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Sıkıcı bir daireye kopya çekebileceğiniz modern bir dokunuş

nihal e. nihal e.
Relooking appartamento datato, SuMisura SuMisura Modern Mutfak
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Şimdiye dek yazılarımızda çok eski evlerin dönüşümüne şahit olduk. Bunlardan bazıları yüz yıl ayakta kalmayı başarmış yapılardı. Ancak bir evi değiştirmek için bu kadar sene beklemenize gerek yok. Hala kullanılabilir durumdaki daireler de elden geçirebilir. Bunun için mutlaka eşyaların yıpranmış, evin yıkık dökük olmasına gerek yok. Bugün size tanıtacağımız çalışma tam olarak bu konu üzerine. Yaşanılabilir fakat demode bir dairenin yeniden tasarlanması üzere kurulu. Sumisura Mimarlık imzası taşıyan projeye gelin hep birlikte bakalım.

​Proje çizimi

Relooking appartamento datato, SuMisura SuMisura
SuMisura

SuMisura
SuMisura
SuMisura

Mimarlar projeyi tasarlarken daireyi daha modernize etmeyi amaçladılar. Bu sebeple yapılan en büyük değişikliklerden biri mutfak duvarının yıkılarak açık mutfak haline getirilmesi. Böylece mekan genişliği artırılarak daha ferah bir yer elde edildi.

​Kasvetli mekan

Relooking appartamento datato, SuMisura SuMisura
SuMisura

SuMisura
SuMisura
SuMisura

İlk olarak evin eski yemek odasına göz atıyoruz. Yemek takımı ve dolaplar olmak üzere tüm eşyalardan koyu ahşaptan seçilmiş. Oda kapısı ve kirişleri de ahşaptan ancak mobilyalarla tonu tutmuyor. Pencerede pembe eski bir tül perde ile camlı dolapta beyaz dantel işlemeler var. Bu da bir diğer uyumsuzluk. Şeftali tonlarındaki yer döşemesi ise renginden ötürü bakımsız durmuş. Kısacası tüm detaylarıyla sıkıcı bir oda burası.

​Sıradan mutfak

Relooking appartamento datato, SuMisura SuMisura
SuMisura

SuMisura
SuMisura
SuMisura

Mutfak yemek odasına nazaran daha modern denebilir. Pürüzsüz, beyaz dolap kapakları ve tezgah üzerindeki metalik detaylar mutfağa yenilik katan öğeler. Ancak duvardaki mutfak fayansları kesinlikle eski moda. Ve dolaplarla uyumsuz zemin döşemesi burada da mevcut.

​Demode banyo

Relooking appartamento datato, SuMisura SuMisura
SuMisura

SuMisura
SuMisura
SuMisura

Banyo dekorasyonu renkli ve dağınık malzemelerle daha da iç karartıcı hale gelmiş. Beyaz ve turuncudan ibaret renk paleti estetik değil. Banyoda bulunan pencere için seçilen turuncu perdeler ortama kasvet katmış. Yine turuncu lavabo tezgahı ve kırık beyaz dolaplar demode görünüyorlar. Banyo tasarımının yenilenmesi ile beraber ıvır zıvırın da toplanması gerekiyor.

​Yeni yemek odası

Relooking appartamento datato, SuMisura SuMisura Modern Oturma Odası
SuMisura

SuMisura
SuMisura
SuMisura

Dairenin yeni görünümü tek kelimeyle mükemmel. Eski soluk renkler ve demode eşyalardan kurtularak yepyeni mobilyalar alındı. Duvarlar beyaza boyanarak aydınlık ve ferahlık hissi sağlandı. Yine eskisi gibi ahşap mobilyalar tercih edilse de bu defa daha koyu tonlarda seçilerek duvarların beyazlığıyla kontrast yaratıldı. Yemek takımını tamamlayan büyük lamba ise şıklığını tamamlayan son nokta.

​Oturma odası

Relooking appartamento datato, SuMisura SuMisura Modern Oturma Odası
SuMisura

SuMisura
SuMisura
SuMisura

Dairenin yeni dekorasyonunda yemek odası salonla iç içe kullanılıyor. Bu açıdan baktığımızda oturma odasının detaylarını görebiliyoruz. Yapılan büyük değişimlerden biri de eski soluk yer döşemesinin sıcak ahşap zeminle değiştirilmesi. Duvarlarla uyumlu beyaz rahat koltuklar çok güzel. Oturma takımını tamamlayan televizyon ünitesi çeşitli raflardan oluşuyor. Eski dantelli perdeler ise beyaz tüllerle değiştirilerek artık gözü yormuyor.

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​Yeni mutfak

Relooking appartamento datato, SuMisura SuMisura Modern Mutfak
SuMisura

SuMisura
SuMisura
SuMisura

Dairede yapılan en büyük değişiklerden birinin mutfakta olduğunu söylemiştik. Oturma odası ile mutfak arasında duvar yıkılarak mutfak alanı genişletildi. Şimdi eskisi ile hiçbir benzerliği bulunmayan yepyeni bir mutfak görüyoruz. Dolap tasarımı ve tezgah ile birlikte zemin değişimi mutfakta da yapıldı. L şeklindeki koyu ahşap tezgah, beyaz mutfak dolaplarıyla güzel bir kontrast sağlıyor. Beyaz modern tabureler ve tezgah altındaki şeffaf cam taşıyı diğer hoş detaylar.

​Çalışma odası

Relooking appartamento datato, SuMisura SuMisura Modern Çalışma Odası
SuMisura

SuMisura
SuMisura
SuMisura

İlk resimde yemek odasından çalışma odasını görebiliyorduk. Detaylı olarak inceleyemesek de çalışma odası da büyük oranda ahşaptan ve soluk renklerden oluşuyordu. Dönüşüm ile birlikte burası da beyaz ve aydınlık bir oda haline geldi.

​Yeni banyo

Relooking appartamento datato, SuMisura SuMisura Modern Banyo
SuMisura

SuMisura
SuMisura
SuMisura

Banyo nihayet enerji yayıyor. Eski kötü yer döşemesi yerine beyaz seramikler eklendi. Parlak lake lavabo dolapları ayna ile hoş bir uyum sağlarken duvarda çini mozaikler kullanıldı.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Türkiye'den kale gibi 7 şahane ev’ başlığına bakabilirsiniz.

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