösterişli renklerden kaçınılır. Şayet renk kullanılacaksa da aşırıya kaçılmaz. Birbirinin tıpatıp aynısı iki adet koltuktan oluşan deri koltuk takımı canlı bir turuncu renginde. Ancak odada kalan diğer her şey; tavandan zemine bembeyaz olduğundan takımın canlı rengine rağmen göz yormayan bir dekorasyon elde edilmiş.
Deri koltuk takımları örneklerinden renkli modelleri görmekle birlikte daha keskin geçişleri olan bir örnek görmemiştik. Karşımızdaki örnek ise bu tarife uyan bir model. İki adet büyük koltuğu siyah deriden olan takımın tekli koltukları kırmızıdan. Her iki renkte kendi klasmanında çarpıcı ve iddialı. Bir araya geldiğinde ise baş döndüren bir şıklık çıkıyor ortaya.
Deri koltuk takımlarından tekli koltuk modellerine göz atalım. Baklava şeklindeki tasarımıyla sıra dışı bir forma sahip deri koltuklar çok estetik görünüyor. Baştan sona ahşaptan yapılma odada siyah koltuklar kullanmak herkesin aklına gelecek bir fikir değil kuşkusuz. Ancak iddialı ve modern bir dekorasyon için farklı tasarımları denemek ve risk almak gerekiyor.
Deri koltuk takımlarında tüm parçalar deriden oluşabileceği gibi yalnızca büyük koltuk veya tekli koltuklar deri kaplama olabilir. Bu örnekte ise mavi ve siyahın sofistike uyumuna bir de deri ve kadife ahengi eklenmiş. Orta sehpası da ahşaptan seçilerek farklı malzemelerle de hoş bir dekorasyon kotarılabileceğine dair başarılı bir dizayn örneği sergilenmiş. Bu elegan takım Holland and Green imzalı.
Her ne kadar deri koltuk takımları örneğine girmese de en gösterişli parçası deri koltuk olduğundan bu tasarımı da incelemek istedik. Duvarındaki resminden yerdeki halısına dek her bir parçası kendi başına iddialı ve özel olan çarpıcı takım için sanatsal bir tasarım denilebilir. Ancak yine de en dikkat çeken mobilyası tekli deri koltuk hiç şüphesiz. Zira parlak siyah yüzeyi bile şıklığı zirveye taşımaya yetmiş.
Farklı kumaşlardan oluşan koltuk takımının her bir parçası da değişik bir stile sahip. Ancak iki adet tekli koltuktan oluşan deri koltuk takımı rengiyle dekorasyonun odağı haline gelmiş. Yumuşak deriden yapılma bu koltuklar jilet gibi duran veya parlak yüzeyli tasarlanmış modellere göre daha sportif denilebilir. Ancak kenarlarından metal dayanaklarla çağdaş bir dizaynı olduğu su götürmez bir gerçek.
Baştan sona kırmızı ve pembenin çeşitli tonlarına sahip parçalarla dizayn edilmiş dekorasyonda deri koltuk takımı da payını almış. Büyük ikili koltuğu dumanlı koyu pembeden ve parlak bir derisi var. Kenarları ahşap tekli koltuklarda ise keskin kırmızı deriler tercih edilmiş. Ancak duvar renginden ve hatta devasa filinden dolayı hiçbir kırmızılık o kadar göze çarpmıyor. Zira birbirine yakın tonlar kullanılarak her şey iç içe geçmiş.
Bir başka deri koltuk takımı örneğinde tüm koltuklar bir örnek ve bu haliyle muazzam. Çünkü her şey ölçülü. Üstelik siyah derinin modası hiçbir zaman geçmez. Ancak tüm takım ve dahası yer zemini bu kadar siyahken bir renk müdahalesi kaçınılmaz olmuş. Bu sebepten dokusuyla da çimeni andıran yemyeşil bir halı tercih edilerek o eksiklik de giderilmiş.