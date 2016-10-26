Sıkıcı bir daireye kopya çekebileceğiniz modern bir dokunuş

İlk olarak evin eski yemek odasına göz atıyoruz. Yemek takımı ve dolaplar olmak üzere tüm eşyalardan koyu ahşaptan seçilmiş. Oda kapısı ve kirişleri de ahşaptan ancak mobilyalarla tonu tutmuyor. Pencerede pembe eski bir tül perde ile camlı dolapta beyaz dantel işlemeler var. Bu da bir diğer uyumsuzluk. Şeftali tonlarındaki yer döşemesi ise renginden ötürü bakımsız durmuş. Kısacası tüm detaylarıyla sıkıcı bir oda burası.