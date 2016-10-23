Her ihtiyacı karşılayan yeni nesil evler

Betonarme gibi yüzyıllardır kullanılan yapı teknikleri ekolojik dezavantajlarından dolayı yavaş yavaş terk ediliyor. Çağın üretim ve ekolojik gereksinimlerine göre her daim alternatif arayışında olan yapı ve mimarlık sektörleri son yıllarda küçük ve alternatif yapı sistemleri ile üretilmiş evleri göz önüne sürüyorlar. Giderek daha çok kişi tarafından tercih edilen bu yeni nesil küçük, sürdürülebilir ev modelleri artık ülkemizde de ilgi görmeye başladı. Homify ekibi olarak alternatif yapı sistemlerinden birçok kez yeni fikir yazılarımızda bahsettik. Bu yazımızda ise sizlere, yeni nesil evlere güzel bir örnek tanıtacağız. Tek veya en fazla iki kişilik tasarlanan bu evlerin ekolojik avantajları, enerji sınıfı ve işlevselliği en önemli özellikleri olarak gösterilebilir. Gelin bu yeni nesil evleri güzel bir örnekle daha yakından tanıyalım.
Küçük metrekarelere sahip olan ve sürdürülebilir özellikler taşıyan evlere farklı örnekler görmek isterseniz “Kendi küçük marifeti büyük evler” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz. Üstelik ülkemizden de örnekler bulmanız mümkün.
Oldukça yalın bir mimariye sahip olan bu evin üçgen formlu farklı bir modeli var. Dış cephesinde kiremit rengi sıradan bir plastik boya kullanılmış olmasına rağmen modeli ile metrelerce uzaktan bile dikkat çekebiliyor. Yapı sistemi olarak çelik konstrüksiyonun seçildiği yapıda geniş cam cepheler ve beton dolgu kullanılmış. Çelik strüktürleri sayesinde son derece sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahip. Ayrıca betonarme sistemde inşa edilmediği için çevreye verdiği zararın da minimum olduğunu söyleyebiliriz. Alternatif yapı sistemleri hakkında detaylı bilgi almak için uzmanlarımızdan inşaat şirketlerine ya da mimarlarımıza danışabilirsiniz.
İki katlı tasarlanmış evin tam planını çıkarmak için bu detaylı çizimlere göz atabilirsiniz. Ne kadar kullanışlı ve iyi planlanmış bir ev olduğunu bu şekilde daha net görebilirsiniz.
Evin en güzel alanlarından biri verandası olabilir. Bahçeye bakan bu alanı dilediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Özellikle yaz günlerinde zamanınızın çoğunu burada geçireceğinizi hesaba katarak rahat ve hava koşullarına dayanıklı bahçe mobilyaları seçmenizi tavsiye ederiz. Özellikle hasır ve rattan gibi malzemelerden üretilen bahçe mobilyaları verandalar için ideal bir seçim olacaktır.
Evin iç mekanlarına baktığınızda ilk dikkatinizi çeken özellik ferahlığı ve minimal stili olabilir. Yeni nesil evlerde kalabalığa ve işlevi olmayan eşyalara pek yer verilmiyor. Klasik dekorasyondaki gibi yalnızca süs amaçlı kullanılan hiçbir ögeye bu tip evlerde rastlayamazsınız. Dekorasyonda ve mimaride kullanılan her unsur bir işleve sahiptir.
Oturma odası, yemek odası ve mutfak olarak planlanan bu alan oldukça geniş olmasına rağmen az sayıda eşya kullanılarak dekore edilmiş. Rahat ve kullanışlı mobilyaların tercih edildiği dekorasyonda natürel renk tonları öne çıkıyor. Konforlu bir okuma koltuğu ile dekorasyonu tamamlayan tasarımcılar ev sahibinin bütün ihtiyaçlarını düşünmüşler.
Geniş denebilecek bir bahçeye sahip olan bu evin sürdürülebilir ev sınıfında olmasının nedeni yalnızca yapı şekli ve bahçesi değil elbette. Ev, kendi enerji ihtiyacını karşılayabilmesi için güneş panelleri gibi çeşitli enerji üretme ve depolama çözümleri ile donatılmış. Ayrıca oldukça güçlü bir izolasyona da sahip olduğundan enerji sınıfında iyi puanlar topluyor. Cam cepheleri dış cephe jaluzileri ile kaplı olduğundan, kış mevsiminde kapalı tutularak, daha iyi bir izolasyon sağlayabilir.
Üçgen formlu bu sıradışı mimari uzaktan bakıldığında evden çok bir fabrikayı andırıyor olabilir. Kiremit rengi dış cephesi ile diğer evler arasında hemen fark edilen yapının iç mekanları ise herkesin kalbini kazanabilecek güzellikte. En fazla iki kişilik olarak planlanan bu yeni nesil ev sizin hayalinizdeki ev olabilir.