Televizyonu nereye koymalı? Türkiye'deki salonlardan 9 fikir

Televizyonlar oturma odalarımızın en önemli parçaları. Hatta denilebilir ki ismi oturma odası olan bu odalarda koltukların önemi bile televizyonlardan daha sonra geliyor. Kuşkusuz dünyanın en çok televizyon izleyen toplumlarından biri olmamız bu durumun gelişmesinde oldukça etkili. Bu yazımızda oturma odanızda televizyonu nereye ve nasıl bir açıyla yerleştirebileceğinize dair fikir verebilecek Türkiye'den salonları bir araya getirdik. Farklı yönleriyle dikkat çeken bu birbirinden güzel salon örneklerinin ortak özellikleri ise televizyonların yerleşiminde isabetli seçimler yapmış olmaları. Dilerseniz bu örneklere biraz daha yakından bakalım.