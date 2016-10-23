Televizyonu nereye koymalı? Türkiye'deki salonlardan 9 fikir

Televizyonlar oturma odalarımızın en önemli parçaları. Hatta denilebilir ki ismi oturma odası olan bu odalarda koltukların önemi bile televizyonlardan daha sonra geliyor. Kuşkusuz dünyanın en çok televizyon izleyen toplumlarından biri olmamız bu durumun gelişmesinde oldukça etkili. Bu yazımızda oturma odanızda televizyonu nereye ve nasıl bir açıyla yerleştirebileceğinize dair fikir verebilecek Türkiye'den salonları bir araya getirdik. Farklı yönleriyle dikkat çeken bu birbirinden güzel salon örneklerinin ortak özellikleri ise televizyonların yerleşiminde isabetli seçimler yapmış olmaları. Dilerseniz bu örneklere biraz daha yakından bakalım.
Hardal rengi berjerleri ve koltuk yastıkları ile oldukça şık bir görünüm sergileyen bu oturma odasında televizyon odanın odak noktasına yerleştirilmiş. Geniş pencere grubunu yandan gören ve kanepelerden birini tam karşısına, diğerini de doksan derece açıyla diğer tarafına alan televizyon ünitesi oldukça iyi bir izleme açısı sağlıyor.
Zeminde, duvarlarda ve mobilyalarda açık renklerin ağır bastığı bu oturma odasında bir parça kontrast yaratmak için televizyonun da bulunduğu geniş duvarda koyu renkli bir kaplama kullanılmış. Oldukça şık görünen bu kaplama, hem salonun genel havasına pozitif etki yaparken bir yandan da televizyonun daha kolay izlenilmesini olanak tanıyor.
U şeklinde birbirine bakan koltuk ve berjerlerden oluşan bir oturma grubu yerine tek cephesi tamamen açık L yerleşimli bir oturma grubunun tercih edildiği bu oturma odasında ise oldukça ferah bir hava hakim. Ağırlıklı olarak açık renklerin tercih edildiği odada, televizyon siyah çerçevesi ile hoş bir kontrast yaratıyor ve ilgiyi üzerine çekiyor.
Dikdörtgen formundaki bu oturma odasında uzunlamasına bir yerleşim tercih edilmiş. Televizyonun bulunduğu geniş duvarın tam karşısındaki diğer uzun duvara olan mesafesi çok fazla değil. Bu da ekrandaki görüntüye tam bir hakimiyet sağlıyor ve bu odayı film izlemek için adeta küçük bir sinema salonuna dönüştürüyor.
Her ne kadar Türkiye'deki oturma odalarının çoğunda televizyonlar merkezi parçalar olsa da, siz bu şekilde bir tasarım yapmak istemeyebilirsiniz. Bu durumda televizyonu oturma odasının her noktasından görülen hakim bir pozisyon yerine daha ikincil bir noktada konumlandırmanız doğru olacaktır.
Bu oturma odasında oldukça bol bir ahşap kullanımı görüyoruz. Hatta bu ahşap yoğunluğunun son yıllarda yaygın olan standartların bir hayli dışında olduğunu söylemek abartı olmaz. Buna karşın farklı mobilya ve aksesuarlarla incelikle bir araya getirilmiş bu ahşap yoğunluğu hiç de yorucu bir görüntü oluşturmuyor. Televizyonun bulunduğu duvardaki konstrüksiyon ise nostaljik çizgisiyle göz dolduruyor.
Modern bir dekorasyona sahip oturma odalarında televizyonlarınıza yer bulmak çok zor değildir. Nihayetinde odadaki diğer parçalarla bir uyum sorunu yaşamazsınız. Buna karşın daha klasik tarzdaki oturma odalarında televizyonlar mekânın ruhunu bozacak tarzda sırıtabilirler. İşte bu durumun üstesinden gelebilmek gerçek bir ustalığı gerektirir. Adeta bir sanat galerisi şıklığındaki bu salonda, böyle bir ustalığın sonucunu görüyorsunuz.
Son derece yüksek tavanı ve bu yüksek tavandan sarkan ilginç aydınlatmalarıyla dikkat çeken, modern şöminesi ve toprak tonlarındaki mobilyaları ile iddialı bir görüntü sergileyen bu oturma odasında ise televizyon göz seviyesinden bir parça daha yukarıda, geniş şöminenin hemen üstünde kullanılmış. Bu ince çerçeveli televizyon tüm bu görsel şölen içindeki yerini sürtünmesizce almış ve tabloyu kesinlikle bozmuyor.
Mobilya ve aksesuarlarla dolu bir oturma odası yerine yalnızca ihtiyacınız olan eşyaların bulunduğu bir oturma odasını tercih ediyorsanız, yalın tasarımıyla dikkat çeken ama bir o kadar da etkileyici olan bu odanın dekorasyonu ilginizi çekecektir. Bembeyaz bir duvarın içine yerleşmiş bir şöminenin hemen çaprazında bulunan televizyon odanın sanki doğal bir parçası gibi uyumlu.