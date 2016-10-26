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Kendi evini kendin güzelleştir: 10 değişik fikir

Meral Eser Meral Eser
Bedroom, Pixers Pixers Kırsal Yatak Odası Rengarenk
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Kendin yap projeleri (DIY) evinizi dekore ederken özgün ve eşsiz bir stil oluşturmada fark yaratır. Artık ihtiyaç duyulmayan eşya ve gereçlerin yeniden kullanımı ile daha verimli bir sonuç elde edilir. Ev dekorasyonuna kendi tarzınızı yansıtabilir, özgün tasarımlarla şıklık ve bütünlük sağlayabilirsiniz. Her geçen gün moda olan objelerin hızlı tüketimi sayesinde emek ve para kaybını azaltmak ekonomik açıdan da rahatlatır. Geri dönüşüm objeleri ile yaratıcılık sınırlarını zorlayabilir, çok amaçlı araçlar temin edebilirsiniz. Bu yazımızda birbirinden güzel 10 yaratıcı fikri derledik, ilham veren örnekler bulabilirsiniz.

1. Bambularla dikey bahçe

Bambootec , Bambootec Bambootec Modern Bahçe
Bambootec

Bambootec
Bambootec
Bambootec

Evinize varmadan eğer bahçenizden geçiyorsanız, davetkar bir karşılama evinizin yolunda gerçekleşebilir. Bunun için bahçe dizaynı ve peyzaj mimarisinin yanı sıra, bahçe duvarları dekorları da ilgi çekici tasarlanabilir. Dikey bahçe modelleri günümüzde oldukça rağbet görüyor. Bambularla dikey bahçe örneği ise kendinizin yapabileceği bahçe duvarı dekorlarına şahane bir örnek olarak değerlendirilebilir. Ayrıca bahçe duvarlarına estetik bir görünüm kazandıran dikey bahçe uygulamaları sayesinde zemin alanından yer kazanabilirsiniz.

2. Eskitme sandıklar

Folk Pixers Kırsal Yatak Odası Rengarenk wall mural,wallpaper,folk,birds,flowers,slavic
Pixers

Folk

Pixers
Pixers
Pixers

Dönemsel izler taşıyan objeler karakteristik öğelerle fark yaratır. Eskilerden kalma sandık ve kutular elden geçirilerek yeniden değerlendirilebilir. Cilalanabilir, ya da eskitme dokusu kazandırılabilir. homify'da dekoratörler kategorisinde ilginizi çeken fikirler bulabilirsiniz.

3. Pet şişelerle şahane perdeler

Photos, homify Online GmbH & Co. KG homify Online GmbH & Co. KG
homify Online GmbH &amp; Co. KG

homify Online GmbH & Co. KG
homify Online GmbH &amp; Co. KG
homify Online GmbH & Co. KG

Gerek teras ve balkonlarda, gerekse kapı geçişlerinde saydamlık ve şeffaflıktan faydalanabileceğiniz pet şişelerden perdeler oldukça ilgi çekebilir. Göze hitap eden görünümünün yanı sıra, yapımı ve malzeme elde etmesi oldukça kolay. Tüm bunların yanı sıra kendiniz yaparak yaratıcı fikirlerle evinizi dekore etmenin keyfine varacaksınız.

4. Renklenen dolap ve çekmeceler

Moderner Stauraum im Kinderzimmer, MOBIMIO - Räume für Kinder MOBIMIO - Räume für Kinder Çocuk OdasıDepo
MOBIMIO – Räume für Kinder

MOBIMIO - Räume für Kinder
MOBIMIO – Räume für Kinder
MOBIMIO - Räume für Kinder

Dolap ve çekmeceleri uygulanacak stil tarza göre renklendirmeyi hiç düşündünüz mü? Örneğin çocuk odalarında yaratıcı fikirlerle dolap kapakları renklendirilebilir. Bunun için pratik kullanım olanakları sunan yapışkanlı, renkli ve desenli seçeneklerde kaplama malzemeleri bulabilirsiniz.

5. Palet mobilyalar

homify Yemek OdasıSandalye & Banklar
homify

homify
homify
homify

Yatak karyolasından koltuk modellerine, sehpalardan taburelere kadar oldukça kullanışlı ve pratik çözümler sunan palet mobilyalar ilham verebilir. Arzu edildiği takdirde cilalanabilir ya da renk kazandırılmak istenen odalar için boyanabilir.

6. Şişelerle dekoratif lambalar

Deckenbeleuchtung, Cocktailtumblers Cocktailtumblers Oturma OdasıIşıklandırma
Cocktailtumblers

Cocktailtumblers
Cocktailtumblers
Cocktailtumblers

Kullanılan şişeler arasında özellikle form ve renk açısından beğenilen örnekler saklanabilir. Daha sonra dekoratif amaçlı lamba aksesuarı ya da masa lambası olarak değerlendirilebilir.

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7. Eski dikiş makinesinden dressuara

Dressuar Atölye Butka Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
Atölye Butka

Dressuar

Atölye Butka
Atölye Butka
Atölye Butka

Evinizde rustik stil bir hava estirebilir, ya da dönemsel objeleri yeniden değerlendirebilirsiniz. Örnek görselde eski dikiş makinasından dressuara dönüşen şahane bir çalışmayı görüyorsunuz.

8. Pet şişeden dekoratif vazo

Photos, homify Online GmbH & Co. KG homify Online GmbH & Co. KG
homify Online GmbH &amp; Co. KG

homify Online GmbH & Co. KG
homify Online GmbH &amp; Co. KG
homify Online GmbH & Co. KG

Pet şişeler hem temin edilmesi açısından, hem de kolay işlenebilir, kesilebilir ve katlanabilir olması bakımından oldukça kullanışlıdır. Dekoratif bir vazoya dönüştüreceğiniz bu örnek, şık ve zarif bir vazo elde etmenin yollarından sadece biri.

9. Dekoratif raflarla duvar dekorları

Didem & Serkan Ozbakan, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Oturma Odası
Bilgece Tasarım

Didem & Serkan Ozbakan

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Evinize özgü fark yaratan tasarı objelerini her zaman yüksek fiyatlarla satın almak zorunda değilsiniz. Eşsiz bir tasarım fikri arıyorsanız, ihtiyaca ve duvar alanına uygun göze hitap eden bir dekoratif raf tasarlayabilirsiniz. Hem işlevsel hem de dekoratif.

10. Renkli sepet ve saklama kutuları

homify Modern Çocuk Odası
homify

homify
homify
homify

Depolama sistemlerinin yeri ve önemi yadsınamaz. Eşya ve gereçleri muhafaza etmek için depolama sistemlerine gereksinim duyarız. Oda dekorasyonunun yanı sıra, göze hitap eden bir oda düzeni oluşturmada dekoratif sepet ve saklama kutuları oldukça kullanışlıdır. Açık raflara dizebileceğiniz saklama kutuları ya da sepetleri renklendirebilirsiniz, kolaylık olması açısından numaralandırmak da işlevsel bir yöntem olacaktır.

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