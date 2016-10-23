Her ihtiyacı karşılayan yeni nesil evler

Betonarme gibi yüzyıllardır kullanılan yapı teknikleri ekolojik dezavantajlarından dolayı yavaş yavaş terk ediliyor. Çağın üretim ve ekolojik gereksinimlerine göre her daim alternatif arayışında olan yapı ve mimarlık sektörleri son yıllarda küçük ve alternatif yapı sistemleri ile üretilmiş evleri göz önüne sürüyorlar. Giderek daha çok kişi tarafından tercih edilen bu yeni nesil küçük, sürdürülebilir ev modelleri artık ülkemizde de ilgi görmeye başladı. Homify ekibi olarak alternatif yapı sistemlerinden birçok kez yeni fikir yazılarımızda bahsettik. Bu yazımızda ise sizlere, yeni nesil evlere güzel bir örnek tanıtacağız. Tek veya en fazla iki kişilik tasarlanan bu evlerin ekolojik avantajları, enerji sınıfı ve işlevselliği en önemli özellikleri olarak gösterilebilir. Gelin bu yeni nesil evleri güzel bir örnekle daha yakından tanıyalım.

Küçük metrekarelere sahip olan ve sürdürülebilir özellikler taşıyan evlere farklı örnekler görmek isterseniz “Kendi küçük marifeti büyük evler” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz. Üstelik ülkemizden de örnekler bulmanız mümkün.