Tek katlı bir aile evinden kopya çekebileceğiniz 7 fotoğraf

Dağ evlerini andıran bahçeli ve çatılı yapıların özellikle çocukların hayallerinde ne kadar geniş bir yer kapladığını hepimiz biliriz. Sevimli ve güzel bir bahçeli evde yaşamak yalnızca çocukların değil bütün aile fertlerinin hayallerini de süsleyebilir. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere sevimli dağ evlerinin modern bir yorumunu tanıtacağız. Bungalov tipi olarak bilinen, genellikle ahşaptan yapılan çatılı, düşük tavanlı, az odalı ve verandalı dağ evlerinin betonarme ile buluştuğu modern bir versiyonunu tanımak ister misiniz? Bu modeller için modüler evlerin atası da diyebiliriz. Yalın mimarileri, küçük ve az odalı yapıları ve kullanışlı alanları ile modern bungalovlar yeni çağın konut yıldızı olmaya aday. Polonya'da bulunan bir mimarlık firması ürettiği modern müstakil evlerle ün salmış. Gelin bu firmanın inşa ettiği bu modern ve sevimli evi birlikte daha yakından inceleyelim.
Müstakil aile evlerine ülkemizden de örnekler görmek isterseniz “Türkiye'den 7 şahane bahçeli ev örneği” başlıklı yazımıza bakmanızı da tavsiye ederiz.
Bungalovlar biçim olarak “kutu gibi ev” diye tabir edilen biçime çok benzer. Tek odalı ahşap bir küp gibi görünen bungalovlar gelişen yapı biçimleri ile çok daha farklı ve modern hallere büründüler. Çelik konstrüksiyon yapıda, betonarme, modüler ve ekolojik olarak çeşitlenen yeni nesil bungalovlar önümüzdeki yıllarda daha da popüler olacağa benziyor. Bu projede tanıtacağımız ev betonarme yapıya ve oldukça sade bir mimariye sahip. Gri eğimli çatısı ve beyaz dış cephesi ile son derece sevimli bir aile evi gibi görünüyor. Kübik formu ve yalın biçimiyle kendini sevdiren evin iç mekanlarına da bakmadan geçmeyin.
Ahşap zemin ve beyaz duvarlar ile hazırlanan fona modern mobilyalar eklenerek şık bir dekorasyon oluşturulmuş. Tıpkı evin dış cephesinde olduğu gibi sade ve modern bir dekorasyon anlayışı. Yumuşak renk tonlarının kullanıldığı köşe takımı dokulu halı ve kırlentlerle şık bir takım oluşturmuş ve dekorasyona sıcaklık kazandırmış. Duvardaki saat ise mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Ev dekorasyonunda başarılı bir stil oluşturmak bazen çok ufak detaylarla mümkün olabiliyor. Evinize özel dekorasyon sırlarına ihtiyacınız varsa dekoratörlere mutlaka danışmalısınız.
Evin gün ışığı kaynağı olan cam cepheleri tül perdeler ile kapatılarak yumuşak bir hava oluşturulmuş. Kontrast renklerin ustaca bir arada kullanıldığı dekorasyon her detayı ile dikkat çekiyor. Konforlu mobilyaların ön planda tutulduğu tasarımda, duvar kağıtları, aksesuarlar, lambalar ve iç mekan bitkilendirmeleri de göze çarpıyor. Mutfak ve yemek odası alanları açık olmalarına rağmen farklı zemin döşemesi ile birbirinden ayrılmış. Açık odalar için oldukça yaratıcı bir çözüm.
Mutfak alanının pek geniş olduğunu söyleyemeyiz ancak modüler tasarım sayesinde her köşesi en iyi şekilde değerlendirilmiş. Mutfak alanını oldukça verimli şekilde değerlendiren modüler sistem eve son derece fonksiyonel bir mutfak kazandırmış. Ahşap ile beyaz ve siyah renklerin birleştiği bu modern dekorasyon yalnızca kullanışlı değil aynı zamanda bitkilendirmesi ve ferahlığı ile de oldukça şık.
Ahşap, beyaz ve lacivert gibi kusursuz uyum sağlayan ögeler yatak odasına şıklık katmış. Bahçeye açılan cam kapılar sayesinde gün ışığıyla buluşan odada sade bir stil hakim ancak bu sadeliğe rağmen göz alıcı bir güzelliği var.
Her çocuğun böyle bir odaya sahip olmak isteyeceğini söylesek yanılmış sayılmayız. Oyuncakları, beyin gelişimine yardımcı olacak onlarca farklı renkte eşyaları ve modern yapısı ile çocuklara muhteşem bir yaşam alanı sunan bu oda örnek tasarım olarak gösterilebilir.
Evin oldukça sade ve şık bir banyosu var. Ahşap tezgah üzerine konumlanmış beyaz lavabo ve altındaki depolama alanı banyonun modern stilini tamamlamış. Parlak seramikler ile döşenen duvarlar banyoya tertemiz bir hava kazandırmış. Mekanı geniş gösteren büyük bir ayna, pırıl pırıl bir küvet, ahşap zemin ve diğer bütün detaylar banyoyu hayran olunası bir sadeliğe ve güzelliğe bürümüş.