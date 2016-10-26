Kendi evini kendin güzelleştir: 10 değişik fikir

Depolama sistemlerinin yeri ve önemi yadsınamaz. Eşya ve gereçleri muhafaza etmek için depolama sistemlerine gereksinim duyarız. Oda dekorasyonunun yanı sıra, göze hitap eden bir oda düzeni oluşturmada dekoratif sepet ve saklama kutuları oldukça kullanışlıdır. Açık raflara dizebileceğiniz saklama kutuları ya da sepetleri renklendirebilirsiniz, kolaylık olması açısından numaralandırmak da işlevsel bir yöntem olacaktır.

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