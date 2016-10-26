Kendi evini kendin güzelleştir: 10 değişik fikir

Kendin yap projeleri (DIY) evinizi dekore ederken özgün ve eşsiz bir stil oluşturmada fark yaratır. Artık ihtiyaç duyulmayan eşya ve gereçlerin yeniden kullanımı ile daha verimli bir sonuç elde edilir. Ev dekorasyonuna kendi tarzınızı yansıtabilir, özgün tasarımlarla şıklık ve bütünlük sağlayabilirsiniz. Her geçen gün moda olan objelerin hızlı tüketimi sayesinde emek ve para kaybını azaltmak ekonomik açıdan da rahatlatır. Geri dönüşüm objeleri ile yaratıcılık sınırlarını zorlayabilir, çok amaçlı araçlar temin edebilirsiniz. Bu yazımızda birbirinden güzel 10 yaratıcı fikri derledik, ilham veren örnekler bulabilirsiniz.
Evinize varmadan eğer bahçenizden geçiyorsanız, davetkar bir karşılama evinizin yolunda gerçekleşebilir. Bunun için bahçe dizaynı ve peyzaj mimarisinin yanı sıra, bahçe duvarları dekorları da ilgi çekici tasarlanabilir. Dikey bahçe modelleri günümüzde oldukça rağbet görüyor. Bambularla dikey bahçe örneği ise kendinizin yapabileceği bahçe duvarı dekorlarına şahane bir örnek olarak değerlendirilebilir. Ayrıca bahçe duvarlarına estetik bir görünüm kazandıran dikey bahçe uygulamaları sayesinde zemin alanından yer kazanabilirsiniz.
Dönemsel izler taşıyan objeler karakteristik öğelerle fark yaratır. Eskilerden kalma sandık ve kutular elden geçirilerek yeniden değerlendirilebilir. Cilalanabilir, ya da eskitme dokusu kazandırılabilir. homify'da dekoratörler kategorisinde ilginizi çeken fikirler bulabilirsiniz.
Gerek teras ve balkonlarda, gerekse kapı geçişlerinde saydamlık ve şeffaflıktan faydalanabileceğiniz pet şişelerden perdeler oldukça ilgi çekebilir. Göze hitap eden görünümünün yanı sıra, yapımı ve malzeme elde etmesi oldukça kolay. Tüm bunların yanı sıra kendiniz yaparak yaratıcı fikirlerle evinizi dekore etmenin keyfine varacaksınız.
Dolap ve çekmeceleri uygulanacak stil tarza göre renklendirmeyi hiç düşündünüz mü? Örneğin çocuk odalarında yaratıcı fikirlerle dolap kapakları renklendirilebilir. Bunun için pratik kullanım olanakları sunan yapışkanlı, renkli ve desenli seçeneklerde kaplama malzemeleri bulabilirsiniz.
Yatak karyolasından koltuk modellerine, sehpalardan taburelere kadar oldukça kullanışlı ve pratik çözümler sunan palet mobilyalar ilham verebilir. Arzu edildiği takdirde cilalanabilir ya da renk kazandırılmak istenen odalar için boyanabilir.
Kullanılan şişeler arasında özellikle form ve renk açısından beğenilen örnekler saklanabilir. Daha sonra dekoratif amaçlı lamba aksesuarı ya da masa lambası olarak değerlendirilebilir.
Evinizde rustik stil bir hava estirebilir, ya da dönemsel objeleri yeniden değerlendirebilirsiniz. Örnek görselde eski dikiş makinasından dressuara dönüşen şahane bir çalışmayı görüyorsunuz.
Pet şişeler hem temin edilmesi açısından, hem de kolay işlenebilir, kesilebilir ve katlanabilir olması bakımından oldukça kullanışlıdır. Dekoratif bir vazoya dönüştüreceğiniz bu örnek, şık ve zarif bir vazo elde etmenin yollarından sadece biri.
Evinize özgü fark yaratan tasarı objelerini her zaman yüksek fiyatlarla satın almak zorunda değilsiniz. Eşsiz bir tasarım fikri arıyorsanız, ihtiyaca ve duvar alanına uygun göze hitap eden bir dekoratif raf tasarlayabilirsiniz. Hem işlevsel hem de dekoratif.
Depolama sistemlerinin yeri ve önemi yadsınamaz. Eşya ve gereçleri muhafaza etmek için depolama sistemlerine gereksinim duyarız. Oda dekorasyonunun yanı sıra, göze hitap eden bir oda düzeni oluşturmada dekoratif sepet ve saklama kutuları oldukça kullanışlıdır. Açık raflara dizebileceğiniz saklama kutuları ya da sepetleri renklendirebilirsiniz, kolaylık olması açısından numaralandırmak da işlevsel bir yöntem olacaktır.
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