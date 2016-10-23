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Televizyonu nereye koymalı? Türkiye'deki salonlardan 9 fikir

Homify TR Homify TR
CCT 172 Project in Trabzon, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Oturma Odası
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Televizyonlar oturma odalarımızın en önemli parçaları. Hatta denilebilir ki ismi oturma odası olan bu odalarda koltukların önemi bile televizyonlardan daha sonra geliyor. Kuşkusuz dünyanın en çok televizyon izleyen toplumlarından biri olmamız bu durumun gelişmesinde oldukça etkili. Bu yazımızda oturma odanızda televizyonu nereye ve nasıl bir açıyla yerleştirebileceğinize dair fikir verebilecek Türkiye'den salonları bir araya getirdik. Farklı yönleriyle dikkat çeken bu birbirinden güzel salon örneklerinin ortak özellikleri ise televizyonların yerleşiminde isabetli seçimler yapmış olmaları. Dilerseniz bu örneklere biraz daha yakından bakalım. 

Odak noktası

trabcelona design tasarım Trabcelona Design Modern Oturma Odası
Trabcelona Design

trabcelona design tasarım

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Hardal rengi berjerleri ve koltuk yastıkları ile oldukça şık bir görünüm sergileyen bu oturma odasında televizyon odanın odak noktasına yerleştirilmiş. Geniş pencere grubunu yandan gören ve kanepelerden birini tam karşısına, diğerini de doksan derece açıyla diğer tarafına alan televizyon ünitesi oldukça iyi bir izleme açısı sağlıyor.

Konrast

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Modern Oturma Odası
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Zeminde, duvarlarda ve mobilyalarda açık renklerin ağır bastığı bu oturma odasında bir parça kontrast yaratmak için televizyonun da bulunduğu geniş duvarda koyu renkli bir kaplama kullanılmış. Oldukça şık görünen bu kaplama, hem salonun genel havasına pozitif etki yaparken bir yandan da televizyonun daha kolay izlenilmesini olanak tanıyor.

Ferah bir yerleşim

Beyaz Ev - Mersin Çeşmeli Yazlık Projesi Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti. Minimalist Oturma Odası
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

Beyaz Ev – Mersin Çeşmeli Yazlık Projesi

Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

U şeklinde birbirine bakan koltuk ve berjerlerden oluşan bir oturma grubu yerine tek cephesi tamamen açık L yerleşimli bir oturma grubunun tercih edildiği bu oturma odasında ise oldukça ferah bir hava hakim. Ağırlıklı olarak açık renklerin tercih edildiği odada, televizyon siyah çerçevesi ile hoş bir kontrast yaratıyor ve ilgiyi üzerine çekiyor.

Uzunlamasına bir yerleşim

E.E. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.E. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Dikdörtgen formundaki bu oturma odasında uzunlamasına bir yerleşim tercih edilmiş. Televizyonun bulunduğu geniş duvarın tam karşısındaki diğer uzun duvara olan mesafesi çok fazla değil. Bu da ekrandaki görüntüye tam bir hakimiyet sağlıyor ve bu odayı film izlemek için adeta küçük bir sinema salonuna dönüştürüyor.

Modern bir tasarım

Daire Tasarımı Ysk Tadilat Minimalist Oturma Odası
Ysk Tadilat

Daire Tasarımı

Ysk Tadilat
Ysk Tadilat
Ysk Tadilat

Her ne kadar Türkiye'deki oturma odalarının çoğunda televizyonlar merkezi parçalar olsa da, siz bu şekilde bir tasarım yapmak istemeyebilirsiniz. Bu durumda televizyonu oturma odasının her noktasından görülen hakim bir pozisyon yerine daha ikincil bir noktada konumlandırmanız doğru olacaktır.

Ahşap şıklığı

Gül & Emin Timur, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Oturma Odası
Bilgece Tasarım

Gül & Emin Timur

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Bu oturma odasında oldukça bol bir ahşap kullanımı görüyoruz. Hatta bu ahşap yoğunluğunun son yıllarda yaygın olan standartların bir hayli dışında olduğunu söylemek abartı olmaz. Buna karşın farklı mobilya ve aksesuarlarla incelikle bir araya getirilmiş bu ahşap yoğunluğu hiç de yorucu bir görüntü oluşturmuyor. Televizyonun bulunduğu duvardaki konstrüksiyon ise nostaljik çizgisiyle göz dolduruyor.

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Sanat galerisi tadında bir oturma odası

Natalia Salon Takımı / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Oturma Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Natalia Salon Takımı / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Modern bir dekorasyona sahip oturma odalarında televizyonlarınıza yer bulmak çok zor değildir. Nihayetinde odadaki diğer parçalarla bir uyum sorunu yaşamazsınız. Buna karşın daha klasik tarzdaki oturma odalarında televizyonlar mekânın ruhunu bozacak tarzda sırıtabilirler. İşte bu durumun üstesinden gelebilmek gerçek bir ustalığı gerektirir. Adeta bir sanat galerisi şıklığındaki bu salonda, böyle bir ustalığın sonucunu görüyorsunuz.

İddialı bir oturma odası

Ankarada bir ev homify Modern Oturma Odası
homify

Ankarada bir ev

homify
homify
homify

Son derece yüksek tavanı ve bu yüksek tavandan sarkan ilginç aydınlatmalarıyla dikkat çeken, modern şöminesi ve toprak tonlarındaki mobilyaları ile iddialı bir görüntü sergileyen bu oturma odasında ise televizyon göz seviyesinden bir parça daha yukarıda, geniş şöminenin hemen üstünde kullanılmış. Bu ince çerçeveli televizyon tüm bu görsel şölen içindeki yerini sürtünmesizce almış ve tabloyu kesinlikle bozmuyor.

Yalın ve etkileyici

homify Rustik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Mobilya ve aksesuarlarla dolu bir oturma odası yerine yalnızca ihtiyacınız olan eşyaların bulunduğu bir oturma odasını tercih ediyorsanız, yalın tasarımıyla dikkat çeken ama bir o kadar da etkileyici olan bu odanın dekorasyonu ilginizi çekecektir. Bembeyaz bir duvarın içine yerleşmiş bir şöminenin hemen çaprazında bulunan televizyon odanın sanki doğal bir parçası gibi uyumlu.

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