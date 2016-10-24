Tek katlı bir aile evinden kopya çekebileceğiniz 7 fotoğraf

Dağ evlerini andıran bahçeli ve çatılı yapıların özellikle çocukların hayallerinde ne kadar geniş bir yer kapladığını hepimiz biliriz. Sevimli ve güzel bir bahçeli evde yaşamak yalnızca çocukların değil bütün aile fertlerinin hayallerini de süsleyebilir. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere sevimli dağ evlerinin modern bir yorumunu tanıtacağız. Bungalov tipi olarak bilinen, genellikle ahşaptan yapılan çatılı, düşük tavanlı, az odalı ve verandalı dağ evlerinin betonarme ile buluştuğu modern bir versiyonunu tanımak ister misiniz? Bu modeller için modüler evlerin atası da diyebiliriz. Yalın mimarileri, küçük ve az odalı yapıları ve kullanışlı alanları ile modern bungalovlar yeni çağın konut yıldızı olmaya aday. Polonya'da bulunan bir mimarlık firması ürettiği modern müstakil evlerle ün salmış. Gelin bu firmanın inşa ettiği bu modern ve sevimli evi birlikte daha yakından inceleyelim.

Müstakil aile evlerine ülkemizden de örnekler görmek isterseniz “Türkiye'den 7 şahane bahçeli ev örneği” başlıklı yazımıza bakmanızı da tavsiye ederiz.